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Командование САА: Пора освобождать Идлиб, террористы подписали себе смертный приговор
Сирийское информационное агентство SANA публикует материал, в котором говорится о бомбардировке авиацией американской коалиции территорий на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В сводке сообщается о том, что самолёты атаковали два населённых пункта в районе города Абу-Кемаль. Это деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса.
В результате авианалёта основное число жертв – мирные жители. По последним данным, под бомбами и ракетами погибли около 30 жителей этих двух деревень в Дейр эз-Зоре.
Предыдущий авианалёт американской коалиции был осуществлён около двух месяцев назад. Тогда также была атакована территория провинции Дейр-эз-Зор.
На этом фоне обращает на себя внимание интервью ИА Sputnik одного из высокопоставленных командиров сирийских правительственных войск. По его словам, ситуация в Сирии кардинальным образом изменится, если будет окончательно освобождена от оккупации боевиков провинция Идлиб. Напомним, что именно в Идлиб смогли перебраться тысячи боевиков из различных регионов Сирии, включая Алеппо, Восточную Гуту и др. Так называемые "туры в зелёных автобусах".
Из интервью:
Между тем, на юге страны, в провинции Дараа, клещи, в которых оказались боевики, продолжают сдавливать группировку, фактически лишившуюся на фоне успехов САА снабжения боеприпасами, оружием и продовольствием.
В результате авианалёта основное число жертв – мирные жители. По последним данным, под бомбами и ракетами погибли около 30 жителей этих двух деревень в Дейр эз-Зоре.
Предыдущий авианалёт американской коалиции был осуществлён около двух месяцев назад. Тогда также была атакована территория провинции Дейр-эз-Зор.
На этом фоне обращает на себя внимание интервью ИА Sputnik одного из высокопоставленных командиров сирийских правительственных войск. По его словам, ситуация в Сирии кардинальным образом изменится, если будет окончательно освобождена от оккупации боевиков провинция Идлиб. Напомним, что именно в Идлиб смогли перебраться тысячи боевиков из различных регионов Сирии, включая Алеппо, Восточную Гуту и др. Так называемые "туры в зелёных автобусах".
Техника боевиков
Из интервью:
Теперь наша армия имеет полное право освободить провинцию Идлиб. Это станет ключом к концу продолжающейся войны, которая идёт уже в восьмой год. В ближайшие дни можно будет стать свидетелями событий, которые удивят многих. Террористы подписали себе смертный приговор.
Между тем, на юге страны, в провинции Дараа, клещи, в которых оказались боевики, продолжают сдавливать группировку, фактически лишившуюся на фоне успехов САА снабжения боеприпасами, оружием и продовольствием.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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