13:29 13 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Депутат Верховной рады: Украина уже раздражает Европу

В украинских политических кругах всё чаще можно слышать заявления об ощутимом снижении интереса на международной арене к украинскому вопросу, о том, что Украина становится «раздражающим фактором» для Европы. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Нестор Шуфрич, гость телеканала «112 Украина».

В частности, украинский депутат рассказал, что участвовал в работе ПА ОБСЕ в Берлине. В ходе встреч с европейскими коллегами у него сложилось впечатление о том, что «украинский вопрос там уже всех раздражает».

Депутат Верховной рады: Украина уже раздражает Европу



По словам Шуфрича, Европа находится в некотором недоумении от поведения украинских властей, которые продолжают игнорировать выполнение Минских соглашений, не занимаются законотворческой деятельностью, которой от них требует Запад, не в состоянии контролировать насилие в государстве.

Такое отношение Киева не совсем понятно европейским политикам, отсюда и ожидаемое недовольство ситуацией на Украине. Однако, хочется напомнить украинской власти, что не стоит раздражать тех, кто «имеет доступ к твоей пище».

По мнению ещё одного, правда уже бывшего, депутата Верховной рады Спиридона Килиникарова, президент и его команда намеренно придерживаются такой позиции, поскольку в хаосе им удобнее решать многие вопросы, связанные как с давлением на своих оппонентов, так и с перераспределением собственности.

Тем не менее, ситуация на Украине по-прежнему стоит на повестке предстоящих переговоров президентов России и США, которые пройдут 16 июля в столице Финляндии. Главы двух государств планируют помимо украинского вопроса обсудить ситуацию в Сирии, возможные перспективы развития двусторонних отношений государств, а также другие актуальные вопросы.

Использованы фотографии: antifashist.com
12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. shef598 (Вячеслав) Сегодня, 11:14
    А кого попрошайки не раздражают?
    shef598
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:51
      А вы как думали, что с вами всю жизнь будут носиться как с писаной торбой и денег давать как говаривала сова "безвозмездно"? Нытики, вы не сделали абсолютно ничего, чтобы хоть как-то остановить дичайший кризис в 404, пожинайте плоды, шах и мат!!
      Андрей Смирновский
    2. SSR (Roman) Сегодня, 11:58
      Цитата: shef598
      А кого попрошайки не раздражают?

      Меня всегда и всегда по разному.
      Насмотрелся всяких.
      Ездила со мной в одном вагоне одна весёлая женщина с белыми волосами, моднявая, весёлая и каково было моё удивление, когда я в переходе метро (вроде на Боровицкой), в укутанной в чёрное, с трясущейся рукой "седой бабке" узнал нашу пассажирку!
      Другие эмоции вызывает алкаш, который так бодро, - брат! Дай 20-ку! Помню решил дать эту 20-ку, вынул руку с горой мелочи, стал набирать просимую 20ку и охх как опешил от наглости алконавта сказавшего - да чо ты жмотишься?! Давай всю! wassat тогда бакс 32 рубля был ))).
      И помню в городке, у входа в магазин, сна самом краю бабулёк стояла, просто стояла а я заметил как некоторые люди, проходя ей в руку деньги вкладывали.
      Как я понял пенсию сын алканафт отбирал.
      Это только три эпизода с разными эмоциями хотя видел как отойдя от перехода "нищий" садился в иномарку и уезжал, видел и действительно нищих...
      В одном случае бесишься от наглости, в другом от бессилия, в другом от лицемерия и мерзости... в общем уххх.
      SSR
    3. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 12:58
      Цитата: shef598
      А кого попрошайки не раздражают?

      Меня. Если они не наглеют и я вижу, что деньги им нужны не на флян "Боярышника" (а я вижу, т.к. одно время с подобным контингентом общался плотно - по работе, ессно).
      А вообще для честного попрошайничества в мире уже давно придуман специальный термин - "гуманитарная помощь". К Украине, конечно, это не относится. У неё всё через "канаву Яйценюха" проходит.
      Kuroneko
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:15
    Как можно было пытаться изменить что-то в стране, надев на голову кастрюлю?? До сих пор мне непонятно... what
    злой партизан
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:51
      Им обидно, что Украина перестает быть центром торга? Раз так, пора продавать... Преференций больше не будет...
      Андрей Смирновский
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:27
        Цитата: злой партизан
        Как можно было пытаться изменить что-то в стране, надев на голову кастрюлю?? До сих пор мне непонятно... what


        Так они же дети … вот теперь пришла пора их учить через пятую точку , но без нас , только сами.
        Идущий
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:16
          через пятую точку сам себя не научишь.. должен кто-то наподдать
          роман66
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:04
      Ну мы же с колен встаем и нам кастрюли с лапшой особо то и не мешают.Так что может и у них так?
      sapporo1959
  3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:16
    Украина, это не Грузия... Не получилось из нее сделать антироссийский таран - новое руководство Укропии предпочло не воевать с Россией как Мишико из Грузии в 2008-м, а банально разворовывать свалившееся им с небес государство...
    Грэг Миллер
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:20
      Не ладится что-то у сатанистушек
      Дормидонт
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:23
    Злоупотребление терпением рано или поздно но должно дать свои плоды. Постоянные завывания с заламыванием рук о войне с Россией и защите Европы от кровожадных азиатов, канюченье денег и невыполнение возложенных на себя обязательств надоело Европе. ЕС от постановки Украины в стойло сдерживает только еще присущая их политикам русофобия.
    rotmistr60
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 11:35
      Цитата: rotmistr60
      ЕС от постановки Украины в стойло сдерживает только еще присущая их политикам русофобия.

      Если в ЕС русофобия может быть и ослабнет и он пошлет Украину подальше, то США такая "черная дыра" на границах с Россией очень нужна. И если что, то Д. Сэм позаботится о "незалэжной", т. к никогда не откажется от свободного военного доступа на её территорию. А укропы только еще радостней заскачут от этого. Так что, не ЕС делает погоду в этой истории.
      barclay
    2. Kurare Сегодня, 11:35
      Цитата: rotmistr60
      ЕС от постановки Украины в стойло сдерживает только еще присущая их политикам русофобия.

      Это как "коровий блин": воняет, но очень нужен в качестве удобрения для русофобии, в том числе продления санкций.
      Kurare
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:24
    Наконец то начали понемать, что от этих нищебродов кроме протянутой руки ни чего не увидишь.
    sgr291158
  6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:25
    не стоит раздражать тех, кто «имеет доступ к твоей пище».

    сильно сказано
    LSA57
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:25
    президент и его команда намеренно придерживаются такой позиции, поскольку в хаосе им удобнее решать многие вопросы, связанные как с давлением на своих оппонентов, так и с перераспределением собственности.
    ...Собственность, распределят..и развеят недоумение Европы, споются...
    parusnik
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:47
    краина, как тот сосед-алкаш, постоянно клянчит на бутылку и надоедает всему подъезду... сначала начинают его игнорировать, а затем просто гонят в шею... хохлы не далеки от третьей стадии...
    Masya Masya
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:28
      Есть ещё четвертая , но я её озвучивать не буду... lol
      Идущий
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:50
        Последняя стадия...
        Masya Masya
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:03
          Цитата: Masya Masya
          Последняя стадия...

          Masya Masya ! Вы вгоняете меня в краску...


          feel
          злой партизан
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:12
            love
            Цитата: злой партизан

            Masya Masya ! Вы вгоняете меня в краску...

            не поверите, самой стыдно...
            feel
            Masya Masya
  9. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 11:48
    -Да что-то всё раздражает..,да раздражает..., а Европа всё никак на эту Укропию чихнуть не может...
    gorenina91
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:10
      Не берёте???? Отключим газ, продадимся узкоглазым "братьям", ещё чего ни будь придумают!
      Поматросили и бросить надумали? Я як же, як же, гейропейская солидарность и всё такое прочее?
      А чихнуть у гейропы никак, уж больно дохтур у них грозный, видать пургена им засадил с избытком!
      rocket757
  10. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:52
    "Начинает раздражать"?
    Да вы уже всех достали своим попрошайничеством и жалобами на Россию.
    Андрей Смирновский
  11. massad1 (Александр) Сегодня, 11:55
    О! Нестор выплыл из-под коряги. Я этого человека когда-то очень давно считал нормальным, но есть одно маленькое но... Помнишь, Нестор, как ты паскуда вместе с Юлькой нас грозился сжечь атомными бомбами? А мы тут в Крыму как-то не очень позабыли. А сейчас опять заделался под оппозицию - это наверное рекорд Гиннесса по переобуванию в полете laughing , особенно учитывая сколько раз он это проделывал. У меня вообще устойчивое мнение, что укрополитикум по сей день напоминает поговорку про публичный дом, однако им до сих пор не надоело койки двигать, в расчете на то что пипл и так схавает. Хотя как говорил покойный ныне, царствие ему небесное, дядя Миша Задорнов - "каждый народ заслуживает то правительство, которое его потом имеет"
    massad1
    1. пищак Сегодня, 12:25
      massad1"Помнишь, Нестор, как ты паскуда вместе с Юлькой нас грозился сжечь атомными бомбами? А мы тут в Крыму как-то не очень позабыли."

      На Украине тоже хорошо помнят русофобские "эскапады" флюгирующего Нестора и его подружки Жульи! yes
      ЗЫ Никогда не считал нормальными людьми этих местечковых бестолочей negative -"свидомых" дерибанщиков ОБЩЕНАРОДНОГО Достояния!
      пищак
  12. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:57
    Такое предсказуемо вполне- если не делается ничего, что дает прогресс внутри страны, а остаются только антироссийские лозунги, которыми пытаются оправдаться нынешние "политики" Украины, то какое отношение ожидать? Деньги идут как в вода в песок, прогресса ни в чем нет. Пора задуматься нашим соседям (уже не поднимается язык братьями назвать), что все дело в них самих, а не помехи извне.
    Андрей Смирновский
  13. gabonskijfront Сегодня, 11:59
    Старушку Европу стошнило ,она не привыкла к потрясениям.
    gabonskijfront
Картина дня