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Латышка взорвала блогосферу: Не было никакой советской оккупации, оккупация есть сейчас
Латвию буквально всколыхнул пост в социальной сети местной жительницы, которая родилась, как сейчас в Прибалтике принято говорить, в «разгар оккупации». Автора заметки в Фейсбук зовут Инара Балоде, она проживает в Риге. А всколыхнул Латвию её пост тем, что она назвала откровенным бредом все заявления современных националистов о том, что Латвия «десятилетиями страдала под оккупационным гнётом Москвы».
Представляем перевод заметки Инары Балоде:
Инара Баложе продолжает:
Далее Инара спрашивает у нынешних властей Латвии, а в чём их достижение?
Рижанка:
Эта заметка подняла волну обсуждения в Латвии. Многие Инару поддержали, но нашлись и те жители Латвии, которые объявили, что это "политизированный" пост, призванный "поставить под сомнение европейские достижения независимого Латвийского государства". Среди достижений назван высокий уровень жизни, будто бы во времена существования Латвийской ССР латвийцы сводили концы с концами.
Представляем перевод заметки Инары Балоде:
Отвратительно читать эти националистические бредни, вымышленные современными наци, о кошмарах того времени. Я родилась в Латвийской ССР в 1960 году. Бесплатно получила образование на латышском языке, свободно овладела русским и английским, свободно занималась в консерватории по классу фортепиано. Сегодня я откровенно не понимаю этих лозунгов об «оккупации», которые больше похожи на попытки получения политических очков. Это сегодня нам подсовывают одноязычное образование, заставляют плясать под дудку националистических идей. Но мир не может быть однообразным, нельзя из людей делать однородную массу. «Оккупация» может сидеть только в поражённом мозге.
Инара Баложе продолжает:
Я родилась при том «режиме», и скажу: не было никакой оккупации. Теперь же в Латвии настоящий режим: больше волокиты, больше контроля, больше рекомендаций – нельзя использовать русский язык. Это в чистом виде иезуитство и двуличие.
Власти, ваша политика уже многих раздражает, люди от неё устали. У нас, родившихся в 60-е годы, было всё: счастливое детство, образование, здоровая пища. И не нужно мне и таким, как я, заявлять, что наша жизнь при СССР была напрасной, а место рождение – Латвийская ССР – несуществующим.
Власти, ваша политика уже многих раздражает, люди от неё устали. У нас, родившихся в 60-е годы, было всё: счастливое детство, образование, здоровая пища. И не нужно мне и таким, как я, заявлять, что наша жизнь при СССР была напрасной, а место рождение – Латвийская ССР – несуществующим.
Далее Инара спрашивает у нынешних властей Латвии, а в чём их достижение?
Рижанка:
А чем же вы лучше тех властей: может быть, тем, что теперь все живём под гнётом растущего госдолга, финансированием МВФ? Что все голые как церковные мыши? Тогда создавали заводы, теперь – создают безработицу. Мы на тот советский рубль могли себе позволить больше, и уж точно он был более стабильным, чем то, что есть у нас сейчас. Выходит, оккупацией нужно называть и наше настоящее.
Эта заметка подняла волну обсуждения в Латвии. Многие Инару поддержали, но нашлись и те жители Латвии, которые объявили, что это "политизированный" пост, призванный "поставить под сомнение европейские достижения независимого Латвийского государства". Среди достижений назван высокий уровень жизни, будто бы во времена существования Латвийской ССР латвийцы сводили концы с концами.
Использованы фотографии: Facebook
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