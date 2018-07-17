Иллюзия немирного атома. Безопасно ли ядерное оружие США?

«Команда и контроль» (command and control) — это оборот из американского военного лексикона, означающий, что вооружение находится в боевой готовности, чтобы его использовать тогда, когда нужно его использовать, чтобы оно не попало в нежелательные руки, и чтобы при использовании вооружения строго соблюдалась субординация. Со всем этим в американских вооруженных силах всегда были серьезные проблемы. Самое первое испытание «Тринити» («Троица») по проверке ядерной технологии чуть не обернулось катастрофой из-за неожиданно начавшейся грозы.

В Вашингтоне нужно поставить памятник военнослужащим и гражданским, героически погибшим во время холодной войны при попытках предотвратить ядерные взрывы, при исполнении заданий, проявившим служебный героизм, уверен Шлоссер.

История американских вооруженных сил знает тысячи инцидентов, которые могли бы обернуться ядерной аварией. «Сколько можно так кидать ядерные бомбы, пока одна из них не взорвется?.. Один такой инцидент обязательно обернется крупной катастрофой», — заключает публицист.