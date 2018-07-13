Американский "чёрный тюльпан" прилетает из Афганистана уже второй раз за неделю

Военнослужащий скончался в четверг от ран, получены в ходе выполнения задач в восточной провинции Афганистана. В операции погиб и представитель афганских национальных сил безопасности. Несколько человек получили ранения.

Очередной американский «чёрный тюльпан» прибыл из Афганистана на одну из авиабаз в США. Телеканал SkyNews сообщает о том, что на борту транспортника – тело американского военнослужащего, погибшего на афганской территории несколько дней назад. Это уже второй солдат армии США, убитый во время операции в Афганистане, которую власти решили расширить за счёт переброски дополнительного военного контингента.Из официальной сводки американского командования:Если верить официальной американской статистике, то с начала года в Афганистане погибли четверо военнослужащих вооружённых сил Соединённых Штатов. Причём двое – в течение последней недели. Они будут похоронены на одном из мемориальных кладбищ в США.Известно о том, что в США на лечение отправлены и двоеамериканских военнослужащих. Они участвовали в другой операции американских войск – уже на юге Афганистана. Подробностей этих операций не приводится.На этом фоне из Афганистана приходят данные о захвате боевиками движения "Талибан" (*запрещено в РФ) военной базы афганских сил безопасности в провинции Кундуз. Также талибы овладели блокпостами в уезде Дашт-и-Арчи. В руки боевиков попал существенный арсенал вооружения и боеприпасов. В ходе боестолкновений погибли не менее 30 афганских военнослужащих, десятки получили ранения. Об участи американского военного контингента в противодействии операции, проводимой талибами в Кундузе, не сообщается.