Порошенко - Европе: А газ можете покупать сразу на российской границе...

Сегодня я хочу отметить, «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы. Для чего тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику ЕС более зависимой от Российской Федерации?

Пётр Порошенко, находящийся на саммите НАТО в Брюсселе, прокомментировал ситуацию с закупками российского газа. По словам Порошенко, Украина «является частью Европы», а потому эффективными могли бы стать закупки газа у России на украинско-российской границе. Президент Украины заявил, что такой способ приобретения газа у РФ «снял бы все инсинуации» и «помог бы предотвратить вредное для Европы» строительство газопровода «Северный поток-2».Порошенко:Таким образом, предложение Порошенко состоит в том, что ранее уже обсуждали в экспертной среде: продавать европейцам газ фктически сразу на российской границе. Почему эта идея сейчас Петром Порошенко вдруг подхватывается? Дело в том, что в этом случае европейцам придётся изрядно инвестировать в украинскую газотранспортную систему для обеспечения устойчивого транзита от границ России. Это сохранило бы украинскую ГТС, будущее которой сейчас находится под большим вопросом.Напомним, что несколько недель назад Европу посещал глава Львовской городской администрации и руководитель партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Тот предлагал европейцам фактически приобрести украинскую «трубу» в собственность, чтобы обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины. Порошенко, судя по всему, решил, что его в политическом плане обходят, а потому и озвучил фактически ту же идею уже с натовской трибуны.Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.