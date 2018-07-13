13:32 13 июля
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Латышка взорвала блогосферу: Не было никакой советской оккупации, оккупация есть сейчас

Латвию буквально всколыхнул пост в социальной сети местной жительницы, которая родилась, как сейчас в Прибалтике принято говорить, в «разгар оккупации». Автора заметки в Фейсбук зовут Инара Балоде, она проживает в Риге. А всколыхнул Латвию её пост тем, что она назвала откровенным бредом все заявления современных националистов о том, что Латвия «десятилетиями страдала под оккупационным гнётом Москвы».

Представляем перевод заметки Инары Балоде:
Отвратительно читать эти националистические бредни, вымышленные современными наци, о кошмарах того времени. Я родилась в Латвийской ССР в 1960 году. Бесплатно получила образование на латышском языке, свободно овладела русским и английским, свободно занималась в консерватории по классу фортепиано. Сегодня я откровенно не понимаю этих лозунгов об «оккупации», которые больше похожи на попытки получения политических очков. Это сегодня нам подсовывают одноязычное образование, заставляют плясать под дудку националистических идей. Но мир не может быть однообразным, нельзя из людей делать однородную массу. «Оккупация» может сидеть только в поражённом мозге.


Латышка взорвала блогосферу: Не было никакой советской оккупации, оккупация есть сейчас



Инара Баложе продолжает:
Я родилась при том «режиме», и скажу: не было никакой оккупации. Теперь же в Латвии настоящий режим: больше волокиты, больше контроля, больше рекомендаций – нельзя использовать русский язык. Это в чистом виде иезуитство и двуличие.
Власти, ваша политика уже многих раздражает, люди от неё устали. У нас, родившихся в 60-е годы, было всё: счастливое детство, образование, здоровая пища. И не нужно мне и таким, как я, заявлять, что наша жизнь при СССР была напрасной, а место рождение – Латвийская ССР – несуществующим.


Далее Инара спрашивает у нынешних властей Латвии, а в чём их достижение?

Рижанка:
А чем же вы лучше тех властей: может быть, тем, что теперь все живём под гнётом растущего госдолга, финансированием МВФ? Что все голые как церковные мыши? Тогда создавали заводы, теперь – создают безработицу. Мы на тот советский рубль могли себе позволить больше, и уж точно он был более стабильным, чем то, что есть у нас сейчас. Выходит, оккупацией нужно называть и наше настоящее.

Эта заметка подняла волну обсуждения в Латвии. Многие Инару поддержали, но нашлись и те жители Латвии, которые объявили, что это "политизированный" пост, призванный "поставить под сомнение европейские достижения независимого Латвийского государства". Среди достижений назван высокий уровень жизни, будто бы во времена существования Латвийской ССР латвийцы сводили концы с концами.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 36

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 12:30
    Раймонд Паулс говорит, что после СССР культурная среда латвии напоминает пустыню...
    злой партизан
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:31
      Не надо было скакать, а мозги брать на прокат у Запада и США, как это делает шумерская Попрыгундия.

      Как ни печально, почти то же самое можно сказать про Россию,
      образование, продукты, производство, суверенитет - все потеряно
      прогнулись в 90-е под "мир без границ" и никак не можем выпрямится.
      Или не желают наши истеблишмент, что бы народ выпрямился.
      Андрей Смирновский
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:40
        Цитата: Андрей Смирновский
        образование, продукты, производство, суверенитет - все потеряно

        Вспомнился стих М.Ю. Лермонтова:
        Утес
        Ночевала тучка золотая
        На груди утеса-великана;
        Утром в путь она умчалась рано,
        По лазури весело играя;
        Но остался влажный след в морщине
        Старого утеса. Одиноко
        Он стоит, задумался глубоко,
        И тихонько плачет он в пустыне.
        Советского союза уже давно нет, а тоска по нему осталась у тех, кто помнит.
        Logall
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:53
        Цитата: Андрей Смирновский
        суверенитет - все потеряно

        какой суверинетет потерян??????
        у нас внешнее управление???? под твоим флагом????
        вроде как трапм бежит на встречу к ВВП, а не наоборот!"!!!!
        Или не желают наши истеблишмент

        ну не может никак НАШИ истеблишмент))))))) погугли, что это смлово обозначает)))))
        LSA57
        1. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 13:03
          это все прокемлевская пропаганда wassat бабуля - агент нашего наитемнейшего laughing
          все это вам любой укропитек (прибалтопитек) подтвердит
          АнпеЛ
        2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:17
          Цитата: LSA57
          LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:53 ↑ Новый
          Цитата: Андрей Смирновский
          суверенитет - все потеряно

          какой суверинетет потерян??????
          у нас внешнее управление???? под твоим флагом????
          вроде как трапм бежит на встречу к ВВП, а не наоборот!"!!!!

          Бежать навстречу это одно, а приехать с инспекцией и малость понасталять на путь истинный аборигенов, это совсем другое.
          Капитан Пушкин
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:20
            Цитата: Капитан Пушкин
            и малость понасталять на путь истинный аборигенов, это совсем другое.

            ну и кто нас наставляет????? меркель???? маркон???? трамп????? Кто?????
            LSA57
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:27
            Цитата: Капитан Пушкин
            Бежать навстречу это одно, а приехать с инспекцией и малость понасталять на путь истинный аборигенов, это совсем другое.

            Значит это запад наставил нас вернуть Крым,воити в Сирию,новалять хохлам да? Тихо тихо,тихо,спокоино ,только ,что бы у вас мозг не разорвало
            Александр романов
      3. demo (Ван) Сегодня, 13:12
        Абсолютно верно.
        Вся страна, в угаре "западных" свобод, рванула в разные стороны.
        Наивность населения не знала границ.
        Нам казалось что "там" все счастливые и свободные. И наша пропаганда нам просто забила мозги.
        А как оказалось все было наоборот.
        И только избранный круг исполнителей знал для чего все это. И что с этим делать.
        Вот теперь мы все пожинаем плоды собственной глупости.
        Адью.
        demo
      4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:25
        Цитата: Андрей Смирновский
        Как ни печально, почти то же самое можно сказать про Россию,
        образование, продукты, производство, суверенитет - все потеряно

        Вы на улицу то,хоть раз в полгода выходите.Пишите ,како то бред,сродни властям прибалтики.
        Цитата: Андрей Смирновский
        Или не желают наши истеблишмент, что бы народ выпрямился.

        Я прямо хожу, а ваша поза не особо интересует
        Александр романов
      5. spiriolla-45 (Евгений) Сегодня, 13:25
        всё правильно, после распада Союза, мы все стали жить хуже и сколько бы Вова не дул в уши, о своих успехах, становится только хуже.
        spiriolla-45
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:34
      Глас вопиющего в пустыне. Еще раз повторюсь: новые центры натовской пропаганды ,открытые в прибалтике и не только, не зря свой хлеб едят.
      Dimontius
    3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:42
      Что то я не слышал о каких -либо "европейских достижениях независимого Латвийского государства".....
      NN52
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:53
        Единственное "достижение" нашей элитки в период большой "любви" с западом, эти самые баре от партийной и управленческой верхушки пополнили ряды богатеев Форбс!
        Про рабочий народ и говорить нечего, сами все прочувствовали ..... впрочем, сейчас и без рекламируемой дружбы с западом, трудовой народ в ауте, а богатеи, "слуги народа" и прочие "царёвы люди" (верхние конечно) там же, в ряды вливаются!
        rocket757
        1. лысова (владимир) Сегодня, 13:10
          Добрый день Виктор. Вот меня интересует такой вопрос. В 80-х иду по ночной Риге, по боковым улицам от центральной Ленина. Белые ночи, людей вообще не видно. А у каждого жилого дома, напротив подъездов - спокойно стоят ящики с молоком, кефиром и всякой другой продукцией. И ведь никто не трогал - у меня конечно по первости шок был. Так вот интересно, сейчас там есть такое ? Как узнать, хотелось бы.
          лысова
      2. kepmor (Алексей) Сегодня, 12:56
        достижение одно - усё профукали...
        эх, с ностальгией вспоминаю курсантские практики в Лиепае...
        причалы, улепленные кораблями...цветущие липы...дюны на пляже...вкуснейшие эклеры в кафе "Юра"...божественное пиво "Сенче" и "Курземе" с копченой салакой...
        kepmor
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:46
      Цитата: злой партизан
      Раймонд Паулс говорит, что после СССР культурная среда латвии напоминает пустыню.

      LSA57
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:20
        Бытие определяет сознание. У Раймонда Паулса и у Ренарса Кауперса явно разное бытие.
        Капитан Пушкин
  2. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:32
    Голос одинокого в пустыне , могут и того...
    Идущий
  3. Семёныч (Владимир) Сегодня, 12:32
    Я родилась в СССР
    - вот так было бы совсем в точку. А дальше все по тексту.
    Семёныч
  4. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:35
    Не старайтесь. Повторная оккупация Прибалтики в планы России не входит.
    Андрей Смирновский
    1. Strashila (I) Сегодня, 12:44
      А кто её оккупировал... в 1939 они добровольно... со всеми своими долгами вошли в состав СССР.
      Strashila
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:36
    "поставить под сомнение европейские достижения независимого Латвийского государства"
    А "достижений" столько, что вся Латвия (да и Прибалтика в целом) купаются в них, да вот только как бы не утонуть в этих "достижениях" и "ценностях". Молодец женщина, прошлась национальными "шпротами" по фейсу европеизированной Латвии.
    rotmistr60
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:39
    Ригу оккупировали педерасты и гомики совокупляющие прямо на центральных площадях...воистину
    страна деградировала в моральном плане ...нацисты свободно маршируют на центральных площадях и там же эти ненормальные содомиты развлекаются...тьфу на эту срамоту.

    [media=https://vesti.lv/statja/nasha-latvija/2018
    /06/04/gey-razvrat-v-centre-rigi-video][m
    edia=https://vesti.lv/statja/nasha-latvija/2018/0
    6/04/gey-razvrat-v-centre-rigi-video]
    Тот же ЛЕХА
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 12:41
    Не перевелись ещё в прибалтике умные люди. Жаль только, что их становиться все меньше и меньше...
    solzh
  8. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 12:46
    Среди достижений назван высокий уровень жизни, будто бы во времена существования Латвийской ССР латвийцы сводили концы с концами.

    Лучше (и СВАБОДНЕЕ, конечно) во времена СССР жила только Грузия.
    Вообще, смешно. Кому больше всего и давалось - те больше всех сейчас и верещат о злом, гадком СССР. И отмежеваться они поспешили тоже первыми. А ларчик просто открывается - ибо страны-паразиты. Себя обеспечивать не в состоянии, вот сразу же и постарались, сделав хитрую мордочку, переметнуться в другое сытное место. Однако мавры уже сделали своё дело, и новому хозяину щедро кормить их незачем.
    Kuroneko
  9. shubin Сегодня, 12:53
    Смелая женщина. Не знаю, как в Латвии, но в Литве за отрицание факта "оккупации", и даже за высказывание сомнения в нём можно загреметь под статью. Такая вот "демократия" и "свобода слова".
    shubin
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 12:53
    Среди достижений назван высокий уровень жизни, будто бы во времена существования Латвийской ССР латвийцы сводили концы с концами.
    laughing
    В Латвийской ССР люди сводили концы с концами, а в "свободной Латвии" это привилегия богатых. Остальным - вымирание laughing
    Стройбат запаса
  11. татарин 174 Сегодня, 12:55
    Инаре респект!!! Молодчина, правильно она ситуацию осветила. Все молчат, боятся, а она высказалась. Смелая, настоящая советская женщина! good
    татарин 174
  12. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:15
    Молодец.
    Побольше бы таких людей в мире.
    gukoyan
  13. ЗВС Сегодня, 13:17
    "А чем же вы лучше тех властей: может быть, тем, что теперь все живём под гнётом растущего госдолга, финансированием МВФ? Что все голые как церковные мыши? Тогда создавали заводы, теперь – создают безработицу. Мы на тот советский рубль могли себе позволить больше, и уж точно он был более стабильным, чем то, что есть у нас сейчас. Выходит, оккупацией нужно называть и наше настоящее"
    Будто-бы говорит о России. Один в один.
    ЗВС
  14. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 13:18
    Всё правильно рассказала прибалтийским бездарям. Их Даля выросла во времена КПСС и поднялась до такого уровня благодаря партии, а щас что, прогнулась раком перед пенд.осией и гейропой за кредиты и масандровскую жрачку
    Толик_74
  15. Леонид Хар (Леонид) Сегодня, 13:22
    Наконец то кто то сказал правду
    Леонид Хар
  16. gabonskijfront Сегодня, 13:23
    У прибалтов советская эпоха уже обросла сказками,мол кисельные берега и молочные реки,тоже самое было про их независимость во времена СССР, так устроен человек..У нас в Калининграде много литовцев ,которые не рвали связей с Литвой и вообще литовцы для нас свои.Все в один голос говорят что самая страшная беда это обезлюдивание,как и все не любят свою власть и ненавидят Брюссель,а так ,всё нормально у них.
    gabonskijfront
  17. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:27
    Это прогресс просто! Неужели даже до них дошло?!
    А ведь были во время "оккупации" витриной Союза. Сколько заводов было. В детстве велосипеды были прибалтийские. Да что велосипеды, локомотивы, радиотовары, парфюмерию делали. А сегодня только немного шпрот, которые никто не берёт. В европе они не нужны, а у нас принципиально не берут. Вот и вся независимость. Да, забыл, ещё время от времени тявканье в сторону России, что Русская Армия умрёт у Таллинна. P.S. умрёт, если только от смеха
    Николай Петров
  18. pepel (Валерий) Сегодня, 13:30
    Про высокий уровень жизни написал тот, кто приехал в отпуск в гости к родителям из Европы. laughing
    pepel
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