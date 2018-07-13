09:17 13 июля
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Американский "чёрный тюльпан" прилетает из Афганистана уже второй раз за неделю

Очередной американский «чёрный тюльпан» прибыл из Афганистана на одну из авиабаз в США. Телеканал SkyNews сообщает о том, что на борту транспортника – тело американского военнослужащего, погибшего на афганской территории несколько дней назад. Это уже второй солдат армии США, убитый во время операции в Афганистане, которую власти решили расширить за счёт переброски дополнительного военного контингента.

Из официальной сводки американского командования:
Военнослужащий скончался в четверг от ран, получены в ходе выполнения задач в восточной провинции Афганистана. В операции погиб и представитель афганских национальных сил безопасности. Несколько человек получили ранения.


Если верить официальной американской статистике, то с начала года в Афганистане погибли четверо военнослужащих вооружённых сил Соединённых Штатов. Причём двое – в течение последней недели. Они будут похоронены на одном из мемориальных кладбищ в США.


Американский "чёрный тюльпан" прилетает из Афганистана уже второй раз за неделю


Известно о том, что в США на лечение отправлены и двое раненых американских военнослужащих. Они участвовали в другой операции американских войск – уже на юге Афганистана. Подробностей этих операций не приводится.

На этом фоне из Афганистана приходят данные о захвате боевиками движения "Талибан" (*запрещено в РФ) военной базы афганских сил безопасности в провинции Кундуз. Также талибы овладели блокпостами в уезде Дашт-и-Арчи. В руки боевиков попал существенный арсенал вооружения и боеприпасов. В ходе боестолкновений погибли не менее 30 афганских военнослужащих, десятки получили ранения. Об участи американского военного контингента в противодействии операции, проводимой талибами в Кундузе, не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 06:49
    Если верить официальной американской статистике, то с начала года в Афганистане погибли четверо военнослужащих вооружённых сил Соединённых Штатов

    Мало. Очень мало.
    Shurik70
    1. лысова (владимир) Сегодня, 06:54
      Такое впечатление, что они там вообще не воюют, разве что чужими руками. Просто поддерживают, так сказать " порядочный " бардак .
      лысова
      1. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 07:00
        Цитата: лысова
        Такое впечатление, что они там вообще не воюют, разве что чужими руками. Просто поддерживают, так сказать " порядочный " бардак .

        Они там производство наркоты крышуют.
        ramzes1776
        1. лысова (владимир) Сегодня, 07:04
          Наркота само собой. Могут и кулачёк там организовать - сплотить так сказать " беженцев ", например из Сирии и перенаправить на Север.
          лысова
          1. MPN (Павел) Сегодня, 08:33
            В Туркмении намечается... , а так то просто кровавые деньги, кто то бы собирался этот наркотрафик прикрыть , давно бы прикрыли.. Вон Вьетнам весь вытравили оранжем, а тут охраняют...
            MPN
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:54
        Цитата: лысова
        Такое впечатление, что они там вообще не воюют, разве что чужими руками. Просто поддерживают, так сказать " порядочный " бардак .

        Они там сегодня стараются по минимуму учавствовать в б/д. Их задача обучение и поддержка национальной Афганской армии. В чем то они правы . В конце концов это афганцы должны защищать свою страну.
        Арон Заави
        1. лысова (владимир) Сегодня, 08:09
          Арон, я хорошо помню когда мы участвовали, тоже вроди, как учили , а гибли, мама не горюй. А их и не надо учить, они веками воюют.Там конкретно контроль наркоты и распространение её по Миру. Но и конечно объединение своего детища - подобно Сирии. Национальная Армия будет воевать с Талибаном, а типо сброда Игила и ему подобных перенацелят на Север. Но первым ударом, возможен и вами ненавистный Иран. Без обид , но то что там готовиться Израилю в тему.
          лысова
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:16
          Цитата: Арон Заави
          Они там сегодня стараются по минимуму учавствовать в б/д. Их задача обучение и поддержка национальной Афганской армии.

          Фиговые какие то "учителя". Уже 17 лет "учат", но у них почему то только маковые "агрономы" получаются. Теперь вот заявили о том, что не уйдут из Афганистана до полной победы "науки над тьмой" и собираются увеличивать штатовский "педколлектив" на несколько тысяч штыков.
          Ныробский
    2. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:00
      Ну езжай сам там поучаствуй в уничтожении США, раз так ненавидишь простого вояку из америки. Ну и люди пошли... negative
      Nix1986
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:17
        Цитата: Nix1986
        раз так ненавидишь простого вояку из америки.

        Это просто шедевр а не комментарий!!!!!!!!!!!!Похоже просто "вояки"из США агницы божьи да?Кровью залили пол мира это не они,а кто то другой?На кого работаете Никита??????
        Мар.Тира
        1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:23
          Только что из ленгли laughing. Есть доказательства что конкретно этот джиай вешал стариков и жрал младенцев?! Взрослеть таки надо.
          Nix1986
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:33
            При чём тут "есть ли доказательства, что конкретный СС-овец участвовал в массовых убийствах"? Надел конкретную военную форму - значит, служишь конкретному государству и являешься соучастником всех его преступлений. Тем более, в США нет призыва, в армию идут только те, кто сам захотел "побывать в других странах, познакомится с интересными людьми и убить их" (реальная цитата из рекламы армии США).
            Речь идёт о том, что США не воюет а Афганистане, а лишь снабжает ресурсами воюющих (причём все стороны конфликта - ИГИЛ, талибов и "государственников"), беря за это плату наркотиками.
            Shurik70
            1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 08:49
              "Даже если среди 1000 виновных есть один невиновный всех казнить нельзя", не мои слова, но также всех не гребу под одну гребенку и разбираюсь в конкретном случае отдельно. Пост мой был в том плане, что не люблю злорадство в людях. А теперь извините, мне пора за деньгами в американское посольство laughing
              Nix1986
          2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:37
            Цитата: Nix1986
            Взрослеть таки надо.

            Моё взросление шло под еженедельными обьявлениями боевой готовности №1 при вторжении американских разведчиков,и бомбардировщиков в нейтральную зону,,особо боялиcь встречи с SR-71,ну и прибавьте сюда сбитый Южнокорейский БОИНГ,после которого я неделю спал на КП ПВО с противогазом,и в полном вооружении,в ожидании новых провокаций,и готовясь к войне(так нам говорили командиры).Так что этих вояк я знаю маленько получше вас.
            Мар.Тира
          3. MPN (Павел) Сегодня, 08:36
            Еще добавь, что ему мама в дорогу пирожков напекла, а он бедный даже их попробовать не успел... crying
            MPN
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:07
              Остап ему сказал "На вашей могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами, и заплаканные дети не будут кричать: "Папа! Папа, слышишь ли ты нас?!" привет hi
              роман66
              1. MPN (Павел) Сегодня, 09:11
                Цитата: роман66
                Остап ему сказал "На вашей могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами, и заплаканные дети не будут кричать: "Папа! Папа, слышишь ли ты нас?!" привет hi

                Привет Рома! hi Чего тут обсуждать, ну и мы военные... не знала мама какой конец сына ждет, провожала и гордилась им... Сам он просто не знал, что его ждет...
                MPN
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:34
        Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:00...простого вояку из америки

        ... насильно его никто не тянул... воевал на чужой территории за большие бабки и получил своё
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:07
          Сергей , привет ! hi
          Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:00...простого вояку из америки

          Ну прямо Коля из Уренгоя . sad Может , нам ещё и на всякий случай в стиле Ахеджаковой у матрасов прощения попросить ? negative
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 08:38
            Паша hi Я выше написал, что осталось добавить, что ему мама в дорогу пирожков напекла, а он бедный даже их попробовать не успел... crying
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:43
              Привет ! hi
              Цитата: MPN
              попробовать не успел...

              Ничего , пирожки не пропали - их сослуживцы "освоили" . yes
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 08:50
                Цитата: bouncyhunter
                Ничего , пирожки не пропали - их сослуживцы "освоили" .

                Дай Бог не стошнило бы, а то еще черные тюльпаны пойдут... hi
                MPN
          2. ver_ (вера) Сегодня, 08:44
            ...это что - в ряды наших рубероидов подготовка ?..
            ver_
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 08:59
        Цитата: Nix1986
        Ну езжай сам там поучаствуй в уничтожении США, раз так ненавидишь простого вояку из америки. Ну и люди пошли..

        Это не мы, а США объявили на с врагом номер один и это в американских опросах применение ЯО против нас вполне приемлемо для подавляющего большинства граждан США.
        ultra
  2. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 07:03
    Занимаются возведением бетонных ограждений вокруг себя
    юра харламов
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:12
    Складывается впечатление, что у американцев с талибами договоренность - мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Афганских военнослужащих грохают десятками, плюс к этому теракты, а американцы тихо и практически мирно "борются" с Талибаном.
    rotmistr60
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:01
      Цитата: rotmistr60
      Складывается впечатление, что у американцев с талибами договоренность - мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Афганских военнослужащих грохают десятками, плюс к этому теракты, а американцы тихо и практически мирно "борются" с Талибаном.

      Американские агрономы очень упертые, увлечены научными изысканиями
      Балу
  4. Дмитрий Потапов (Дмитрий Потапов) Сегодня, 07:20
    Цитата: Nix1986
    Ну езжай сам там поучаствуй в уничтожении США, раз так ненавидишь простого вояку из америки. Ну и люди пошли... negative

    Согласен.
    Дмитрий Потапов
  5. Vard Сегодня, 07:29
    Ну что вы так на американских военных... Они высоко несут бремя белого человека... А то что там героин... так Дикари...с!!!
    Vard
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:35
      Vard Сегодня, 07:29 Новый
      Ну что вы так на американских военных... Они высоко несут бремя белого человека... А то что там героин... так Дикари...с!!!

      ... таки да, мерикатосы несут цивилизацию)) laughing
      a.s.zzz888
  6. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:32
    Раз уж залезли в Афган, то будьте добры принимать груз 200.
    sgr291158
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:40
    Американские самолеты вывозят головорезов ( пример )из Сирии по всему миру,а потом бесстрашно борются с терроризмом.Сколько лет США , а правила игры не меняют
    APASUS
  8. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:58
    Американский "чёрный тюльпан" прилетает из Афганистана уже второй раз за неделю

    Неделя еще не кончилась, ждем-с новостей. wassat
    Балу
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:15
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  10. частное лицо Сегодня, 08:39
    Где то промелькнула информация что Порошенко решил отправить в помощь америкосам хохлов в Афганистан. Вот киборги наведут там порядок.
    частное лицо
  11. ver_ (вера) Сегодня, 08:46
    Цитата: rotmistr60
    Складывается впечатление, что у американцев с талибами договоренность - мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Афганских военнослужащих грохают десятками, плюс к этому теракты, а американцы тихо и практически мирно "борются" с Талибаном.

    ...это борьба *нанайских мальчиков* ..
    ver_
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