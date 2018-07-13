13:30 13 июля
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Командование САА: Пора освобождать Идлиб, террористы подписали себе смертный приговор

Сирийское информационное агентство SANA публикует материал, в котором говорится о бомбардировке авиацией американской коалиции территорий на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В сводке сообщается о том, что самолёты атаковали два населённых пункта в районе города Абу-Кемаль. Это деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса.

В результате авианалёта основное число жертв – мирные жители. По последним данным, под бомбами и ракетами погибли около 30 жителей этих двух деревень в Дейр эз-Зоре.

Предыдущий авианалёт американской коалиции был осуществлён около двух месяцев назад. Тогда также была атакована территория провинции Дейр-эз-Зор.


На этом фоне обращает на себя внимание интервью ИА Sputnik одного из высокопоставленных командиров сирийских правительственных войск. По его словам, ситуация в Сирии кардинальным образом изменится, если будет окончательно освобождена от оккупации боевиков провинция Идлиб. Напомним, что именно в Идлиб смогли перебраться тысячи боевиков из различных регионов Сирии, включая Алеппо, Восточную Гуту и др. Так называемые "туры в зелёных автобусах".

Командование САА: Пора освобождать Идлиб, террористы подписали себе смертный приговор

Техника боевиков


Из интервью:
Теперь наша армия имеет полное право освободить провинцию Идлиб. Это станет ключом к концу продолжающейся войны, которая идёт уже в восьмой год. В ближайшие дни можно будет стать свидетелями событий, которые удивят многих. Террористы подписали себе смертный приговор.


Между тем, на юге страны, в провинции Дараа, клещи, в которых оказались боевики, продолжают сдавливать группировку, фактически лишившуюся на фоне успехов САА снабжения боеприпасами, оружием и продовольствием.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 11:02
    Дай бог... это война всем хорошим людям уже надоела...
    Vard
    1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 11:40
      а при чём тут хорошие люди?.... эта война будет идти до тех пор пока она будет выгодна тем кому выгодна.... и это вовсе не "хорошие люди".....
      ДэнСабака
  2. Арберес Сегодня, 11:04
    "Теперь наша армия имеет полное право освободить провинцию Идлиб. "
    Ну, если с турецким султаном договорились? То... дай Бог, как говорится.
    Арберес
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:34
      Арберес, тут не только с недосултаном нужно разговаривать. Клубок в Сирии мама-не-горюй,. Блохастых сегодня никто не воспринимает. Им в любом случае капут. Но, тут ещё и исключительные, и мелкобриты, и официальные "в законе" вахаббиты с Аравийского полуострова, и кошерные. Дай Бог мне ошибиться, но Сирии покоя не видать ещё не один и не два года.
      Николай Петров
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:18
    Если получится... Разношерстная толпа бородатых в Идлибе, отягощенная семьями, вряд ли сможет оказать организованное сопротивление.
    Горный стрелок
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:18
    С освобождением Идлиба, будет сложно, уж много там и бармлеев собралось, да и турки там не понятно на каких основаниях...И не перевооружают ли сейчас турки бармалеев и не обучают ли заново...В любом случае, бог в помощь САА...
    parusnik
  5. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 11:19
    С боем взяли Дараа, Город весь прошли.
    На последней улице название прочли.
    А название такое право слово боевое.
    Идлибская улицв к победе нас ведет.
    Значит нам туда дорога значит нам туда дорога.
    Livonetc
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:31
      Идлибская улица к победе нас ведет
      Значит нам туда дорога, и старикам почет,
      идя по этой улице не наступи в помет,
      а то как невзначай откажет пулемёт,
      а в Сирии без пулемёта только обормот,
      и мы с ребятами воюем даже в новый год,
      и авиация нас сможет прокатить в полет
      по улице идлибской, где сломан пулемет
      и хизбалоны нас опять подставят под обстрел
      ведь у Израиля и тут опять пострел поспел
      а если с Турцией опять начнем мы воевать
      то станет Сирия солидно сразу огребать

      Дада такие стихи можно целыми энциклопедиями писать.
      Vladimirovich_4
  6. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:20
    Вот турки удивятся. Они вдоль линии разграничения в Идлибе уже свои базы строят для турецких войск наблюдающих за размеживанием боевиков и САА.
    Арон Заави
    1. Арберес Сегодня, 11:36
      Цитата: Арон Заави
      Вот турки удивятся. Они вдоль линии разграничения в Идлибе уже свои базы строят для турецких войск наблюдающих за размеживанием боевиков и САА.


      На "Военных Материалах" есть журналист-некто Заур Караев. Вчера (по моему) я наткнулся на его статью о снятии части наблюдательных постов в Идлибе турецкой армии. Не знаю насколько автор владеет правдивой информацией и можно ли ему верить.
      Да, статья называется-"Россия изгоняет Турцию из Сирии". hi
      Арберес
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:12
      не знаю чего Путин наобещал Нетаньяху, но юг Сирии зачищают, и Израиль особо не мешает
      осталось ещё заручиться поддержкой Израиля по поводу Одесской народной республики и тогда ещё мир придёт на Украину
      Romario_Argo
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:29
    Террористы подписали себе смертный приговор
    А не последует по накатанному сценарию опять эвакуации с семьями уже куда-нибудь в другое место? Да и правильно пишут по поводу турок, которые, как я понимаю, не слишком будут рады видеть сирийскую армию в этом районе.
    rotmistr60
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 11:39
      А не последует по накатанному сценарию опять эвакуации с семьями уже куда-нибудь в другое место?
      В Израиль.
      72jora72
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:03
        Цитата: 72jora72
        А не последует по накатанному сценарию опять эвакуации с семьями уже куда-нибудь в другое место?
        В Израиль.

        Скорее с учетом количества граждан РФ среди боевиков, они к вам потянутся.
        А вообще посиотрим , как будет меняться сегодняшняя карта.
        Арон Заави
  8. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 12:21
    Этих (в Идлибе) надо бомбить до полного уничтожения.
    bratchanin3
  9. лысова (владимир) Сегодня, 12:29
    Слишком громко сказано, но слова бы его, да Богу в уши. Там ещё разборок - ой ё ёй.
    лысова
  10. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:37
    Долго их туда собирали, наконец то настал момент прихлопнуть.
    Servisinzhener
  11. otstoy (otstoy) Сегодня, 12:44
    Оборзевшая сирийская власть рискует огрести в Идлибе по полной программе. Оставьте его в покое и дайте независимость.
    otstoy
  12. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:13
    Надо добивать всех!
    Самара_63
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