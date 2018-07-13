Командование САА: Пора освобождать Идлиб, террористы подписали себе смертный приговор

Техника боевиков

Теперь наша армия имеет полное право освободить провинцию Идлиб. Это станет ключом к концу продолжающейся войны, которая идёт уже в восьмой год. В ближайшие дни можно будет стать свидетелями событий, которые удивят многих. Террористы подписали себе смертный приговор.