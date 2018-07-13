13:29 13 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Узбекская и российская армии: снова вечная дружба?

Россия и Узбекистан вновь встают на путь углубления отношений в сфере национальной безопасности?

Узбекская и российская армии: снова вечная дружба?


Ответом на этот вопрос могут стать очередные российско-узбекские военные учения. Пройдут они на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана. По последним данным, маневры с участием российских и узбекских военнослужащих должны пройти осенью этого года. Осенью же проходили российско-узбекские военные учения и в прошлом году.


Обсуждение вопроса проведения учений состоялось в ходе визита делегации Минобороны Узбекистана в Россию. Высокопоставленные узбекские военные посетили Самарскую и Оренбургскую области, где изучили опыт боевой подготовки общевойсковой армии ЦВО. При этом были достигнуты договорённости об углублении сотрудничества в сфере обороны.

Нужно отметить, что Узбекистан по решению тогдашнего президента страны Ислама Каримова покинул Организацию Договора о коллективной безопасности в 2012 году. С тех пор армия республики не участвует в совместных маневрах ОДКБ. Был период времени, в течение которого оказались фактически свёрнуты и двухсторонние военные контакты с Россией. Однако в последние годы наблюдается существенно возросший интерес официального Ташкента к сотрудничеству с РФ в различных сферах, включая и сферу безопасности. Принимают участие узбекские военные и в армейских играх.

Для справки: ВС Республики Узбекистан, по версии аналитиков Global Firepower, являются сильнейшими среди всех армий Центральной Азии. Расходы на оборону, заложенные в бюджете страны на 2018 год, составляют 4% ВВП. Это почти полтора миллиарда долларов. Численность армии Узбекистана на сегодняшний день составляет около 60 тысяч человек. При этом с января текущего года президент Шавкат Мирзиёв перевёл армию на новый вектор развития, подписав новый закон "Об оборонной доктрине".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
23

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 71

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:06
    Пора, скоро с афгана попрут, надо защищаться...
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:12
      good О том же подумал , прочитав статью . drinks
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:13
        Цитата: bouncyhunter
        good О том же подумал , прочитав статью . drinks

        hi
        MPN
        1. Например Сегодня, 09:29
          Это почти полтора миллиарда долларов. Численность армии Узбекистана на сегодняшний день составляет около 60 тысяч человек.

          Всё переводят на бабло? Хорошо, посчитаем....
          Ежели разделить всю сумму на кол-во военнослужащих, то получается по 25 000 баксов в год на на бойца. По курсу 60р. это 125 тыс. в месяц. Так нужно еще хотя бы коммуналку оплачивать....
          Эта армия тупо прожрЁт и выложит в итоге в унитаз весь свой бюджет.
          Самая СИЛЬНАЯ армия региона wassat
          Например
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:19
            125 тыс. в месяц. Так нужно еще хотя бы коммуналку оплачивать....
            Вы забыли, что необходимо еще технику и вооружение закупать (производить), вести военно-технические разработки, боеприпасы, которые необходимо пополнять (если проводятся регулярные стрельбы) и т.д. и т.п.
            rotmistr60
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:49
              Независимо от личных симпатий или антипатий, Узбекистан стоит на пути из южной Азии к нам и в Казахстан. А значит, стоит поддержать его военную силу, что бы и дальше стоял.
              И следить, что бы местные "царьки аульного масштаба" не совсем продались наркобаронам. То, что Узбекистан до сих пор не стал основной перевалочной базой наркотрафика - наверняка заслуга спецслужб России (больше просто некого)
              Shurik70
          2. семург Сегодня, 12:25
            4%от ВВП это не мало для любой страны в мирное время.
            семург
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:20
      Цитата: MPN
      Пора, скоро с афгана попрут, надо защищаться...

      т.е они с нами дружат только тогда - когда угрозы появляются?
      Сандор Клиган
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:26
        Цитата: Сандор Клиган
        Цитата: MPN
        Пора, скоро с афгана попрут, надо защищаться...

        т.е они с нами дружат только тогда - когда угрозы появляются?

        А вы сомневались?
        MPN
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:29
          Цитата: MPN
          А вы сомневались?

          тогда на кой нам это надо?
          Сандор Клиган
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:37
            Цитата: Сандор Клиган
            Цитата: MPN
            А вы сомневались?

            тогда на кой нам это надо?

            Ну как то хочу раньше своих детей умереть и даже хотелось бы правнуков увидеть... hi
            MPN
            1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:59
              Цитата: MPN
              Ну как то хочу раньше своих детей умереть и даже хотелось бы правнуков увидеть.

              а-аа, ясно танковые колонны талибов и других бандерлогов проходят через узбекистан и прямиком в Россию матушку, и после начинается крупномасштабные боевые действия и террор? страшилки это все, иначе уже давно бы и сша и европа были бы сметены экстримальными исламистами.
              Сандор Клиган
              1. MstislavHrabr Сегодня, 11:26
                Все проще. Талибы или афганские узбеки ставят подконтрольное им правительство в Узбекистане. И т.о. Афганистан приближается к нашим границам. А вот эта 60 тыс. армия очень быстро становится армией террористов... (Напоминаю восточную поговорку "Не можешь отрубить голову врагу - целуй ему руку". ) Потом проблемы у союзных нам таджиков и киргизов, которые просто рассыпятся под этой махиной и подарок казахам и НАМ!
                MstislavHrabr
                1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:57
                  Цитата: MstislavHrabr
                  и подарок казахам и НАМ!

                  а китаю, пакистану и индии?
                  Сандор Клиган
              2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 11:32
                Когда уже "остряки" правила русского языка изучать начнут? Грустно читать комментарии, где орфографическая ошибка грамматическую погоняет.
                Все больше на сайте "аналитиков" младшего школьного возраста, судя по уровню образования.
                Rostislav
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:21
      Цитата: MPN
      Пора, скоро с афгана попрут, надо защищаться...

      Год назад была инфа о переброске ИГИЛ из Сирии на север афгана, называлась цифра 8 тыс. Амерзы за год увеличили свою группировку, и неудевительно тоже на севере на 5 тыс.
      Рискну предположить, что будет как в Сирии и Ираке: амерзкая база снабжения и управления, вокруг лагеря для тренировки террористов.
      Балу
      1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 10:48
        Цитата: Балу
        Рискну предположить, что будет как в Сирии и Ираке: амерзкая база снабжения и управления, вокруг лагеря для тренировки террористов.

        Хм, интересно, а где это Вы нашли такую интересную систему ?
        Ратник2015
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:33
          Цитата: Ратник2015
          Хм, интересно, а где это Вы нашли такую интересную систему ?

          Я иногда смотрю в зомбоящик и инет. Такие случаи уже разоблачались. Только прогрессивное человечество не хочет этого замечать.
          Балу
    4. частное лицо Сегодня, 09:22
      Зачем с Афгана? Свои из Сирии вернутся и начнётся веселуха.
      частное лицо
    5. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:35
      Пока они с Афгана допрут - у них по пути Туркмения, Узбекистан, Казахстан. И вот этим троим надо крепко задуматься - с кем им лучше дружить? С Россией или матрасниками?
      ТермиНахТер
  2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 09:19
    Вот уж страна с самым кривым и непредсказуемым вектором союзничества. Думаю, что совместные учения это инструктаж по теме "Когда на вас нападут, а на вас нападут, то делайте вот так".
    Berkut24
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:32
      Цитата: Berkut24
      Вот уж страна с самым кривым и непредсказуемым вектором союзничества. Думаю, что совместные учения это инструктаж по теме "Когда на вас нападут, а на вас нападут, то делайте вот так".

      При всех раскладах и проблемах в отношениях со среднеазиатскими республиками, России в любом случае выгоднее решать вопросы с душманами на дальних подступах к своим границам - в той же Сирии или Узбекистане.

      Самой уязвимой с точки зрения потенциальной опасности распространения террористической активности является Туркмения: Ашхабад никак не хочет идти на сотрудничество в любых сферах, включая военную, а самостоятельно справиться с учетом общей границы с Афганистаном и слабостью армии.
      ButchCassidy
      1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 10:49
        Цитата: ButchCassidy
        При всех раскладах и проблемах в отношениях со среднеазиатскими республиками, России в любом случае выгоднее решать вопросы с душманами на дальних подступах к своим границам - в той же Сирии или Узбекистане.

        Дальние подступы к Узбекистану - это Таджикистан и афганская граница, и там и стоит наша дивизия. По крайней мере пока.
        Ратник2015
        1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:21
          Цитата: Ратник2015
          Дальние подступы к Узбекистану - это Таджикистан и афганская граница, и там и стоит наша дивизия. По крайней мере пока.

          Я говорил о дальних подступах к границам России, а не Узбекистана. В самом Узбекистане проблем хватает, возьмите хоть Исламское движение Узбекистана (запрещенное в России), бармалеи которого также воюют в Сирии и Ираке.
          ButchCassidy
      2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:33
        При всех раскладах и проблемах в отношениях со среднеазиатскими республиками, России в любом случае выгоднее решать вопросы с душманами на дальних подступах к своим границам - в той же Сирии или Узбекистане.
        Самой уязвимой с точки зрения потенциальной опасности распространения террористической активности является Туркмения: Ашхабад никак не хочет идти на сотрудничество в любых сферах, включая военную, а самостоятельно справиться с учетом общей границы с Афганистаном и слабостью армии.

        Расклады таковы, что при факте того, что Россия перестала себя воспринимать старшим братом, все остальные республики до сих пор болеют синдромом младшего брата. И они всё всегда будут делать наоборот, доказывая себе что они уже не младшие. Будут делать в пику и наоборот, даже если это будет вредить им и закроет для них будущее. История с Украиной - яркий тому пример.
        Решать свои проблемы на дальних подступах в границах бывшего СССР в таких условиях не возможно в принципе. Можно успешнее решать эти вопросы за границами бывшего союза, что и делается в Сирии, у руководства которой нет генетических воспоминаний, что когда-то пришла Россия, достала их из навоза истории, отряхнула, умыла, дала образование, денег, алфавит, защиту языка и культуры и территорию, построила промышленность и защищала от всех вокруг. Этого национальные республики бывшего СССР нам никогда не простят, потому что придется признать кем они всегда были и что они кому то морально всегда будут обязаны. И по этой причине сколько бы мы не защищали все эти страны и их "элиты" "на дальних подступах", сами эти элиты, которые у власти благодаря собственному восхвалению и проклятий в адрес России всегда будут нас предавать и целится в спину. И так будет до тех пор, пока все эти псевдостраны опять не станут навозом истории. Посему никаким надёжным буфером эти страны быть не могут. Но они могут быть тормозом в негативных процессах ввиду своего чувства самосохранения, что даст нам еще немного времени.
        проблема среднеазиатских республик в нищите основной массы населения. Исламские террористы используют именно этот фактор для своего продвижения. Этот корень проблемы мы не сможем ликвидировать. Местные элиты сами волей-неволей продвигают боевиков на свои территории, а через них и к нашим границам.
        Berkut24
        1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:55
          Цитата: Berkut24
          Расклады таковы, что при факте того, что Россия перестала себя воспринимать старшим братом, все остальные республики до сих пор болеют синдромом младшего брата. И они всё всегда будут делать наоборот, доказывая себе что они уже не младшие. Будут делать в пику и наоборот, даже если это будет вредить им и закроет для них будущее. История с Украиной - яркий тому пример.
          Решать свои проблемы на дальних подступах в границах бывшего СССР в таких условиях не возможно в принципе. Можно успешнее решать эти вопросы за границами бывшего союза, что и делается в Сирии, у руководства которой нет генетических воспоминаний, что когда-то пришла Россия, достала их из навоза истории, отряхнула, умыла, дала образование, денег, алфавит, защиту языка и культуры и территорию, построила промышленность и защищала от всех вокруг. Этого национальные республики бывшего СССР нам никогда не простят, потому что придется признать кем они всегда были и что они кому то морально всегда будут обязаны. И по этой причине сколько бы мы не защищали все эти страны и их "элиты" "на дальних подступах", сами эти элиты, которые у власти благодаря собственному восхвалению и проклятий в адрес России всегда будут нас предавать и целится в спину. И так будет до тех пор, пока все эти псевдостраны опять не станут навозом истории. Посему никаким надёжным буфером эти страны быть не могут. Но они могут быть тормозом в негативных процессах ввиду своего чувства самосохранения, что даст нам еще немного времени.
          проблема среднеазиатских республик в нищите основной массы населения. Исламские террористы используют именно этот фактор для своего продвижения. Этот корень проблемы мы не сможем ликвидировать. Местные элиты сами волей-неволей продвигают боевиков на свои территории, а через них и к нашим границам.

          Это весьма грубое представление о существующем положении дел. В первую очередь проблема заключается в том, что длительное время в России вообще отсутствовала внятная политика в отношении своего окружения по бывшему СССР, а также полностью отсутствовало понимание как собственно налаживать отношения и чего мы хотим от этих отношений. Яркий пример - Украина. Мы вообще не понимали, что мы делаем с нашими отношениями, к чему стремимся и посредством каких механизмов. Зато американцы четко это понимали. Результат налицо.
          ButchCassidy
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:35
    Ташкенту деваться не куда, америкосы не помогут...А на границе, тучи ходят ходят хмуро..бармалеи могут перейти границу у реки...Пока силы копят.Была инфа в инете, о боях на туркмено- афганской границе..
    parusnik
  4. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:42
    [bНужно отметить, что Узбекистан по решению тогдашнего президента страны Ислама Каримова покинул Организацию Договора о коллективной безопасности в 2012 году][/b]
    Автор, этот очень серьёзный момент не достаточно вами освещён. По какой такой веской причине узбеками сделан такой демарш?
    shura7782
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:57
      30 серебренников
      Дормидонт
      1. shura7782 (Александр) Сегодня, 10:00
        И на хр.на козе баян?
        !
        Цитата: Дормидонт
        30 серебренников
        shura7782
      2. САИД Сегодня, 11:18
        Хочу напомнить 30 серебренников кто сдал СССР? Югославию, список длинный2.
        САИД
    2. fidi Сегодня, 10:51
      Отношения ОДКБ и Узбекистана не всегда были однозначными. Например, узбекская сторона считал, что при вторжении боевиков на юг Узбекистана в 2000 году были причастны (или бездействовали) высокопоставленные чиновники из таджикской стороны (возможно, на это были свои причины, но тогда отношения между Узбекистаном и Таджикистаном не были гладкими). Тогда боевики попали на юг Узбекистана через теретории Таджикистана. И шли слухи о том, что таджикская сторона использовала технику ОДКБ для переброски боевиков к границу Узбекистана.
      fidi
    3. Шалтай (Александр) Сегодня, 11:04
      Цитата: shura7782
      этот очень серьёзный момент не достаточно вами освещён

      А зачем его (серьезный момент) освящать автору заметки ? Правду-матку рубить о том как организация ОДКБ фактически облажалась по полной за полтора - два года до очередного выхода Узбекистана . Каримов сделал самый тихий и обдуманный поступок , выбор был не богат .
      Возможно если-бы к мнению Бардюжи тогда отнеслись серьезней все было-бы лучше .
      Шалтай
  5. demo (Ван) Сегодня, 09:42
    Зачем же так сразу же всех отталкивать и сбрасывать со счетов?
    Даже контакты между союзниками дают пищу для ума. И для тех, и для других.
    Оценивается все. Моральный дух, техническая оснащенность, качество обмундирования. И тысячи иных показателей.
    И союзник, не важно - близкий или далекий, делает выводы - стоит с нами или не стоит иметь дело. И мы точно так же.
    В случае возникновения реальной угрозы ( а она обязательно появиться - не зря же В.В.Путин так старательно выметает заразу из Сирии), нам необходимо не только координировать наши шаги со всеми теми, к кому приедут гости.
    Но надо быть уверенными в том, что координация будет направленна на достижение главной цели.
    И не важно - сколько денег выделяется на всю армию Узбекистана.
    Важно чтобы эта армия воспринимала российскую как друга и партнера, а не как врага и оккупанта.
    demo
  6. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:44
    Чуть не в тему.Сегодня исполнилось 25 лет с тех пор, как 13 июля1993года 12застава Московского погранотряда приняла неравный бой с басмачами пришедшими из Афганистана.Из 48погранцов погибло 25 человек.Вечная память героям!
    Фил77
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:56
    Чем расплачиваться будут?
    Дормидонт
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:11
      Можно хлопком, а то индийский дорог.
      Правда, они больше стараются расплатиться гастарбайтерами.
      Единственная тонкость, выгоду от них получают наши чиновники и буржуи, а не государство.
      ПалБор
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 10:02
    Не там границу укрепляют. В степях легче будет встречать очередной "халифат".
    samarin1969
  9. лысова (владимир) Сегодня, 10:13
    Хорошо хоть осознают, грядущую опасность с Юга и во что может превратиться государство - примеров, хоть отбавляй.
    лысова
  10. Окорок (джон) Сегодня, 10:20
    а что "стратегические партнеры" харыпам не помогают? если в Мустакилик придут бородатые - "узбекская армия" ломанет сразу до Оренбургской губернии...
    Окорок
    1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 10:51
      Цитата: Окорок
      а что "стратегические партнеры" харыпам не помогают? если в Мустакилик придут бородатые - "узбекская армия" ломанет сразу до Оренбургской губернии...

      Неа, не угадали, бежать далеко и утомительно, скорее всего перейдёт на сторону "басмачей". wink Зарежут барашков, сварят плова и вспомнят об очередном братстве с братским афганским народом...
      Ратник2015
    2. fidi Сегодня, 11:13
      Думаю, что ваши убеждения не совсем адекватны. "Вторжения бородатых" были (не один раз), но армия не разбежалась, и считаю, что опыт Узбекситана по предотвращению "вторжений бородатых" заслуживает к изучению и к приминению при критических случаях
      fidi
  11. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 10:23
    https://youtu.be/bCr35-b-3EY
    top_war_shit
  12. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:58
    Ох уж эти "союзничнки" со своей маятниковой политикой. То войдут в ОДКБ, то выйдут, то войдут..... Мечутся как одна субстанция в проруби "и нашим и вашим", а скорее под кого выгоднее под того и ложатся. А тут видимо почуяли что жареным под боком запахло. Вот и заскулили о дружбе. Защищать то некому "независимое государство" УзбекистОн. Все мужики в Москве плитку клеют.
    А если без сарказма: то защищать этих всех новоявленных "независимых и суверенных" придётся как всегда Ивану.
    Николай Петров
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:34
      Цитата: Николай Петров
      Ох уж эти "союзничнки" со своей маятниковой политикой. То войдут в ОДКБ, то выйдут, то войдут..... Мечутся как одна субстанция в проруби "и нашим и вашим", а скорее под кого выгоднее под того и ложатся. А тут видимо почуяли что жареным под боком запахло. Вот и заскулили о дружбе. Защищать то некому "независимое государство" УзбекистОн. Все мужики в Москве плитку клеют.
      А если без сарказма: то защищать этих всех новоявленных "независимых и суверенных" придётся как всегда Ивану.

      Да,но и Саид ему поможет!Тем более там и Иванов не мало проживает.
      Фил77
    2. семург Сегодня, 11:42
      И когда и от кого защищал Иван узбеков ?
      семург
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:59
        Семург, уважаемый, не приди к вам Россия, дальше своей юрты и отары с барашками вы бы не выбрались. Или китайцы бы извели вас как народность, причём давненько. А так и города теперь у вас большие, и космодром имеется. Это Вам про Ивана, который ".... и кого защищал...". И вас кстати тоже.
        Николай Петров
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:13
          Цитата: Николай Петров
          Семург, уважаемый, не приди к вам Россия, дальше своей юрты и отары с барашками вы бы не выбрались. Или китайцы бы извели вас как народность, причём давненько. А так и города теперь у вас большие, и космодром имеется. Это Вам про Ивана, который ".... и кого защищал...". И вас кстати тоже.

          Здесь Вы не правы,в Узбекистане существовало одно из древнейших государств мира.
          Фил77
          1. Шалтай (Александр) Сегодня, 12:36
            Цитата: Фил77
            в Узбекистане существовало одно из древнейших государств мира

            Имеется ввиду территория , полагаю ? Есть в Ср. Аз. некоторые более скромные в историческом плане территории , где остались древние следы государственности , то уйгурской , то персидской , то китайской по этническому влиянию . Это вовсе не всегда находится в прямой связи с нынешними реалиями . Лет 120 назад город Чимкент , это где Семург живет , или Андижан - числились таджикоязычными .
            Шалтай
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:40
              Цитата: Шалтай
              Цитата: Фил77
              в Узбекистане существовало одно из древнейших государств мира

              Имеется ввиду территория , полагаю ? Есть в Ср. Аз. некоторые более скромные в историческом плане территории , где остались древние следы государственности , то уйгурской , то персидской , то китайской по этническому влиянию . Это вовсе не всегда находится в прямой связи с нынешними реалиями . Лет 120 назад город Чимкент , это где Семург живет , или Андижан - числились таджикоязычными .

              Я имею в виду территории Хорезм,Сагда,Бактрия.
              Фил77
            2. семург Сегодня, 13:14
              Цитата: Шалтай
              . Лет 120 назад город Чимкент , это где Семург живет , или Андижан - числились таджикоязычными .

              Черняев наверно звучало бы лучше ? Ан нет сегодня это Шымкент .
              семург
              1. Шалтай (Александр) Сегодня, 13:24
                Цитата: семург
                Черняев наверно звучало бы лучше ? Ан нет сегодня это Шымкент .

                Мне вообще не по душе переименования . Чимкент , пожалуй традиционно . Не Черняев ведь его основывал и не директор кровавого пивзавода .
                Шалтай
        2. семург Сегодня, 12:19
          Пробковый шлем голову не давит ? В Китае 1,5 миллиона казахов живёт до сих пор не изведены почему то как народность. Так когда и от кого русский Иван защитил узбеков?
          семург
          1. Шалтай (Александр) Сегодня, 12:41
            Цитата: семург
            В Китае 1,5 миллиона казахов живёт

            Завышенная оценка . Обычно живут в юртах и мазанках . Не все конечно , но подавляющее большинство . Если не верите , погуляйте там , пообщайтесь .
            Шалтай
            1. семург Сегодня, 13:09
              Так всё же изведены или не изведены как народность ?
              семург
              1. Шалтай (Александр) Сегодня, 13:17
                Цитата: семург
                изведены или не изведены

                Мне никто из киргизов и казахов на жизнь в Китае не жаловался . Есть некоторые штучки с китайскими законами , которые кажутся весьма странными .
                Шалтай
  13. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 12:00
    Как бы России ещё не пришлось совместно с узбеками ...-против казахов "дружить"...
    -Узбекистан не проявляет такой "безудержной любви" к США... как Казахстан...
    -Да и между Казахстаном и Узбекистаном... -тоже "особой любви" нет...
    gorenina91
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:19
      gorenina91, есть правда в Ваших словах.
      Николай Петров
    2. семург Сегодня, 12:21
      Цитата: gorenina91
      Как бы России ещё не пришлось совместно с узбеками ...-против казахов "дружить"...
      -Узбекистан не проявляет такой "безудержной любви" к США... как Казахстан...
      -Да и между Казахстаном и Узбекистаном... -тоже "особой любви" нет...

      Разделяй и властвуй ?
      семург
  14. Apollo (Алех) Сегодня, 12:11
    Узбеки используют Россию, как нужник. Да что узбеки, разве одни они...
    Apollo
  15. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:12
    Цитата: Сандор Клиган
    .е они с нами дружат только тогда - когда угрозы появляются?

    Да ,в трудные времена - Великой Отечественной Войны узбекские семьи приютили не мало украинских -русских -белорусских сирот войны . Пустили к себе к дом эвакуированных людей из захваченных фашистами областей .
    30 вис
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:22
      Цитата: 30 вис
      Цитата: Сандор Клиган
      .е они с нами дружат только тогда - когда угрозы появляются?

      Да ,в трудные времена - Великой Отечественной Войны узбекские семьи приютили не мало украинских -русских -белорусских сирот войны . Пустили к себе к дом эвакуированных людей из захваченных фашистами областей .

      Между прочим и на фронтах Великой Отечественной их немало сражалось и умирало во имя общей Победы!Так что не всё однозначно.
      Фил77
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:25
      30 вис, согласен с Вами. Честь и хвала тем узбекским семьям, которые приютили у себя бездомных русских, белорусских, украинских, да перечислять национальности можно бесконечно, кого они приняли как своих родных детей. И вырастили, хотя и сами не в достатке жили. Повторюсь: Честь и низкий поклон. Но! Тогда был СССР. А сейчас "суверенные", не только узбеки, просто в прямом смысле захлебнулись "свободой".
      Николай Петров
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:32
        Цитата: Николай Петров
        30 вис, согласен с Вами. Честь и хвала тем узбекским семьям, которые приютили у себя бездомных русских, белорусских, украинских, да перечислять национальности можно бесконечно, кого они приняли как своих родных детей. И вырастили, хотя и сами не в достатке жили. Повторюсь: Честь и низкий поклон. Но! Тогда был СССР. А сейчас "суверенные", не только узбеки, просто в прямом смысле захлебнулись "свободой".

        Так может быть это вопрос к правящей *элите*нашей с Вами страны,почему бывшие братские республики становятся скажем так не *союзниками*?!
        Фил77
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:37
          А вот тут, уважаемый Фил77, Вы правы. Аргументов у меня против нет.
          Николай Петров
  16. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:28
    Цитата: Николай Петров
    А сейчас "суверенные", не только узбеки, просто в прямом смысле захлебнулись "свободой".
    Вот и хорошо ,что совместные учения ... Пусть маленький шажок ,но он навстречу друг к другу ! Я не могу припомнить совместных учений Украины и России ... Вот и результат !
    30 вис
  17. САИД Сегодня, 12:33
    Сборище нацистов чем вы лучше кастрюлеголовых? Точно между вами идет разлом на предмет кто больше русский они или вы, только русскость ваша не в достойном поведении сильного, умного и благородного а в шакальем нацизме по отношения к слабым народам и гипертрофированном раболепии перед европейскими. Смешно читать, услышьте себя недоблагородные нацисты. Вы предали в 91 сколько стран и народов? Сколько людей погибло по всему миру? Вся гниль из Москвы пошла.
    САИД
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:39
      Уважаемый Саид, Вы о ком?
      Николай Петров
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:49
      Саид, я знаю как голосовали народы СССР за сохранение Государства. Вы не обижайтесь, но в наши дни "суверенные", повторюсь, уж шибко захлебнулись "независимостью". Да, согласен с собеседником, изменники Родине из Москвы в первую очередь бросили окраины СССР на произвол судьбы. Но вы уж не зарывайтесь (я не про Вас, а про руководство Ваше). Блохастые у вас на пороге. И не "исключительный" солдат придёт спасать Узбекистан. А сами знаете кто.
      Теперь по поводу нацистов. Я в своё время служил со всеми представителями народов СССР. Впечатлений много. Но в каждом народе есть хорошие люди, а их большинство, и есть как бы сказать, редиски. Редисок меньше, но они лучше организованы. А это нам минус.
      Николай Петров
    3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:51
      А вот тут Вы ох,как неправы!
      Фил77
    4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:56
      в шакальем нацизме по отношения к слабым народам и гипертрофированном раболепии перед европейскими. Смешно читать, услышьте себя недоблагородные нацисты
      Вот это да. Разошелся узбек показав свою истинную сущность и националистическую душонку пропитанную ненавистью к русским. Что же вы тогда сотнями едете в ненавистную вам Москву? Даже в Хабаровске практически во всех овоще-фруктовых ларьках узбеки. И заметьте к вам в России относятся хорошо в отличии от вашего отношения к русским на своей территории.
      rotmistr60
Картина дня