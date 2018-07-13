09:19 13 июля
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Успех российских школьников на международной олимпиаде по математике

На международной математической олимпиаде, которая в этом году проходила в румынском городе Клуж-Напока (в 59-й раз), российская команда школьников завоевала пять наград высшей пробы и одну серебряную. В олимпиадных состязаниях участвовали 116 команд со всего мира. Отличные результаты наших школьников вывели нашу команду в тройку сильнейших в математической сфере.

В этом году список участников олимпиады, представляющих российскую команду, включал шесть школьников из разных уголков России: Егор Рябов и Артур Герасименко (Москва), Владимир Петров и Станислав Крымский (Санкт-Петербург), Марат Абдурахманов (Челябинск), Сергей Лучинин (Киров).

Успех российских школьников на международной олимпиаде по математике



По словам министра просвещения Ольги Васильевой, наша команда старшеклассников по праву заслужила эту победу. Она отметила, что именно благодаря своим волевым качествам, а также труду и таланту нашим ребятам удалось попасть в тройку самых сильных стран-участниц состязания. Это подтверждает тот факт, что Россию по-прежнему остаётся великой математической державой.

В 2017 году наши школьники ездили в Бразилию, где заняли только 11 командное место, хотя и там добились существенных индивидуальных успехов: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".

Для справки: Математическая олимпиада международного уровня проводится ежегодно. Впервые она прошла в Румынии в 1959 году, и в ней приняли участие лишь семь стран. С годами география и количество стран-участниц олимпиады росли, и за последние несколько лет число стран, принимающих участие в соревновании, перевалило за сотню. Традиционно в ходе состязательных испытаний участники должны решить в течение двух дней 6 задач высокой степени сложности.

Первое место заняла команда США. Третье место - у китайских юных математиков. На четвёртой и пятой позициях расположились математические сборные Украины и Таиланда. Сборная России не входила в число призёров с 2010 года.


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Комментарии 6

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:53
    Знаю ребят (правда какие они уже ребята - всем уже за 50...) из нашего ИММ, которые занимаются математическими Олимпиадами для школьников. Таланты ищут даже в самых глухих районах Свердловской обл. И находят ведь! Несколько лет назад вообще какого-то гения отыскали где-то на севере области. Очень серьёзно подходят к делу. Сами все кандидаты и доктора наук (даже 1 член-кор. есть!), занимаются топологией, преподают в Универе на мат-мехе. Святые люди!
    злой партизан
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
      Однозначно молодцы и юные дарования , и те кто их ищет и воспитывает ! good
      bouncyhunter
    2. gridasov Сегодня, 09:15
      Чего стоят все эти дарования если они не способны увидеть такие свойства числа ,которые являются основой для анализа сверх больших потоков чисел. Ребята конечно отличаются своими способностями решать математические задачи , но！Только в математическом пространстве функций числа его переменного значения. И абсолютный ноль в решении задач комплексных и высокопотенциальных физ и инфо процессов. И даже после того ,что опять кто-то бросит в меня камень , вопрос так и останется в том состоянии котором и был.
      gridasov
  2. Комментарий был удален.
  3. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:54
    Олимпийцам миллионы и мерседесы, а ребятам как всегда?...
    Leeds
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:01
      Цитата: Leeds
      Олимпийцам миллионы и мерседесы, а ребятам как всегда?..

      главное, что бы потом государство смогло их оставить в России, а то ведь уедут туда где будут их ценить не только в деньгах, но и отношениях быта и работы
      Сандор Клиган
    2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:05
      Цитата: Leeds
      Олимпийцам миллионы и мерседесы, а ребятам как всегда?..

      Да бог с ними с олимпийцами!У нас любая полная бездарь на футбольном поле миллионер!
      ultra
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:56
    Сборная России не входила в число призёров с 2010 года.
    ....Уже успех за столько лет...
    parusnik
  5. ultra (Михаил) Сегодня, 09:08
    На мой взгляд это не успех нашей образовательной система,а скорее исключение.Пока не вернём назад советскую систему образования так и будем падать дальше.
    ultra
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