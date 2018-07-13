Латышка взорвала блогосферу: Не было никакой советской оккупации, оккупация есть сейчас

Отвратительно читать эти националистические бредни, вымышленные современными наци, о кошмарах того времени. Я родилась в Латвийской ССР в 1960 году. Бесплатно получила образование на латышском языке, свободно овладела русским и английским, свободно занималась в консерватории по классу фортепиано. Сегодня я откровенно не понимаю этих лозунгов об «оккупации», которые больше похожи на попытки получения политических очков. Это сегодня нам подсовывают одноязычное образование, заставляют плясать под дудку националистических идей. Но мир не может быть однообразным, нельзя из людей делать однородную массу. «Оккупация» может сидеть только в поражённом мозге.

Я родилась при том «режиме», и скажу: не было никакой оккупации. Теперь же в Латвии настоящий режим: больше волокиты, больше контроля, больше рекомендаций – нельзя использовать русский язык. Это в чистом виде иезуитство и двуличие.

Власти, ваша политика уже многих раздражает, люди от неё устали. У нас, родившихся в 60-е годы, было всё: счастливое детство, образование, здоровая пища. И не нужно мне и таким, как я, заявлять, что наша жизнь при СССР была напрасной, а место рождение – Латвийская ССР – несуществующим.

А чем же вы лучше тех властей: может быть, тем, что теперь все живём под гнётом растущего госдолга, финансированием МВФ? Что все голые как церковные мыши? Тогда создавали заводы, теперь – создают безработицу. Мы на тот советский рубль могли себе позволить больше, и уж точно он был более стабильным, чем то, что есть у нас сейчас. Выходит, оккупацией нужно называть и наше настоящее.