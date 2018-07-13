09:17 13 июля
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Самолёт "Торнадо" ВВС Саудовской Аравии сбили хуситы?

Информационное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) сообщает об инциденте с самолётом так называемой арабской коалиции, действующей против хуситских вооружённых формирований в Йемене. Самолёт, принадлежащий военно-воздушным силами Саудовской Аравии потерпел крушение на юге королевства – неподалёку йеменской границы.

Самолёт "Торнадо" ВВС Саудовской Аравии сбили хуситы?


Пресс-секретарь коалиции полковник аль-Малики:
Самолёт «Торнадо» ВВС Саудовской Аравии в четверг упал в районе Асир. Предварительной версией падения самолёта является техническая неисправность. Пилоты остались живы.



На данный момент информации о состоянии военнослужащих и о возможных пострадавших на земле нет.

При этом утверждается, что самолёт был задействован в «учебной наблюдательной миссии».

Между тем, другие источники высказывают предположение по поводу того, что самолёт саудовских ВВС был сбит. Южные районы Саудовской Аравии нередко атакуются хуситами в формате так называемых операций возмездия. Несколько недель назад хуситы атаковали южные районы СА, нанеся ракетный удар по территории, прилегающей к военной базе. При этом официальный Эр-Рияд продолжает обвинять в спонсировании атак на свою территорию Иран.

Для справки: Асир считается курортной территорией Саудовской Аравии. При этом из-за территориальной принадлежности этого региона споры между СА и Йеменом тянутся уже более 70 лет.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 12

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  1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:17
    Так называемая новость о так называемом инциденте с так называемым самолетом
    Vladimirovich_4
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 06:39
      То, что пилоты остались живы, процентов на 75 подтверждает, что была техническая неисправность.
      Хиситы, сбив самолёт, постарались бы и лётчиков захватить.
      Хотя, конечно, вероятен и вариант, что сбитый самолёт какое-то время управлялся и сумел отлететь в сторону (25%)
      Shurik70
      1. MPN (Павел) Сегодня, 08:44
        Удивительные люди Саудиты, летают, на всем, что летает, я чего то не знаю авиациоонной техники которая бы у них не стояла на вооружениии... все скупили... Торнадо вроде только для Германии поставлялся, и вот...
        MPN
    2. Vard Сегодня, 06:40
      Не скажите... Там идёт война и Саудиты её проигрывают... Как водиться последнее время СМИ пишут что всё хорошо... Только Хуситы сдаётся мне газет не читают... в интернете на сидят... зато хорошо стреляют...
      Vard
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:42
      Почему так называемая и о так называемом инциденте? Представитель коалиции признают падение самолета ссылаясь на
      версией падения самолёта является техническая неисправность
      Если даже и сбили то саудавцам не с руки это признавать.
      rotmistr60
  2. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 07:27
    Ну "Торнадо" - известные труженики неба, и при этом не сказать чтобы стойкие, так ещё в 1991 году именно эти самолёты составили львиную долю из потерянного в небе Ирака войсками коалиции.
    Михаил Матюгин
  3. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 07:30
    Зачем считать чужие потери, может вспомним наших летчиков погибших в Сирии. Потери нашей авиации зашкаливают, это при том что у нас полное господство в воздухе.
    Тургон
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:10
    Цитата: Shurik70
    То, что пилоты остались живы, процентов на 75 подтверждает, что была техническая неисправность.
    Хиситы, сбив самолёт, постарались бы и лётчиков захватить.
    Хотя, конечно, вероятен и вариант, что сбитый самолёт какое-то время управлялся и сумел отлететь в сторону (25%)

    Такое тоже бывает
    Роялист
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:18
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:22
    Цитата: rotmistr60
    Почему так называемая и о так называемом инциденте? Представитель коалиции признают падение самолета ссылаясь на
    версией падения самолёта является техническая неисправность
    Если даже и сбили то саудавцам не с руки это признавать.

    С языка сняли. Даже если в физюляже остались следы поражения,саудиты будут отрицать до последнего. С тем рвением хуситы будут утверждать, что упавший самолет их заслуга. Даже если на взлёте у самолета откажет двигатель хуситы будут намекать- наша работа!
    Всегда и везде противоборствующие стороны приукрашивают свои победы. Мудрость гласит:" нигде так не врут как в любви и на войне"
    Роялист
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:24
    Цитата: Тургон
    Зачем считать чужие потери, может вспомним наших летчиков погибших в Сирии. Потери нашей авиации зашкаливают, это при том что у нас полное господство в воздухе.

    Вы самые точные данные о потерях нашей авиации получите в СМИ Украины
    Роялист
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:09
    Хуситы сбили, или не Хуситы, но численность военной авиации Саудовской Аравии уменьшилась на одну единицу. Факт.
    Ныробский
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