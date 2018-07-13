Успех российских школьников на международной олимпиаде по математике

На международной математической олимпиаде, которая в этом году проходила в румынском городе Клуж-Напока (в 59-й раз), российская команда школьников завоевала пять наград высшей пробы и одну серебряную. В олимпиадных состязаниях участвовали 116 команд со всего мира. Отличные результаты наших школьников вывели нашу команду в тройку сильнейших в математической сфере.В этом году список участников олимпиады, представляющих российскую команду, включал шесть школьников из разных уголков России: Егор Рябов и Артур Герасименко (Москва), Владимир Петров и Станислав Крымский (Санкт-Петербург), Марат Абдурахманов (Челябинск), Сергей Лучинин (Киров).По словам министра просвещения Ольги Васильевой, наша команда старшеклассников по праву заслужила эту победу. Она отметила, что именно благодаря своим волевым качествам, а также труду и таланту нашим ребятам удалось попасть в тройку самых сильных стран-участниц состязания. Это подтверждает тот факт, что Россию по-прежнему остаётся великой математической державой.В 2017 году наши школьники ездили в Бразилию, где заняли только 11 командное место, хотя и там добились существенных индивидуальных успехов: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".Для справки: Математическая олимпиада международного уровня проводится ежегодно. Впервые она прошла в Румынии в 1959 году, и в ней приняли участие лишь семь стран. С годами география и количество стран-участниц олимпиады росли, и за последние несколько лет число стран, принимающих участие в соревновании, перевалило за сотню. Традиционно в ходе состязательных испытаний участники должны решить в течение двух дней 6 задач высокой степени сложности.Первое место заняла команда США. Третье место - у китайских юных математиков. На четвёртой и пятой позициях расположились математические сборные Украины и Таиланда. Сборная России не входила в число призёров с 2010 года.