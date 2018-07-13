09:21 13 июля
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Порошенко - Европе: А газ можете покупать сразу на российской границе...

Пётр Порошенко, находящийся на саммите НАТО в Брюсселе, прокомментировал ситуацию с закупками российского газа. По словам Порошенко, Украина «является частью Европы», а потому эффективными могли бы стать закупки газа у России на украинско-российской границе. Президент Украины заявил, что такой способ приобретения газа у РФ «снял бы все инсинуации» и «помог бы предотвратить вредное для Европы» строительство газопровода «Северный поток-2».

Порошенко:
Сегодня я хочу отметить, «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы. Для чего тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику ЕС более зависимой от Российской Федерации?


Порошенко - Европе: А газ можете покупать сразу на российской границе...



Таким образом, предложение Порошенко состоит в том, что ранее уже обсуждали в экспертной среде: продавать европейцам газ фктически сразу на российской границе. Почему эта идея сейчас Петром Порошенко вдруг подхватывается? Дело в том, что в этом случае европейцам придётся изрядно инвестировать в украинскую газотранспортную систему для обеспечения устойчивого транзита от границ России. Это сохранило бы украинскую ГТС, будущее которой сейчас находится под большим вопросом.

Напомним, что несколько недель назад Европу посещал глава Львовской городской администрации и руководитель партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Тот предлагал европейцам фактически приобрести украинскую «трубу» в собственность, чтобы обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины. Порошенко, судя по всему, решил, что его в политическом плане обходят, а потому и озвучил фактически ту же идею уже с натовской трибуны.

Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 36

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  1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:02
    Порошенко подумывает о запасном аэродроме. Что бы не порвали как тузик грелку. А перед этим хочет очередной транш МВФ хапнуть.
    Про северный поток-2, я бы на его месте тоже беспокоился))))).
    volot-voin
    1. MPN (Павел) Сегодня, 08:18
      Цитата: volot-voin
      Порошенко подумывает о запасном аэродроме. Что бы не порвали как тузик грелку.

      Не знаю почему тогда согласились продавать на на таких условиях, сразу надо было на условиях ДАФ граница России, ну а теперь то у нас не своруешь, так у них собрался воровать..
      MPN
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:55
        hi
        Цитата: MPN
        ну а теперь то у нас не своруешь, так у них собрался воровать..

        Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.
        "кот Васька слушает..."
        Logall
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:18
      Вариант покупать газ на российско-украинской границе Миллер давно предлагал. Да только европейцы не захотели, чтобы Украина тырила газ у них и постоянно поднимала цену за транспортировку. winked
      сибиралт
    3. cniza (Виктор) Сегодня, 08:19
      Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.


      Вот так , тихим сапом.
      cniza
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:07
    По-ходу Салтыков-Щедрин, когда писал своего "Органчика", уже знал, что народится такой поц, как Порошенко... what
    злой партизан
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:16
      Привет лесным хулиганам ! hi Порось ведёт себя как старая куртизанка которую никто не хочет покупать , как она не предлагает .
      bouncyhunter
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:22
        Цитата: bouncyhunter
        лесным хулиганам

        belay
        Да я интеллигентнейший человек! yes Всего-то 6 предупреждений! wink
        Привет братьям-белорусам! drinks
        злой партизан
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:30
          Цитата: злой партизан
          Всего-то 6 предупреждений!

          Насчёт хулигана беру свои слова обратно . lol
          А Порось ? Он как всегда : будет юлить и пытаться в выхлопную трубу Европы без мыла залезть .
          bouncyhunter
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 08:58
            Порошенко:
            Сегодня я хочу отметить, «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы. Для чего тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику ЕС более зависимой от Российской Федерации?

            У меня тут другой вопрос: он свою (ну, советскую, но да ладно) ГТС для начала не пробовал менее дырявой сделать? На её капитальный ремонт уйдёт денег поболее, чем прокладка СП-2. О попутном воровстве газа - разумеется, ни-ни.
            Kuroneko
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
              Цитата: Kuroneko
              он свою (ну, советскую, но да ладно) ГТС для начала не пробовал менее дырявой сделать?

              Нет , конечно . Он умеет только набивать карман , а не раскошеливаться . Вот и витает в/на Украине идея ремонта ГТС за счёт ЕС .
              bouncyhunter
              1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 09:12
                Цитата: bouncyhunter
                Он умеет только набивать карман , а не раскошеливаться .

                Ну тут справедливости ради стоит упомянуть 20-минутную фотосессию с Трампом за 600 (или, минимум, 400) штукарей убитых енотов. Ведь может же, если захочет! Смотреть с 3:18 на тему фотосессии.
                Kuroneko
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:23
        Доброго времени всем! hi , вышел у куртизанки срок годности.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          вышел у куртизанки срок годности

          Значит пора её на свалку или в утилизацию , как принято в Европе . wink
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:35
            Поэтому и говорят дешевле купить новую , в данном случае трубу - "Северный поток 2".
            cniza
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:25
      При социализме Салтыков-Щедрин, который был включен в школьную программу был не очень понятен, как и Вишневый сад Чехова. Зато теперь, при российском недокапитализме, их произведения будто документальные. Как - то правильно сказано, что бытие определяет сознание. winked
      сибиралт
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:10

    А на грани-ыцэе паааку-пать дешевше, ик, патамушта дьюти фри, ик. Я всееехда там затариваюсь. laughing laughing
    P.S. Ну а чо? Логика понятна. laughing
    Altona
    1. Vard Сегодня, 08:25
      Не только дешевле... но и палёнки нет... это я к тому, что украинцы не только газ тырили но и воздухом бадяжили...
      Vard
  4. кобальт (Максим) Сегодня, 08:13
    Думаю Германия разберется нужен ей северный поток или нет без этого великого советчика.
    кобальт
  5. venik (Владимир) Сегодня, 08:14
    " .....Порошенко: Сегодня я хочу отметить, «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы......."
    Не понял, а где же "подякувать"????? belay
    venik
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:19
    Вальцман такой затейник
    Дормидонт
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:19
    да никто никогда не будет инвестировать в гтс на окраине... не выгодно по причине скакунов, они рисков больше дают, чем все остальные причины вместе взятые
    Не либероид Русский
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:27
    Цитата: bouncyhunter
    Порось ведёт себя как старая куртизанка

    -------------------------
    Только что похвастался, что подготовил Трампа к встрече с Путиным. Интересно, каким образом?
    Altona
    1. venik (Владимир) Сегодня, 08:31
      Цитата: Altona
      Только что похвастался, что подготовил Трампа к встрече с Путиным.

      ======
      Что? Неужели "вазелин" подарил????? belay
      venik
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:33
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      Интересно, каким образом?

      Тут уже имеет место полёт фантазии в меру распущенности воспитания .
      bouncyhunter
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:27
    Так меркель краник в руки пороху и отдала... wink пусть держит карман шире... lol
    Masya Masya
  10. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 08:28
    Раньше поставками газа они шантажировали Россию, так как доставка газа была обусловлена контрактом, теперь они хотят поставить в пикантную позу Европу, да ещё и за их же инвестиции! Жду не дождусь этого события! laughing
    Хорон
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:28
    Да ведь Трампу НЕ НУЖЕН ни "Северный поток-2" ни "Украинский транзит"... Ему надо ПРЕКРАТИТЬ транзит. ГТС Украины умрет естественной смертью, а "Северный поток-2" надо прекратить ... Если получится wassat
    Горный стрелок
  12. demo (Ван) Сегодня, 08:29
    Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.
    Я, безусловно, не знаю точно, что думают европейцы.
    Но мне не составит труда догадаться, что они думали, когда Порошенко свой феерический бред, рассчитанный на даунов и малолетних несмысленышей, озвучивал.
    Я бы мог и написать. Но боюсь получить вечный бан.
    demo
  13. гильза (максим) Сегодня, 08:30
    Медленно медленно ,но прагматизм овладевает массами. Даже аморфными. Давай ,Петюня ,далее в том же духе. Вот оттуда и свиснешь сколько тебе надо. Ну там и наваляют толерантно,соответственно моменту.А СП-2 неизбежен, как дембель или победа коммунизма. Ещё один такой год, и дешёвый русский газ уже и в две нитки СП не влезет и без "осаживания" Украины от кормушки. Так что куда не кинь-хорошая идея. Вот только боюсь не купятся европейцы.
    гильза
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:31
    Для чего тратить десятки миллиардов долларов

    Можно подумать из его кармана. laughing
    энергетическую политику ЕС более зависимой от Российской Федерации?

    Что так газ российский, что этак, ничего не поменяется. Единственное, исчезает прослойка уркаины из числа стран-транзитёров, что благоприятно скажется на надёжности поставок.
    руководитель партии «Самопомощь»

    Сначала, при беглом чтении прочитал "самозванцы". Удивился, присмотрелся, прочитал правильно, но думаю и первый вариант не далёк от истины, всё по Фрейду. what laughing
    К-50
  15. Hottabych (Алексей) Сегодня, 08:32
    Ерунда!
    Никакой конкретики! Когда? На каких условиях?
    Труба полюбому остаётся на территории Украины, со всеми вытекающими. Поэтому, ничего нового он не предлагает, а только вносит ещё больший разлад в Европу. Мне кажется, его там уже просто ненавидят...
    Hottabych
    1. venik (Владимир) Сегодня, 09:09
      Цитата: Hottabych
      Труба полюбому остаётся на территории Украины, со всеми вытекающими.

      ========
      А "вытекает из этого то, что "украинской трубе" - похоже "труба".... Да и самой Украине - похоже - ТОЖЕ!!!! request
      venik
  16. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:33
    Поздно Петька, нож подал...
    parusnik
  17. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:50
    Опять бред понес, при чем тут Северный поток-2 и безопасность Европы. У него вобще мозги есть, или там горилка булькает.
    sgr291158
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 08:54
    Цитата: Masya Masya
    Так меркель краник в руки пороху и отдала...

    ---------------------
    В смысле? Чтобы самоудовлетворением занимался со своим краником? laughing
    Altona
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