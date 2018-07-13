Депутат Верховной рады: Украина уже раздражает Европу

В украинских политических кругах всё чаще можно слышать заявления об ощутимом снижении интереса на международной арене к украинскому вопросу, о том, что Украина становится «раздражающим фактором» для Европы. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Нестор Шуфрич, гость телеканала «112 Украина».В частности, украинский депутат рассказал, что участвовал в работе ПА ОБСЕ в Берлине. В ходе встреч с европейскими коллегами у него сложилось впечатление о том, что «украинский вопрос там уже всех раздражает».По словам Шуфрича, Европа находится в некотором недоумении от поведения украинских властей, которые продолжают игнорировать выполнение Минских соглашений, не занимаются законотворческой деятельностью, которой от них требует Запад, не в состоянии контролировать насилие в государстве.Такое отношение Киева не совсем понятно европейским политикам, отсюда и ожидаемое недовольство ситуацией на Украине. Однако, хочется напомнить украинской власти, что не стоит раздражать тех, кто «имеет доступ к твоей пище».По мнению ещё одного, правда уже бывшего, депутата Верховной рады Спиридона Килиникарова, президент и его команда намеренно придерживаются такой позиции, поскольку в хаосе им удобнее решать многие вопросы, связанные как с давлением на своих оппонентов, так и с перераспределением собственности.Тем не менее, ситуация на Украине по-прежнему стоит на повестке предстоящих переговоров президентов России и США, которые пройдут 16 июля в столице Финляндии. Главы двух государств планируют помимо украинского вопроса обсудить ситуацию в Сирии, возможные перспективы развития двусторонних отношений государств, а также другие актуальные вопросы.