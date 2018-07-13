Судмедэксперт ответит перед судом за ложь о "пьяном мальчике"

Вы назначаете мне штраф в 2,5 или 3 млн рублей. Но у меня в собственности, кроме автомобиля, за который я ещё не погасила кредит, ничего нет.

Стало известно о том, что судебно-медицинский эксперт из Подмосковья, готовивший акт обследования тела ребёнка, погибшего под колёсами автомобиле во дворе своего дома, предстанет перед судом. Речь идёт о громком деле так называемого «пьяного мальчика». Это странное в данном случае прилагательное «приклеилось» к погибшему ребёнку после того, как судмедэксперт Михаил Клеймёнов «обнаружил» в крови ребёнка убойную дозу (2,7 промилле) алкоголя.Напомним, что после оглашение тех результатов псевдоэксперты всерьёз заговорили о том, что мальчик, дескать, сам виноват, так как родители могли ему «налить» перед прогулкой, на которую тот отправился вместе со своим дедушкой. Эта вопиющая ложь после широкого резонанса, в том числе и в СМИ, не осталась без внимания сотрудников прокуратуры. Результаты экспертизы, подписанные Клеймёновым, решили проверить. В результате проверки выяснилось, что все заявления об «алкогольном опьянении ребёнка» не соответствуют действительности.Теперь в отношении завотделением бюро судмедэкспертиз Железнодорожного района Подмосковья Михаила Клеймёнова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».Напомним, что ранее на федеральных каналах транслировались мнения экспертов, которые всерьёз утверждали, что «мальчика могли напоить – сознательно или случайно». Объявлялось, что кровь со следами алкоголя «точно принадлежит мальчику», и мальчик «возможно, пропустил стакан-другой вина».Теперь уже встаёт другой вопрос – об ответственности всех этих экспертов, которые готовы в собственных (несобственных) интересах на миллионную аудиторию транслировать любой бред, включая откровенный бред о прогулке «мальчика», который сам «бросился под колёса автомобиля».Для справки: ранее суд признал виновной Ольгу Алисову, которая и совершила роковой наезд на ребёнка во дворе. Алисову отправили на 3 года в колонию-поселение и назначили выплату потерпевшим штрафа в размере 2,5 млн рублей. Сама Алисова заявила, что судмедэксперта подкупить не пыталась и попыталась предъявлять претензии родственникам мальчика: "сами не уследили".Алисова: