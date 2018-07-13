13:32 13 июля
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Службы мониторинга залезли в карман граждан РФ: стало больше "свободных" средств

Служба мониторинга «Ромир» выходит с материалом, который, судя по всему, должен насторожить капиталистические элиты России. Используя некие продвинутые методики исследования, «Ромир» приходит к выводу, что суммы «свободных средств», находящиеся «на руках» у граждан России, оказывается, существенно выросли. Речь идёт о росте примерно в 23% за месяц, о чём, ссылаясь на упомянутую службу мониторинга, сообщает РИА Новости. Говорят, решили сэкономить на отпусках.

В материале заявлено, что на руках у среднестатистического россиянина сейчас находится «свободная сумма» в размере 29,7 тыс. рублей. Это примерно на 5,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом месяце. А в сравнении с июнем 2017 года прирост «свободных» денежных средств у россиян составил 25,3% - около 6 тысяч рублей.

Службы мониторинга залезли в карман граждан РФ: стало больше "свободных" средств



Когда появляется такого рода «статистика», происхождение которое вызывает немало вопросов, всегда рождаются определённого рода опасения: а не собираются ли капиталистические элиты обратить в свою личную прибыль те кровно заработанные народом откровенно небольшие суммы, которые граждане по разным причинам не успели потратить или не использовали для погашения ранее взятых кредитов? Мало того, само понятие «свободных средств» в размере менее чем 30 тысяч рублей выглядит несколько странно. По такой логике, любая купюра в кошельке россиянина теперь кем-то определяется как «свободная» и одновременно уже обращающая на себя чьё-то пристальное внимание.

В связи с этим - дополнительный вопрос: а когда аналитические центры собираются сосчитать, сколько «свободных средств» накопилось у представителей тех самых капиталистических элит, которые никак не решат, купить ли на них новую трёхпалубную яхту или вложиться в американский баскетбольный клуб? Или вся аналитика заканчивается исключительно на кошельках рядовых российских работяг?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 96

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  1. q75agent (.......) Сегодня, 10:01
    странно SMS не приходила , что я на 5000 богаче стал wassat наоборот sad
    q75agent
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 10:07
      Цитата: q75agent
      странно SMS не приходила , что я на 5000 богаче стал wassat наоборот sad

      Насторожились не только капиталистические элиты )
      GRF
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:24
        Цитата: GRF
        Цитата: q75agent
        странно SMS не приходила , что я на 5000 богаче стал wassat наоборот sad

        Насторожились не только капиталистические элиты )

        "А не придумать ли налог ещё на что-нибудь? Дабы налоговая нагрузка на работающего гражданина была выше 90%..." (Мысли правительства)
        Если такие подсчёты ведутся - значит это кому-нибудь нужно! Прям необходимо...
        Logall
        1. mac789 (Александр) Сегодня, 10:38
          Есть пара идей!
          Первая - пошлая. Налог на вздохи.
          Вторая - налог на вранье наших кремлевских начальничков...
          Ну и ещё можно ввести налог на мат. В совокупности доходы многократно превысят сборы в пенсафонд. laughing
          mac789
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:48
            Цитата: mac789
            Ну и ещё можно ввести налог на мат

            Только от введения данного налога люди разорятся при его анонсировании народу:
            Правительство: —Народ, мы ввели налог на мат.
            Народ: —вот мужеложцы! Отправляйтесь в эротическое путешествие... Редиски...
            Logall
          2. Арберес Сегодня, 10:57
            Цитата: Logall
            Если такие подсчёты ведутся - значит это кому-нибудь нужно! Прям необходимо...
            Ответить Цитировать Жалоба Logall

            Цитата: mac789
            Первая - пошлая. Налог на вздохи


            Государству надо бюджет наполнять, а с кого брать, как не с широких масс населения. hi
            Не менее пошлый вариант-налог на сексуальные утехи! Я думаю, казна государства сильно пополнится. hi
            Арберес
            1. SSR (Roman) Сегодня, 11:18
              Цитата: Арберес
              Не менее пошлый вариант-налог на сексуальные утехи!

              Чего тут думать?
              Родился в семье первенец, матери премию 100000 с отца 150000 страховой взнос, либо прогрессирующий налог, зарегистрировали брак, нет первенца, сразу штраф в 5000 руб в месяц, за утерянную возможность.
              По достижению 23 лет не состоишь в браке, - ежемесячный штраф в 3000 руб за сексуальное тунеядство, уличен в интимных отношениях, - штраф 6000 за злоупотребление и получения утех в собственных целях.
              SSR
              1. Арберес Сегодня, 11:21
                Цитата: SSR
                сексуальное тунеядство,


                Это что-то!!! drinks
                Даже стих захотелось накропать.
                Арберес
                1. SSR (Roman) Сегодня, 11:28
                  Цитата: Арберес

                  Даже стих захотелось накропать

                  Ваши стихи и Major овские, мы форвмчане любим и ценим. Даже в грустную минуту они зачастую вызывают искреннюю улыбку. drinks )))
                  SSR
                  1. Арберес Сегодня, 11:40
                    Цитата: SSR
                    Даже в грустную минуту они зачастую вызывают искреннюю улыбку.

                    Ну, тогда держите шуточное стихотворение.

                    Что слону комариный укус.

                    Есть одно сравнение фразой.
                    Не согласен с нею я!
                    Дескать терпит слон убыток,
                    Как укус от комара.
                    Мне обидно за животных,
                    Добродушные слоны,
                    Равнодушны к насекомым,
                    А москитам хоть бы хны!
                    Толстокожий слон в саванне.
                    Он огромен и силен!
                    Почему он в поговорке
                    Так правами обделен?
                    Я всегда за справедливость.
                    Верю я придет пора,
                    Слон расправив гордо уши
                    Покусает комара!
                    Арберес
              2. ivselim (Иван) Сегодня, 11:33
                Цитата: SSR
                Цитата: Арберес
                Не менее пошлый вариант-налог на сексуальные утехи!

                Чего тут думать?
                Родился в семье первенец, матери премию 100000 с отца 150000 страховой взнос, либо прогрессирующий налог, зарегистрировали брак, нет первенца, сразу штраф в 5000 руб в месяц, за утерянную возможность.
                По достижению 23 лет не состоишь в браке, - ежемесячный штраф в 3000 руб за сексуальное тунеядство, уличен в интимных отношениях, - штраф 6000 за злоупотребление и получения утех в собственных целях.

                НЕ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ!!!! Введут же.... мужеложцы наши "любимые"... wassat
                ivselim
                1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 13:15
                  Цитата: ivselim
                  3000 руб за сексуальное тунеядство, уличен в интимных отношениях, - штраф 6000

                  Интересно проституток налогом обложат как самозанятых? Ведь тоже не учтенка. А с наркомафией с помощью налогов бороться не сорбируется? Заплатил налог - спи спокойно.
                  volot-voin
              3. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:42
                Возьмут господа депутаты и именно эту трактовку и увидим на осенней сессии.+
                prapor55
            2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:06
              Цитата: Арберес
              Не менее пошлый вариант-налог на сексуальные утехи! Я думаю, казна государства сильно пополнится.

              А как подсчитывать будут ?..Видеокамеру в каждую спальню!
              30 вис
              1. Арберес Сегодня, 12:12
                Цитата: 30 вис
                Цитата: Арберес
                Не менее пошлый вариант-налог на сексуальные утехи! Я думаю, казна государства сильно пополнится.

                А как подсчитывать будут ?..Видеокамеру в каждую спальню!


                Ну, для начала проведут социологический опрос населения, а потом из этих данных возьмут нечто среднее (типа температуры по больнице) и запустят в оборот.
                Да, пенсионерам разумеется коэффициент оплаты снизят...ессецсвенно! drinks
                Арберес
                1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:14
                  Цитата: Арберес
                  Да, пенсионерам разумеется коэффициент оплаты снизят...ессецсвенно!

                  Зачем ! Вон Джигарханян давал жару !
                  30 вис
          3. FireClown (Михаил) Сегодня, 11:39
            Цитата: mac789
            Вторая - налог на вранье наших кремлевских начальничков...

            Не пройдет - это ж "начальникам" платить придется. wink
            Или Вы про лапшу на ушах? Так это уже товар. wink
            FireClown
        2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 13:12
          Цитата: Logall
          Дабы налоговая нагрузка на работающего гражданина была выше 90%..." (Мысли правительства)

          Я уже ни чему не удивляюсь. та же Украинская власть - клон Российской.
          volot-voin
        3. Schima68 (Василий) Сегодня, 13:20
          "А не придумать ли налог ещё на что-нибудь?" А у Вас дождь идет, у нас идет ,сильный и мы платим 30 центов за 1м/кв. усадьбы.
          Schima68
      2. AUL (Александр) Сегодня, 10:24
        Ну, если в методике подсчета учитывались свободные средства тех самых 10% населения(не тех, что за чертой бедности, а совсем наоборот!) - то можно поверить!
        AUL
      3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:37
        Депутат Василий ест - мясо. Слесарь Ваня - хлеб. Среднестатистически оба едят пельмени.
        Серж Горелый
      4. barclay (Андрей) Сегодня, 11:18
        Элиты все время на строже, т к. им все тяжелее и тяжелее. Вот уже и не хватает на последний кирпич в трехметровом заборе вокруг очередного трехэтажного домика.
        Подсчитали деньги в кошельках дойных граждан, вот тебе и очередное обоснование на повышение цен на бензин, коммуналку и все остальное.
        Надо же? Какой народ живучий! Цены на коммуналку и бензин растут, а денег "свободных" все больше и больше! Чудеса!
        Это может и нет оснований особо напрягаться правительству по искоренению бедности в стране? Видимо, все не так уж плачевно... request
        barclay
    2. cariperpaint Сегодня, 10:48
      А при чем тут богаче? Людей прашивали они говорили примерные суммы свободных денег в закромах. Время отпусков,суммы соотвественно стали больше. Создать новость с кричпщим заголовком на пустом месте. Это на во сейчас норма
      cariperpaint
    3. Grigory B (Григорий) Сегодня, 10:52
      Цитата: q75agent
      странно SMS не приходила , что я на 5000 богаче стал wassat наоборот sad

      А мои 5000 у полковника Захарова в сарайчике припрятаны.
      Grigory B
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:58
        Цитата: Grigory B
        А мои 5000 у полковника Захарова в сарайчике припрятаны.

        Индейская изба фигвам. Их уже Набиулиной перевели. request

        "Миллиарды полковника Захарченко изъяли в бюджет."
        https://www.bbc.com/russian/news-44810273
        Piramidon
        1. AUL (Александр) Сегодня, 11:10
          Погодите, еще вышестоящие судебные инстанции имеются, там обжалуют. И как оно получится - обычно широкой публике не докладывают.
          AUL
  2. tomket (Александр) Сегодня, 10:05
    Один персонаж из книги воспринимал наличие денег в кошельке других как личное оскорбление))) Так и наши власти)))))
    tomket
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:20
      О Генри точная цитата "

      Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу." hi
      роман66
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:24
      О,Генри- цикл "Благородный жулик":Энди Такер, который, по словам Питерса, каждый доллар в руке у другого... воспринимал как личное оскорбление, если не мог воспринять его как добычу.Видимо настольная книга, у нашего правительства...
      parusnik
      1. Арберес Сегодня, 10:53
        Цитата: parusnik
        О,Генри- цикл "Благородный жулик":Энди Такер,

        Прекрасная вещь! В дикой молодости я был влюблен в этого американского пройдоху по имени Энди Такер.
        А вы не находите, уважаемый parusnik hi , что этот персонаж перекликается с нашим не менее достойным и известным - Остапом Бендером?
        У него в ассортименте было 400-а сравнительно честных способов отъема денег у населения.
        Вот у кого учиться надо!
        Арберес
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:23
        parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:24
        О,Генри- цикл "Благородный жулик":Энди Такер, который, по словам Питерса, каждый доллар в руке у другого... воспринимал как личное оскорбление, если не мог воспринять его как добычу.Видимо настольная книга, у нашего правительства...

        Да ладно, у правительства, им бандитские рассказы как руководство к действию, потому что они, если хотят, то ещё и МОГУТ!! Мы хоть и хотим, по большей части НЕ МОЖЕМ!
        О, Генри и его "Трест который лопнул", очень поучительное чтиво, к нему добавить хоть немного знаний по экономике и!!!! Многих спасло в лихие 90г от всяких МММ и прочих!
        Всем своим "дурным" знакомым рекомендовал читать .... или их ""дурындам" жёнам!
        rocket757
    3. Scoun (Roman) Сегодня, 10:44
      Цитата: tomket
      Один персонаж из книги воспринимал наличие денег в кошельке других как личное оскорбление))) Так и наши власти)))))

      +! То что ФНС хочет засунуть свой нос в кошелёк физлицам по самое небалуйся, некоторые пытаются оправдать это тем что это для блага народа.))
      Потом на "основе" таких данных, повышают пенсионный, СМИ начинают показывать новости про 91 хирурга проктолога, про 70 учительницу... мой Бабулёк на ТяжМаше в литейке и после пенсии работала... но не от хорошей жизни а после того как Государство, все накопления превратило в труху.
      Сейчас целых 5000 руб лишних нашли у населения.... это же почти 100 "Захарченковых"!
      Бедна Россия "захарченковыми,бгдасарянами,чубайсами" тяжело содержать чиновников, надо с жирующего народа лишние 100 $ убрать.
      Работать до пенсии больше будут а значит хапуги трудяги ещё больше зряплат получат.




      Цитата: роман66
      Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу."

      +!
      Scoun
      1. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 12:29
        Цитата: Scoun
        Сейчас целых 5000 руб лишних нашли у населения....

        Посчитали, наверное, как люди СМС "Добро" отсылают на короткий номер, решили - богатые стали... стричь пора... Театр абсурда!!!!
        edeligor
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 10:06
    Ну все, если пошли разговоры, что у народа сново много свободных денег, значит опять придумают какую-то гадость, что бы лишить народ лишних денег.
    solzh
  4. кобальт (Максим) Сегодня, 10:06
    Люди на отпуск последнее откладывают, отсюда и небольшой прирост, большинство богаче точно жить не стали.
    кобальт
    1. cariperpaint Сегодня, 10:53
      Вы это автору заголовка скажите,а то по его словам ежегодны еще со времен СССР подьем свободных средств у населения оказывается вдруг стал подозрительным
      cariperpaint
  5. demo (Ван) Сегодня, 10:10
    Как россиянам не стать богаче, если за последние четыре года мы организовали у себя Олимпиаду, построили мост в Крым, замутили Мундиаль?
    Конечно стали.
    Даже фамилии тех россиян на слуху.
    demo
    1. кобальт (Максим) Сегодня, 10:45
      И еще никому из большинства россиян абсолютно не нужный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
      кобальт
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 10:50
      а разве "те россияне" с двойными-тройными гражданствами и баблом в оффшорах по факту являются россиянами???...
      термин "гнойники", думаю более подходит...
      kepmor
  6. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 10:13
    чуется мы станем второй Украиной несколько раньше чем думалось.
    Евгений Стрыгин
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:13
    Исходя из этого исследования можно предполагать, что N-я сумма, которую не успел еще истратить обыватель является "свободным" средством, т.к. может быть истрачена уже сегодня на что угодно. А вот вопрос автор в конце статьи задает принципиальный, но думаю у аналитического центра ответа на него нет.
    rotmistr60
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 10:14
    Похоже денег настолько "нет", что одной пенсионной "реформой" мы отделаемся. Финансовые "излишки" заставят сдавать. Долги РФ-корпораций надо кому-то платить.
    samarin1969
  9. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:14
    В материале заявлено, что на руках у среднестатистического россиянина сейчас находится «свободная сумма» в размере 29,7 тыс. рублей. wassat wassat wassat
    Пусть теперь еще напишут где я могу их получить? fellow drinks wink
    Балу
  10. staviator (staviator) Сегодня, 10:15
    любая купюра в кошельке россиянина теперь кем-то определяется как «свободная» и одновременно уже обращающая на себя чьё-то пристальное внимание.

    У меня свободная сумма 10 000 р держится 5 мин(расстояние от банкомата до магазина) wassat
    staviator
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:17
    Не пошли бы они со своей статистикой... Короче бабосы в Сберигательной кассе хранить очень палено становится, сниму с карты свои 10 тысяч чтобы не думали что они у меня лишние)
    gukoyan
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:19
    Жизненное кредо Джеффа Питерса: Я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен - будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина.У наших "благородных жуликов" какие-либо принципы отсутствуют....Просто "шарят" по карманам....
    parusnik
  13. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:19
    Видимо просто никто из олигархов в этом году яхту не обновлял, вот сразу у "среднестатистического" россиянина в кармане на 5,5 тыс. стало больше.
    сорок восьмой
  14. лысова (владимир) Сегодня, 10:21
    Интересно, в чьих карманах они мониторили, я бы точно почувствовал, щекотки боюсь. Думу помониторте, космодромов понастроим всяких точно.
    лысова
  15. Santor (Viktor) Сегодня, 10:24
    Странная статья.... Содержание которой не соответствует указанному по первоссылке. Я не понял откуда у автора такие мысли в голове и зачем он напускает тумана, если в первоисточнике все четко расписано...

    https://ria.ru/society/20180713/1524496517.html

    Кто там конкретно собирается купить яхту или вложиться за баскетбольный клуб? Автор может назвать хоть одну фамилию такого олигарха за последние 4 года?? Уверен не назовет.. Последним приобретателем из русских был Бурлаков, который продал в 2014 году свою компанию "Бурнефтегаз" "Башнефти" за 600 миллионов баксов, купил себе 106 метровую яхту и переехал на нее жить, покинув Россию... Всё что есть у остальных - приобретено или построено ДО. Наоборот тот же Потанин последовательно продал все свои три яхты - Анастасию, Нирвану и Барбару так как теперь основное время проводит на территории России. ...
    Santor
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 12:57
      Я тоже свою казанку продать хочу, не берет ни кто . Говорят протекает и унитаза золотого нет.
      Essex62
  16. Лебедев (Игорь) Сегодня, 10:29
    Может я иностранный гражданин и не знаю этого?... Чего-то не богатеется..
    Лебедев
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:45
      Цитата: Лебедев
      Может я иностранный гражданин и не знаю этого?... Чего-то не богатеется..

      Мне тоже иногда кажется, что существует какая-то паралелльная Россия, куда я никак не могу попасть belay
      Балу
  17. Vard Сегодня, 10:31
    Ну что... чего ждать... повышения курса доллара или цена на бензин подпрыгнет...
    Vard
    1. savage1976 Сегодня, 10:37
      Август близко. Вероятно и то и другое.
      savage1976
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:45
        Надо лишние деньги в валюту вкладывать пока до небес не поднялась цена на неё)
        gukoyan
  18. Tektor (Tektor) Сегодня, 10:34
    Когда появляется такого рода «статистика», происхождение которое вызывает немало вопросов
    Тут никакого волшебства нет: счета по ЖКХ в Питере снизились с 7 тыс зимой до 3,5 летом.
    Tektor
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:12
      А в Москве на уровне 5 тыс весь год....
      Архивариус Вася
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 10:40
    Цитата: роман66
    О Генри точная цитата "

    Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу."

    -----------------------------------
    Роман, Марк Твен и О'Генри-гениальные писатели. Марк Твен очень точно описал буржуазную демократию и шовинистические нравы американцев. Если бы от выборов что-то зависело, народу бы не доверили в них участвовать. А О'Генри точно выразился, что "Боливар не вынесет двоих". И вот у народа такое впечатление, что его с финансового Боливара нашей экономики наша верхушка решила скинуть. Поэтому, господа, остается только схватка, чтобы не дать нашим буржуям ускакать с награбленным.
    Altona
  20. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:40
    Нет, ну сколько ещё надо государству наш народ ограбить, чтобы народ наконец понял, что нельзя в России деньги хранить... Зарабатывать - можно, хранить - нельзя. Только Испания, Британия, США...
    YarSer88
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:46
      С такой властью им всегда мало будет...
      gukoyan
  21. cariperpaint Сегодня, 10:41
    Вы чего творите авторы этих эпичных заголовков,а??? Этот мониторинг проводят постоянно а повышение сейчас идет обычное,так как отпуска и люди копят деньги. Есть так же индекс шампанского,вы перед новым годом тоже хайп полнимите что люди денег собрали???? Вы специально людей заводите этими выкидышами??? Дикость какая то...
    cariperpaint
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 13:03
      А чего их заводить, они все 25 лет на взводе, как эта беспредельщина барыжья началась. Братков безголовых постреляли, остались умные и хитрозадые. Систему построили, дикому Западу и не снилось.
      Essex62
  22. arhPavel (Paul) Сегодня, 10:41
    Если стало больше свободных средств, значит ЗП подняли не у тех :)
    arhPavel
  23. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 10:44
    Скинул бы скриншот из сбербанка онлайн, где у меня 400 руб осталось. От зарплаты до зарплаты живу, никаких накоплений нет, хорошо хоть родители немного помогают.
    GRIGORIY76
    1. cariperpaint Сегодня, 10:46
      Меняйте работу. Повышайте образование. Будете жить лучше
      cariperpaint
      1. Леший1975 Сегодня, 11:49
        свежее не стал искать, хотите сами поищите, источник Лента.ру :Численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов. Их доля составляет 15 процентов населения. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая перед Советом Федерации.
        Вопрос, ЛИЧНО к ВАМ cariperpaint, укажите местонахождение (или способ создания) 22 млн. высокооплачиваемых рабочих мест, что бы поменять такой массе народа. И это только оф. данные, к которым чем дальше, тем меньше веры. Я скажу сегодня грубо, но достали уже такие как ВЫ писать полную чушь и лизать одно место власти. Если не согласны, тогда еще раз, куда пойти 15% НАСЕЛЕНИЯ, (а реальные цифры окажутся выше)?
        И еще по поводу менять работу, вот люди уже меняют:
        "Купить квартиру в Инте можно за 50 тысяч рублей. Жители шахтерского города в Коми начали продавать свое жилье за бесценок после закрытия градообразующего предприятия «Интауголь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
        На сайте avito.ru интинцы активно публикуют объявления о продаже квартир. Самая дешевая однокомнатная квартира в Инте стоит 50 тысяч рублей. Жилье попросторнее — «двушка» в пятиэтажном доме оценена владельцем всего в 70 тысяч рублей. Большинство благоустроенных квартир Инты выставлено на продажу за 150−300 тысяч рублей.
        Обвал рынка недвижимости местные СМИ связывают с закрытием градообразующего предприятия. Как сообщало ИА REGNUM, вчера совет директор АО «Интауголь» принял решение о ликвидации предприятия из-за убыточности. Оказываемая финансовая поддержка — более 2 млрд рублей в 2015—2017 годах — не позволила вывести «Интауголь» на устойчивый режим работы. По неподтвержденным данным, после ликвидации предприятия безработными станут 2 тысячи человек.
        Помощь в трудоустройстве решила оказать компания «Воркутауголь». Очевидно, интинцы, массово продающие свое жилье, готовятся к переезду в Воркуту."
        Цитата: cariperpaint
        Меняйте работу. Повышайте образование. Будете жить лучше
        Леший1975
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:15
        Цитата: cariperpaint
        Меняйте работу. Повышайте образование. Будете жить лучше

        Гениально!!! Спасибо! Заведу собаку или кошку-назову вашим именем.
        Балу
  24. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:45
    Читал одного японского господина, он описывал "варианты" устройства будущих "цифровых" государств, так вот, он отмечает, что все "цифровые" государства будут базироваться на всеобщей системе тотального контроля доходов и расходов, а также учете потребленных "ресурсов":энергии, продуктов, предметов производства и услуг. "Цифровое государство" просто не может быть другим и самое главное: в нем не могут существовать "свободы", "демократия", и прочие "плюшки" развитого человеческого общества.
    Улиточник N9
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:55
      В этом есть смысл. Избыточное потребление ограниченных ресурсов - пережиток варварского общества (по сути, то же право сильного, только сила нынче в деньгах измеряется, а не в весе дубины и остроте топора). Вообще, все беды от неумеренности, человеку не так уж и много нужно для жизни. Рано или поздно общество придет к этому, будет ограничиваться потребление, тогда ресурсы будут расходоваться более логично (яркий пример - кибутцы в Израиле).
      YarSer88
  25. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:51
    Никто ни к кому не залезает. Мониторить можно только то, что видно. А видны остатки средств граждан на банковских счетах. И что? Кто и почему напрягся то? wassat
    Горный стрелок
    1. FireClown (Михаил) Сегодня, 11:36
      Цитата: Горный стрелок
      Никто ни к кому не залезает. Мониторить можно только то, что видно. А видны остатки средств граждан на банковских счетах. И что? Кто и почему напрягся то? wassat

      Ну можно мониторить и снятие наличности в банкоматах... например, стали больше снимать налички вместо безналичных расчетов - как вариант..
      FireClown
  26. akudr48 (Александр) Сегодня, 10:53
    Это еще шаг по созданию электронного концлагеря, в котором все будет находиться под абсолютным контролем, и не только деньги, это сейчас, но в развитии - и мысли граждан. С помощью Росмысленадзора, недолго ждать.

    Если подумал что не так, немедленно получишь электронный подзатыльник. И наоборот, написал про очередной ХПП и про гениального Путина - то система пошлет тебе мультимедийный кайф, тоже сразу. А может, и прибавку в размере 30,0 серебрянников.

    А всяким там навальным и прочим бунтовщикам система заблаговременно обнулит счета и заблокирует карточку. Чтобы не мутили благонамеренных граждан. И тащить в кутузку не надо. Пусть тогда попляшут у госдепа...

    Только вот что беспокоит, ведь тогда исчезнет враг внутренний, а на одном внешнем надолго не сплотишь электорат. С другой стороны, если все будут "за", тогда мы так ответить супостату, что и без ракеты на атомной тяге испугается против нас козни строить.

    Для это нужно единомыслие граждан ввести на законодательном уровне, вот о чем должны просить начальство ответственные люди, а не критиковать и не лить воду на их мельницу...
    akudr48
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 13:16
      А в единомыслии граждан нет ни чего плохого. Вот думают граждане- жизнь интересна, работа любима и ни кто её не отберёт, любого отбиральщика можно послать в путешествие, дети одеты, обуты , накормлены, обучение качественное и бесплатное, на улицах безопасно, потому как страж порядка по призванию этот порядок оберегает, а если шалить начнёт его , в секунду ,на место поставят , а у большого дяди- министра з/п всего- то в 3 раза больше.
      Essex62
  27. cariperpaint Сегодня, 10:57
    Как создать хайп на пустгм месте. Надо просто взять обычную ни чего не значущую новость,дай ей кричащий заголовок и чуть чуть добавить безграмотного,но так любимого людьми трэша. И начинается ругань власти,олигархов каких то... Какие то бредовые теории..
    cariperpaint
  28. Непонятливый (Boris) Сегодня, 10:58
    Цитата: роман66
    роман66 (роман) Сегодня, 10:20 ↑ Новый
    О Генри точная цитата "
    Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу."

    Столетия проходят, а люди не меняются. Желание обеспечить себя и свой "выводок"любой ценой за счет самых бедных, при полном отрыве от реальностей, но при наличии властных функций, приводит к печальным последствиям для этих лиц. Повесили Чаушеску, ликвидировали Царя с его выводком и всеми прихлебателями. Не за это-же?
    Непонятливый
  29. loki565 Сегодня, 11:00
    Период отпусков, люди под копили деньжат для курорта
    loki565
    1. частное лицо Сегодня, 11:09
      101% согласен с вами, год копить чтоб потом за две недели спустить. Но даже и эти сбережения не дают покоя службам мониторинга. Пусть свои считают а не народные гроши.
      частное лицо
  30. частное лицо Сегодня, 11:06
    Срочно пора проводить реформу. Забрать деньги (которых итак нет) у народа а то зажрались.
    частное лицо
    1. freddyk (Александр) Сегодня, 11:35
      частное лицо,Эт точно. У Вас появились свободные деньги? Тогда мы идем к Вам (с):-) Рекламный ролик налоговой инспекции:-):-)

      freddyk
  31. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:12
    Про что статья? Чистый наброс на вентилятор...
    И читатели ВО конечно повелись.
    А давайте по честному, кто тут написал комментарии напишет какая у него сумма совсем свободных и практически свободных денег.
    Совсем это просто в кошельке носите, практически это можете потратить не планируя - типа увидели купили.
    bk316
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:33
      Нормальная плановая статья.
      Рабочего люд всё равно живёт от и до! У богатеньких и считать не будут (у реально богатых).
      Лишний раз напомнить что нет в стране социальной справедливости .... только это и так известно, в мире такое сплошь и рядом.
      Статья о чем то, только к чему, не сказано... гадайте сами.
      rocket757
  32. macgyver (MacGyver) Сегодня, 11:13
    Мы даже знаем фамилии этих россиян ))
    macgyver
  33. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:15
    С одной стороны, не зная точной формулировки вопроса, бессмысленно пытаться истолковать ответы.
    С другой, не очень понятно сравнение от месяца к месяцу, а не от года к году. Сезонные колебания "заначки" неизбежны - и отпуска, и дачи, и надвигающиеся выплаты за очередной семестр, да мало ли что.
    Вот если бы сказали, что наблюдается увеличение склонности к накоплению по сравнению с прошлым годом, имело бы смысл нервничать - такие вещи обычно не к добру...
    kakvastam
  34. FireClown (Михаил) Сегодня, 11:23
    А кто определил - кто же этот "среднестатистический россиянин"? Или это опять "средняя температура по больнице"?
    FireClown
  35. shark (Владимир) Сегодня, 11:36
    ну ну. стране по факту и так предреволюционная обстановка. Котел закипает. олигархат шаг за шагом отбирает те достижения социализма , которые еще вчера казались не зыблемыми. У нас забрали отпуск, у нас забрали право на бесплатное жилье, на подходе медицина и образование. Кстати образование незаметно поделили на общее ( доступное но не качественное и элитное(для господ)) у нас забрали недра . И вот теперь уже забирают пенсии. Путин надежд народа не оправдал. Надеятся больше не на что и не на кого. Страшно ,что когда он закипит ,случится такая баня.. Что и кастрюлям не снилась...
    shark
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:53
      Надеятся больше не на что и не на кого.

      На себя попробуйте...
      bk316
      1. shark (Владимир) Сегодня, 13:20
        Увы ,это единственное ,что остается. Но пусть тогда и государство на себя надеется. А не на пожилых людей, которых по сути лишили пенсии.
        shark
  36. ivagulin Сегодня, 11:55
    да походу скоро начнётся экспроприация этих "Свободных" денег у населения
    ivagulin
  37. Apollo (Алех) Сегодня, 12:08
    Похоже не долог тот час, когда любимое занятие - считать деньги в карманах россиян, сменится на любовь к их изъятию. За законами дело не станет.., а повод найдется.
    Apollo
  38. Altona (Евгений) Сегодня, 12:12
    Цитата: cariperpaint
    Меняйте работу. Повышайте образование. Будете жить лучше

    --------------------
    После 40 лет это не поможет, надо уже искать работу по знакомству. Никто не будет брать человека после 40, считается, что у них пониженная мотивация. Хотя с чего бы? Люди в это время наоборот, хотят сменить квартиру в городе на дом за городом или в деревне, хотят помогать взрослеющим детям и маленьким внукам. Да и человек в 40 лет переосмысливает жизнь входя в средний возраст.
    Altona
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:49
      Никто не будет брать человека после 40, считается, что у них пониженная мотивация.

      Экий бред - это я про мотивацию.
      А про 40 тоже бред, просто за 40 у нормального спеца должны быть достижения и их надо уметь демонстрировать. Как работодатель скажу , что выгоднее брать хорошего спеца 45 лет, чем мальчишку с амбициями 25 лет. Вот за 55 - это да, но и тут дело скорей не в мотивации.
      Кстати в 45 дети уже выросли, внуков еще нет.
      bk316
  39. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 12:16
    наглое вранье,это у каких россиян в кошельке свободно так лежат 29,7 тысяч рублей? Свободная сумма я так понимаю это после уплаты основных статей расходов после зарплаты( ЖКХ,РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО,ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ)ТО ЕСТЬ эти брехуны хотят сказать что зарплата россиян не ниже 60 тысяч рублей?
    Adimius38
  40. Strashila (I) Сегодня, 12:48
    Все подорожало на столько... что на 5000 собственно ни чего и не купишь... это не "свободные " деньги... это пыль от них.
    Strashila
  41. Nix1986 (Никита) Сегодня, 12:52
    Вангую повышение фискальной нагрузки на население.
    Nix1986
  42. Skay (Сергей) Сегодня, 13:17
    А что, копить теперь опасно?
    А сколько свободных денег у народа в день получки!!! Всяко больше пятерки! wassat
    По логике чиновников, получил зарплату - отдай государству!
    Skay
  43. ЗВС Сегодня, 13:20
    В общем-то "Ратмир" по своему прав, так как богатейшие люди России стали на 4 млрд долл. богаче в этом году. А среднестатистически все россияне стали богаче.)))))))))
    ЗВС
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