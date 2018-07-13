Самолёт "Торнадо" ВВС Саудовской Аравии сбили хуситы?

Самолёт «Торнадо» ВВС Саудовской Аравии в четверг упал в районе Асир. Предварительной версией падения самолёта является техническая неисправность. Пилоты остались живы.

Информационное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA) сообщает об инциденте с самолётом так называемой арабской коалиции, действующей против хуситских вооружённых формирований в Йемене. Самолёт, принадлежащий военно-воздушным силами Саудовской Аравии потерпел крушение на юге королевства – неподалёку йеменской границы.Пресс-секретарь коалиции полковник аль-Малики:На данный момент информации о состоянии военнослужащих и о возможных пострадавших на земле нет.При этом утверждается, что самолёт был задействован в «учебной наблюдательной миссии».Между тем, другие источники высказывают предположение по поводу того, что самолёт саудовских ВВС был сбит. Южные районы Саудовской Аравии нередко атакуются хуситами в формате так называемых операций возмездия. Несколько недель назад хуситы атаковали южные районы СА, нанеся ракетный удар по территории, прилегающей к военной базе. При этом официальный Эр-Рияд продолжает обвинять в спонсировании атак на свою территорию Иран.Асир считается курортной территорией Саудовской Аравии. При этом из-за территориальной принадлежности этого региона споры между СА и Йеменом тянутся уже более 70 лет.