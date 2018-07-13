Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"

В прессе проходит информация о том, что УралВагонЗавод (УВЗ) решил продолжать изыскания в области реализации танка с гладкоствольной пушкой калибра 152 мм. Базисом для такого рода изысканий является ещё советский проект танка «Объект 195», он же «Совершенствование 88», он же Т-95. Главное военное ведомство финансирование дальнейших работ в этом направлении в своё время прекратило, но, по одним данным, УВЗ решил продолжать исследования в порядке «голого энтузиазма», по другим, государственные инвестиции всё же не иссякли полностью.Из-за завесы секретности, по понятным причинам, всеобъемлющей информации об изысканиях нет, однако факт остаётся фактом: основное направление исследований в этой области связано с тем, насколько целесообразно дать Т-14 «Армате» ту самую 152 мм пушку, благодаря которой его ударные возможности серьёзным образом можно было бы повысить.По большому счёту, и та версия танка Т-14 «Армата», которая находится в опытно-боевой эксплуатации фактически в единичных экземплярах, во многом и есть развитие того самого «Объекта 195» с необитаемой башней и изолированном в специальной бронированной капсуле экипажем боевой машины.Эксперты отмечают, что, реализовав вариант Т-14 «Армата» со 125-мм пушкой, завод вполне может создать и 152-мм модификацию. Здесь рассматривается опытный образец «Объект 292» с пушкой ЛП-83 калибра 152 мм. Это детище Кировского завода (Ленинград, СССР) и ВНИИ «Трансмаш». В качестве базы тогда решили использовать модификацию Т-80БВ. Почему танк не пошёл в серию? Всё банально – начало 90-х, острая нехватка средств не только для оборонки, развал Советского Союза, тезис «У нас нет врагов, кругом – друзья».Однако опытная машина была создана, технология не утрачена, а вот будут ли изыскиваться достаточные объёмы средств на этот раз, - вопрос открытый, особенно в связи с определённым урезанием оборонного бюджета в последнее время.Отмечается, что реализация проекта модификации танка Т-14 «Армата» со 152-мм пушкой в конечном итоге приведёт и к актуализации применения модернизированных версий корректируемого боеприпаса «Краснополь» соответствующего калибра.