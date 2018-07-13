09:20 13 июля
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Судмедэксперт ответит перед судом за ложь о "пьяном мальчике"

Стало известно о том, что судебно-медицинский эксперт из Подмосковья, готовивший акт обследования тела ребёнка, погибшего под колёсами автомобиле во дворе своего дома, предстанет перед судом. Речь идёт о громком деле так называемого «пьяного мальчика». Это странное в данном случае прилагательное «приклеилось» к погибшему ребёнку после того, как судмедэксперт Михаил Клеймёнов «обнаружил» в крови ребёнка убойную дозу (2,7 промилле) алкоголя.

Судмедэксперт ответит перед судом за ложь о "пьяном мальчике"


Напомним, что после оглашение тех результатов псевдоэксперты всерьёз заговорили о том, что мальчик, дескать, сам виноват, так как родители могли ему «налить» перед прогулкой, на которую тот отправился вместе со своим дедушкой. Эта вопиющая ложь после широкого резонанса, в том числе и в СМИ, не осталась без внимания сотрудников прокуратуры. Результаты экспертизы, подписанные Клеймёновым, решили проверить. В результате проверки выяснилось, что все заявления об «алкогольном опьянении ребёнка» не соответствуют действительности.


Теперь в отношении завотделением бюро судмедэкспертиз Железнодорожного района Подмосковья Михаила Клеймёнова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

Напомним, что ранее на федеральных каналах транслировались мнения экспертов, которые всерьёз утверждали, что «мальчика могли напоить – сознательно или случайно». Объявлялось, что кровь со следами алкоголя «точно принадлежит мальчику», и мальчик «возможно, пропустил стакан-другой вина».

Теперь уже встаёт другой вопрос – об ответственности всех этих экспертов, которые готовы в собственных (несобственных) интересах на миллионную аудиторию транслировать любой бред, включая откровенный бред о прогулке «пьяного мальчика», который сам «бросился под колёса автомобиля».

Для справки: ранее суд признал виновной Ольгу Алисову, которая и совершила роковой наезд на ребёнка во дворе. Алисову отправили на 3 года в колонию-поселение и назначили выплату потерпевшим штрафа в размере 2,5 млн рублей. Сама Алисова заявила, что судмедэксперта подкупить не пыталась и попыталась предъявлять претензии родственникам мальчика: "сами не уследили".

Алисова:
Вы назначаете мне штраф в 2,5 или 3 млн рублей. Но у меня в собственности, кроме автомобиля, за который я ещё не погасила кредит, ничего нет.

Использованы фотографии: социальные сети
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Комментарии 37

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  1. Vard Сегодня, 07:25
    Вообще эксперты это что то... Помню как мужичка посадили за педофилию когда эксперту привиделся мёртвый сперматозоид... Кстати анализ она проводила часа в три ночи... Так что это ещё цветочки...
    Vard
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:46
      Цитата: Vard
      Вообще эксперты это что то..

      Да нет,люди всякие бывают.Не стоит мерить всех одной мерой.Мне попадались честные,причём совсем не давно.Отказался подписывать заключение и анализы были отправлены в Новосибирск на независимую экспертизу.
      Мар.Тира
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:03
      Ну, ну. Если это "халатность", то как этот эксперт вообще был допущен к работе в качестве такового, если даже не усомнился в собственных выводах? belay Ответ настолько очевиден, что и экспертом быть не надо. Для экспертов есть специальная статья в УК РФ за заведомо ложное вынесение экспертного заключения. Однако, не захотели марать "мундир" российской- СМЭ.
      сибиралт
      1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 08:10
        Еще бы как минимум добавить статью за клевету... и еще какие-нибудь, чтобы посадить так посадить.
        Labrador
      2. MPN (Павел) Сегодня, 08:27
        Цитата: сибиралт
        Для экспертов есть специальная статья в УК РФ за заведомо ложное вынесение экспертного заключения.

        Только вот опять уже судебный какой то эксперт вмешался и классифицировал, как халатность.. и этого надо бы посадить, да не получиться ибо в УПК написано, судья принимает решение на основании своего внутреннего убеждения и это не является преступлением... максимум запрет деятельности
        MPN
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:06
          В том - то и дело, что у эсперта не может быть "внутреннего убеждения" (законом не предусмотрено). В случае сомнения, назначается повторная либо комиссионная экспертиза.
          сибиралт
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:07
            Я про судью... Не убиваемая каста..
            MPN
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:30
    судмедэксперт Михаил Клеймёнов «обнаружил» в крови ребёнка убойную дозу (2,7 промилле) алкоголя

    ... совершил должностное преступление - пусть отвечает...
    a.s.zzz888
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:36
      убить падлюку за такие дела!
      роман66
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:50
        Цитата: роман66
        убить падлюку за такие дела!

        Зачем убивать. Срок ему, и штраф чтоб досмерти выплачивал. negative
        Евдоким
    2. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:46
      Цитата: a.s.zzz888
      . совершил должностное преступление - пусть отвечает.

      Теперь в отношении завотделением бюро судмедэкспертиз Железнодорожного района Подмосковья Михаила Клеймёнова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

      Не смешите, какое должностное преступление. "Халатность" - это не статья -это погрозить пальчиком, а вот срок ему вкатать по самое не могу и бюро разогнать с волчьим билетом, другое. Чтоб работали, а не очки втирали. hi
      Евдоким
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:51
        Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:46
        ...не в цирке и смешить не намерен ... hi
        ]Дача заведомо ложного заключения экспертом является уголовно наказуемым преступлением (ст. 181 УК). В случаях, если эксперты без уважительных причин уклоняются от дачи заключений по предложениям органов дознания, следствия или суда, то они также привлекаются к уголовной ответственности (ст. 182 УК).
        a.s.zzz888
        1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:54
          Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

          Ст 181 УК конечно лучше.
          Евдоким
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:58
            Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:54 ↑ Новый
            Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

            ... есть такой юр.термин - переквалификация преступления... возбуждается дело по одной статье, затем в процессе следствия переквалифицируют другую статью...
            a.s.zzz888
            1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:01
              Переквалификация преступления - это хорошо. hi
              Евдоким
            2. кобальт (Максим) Сегодня, 08:08
              За дачу экспертом заведомо ложного заключения по УК РФ ответственость предусмотрена по ст. 307. преступление небольшой тяжести, наказание - штраф либо исправработы. Заведомость на практике доказать нереально, какой из экспертов сам признается, что сознательно дал ложное заключение, если халтура очевидна и отпираться эксперту трудно, конечно будет говорить о том, что что то не так сделал, что то упустил при производстве экспертизы, вобщем вроде и виноват но и не виноват, отсюда и квалификация его действий по ст 293 ук РФ - халатность, хорошо еще сроки давности не вышли, а то бы дело прекратили за их истечением.
              кобальт
              1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 08:16
                Но он то упирался что все верно в его экспертизе.....потому 181 ему...
                nPuBaTuP
                1. кобальт (Максим) Сегодня, 08:56
                  Ст.181 УК РФ- нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, с экспертной деятельностью данное преступление никак не связано.
                  кобальт
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:36
    Эта история страшна тем что подрывает веру в экспертизу и экспертов , показывает бесправие граждан перед обладателями волосатой лапы.По сути справедливость в стране стала зависеть от огласки и возмущения граждан,законы уже не работают!
    APASUS
    1. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 07:51
      Ну хочу заметить, что после того случая эксперты реально "боятся" на какие либо махинации с экспертизами. Недавно сам столкнулся с ситуацией, но в моем случае пострадавшие мои родные, а я виновник. Так чуть реально уголовное дело не завели с наказанием по всей строгости нашего любимого государства. По "всей" стране (как минимум в четырех областях) искал смельчака, который напишет мне "чистую" экспертизу , что родные мои не пострадали, и что отца семейства не надо лишать свободы. Благо нашелся очень опытный эксперт, который смог на средний вред здоровья вывести. Так что скоро суд)
      d1m1drol
  4. demo (Ван) Сегодня, 07:42
    У этой гражданки достаточно известный, в определенных кругах, муженек.
    Банда, в которую входил Сергей Алисов была организована в 2007 году. Организаторами были 29-летняя Наталья Гомонова, ее сожитель Новиков, житель Курской области Анатолий Корняков, а также Алексей Чалдаев. Помимо них в банду входили: Джульетта Хшоева, Александр Бир, Борис Никитин, Сергей Алисов, Аркадий Димов, Юрия Кинвалов.
    В сентябре 2008 года Московский областной суд дал бандитам от шести до 23 лет. Алисов получил 10 лет колонии строгого режима за похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование и вымогательство. С учётом времени, которое он провёл в СИЗО, скоро он уже должен освободиться.

    Затем была абсурдная экспертиза и давление на свидетелей. Как говорят источники, людям в Балашихе, которые видели смертельный наезд поступают угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило.

    Михаил Клейменов возможно и не виноват — результаты экспертизы или сам биоматериал могли подменить на любом этапе следствия. Думать об этом заставляет тот факт, что муж Алисовой, находящийся в тюрьме, входил в местную банду и ее вмешательство могло повлиять на этапы следствия. К тому же уже на следующий день после трагедии, на следователей пытались выйти какие-то люди, чтобы замять это дело.
    http://www.mzk1.ru/2017/06/olga-alisova-i-banda-k
    ornyakova/
    demo
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 08:21
      Цитата: demo
      Михаил Клейменов возможно и не виноват — результаты экспертизы или сам биоматериал могли подменить на любом этапе следствия.

      Возможно. А возможно, что на Марсе есть жизнь.
      Я, например, пару лет работал в ЭКО (экспертно-криминалистическая лаборатория) нашего районного РУВД. Так вот, если бы наши эксперты лаборатории при проведении экспертиз получили бы заведомо невозможный результат (скажем, взломанный замок с места кражи оказался "нулёвым", или палёная метиловая водяра, от которой в округе пара человек уже загнулась, вдруг оказалась бы чистейшим "Абсолютом" или "Столичной"), то они бы сами на уши всё отделение и даже область бы поставили. Потому что самим было бы важно докопаться до правды - как так вышло-то?
      А этот иксперд? Сделал экспертизу. Смотрит. Ага. В дюпель бухой мёртвый мальчик. Ничего обычного. Кто там его сбил? Ольга Алисова, "розетка" главаря одной из банд. Ну так сразу понятно, бедная женщина не виновата. Расплодилось тут малолетних пьяниц, понимашь. Честным женщинам проехать не дают! Всё, подписываем экспертизу и кладём на полочку, завтра заберут.
      Kuroneko
  5. кобальт (Максим) Сегодня, 07:44
    Особо этому эксперту ничего не грозит, преступление небольшой тяжести, там санкция штраф до 120 000 рублей, либо обязательные или исправительные работы. Ну назначат штраф тысяч 50-60 либо полгодика будет работать в смэ и 10% зарплаты отчислять государству. Вот и все наказание, такие у нас законы.
    кобальт
  6. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 07:52
    Который раз убеждаюсь: чтобы правда в России восторжествовала, без звона набата на всю страну - ну никак. Иначе же бабло как всегда по-тихому побеждает зло (в данном случае "зло" - наречие, а не существительное: отвечает на вопрос "как?").
    Ну и то слава Богу, что хоть в этом конкретном случае мразь из органов (и мажорка-мразь за рулём) сухими и бело-пушистыми из этой грязной истории не выйдут.
    Kuroneko
  7. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 08:00
    Это, конечно, хорошо, но что с "заказчиками" данной экспертизы? Ведь сажать нужно в первую очередь их! Но они. к сожалению, останутся безнаказанными!
    На судмедэксперта прост сейчас все повесят и все, мол разобрались, закон победил. Как бы не так...
    Джек О’Нилл
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:06
    Цитата: Kuroneko
    Ну и то слава Богу, что хоть в этом конкретном случае мразь из органов (и мажорка-мразь за рулём) сухими и бело-пушистыми из этой грязной истории не выйдут.

    ----------------------------------
    Этот случай средненький. Кстати суд отклонил просьбу отца о более суровом наказании для автоледи. Касаемо других автоледи, то наши грозные силовики, например, ничего не могут сделать с Марой Багдасарян, которая забила на законы и ездит на машине без прав. Какого-нибудь рязанца Смирнова давно бы ущучили, а москвичку Багдасарян ни фига подобного. Да и других автоледи, которые имеют посты, связи и влиятельных родителей. За смерть двух человек дочь одной депутатши отсидела 4 месяца в колонии-поселении, а сам депутатша ушла из заксобрания и превратилась в начальника финотдела администрации. Вот так у нас частенько происходит с нарушителями ПДД и скоростного режима.
    Altona
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 08:49
      Ну вот поэтому я радуюсь хотя бы единичным случаям, дошедшим до суда и вылившимся хоть в какие-то реальные сроки.
      А так - да. Нео-дворянство и нео-крепостничество во всей красе (неотъемлемая часть капитализма - на Западе ничуть не лучше, но там это считается естественным порядком вещей, так что общество уже давным-давно выдрессировано).
      Kuroneko
  9. Санче (Санче) Сегодня, 08:09
    Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

    Халатность? Сомнительно. Скорее взятка
    Санче
  10. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:15
    Он обвиняется по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

    Легко отделался
    pvv113
    1. ver_ (вера) Сегодня, 08:34
      ...а моге мы все ошибаемся - и живём в Гондурасе, а не в России..
      ver_
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:18
        Ваша версия не исключена wink
        pvv113
  11. Комментарий был удален.
  12. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 08:26
    К сожалению, это не первая ложь, которую выливают на нас информационные агентства. И не единственная....
    Вождь краснокожих
  13. kuz363 (Владимир) Сегодня, 08:30
    Ничего реально ему не будет. Что, власть дурная дискредитировать правоохранительные органы? Максимум-халатность и условный срок.
    kuz363
  14. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:32
    Случай возмутительный, фальсификация налицо. Вы видели рожу этого експерта незадолго до того как он смылся за границу? Он прямо в камеру нагло ухмыляясь утверждал, что никакой ошибки нет, и что пора прекратить спекуляции вокруг этого дела.
    А что, разве это единственный случай фальсификации и выдачи заведомо ложного заключения, нет! Инфа о его прошлых делишках уже была. Судить надо по совокупности всех его делишек. Входит он в состав ОПГ или нет-другой вопрос.
    Рискну предположить: отделается легким испугом, уедет на периферию, хоть на Сахалин, потом вернется, поменяв пару-тройку рабочих мест и оптять будет на подсосе у ОПГ лепить фальшивки.
    Балу
  15. Aspid 86 (Илья) Сегодня, 08:33
    Статья 316. Укрывательство преступлений
    Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
    Кто возбудил дело по халатности, также судить по вышеописанным статьям. Из всего видно, отмазать пьянством мальчика не получилось, теперь отмазывают нерадивого эксперта.
    Aspid 86
  16. русский немец Сегодня, 08:57
    Военное обозрение! Я не хочу занимать ничью сторону. Прошу, пожалуйста прекратите эмоционировать освещая такие новости. Вы уподобляетесь базарным бабкам. А если хотите подать новость читателям во всех ракурсах, то вспомните про то, что повторная экспертиза выявила заражение образца крови ребенка бактериальной флорой, которая в процессе жизнедеятельности образует спирт. Поэтому результат анализа был положительный. Поэтому эксперту вменяется именно халатность: он допустил обсеменение бактериями стерильной пробирки с образцом крови!!!
    русский немец
  17. Million (Влад) Сегодня, 09:00
    В нашем государстве нынешнем нести бред -обычное дело.Пенсионеры-богатыри яркий тому пример.И это на государственном уровне
    Million
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