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Службы мониторинга залезли в карман граждан РФ: стало больше "свободных" средств
Служба мониторинга «Ромир» выходит с материалом, который, судя по всему, должен насторожить капиталистические элиты России. Используя некие продвинутые методики исследования, «Ромир» приходит к выводу, что суммы «свободных средств», находящиеся «на руках» у граждан России, оказывается, существенно выросли. Речь идёт о росте примерно в 23% за месяц, о чём, ссылаясь на упомянутую службу мониторинга, сообщает РИА Новости. Говорят, решили сэкономить на отпусках.
В материале заявлено, что на руках у среднестатистического россиянина сейчас находится «свободная сумма» в размере 29,7 тыс. рублей. Это примерно на 5,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом месяце. А в сравнении с июнем 2017 года прирост «свободных» денежных средств у россиян составил 25,3% - около 6 тысяч рублей.
Когда появляется такого рода «статистика», происхождение которое вызывает немало вопросов, всегда рождаются определённого рода опасения: а не собираются ли капиталистические элиты обратить в свою личную прибыль те кровно заработанные народом откровенно небольшие суммы, которые граждане по разным причинам не успели потратить или не использовали для погашения ранее взятых кредитов? Мало того, само понятие «свободных средств» в размере менее чем 30 тысяч рублей выглядит несколько странно. По такой логике, любая купюра в кошельке россиянина теперь кем-то определяется как «свободная» и одновременно уже обращающая на себя чьё-то пристальное внимание.
В связи с этим - дополнительный вопрос: а когда аналитические центры собираются сосчитать, сколько «свободных средств» накопилось у представителей тех самых капиталистических элит, которые никак не решат, купить ли на них новую трёхпалубную яхту или вложиться в американский баскетбольный клуб? Или вся аналитика заканчивается исключительно на кошельках рядовых российских работяг?
В материале заявлено, что на руках у среднестатистического россиянина сейчас находится «свободная сумма» в размере 29,7 тыс. рублей. Это примерно на 5,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом месяце. А в сравнении с июнем 2017 года прирост «свободных» денежных средств у россиян составил 25,3% - около 6 тысяч рублей.
Когда появляется такого рода «статистика», происхождение которое вызывает немало вопросов, всегда рождаются определённого рода опасения: а не собираются ли капиталистические элиты обратить в свою личную прибыль те кровно заработанные народом откровенно небольшие суммы, которые граждане по разным причинам не успели потратить или не использовали для погашения ранее взятых кредитов? Мало того, само понятие «свободных средств» в размере менее чем 30 тысяч рублей выглядит несколько странно. По такой логике, любая купюра в кошельке россиянина теперь кем-то определяется как «свободная» и одновременно уже обращающая на себя чьё-то пристальное внимание.
В связи с этим - дополнительный вопрос: а когда аналитические центры собираются сосчитать, сколько «свободных средств» накопилось у представителей тех самых капиталистических элит, которые никак не решат, купить ли на них новую трёхпалубную яхту или вложиться в американский баскетбольный клуб? Или вся аналитика заканчивается исключительно на кошельках рядовых российских работяг?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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