17:15 13 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"

В прессе проходит информация о том, что УралВагонЗавод (УВЗ) решил продолжать изыскания в области реализации танка с гладкоствольной пушкой калибра 152 мм. Базисом для такого рода изысканий является ещё советский проект танка «Объект 195», он же «Совершенствование 88», он же Т-95. Главное военное ведомство финансирование дальнейших работ в этом направлении в своё время прекратило, но, по одним данным, УВЗ решил продолжать исследования в порядке «голого энтузиазма», по другим, государственные инвестиции всё же не иссякли полностью.

Из-за завесы секретности, по понятным причинам, всеобъемлющей информации об изысканиях нет, однако факт остаётся фактом: основное направление исследований в этой области связано с тем, насколько целесообразно дать Т-14 «Армате» ту самую 152 мм пушку, благодаря которой его ударные возможности серьёзным образом можно было бы повысить.

Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"



По большому счёту, и та версия танка Т-14 «Армата», которая находится в опытно-боевой эксплуатации фактически в единичных экземплярах, во многом и есть развитие того самого «Объекта 195» с необитаемой башней и изолированном в специальной бронированной капсуле экипажем боевой машины.

Эксперты отмечают, что, реализовав вариант Т-14 «Армата» со 125-мм пушкой, завод вполне может создать и 152-мм модификацию. Здесь рассматривается опытный образец «Объект 292» с пушкой ЛП-83 калибра 152 мм. Это детище Кировского завода (Ленинград, СССР) и ВНИИ «Трансмаш». В качестве базы тогда решили использовать модификацию Т-80БВ. Почему танк не пошёл в серию? Всё банально – начало 90-х, острая нехватка средств не только для оборонки, развал Советского Союза, тезис «У нас нет врагов, кругом – друзья».

Однако опытная машина была создана, технология не утрачена, а вот будут ли изыскиваться достаточные объёмы средств на этот раз, - вопрос открытый, особенно в связи с определённым урезанием оборонного бюджета в последнее время.

Отмечается, что реализация проекта модификации танка Т-14 «Армата» со 152-мм пушкой в конечном итоге приведёт и к актуализации применения модернизированных версий корректируемого боеприпаса «Краснополь» соответствующего калибра.

Использованы фотографии: Википедия
44

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 13:43
    Здесь рассматривается опытный образец «Объект 292» с пушкой ЛП-83 калибра 152 мм.
    Разработчик баллистики пушки - ЦНИИ “Буревестник”. По баллистическим характеристикам новая гладкоствольная 152-мм танковая пушка значительно превосходила 125-мм пушку, причем новая пушка была выполнена в габаритах незначительно превышающих штатную.
    На незначительно доработанное шасси танка Т-80У была установлена новая башня с 152-мм пушкой. Новый МЗ был разработан и находился в стадии изготовления (на опытный танк его установить так и не успели). В сентябре 1990 г. опытный образец танка был готов, за исключением МЗ. Было принято решение о проведении огневых испытаний опытного танка. В 1991 г. на Ржевском полигоне начались стрельбовые испытания танка без МЗ. Испытания проводились сначала без экипажа, потом с экипажем. При испытаниях заряжание осуществлялось вручную. soldier
    san4es
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 14:00
      В статье правильно замечено о новых высокоточных боеприпасах, так пушка-гаубица в 152мм вполне вписывается в безэкипажный будущий рад изделий базе Арматы. Танк Т-14, как первый экипажный вариант на новой платформе, далее в развитии расширять ряд изделий с разными назначениями и в безэкипажном исполнении.....
      Vladimir 5
      1. san4es Сегодня, 14:03
        Цитата: Vladimir 5
        ...так пушка-гаубица в 152мм вполне вписывается в безэкипажный будущий ряд.

        По результатам испытаний были получены положительные заключения Полигона. Однако в связи с сокращением финансирования разработок в начале 90-х гг. и распадом СССР работы так и небыли завершены. Танк Т-80 с новой нарезной пушкой-шестидюймовкой, калибром 152,4 мм, разработки ЦНИИ “Буревестник” так и не появился.
        Опытный образец танка "объект 292" сейчас находится в Кубинке.
        san4es
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 14:15
      задел такой, т14 должно быть больше ,чем 12.
      Бар1
  2. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:49
    Хоспаде, делали бы сразу на перспективу в 240мм.
    Копчёный
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:55
      да не. "калибры" сразу поставить. чтобы с флотом унифицировать
      роман66
      1. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:59
        Почему нет? Эксперты заткнуться за перспективность лет на 50, а потом по новой хрень всякую предлагать.
        Копчёный
        1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:05
          Поставить 152 это цветочки.Проблемы начнутся когда вылезут ягодки.Разработка и поставка боеприпасов,мощная отдача,которая не только сбивает всю электронику,но и экипажу не сладко.А уж ручная закладка боекомплекта экипажем это вообще сказка!Хотя его будет гораздо меньше чем у стандартных калибров.Да и никто ещё не эксплуатировал такой калибр на танках,так что ещё всякие деские болезни повылазят
          Magic Archer
          1. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:28
            Военным экспертам виднее!
            Копчёный
          2. alexmach (Александр) Сегодня, 15:46
            Да и никто ещё не эксплуатировал такой калибр на танках

            Ну здрасте, а как же КВ-2?
            alexmach
            1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:29
              А разве КВ-2 был ОБТ?И имел такое количество электроники?!Тут одна юстировка орудия чего стоит,не говоря уже о том что тогда всем было наплевать на экипаж.Так что ваш пример на мой взгляд некорректен hi
              Magic Archer
              1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:31
                А разве КВ-2 был ОБТ?

                А вы где-то писали про ОБТ? А кто-то кроме наследников СССР вообще эксплуатирует ОБТ?
                alexmach
          3. Wedmak (Денис) Сегодня, 16:48
            Да и никто ещё не эксплуатировал такой калибр на танках,так что ещё всякие деские болезни повылазят

            Как бы СУ-152 и ИСУ-152 вам намекают, что эксплуатировалось. Не танк правда, САУ, тем не менее технологии шагнули далеко вперед и установить 152 мм орудие в башню стало возможно. А от детских болезней никто быстро не избавлялся.
            Тут самая большая проблема - цели для таких машин, где их взять?
            Wedmak
          4. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:49
            Цитата: Magic Archer
            Поставить 152 это цветочки.Проблемы начнутся когда вылезут ягодки.Разработка и поставка боеприпасов,мощная отдача,которая не только сбивает всю электронику,но и экипажу не сладко.А уж ручная закладка боекомплекта экипажем это вообще сказка!Хотя его будет гораздо меньше чем у стандартных калибров.Да и никто ещё не эксплуатировал такой калибр на танках,так что ещё всякие деские болезни повылазят

            Многое было обкатано на "объекте 195" - и 152 миллиметровая жлыга в автоматической башне с автоматическим заряжением, и капсула экипажа, и ходовая, которая отдачу держит и еще много чего. Из обозначенных вами проблем оставалась только одна - наличие новых снарядов и их выпустк, но была еще одна сверх того- живучесть самого ствола - уж больно он быстро изнашивался - первые образцы рвало уже после примерно сотни выстрелов, насколько потом продвинулись в этом аспекте - не понятно.
            С другой стороны для новой 125 мм пушки того же Т-14 все равно придется производить новые снаряды, которые будут максимальной длиной аж 900 мм против 700 мм у текущих наших танковых снарядов. так что в будущем. если орудие 2А83 доведкт до ума, то и 152 мм на армате вполне может появиться - главное чтобы было целесообразно.
            Albert1988
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:19
          Цитата: Копчёный
          Эксперты заткнуться

          Эксперты никогда не заткнутся.Сейчас каждый дворник мнит себя экспертом
          Александр романов
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:22
            Цитата: Александр романов
            .Сейчас каждый дворник мнит себя экспертом

            Александр романов-эксперт.
            Комментарии излишни.
            Иногда,независимо от желания,выдаете себя с головой.
            Меченосец
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:24
              Цитата: Меченосец
              Александр романов-эксперт

              Уже смешно
              Цитата: Меченосец
              Иногда,независимо от желания,выдаете себя с головой

              Ваше мнение и не более того. От слова эксперт меня тошнит
              Александр романов
              1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:50
                Цитата: Александр романов
                Уже смешно

                О тож,смешно.
                Цитата: Александр романов
                От слова эксперт меня тошнит

                А уж как нас тошнит...
                Поставят 152 мм .О чем тогда писать будете?
                А почему сейчас не стоит,предельно ясно сказано тут.
                http://txapela.ru/blogs/retex/otechestvennye-proe
                kty-tankovyh-pushek-kalibra-152-mm/
                Меченосец
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:56
                  Цитата: Меченосец
                  Поставят 152 мм .О чем тогда писать будете?

                  Не поставят!!! Никто не станет выкидывать на ветер миллионы долларов ,под ваши фантазии
                  Александр романов
                  1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:59
                    Цитата: Александр романов
                    Не поставят!!! Никто не станет выкидывать на ветер миллионы долларов ,под ваши фантазии

                    Меня ваши фантазии,г-н эксперт по продаже подержанного автохлама ,не интересуют.
                    Просвещайтесь.
                    http://army-news.ru/2016/10/152-mm-pushka-dlya-ta
                    nka-t-14-aktualnost-i-perspektivy/
                    Меченосец
                    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:57
                      Вы знаете, просвещаться тем, что написано по вашей ссылке, я бы точно не рекомендовал, вот пара цитат:
                      "152-мм пушка 2А83, на «Объекте 195» «Черный орел»."
                      и
                      "Для «Объекта 195» «Черный орел» на Екатеринбургском заводе"

                      То есть автор даже не удосужился уточнить, что такое "черный орел" или "объект 640" и какое (никакого) отношение он имеет к "объекту 195".

                      Далее автор приводит данные по орудиям и для 2А83 приводит параметр ресурса ствола в "280 выстрелов" и указывает это как один из недостатков! То есть человек не разобрался, что это ресурс ствола не доведенного изделия!
                      Больше добавить нечего...
                      Albert1988
      2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 16:51
        Цитата: роман66
        да не. "калибры" сразу поставить. чтобы с флотом унифицировать

        Что-то подобное раньше уже делали. Не взлетело.
        Kuroneko
  3. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:57
    Хуже от повышения калибра до 152 мм армате не будет точно. В конце-концов, кто оба варианта сразу мешает делать?
    Безликий
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:00
      экономически нецелесообразно
      роман66
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:02
      во всем мире производители танков пытались поставить 152 мм или около того, в итоге все, независимо друг от друга, пришли к одному выводу - минусов больше чем плюсов, поэтому здесь основное направление это повышение могущества боеприпаса оставаясь в этом калибре
      _Ugene_
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 14:15
        пришли к одному выводу - минусов больше чем плюсов

        но у нас то башня необитаемая, а калибр в 152-мм сведёт на "0" все перспективные западные выдумки, а разработок нету (!)
        Romario_Argo
        1. PROXOR (Сергей) Сегодня, 15:57
          Однозначно. Лом 152мм разоп сведет на нет все разработки по динамической защите для для танков НАТО. Плюс из ствола 152мм можно вполне лупить Конетом.
          PROXOR
      2. PROXOR (Сергей) Сегодня, 15:56
        Каким образом? Пока заряд 125мм в длинну не будет с метр 2?
        PROXOR
        1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:18
          Увеличение эффективности порохов, твердости ломов (обедненный уран), и, да, современные снаряды становятся всё длиньше, в том числе и наши (и не помещаются в автоматы заряжания, которые проектировались под старые советские снаряды, поэтому у нас до сих пор основной лом - Манго, который совершенно бесполезен против всех современных танков в лобовой проекции, а иначе нужно делать новые АЗ под все старые танки)
          _Ugene_
      3. alexmach (Александр) Сегодня, 16:02
        во всем мире производители танков пытались поставить 152 мм

        Никак нет
        или около того

        есть 130 мм и 140 мм прототипы вот прям сейчас прорабатываются первый американцами второй немцами.
        alexmach
        1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:23
          Никак нет
          ещё в советское время были попытки и у нас и у американцев и у немцев, но до серии так ни у кого дело и не дошло
          _Ugene_
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:01
    А как же «новые физические принципы»? laughing давай уже уралвагон нам танк с бластером сразу,мы его на параде посмотреть хотим,а потом пилите дальше т72 до Б6,Б7…Б100 модикикаций
    Proton
  5. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:02
    Однако, дай Бог соорудят наши 152 мм гладкоствольную. Это смерть для Абрамов и котов немецких при попадании в любую проекцию. Но правда с ходу проблематично стрелять, отдача сильная, может трансмиссию порвать. Но это изделие делают люди поумнее здесь общающихся. Предусмотрят нюанс.
    Николай Петров
  6. dgonni (Dgon) Сегодня, 14:03
    Она делалась для Молота, боксёра и иже с ними! Я имею в виду пушку! Под танк в Харькове был по факту уже готов завод. Но при нэзалежной порезали и распилили. Т-14, попытка воссоздать то что было утеряно .
    dgonni
  7. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:12
    По большому счёту, и та версия танка Т-14 «Армата», которая находится в опытно-боевой эксплуатации фактически в единичных экземплярах, во многом и есть развитие того самого «Объекта 195» с необитаемой башней и изолированном в специальной бронированной капсуле экипажем боевой машины.
    Так, тогда чего ради огород городили, потеряли время, и на "Армата", только на ОКРы и НИОКРы потратили порядка 64 миллиардов рублей. По объекту 195, есть интересное интервью (2013 год), где будущий Т-14 (платформа "Армата"), называют «ублюDком», то есть нечистокровным, ущербным…
    Особую роль в создании танка будущего, сыграл председатель Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) генерал-полковник Сергей Маев. С 1996 по 2003 год он занимал должность начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ и руководил разработкой танка Т-95 (ОКР «Совершенствование-88»). Главному редактору «Росинформбюро» Вячеславу Прунову удалось побеседовать с патриархом российского танкостроения.
    Сергей Маев: «Армату» нужно будет подтягивать до уровня Т-95
    – Планировалось, в 2005 году, закончить государственные испытания и пустить ее (машину, Т-95) в серию. В первый год должны были сделать 100 машин, потом- 300 машин. Вот это опережало развитие мирового танкостроения лет на 15. Два года назад на выставке в Париже я увидел макет «Леопарда», в котором немецкие конструкторы пытались как- то повторить Т-95 по размещению экипажа, боеприпасов и вынесенной пушке и элементам технического зрения. Но это был просто макет.
    – А у нас уже была машина нового поколения в металле.
    – А у нас два образца Т-95 уже отходил 15 тыс. км. И пушка уже произвела 287 выстрелов. Танк был готов. Надо было создать третий вариант, провести полномасштабную доработку, на основании первого и второго образца, а на третьем варианте провести госиспытания, внести какие- то изменения и запустить в серию. И был бы у нас лучший в мире танк.
    – Но что же произошло? Почему отказались от готового Т-95 и открыли новую работу по «Армате»?
    – Что произошло, трудно объяснить. Я на одном из заседаний военно - промышленной комиссии, когда выступали заказчики, а начальником главного автобронетанкового управления был Николай Ершов, я сказал им, что для того, что бы закончить эту машину, надо сделать еще один танк, затратить на это около 500 млн. рублей,
    – Ну, это не фантастические деньги.
    – Да они оставались, эти деньги. На создание Т-95 то было выделено не много, всего 2.2 млрд. руб. И вот когда я уходил, у нас оставалось 700 миллионов. 400 миллионов, чтобы сделать третью машину и 300- на госиспытания.
    Но, мне возразили, что машина, конструктивно слишком сложна и она не будет освоена и будет очень дорогая. И я сказал: «Да она дорогая и сложная, но вы сейчас потратите не 700 миллионов рублей, а гораздо больше, упростите характеристики и сделаете машину. Которая классом будет ниже». Я так и сказал: «Вы сделаете ...ка (Uблюдка)».
    – Выходит, создавая «Армату», конструкторы сделали шаг назад?
    – Создавая Т-95, мы вышли на новый класс машины. К сожалению, это утрачено. Парадокс в том, что «Армату» нужно будет подтаскивать по характеристикам до уровня «Совершенствования-88». Но ведь противник - не стоит на месте.
    – Вы думаете «Армата» будет хуже Т-95?
    – Ну конечно, она будет хуже «Совершенствования-88». Я так думаю. Но новое просто так не дается. Надо было сжать всю волю в кулак и доводить Т-95 до ума. В 2005 году мы могли реально приступить к выпуску нового танка. Сейчас -2013 год. Восемь лет прошло!
    -И все же, почему Т-95 не приняли на вооружение? Почему поставили крест на уже готовом лучшем в мире танке? Почему взялись за новую, сомнительную опытно-конструкторскую работу? Может быть дело в деньгах? Ведь КБ живет за счет разработок?
    -Прости меня Господи! Мне кажется, тут только личные мотивы. Вот захотелось Ершову стать выдающимся танкистом. Я его предупредил: «Тебя выгонят через год!» Так и получилось.
    Спасибо, что хоть производство на УВЗ обновили, да, глядишь, вернуться к супер танку, танку усиления, а не будут страну разорять сложной и золотой "платформой".
    Per se.
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:39
      Сергей, при всем моем глубоком к Вам уважении, Вы не правы.
      Вы приводите мнение человека. Его собственное. При всем уважении к его регалиям, если оно и было верным, то актуальным оно было на 2013 год. Наивно полагать, что с тех пор ничего не сменилось и не шагнуло вперед.
      Приведу пример-контрдовод из флота. Вершиной развития линкоров был Ямато. Более мощных орудий на линкор никто не устанавливал, а при том, что основное назначение линкора - быть плавучей батареей, главный калибр для него - основа. Но технологии шагнули вперед, а все проекты с 506-мм ГК так и остались на бумаге (у Ямато 457 -мм, если правильно помню). На первый план вышли авианосцы, после их дополняли уже эсминцы, а не линкоры.
      Тоже происходит и в танкостроении. перспективная платформа с мощным модернизационным потенциалом стратегически выигрывает. При всем уважении к Т-72, Т-80, Т-90 и их модификациям, они изживают себя, их модернизационный запас кончается. Я допускаю, что Т-95 мог бы быть вершиной, допускаю, что Т-95 в 2013 году был лучше танка Т-14. Но после покорения вершины путь остается один. Армата же - только появилась, и даже главные её конструкторы сейчас ещё не знаю всех её потенциальных возможностей. Это - новая глава в танкостроении, открытая российскими конструкторами.
      А тем, кто боится, что на воевать нечем, напомню, что РФ - лидер по количеству танков, стоящих на вооружении. Их порядка 15 000, что сопоставимо со всем НАТО вместе взятым. Сравнение, конечно, хромает, да и точность до 10 штук узнать вряд ли удастся, но на фоне таких цифр, мы более чем можем позволить себе несчетное количество различных опытных перспективных проектов танка будущего без какого бы-то ни было ущерба для собственной боеспособности.
      Безликий
      1. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:06
        Что за бред? При чём здесь Ямато? То что Т-14 тупо допиленный боксёр или молот не вызывает никаких сомнений! то что Т-95, был реально прорывной разработкой Омичей также! То что уперлись в Т-14? Ну дык тагил же :). У них денег поболее и продавили. То что Т-14 будут доводить ещё овер сколько лет? Дык никого не колышет.
        dgonni
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:10
          Уважаемый Дгонни,
          внимательно и несколько раз прочитав Ваш комментарий, понимаю, что проще всего с Вами сразу и во всем согласиться, признав Ваш непререкаемый авторитет и абсолютную компетентность.
          Безликий
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:14
          Цитата: dgonni
          Что за бред? При чём здесь Ямато? То что Т-14 тупо допиленный боксёр или молот не вызывает никаких сомнений! то что Т-95, был реально прорывной разработкой Омичей также! То что уперлись в Т-14? Ну дык тагил же :). У них денег поболее и продавили. То что Т-14 будут доводить ещё овер сколько лет? Дык никого не колышет.
          Допиленный ... laughing , и что же в Т-14 общего с другими танками, ну кроме того что это танк, кстати танк не имеющий аналогов.... yes
          XXXIII
        3. Per se. (Сергей) Сегодня, 16:34
          Цитата: dgonni
          Т-95, был реально прорывной разработкой Омичей также
          Вы заблуждаетесь, в Омске создали танк "Чёрный орёл", это дальнейшее развитие от Т-80, вернее, практически новый танк, где в капсулу вынесли не экипаж, а автомат заряжания с частью боекомплекта (на схеме из патента). А вот Т-95 (объект 195) с пушкой 2А83.
          Per se.
        4. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 17:01
          Цитата: dgonni
          Что за бред? При чём здесь Ямато? То что Т-14 тупо допиленный боксёр или молот не вызывает никаких сомнений! то что Т-95, был реально прорывной разработкой Омичей также! То что уперлись в Т-14? Ну дык тагил же :). У них денег поболее и продавили. То что Т-14 будут доводить ещё овер сколько лет? Дык никого не колышет.

          Писать умно нужно даже глупости.
          Посчитайте количество наименований истребителей в армии, стоящих по сегодняшний день. Перейдите к бронетанковй отрасли. Посчитайте, не стесняйтесь. Попытайтесь посчитать наименования запасных частей для ремонта, снабжения войск. переложите на сложность производства в военное время и разрушенные производства и коммуникации. Определите размеры складов, штат околовоенных бездельников, скрывающихся в этом хозяйстве.
          Толку от супертанка, который будет брошен как тысячи танков на полях сражений, а, в основном, по причине мелких поломок НА МАРШЕ..... 1941 год. Тысячи танков БРОШЕННЫХ, не доходя до фронта. Тысячи танков, погубленных из-за бестолковости командования, передавших ОСТАТКИ танковых корпусов в пехотные дивизии и даже полки. Именно из-за отсутствия ремонтных возможностей. Отсюда- бросаемых в массовом порядке из-за отсутствия нужно, но очень мелкой запчасти. Горючки и смазочных материалов.

          Т-14 Армата- совершенно новое слово в танкостроении. И не столь боевыми свойствами, которые неизбежно будут достигнуты и преумножены потенциальными противниками. Это- унифицированная платформа, сокращающая номенклатуру деталей по десятку машин, сделанных на её основе. Сокращение наименований запчастей. Упрощение работ в ближнем тылу по ремонту. Увеличение в десятки раз серийность производства деталей, идущих на множество разных машин, которое приводит к снижению стоимости производства. Упрощение логистики снабжения в военное время. И в мирное тоже, между прочим. Разработка основного танка- дорогое удовольствие. Но унифицированную серию сразу десятка машин- это высший пилотаж конструкторской мысли. Отвечаю вам как конструктор с четвертьвековым стажем.
          Вкд Двк
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:09
        Цитата: Безликий
        Тоже происходит и в танкостроении. перспективная платформа с мощным модернизационным потенциалом стратегически выигрывает. При всем уважении к Т-72, Т-80, Т-90 и их модификациям, они изживают себя, их модернизационный запас кончается. Я допускаю, что Т-95 мог бы быть вершиной, допускаю, что Т-95 в 2013 году был лучше танка Т-14. Но после покорения вершины путь остается один. Армата же - только появилась, и даже главные её конструкторы сейчас ещё не знаю всех её потенциальных возможностей. Это - новая глава в танкостроении, открытая российскими конструкторами.

        Абсолютно верно, добавлю лишь что Т-14 разрабатывался с основным уклоном на защиту экипажа, остальное тоже приложили не самое последние, броня, универсальная платформа, орудие, электроника, маскировка....
        пс. Оставленные наработки других серий танков, еще сослужат новым идеям добрую службу!
        XXXIII
      3. Per se. (Сергей) Сегодня, 16:23
        Цитата: Безликий
        оже происходит и в танкостроении. перспективная платформа с мощным модернизационным потенциалом стратегически выигрывает
        Здесь уже позвольте не согласиться с Вами. Во-первых, пример "из флота", не корректен, а по линкору "Ямато" не корректен вдвойне, останься линкоры в силе, рост их калибров так или иначе продолжился бы, например, немцы для линкоров серии Н-44 планировали 8 орудий 508 мм калибра. Во-вторых, делать на базе танка стоимостью 400-450 миллионов рублей "платформу", ну, извините, это тоже самое, что на базе "Бентли" или "Лексус" впаривать "буханки" и "сапоги" для широкого потребления. Это будет "золотая рыбка", которая разорит бюджет, тем более, что те же САУ "Коалиция" или БМПТ можно прекрасно делать на шасси Т-72/Т-90, ничем не хуже, дешевле, и, главное, это проверенная временем, технологичная, надёжная база, хорошо освоенная промышленностью. Загадывать "платформы" на сырой и не освоенной базе, это затратное и рискованное удовольствие, ко всему, отвлекающее силы от насыщения войсками самим новым танком. Теперь, о 152 мм, почему к нему пришли, по сообщениям экспертов, в рамках «объекта 195» удалось решить серьезнейшую проблему современного танкостроения, обусловленную тем, что резервы мощности существующих танковых орудий калибра 125 мм (в России) и 120 мм (на Западе) практически были исчерпаны, и не обеспечивают гарантированного поражения новых средств защиты, особенно перспективных. Объект 195, это был "русский Тигр", "Абрамс капут", что гарантировано поражал любые цели с дальности более 5 километров.
        Тактико-технические характеристики 152-мм пушки 2А83:
        • Тип пушки – гладкоствольная с хромированным покрытием ствола;
        • Масса – более 5000 кг;
        • Длина ствола – 7200 мм;
        • Начальная скорость полета снаряда – 1980 м/с;
        • Эффективная дальность выстрела:
        – снарядами – 5100 м;
        – УРС «Краснополь» 2К25 – 20 000 м;
        – УРС «Краснополь» ЗОФ38 – 12 000 м;
        • Скорострельность – 10–15 выстрелов в минуту;
        • Дульная энергия выстрела – 20–25 МДж;
        • Бронепробиваемость:
        – БПС – 1024 мм;
        – ПТУР – 1200–1400 м;
        • Ресурс ствола пушки – 280 выстрелов;
        • Боекомплект – 40 снарядов;
        • Автомат заряжания – 24 снаряда.
        Per se.
    2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:29
      Он ничего другого в принципе не мог сказать т.к. он занимался созданием конкурирующей машины и абсолютно уверен что именно его подход единственно правильный. Но убежденность даже такого человека не означает что конкурирующая машина хуже. И такое было не раз в истории создания военной техники. Скорее даже происходит постоянно. Недавно как раз был цикл статей про создание Т-64/72/80. И в авиастроении та же история, многие машины так и остаются прототипами не сумев превзойти конкурирующую разработку. Например есть известный перехватчик Су-15, но мало кто знает о существовании Як-28-64. Или же из двух почти одинаковых машин в итоге выбирают ту, создатели которой имеют больше влияния на принимающих решение.
      Servisinzhener
    3. PROXOR (Сергей) Сегодня, 16:00
      Затем. Что Машина нужна сейчас. А вот системы прицеливания для 152мм орудий ещё нет. Так же не маловажным является тот факт, что нужены боеприпасы для этой пушки.
      PROXOR
  8. kordon332 (виктор) Сегодня, 16:31
    Поменять 125мм орудие на 152мм при современных технологиях решаемая задача. Тем более по орудию есть хороший задел с изделия 195.При этом компоновка боевого отделения скорей всего претерпит минимальные изменения. Поменяли стволы, а дальше что? Орудие гладкоствольное, а к.нему нет никаких боеприпасов , ни ОФ и тем более ОБПС. А разработать новый боеприпас , с серийной технологией задача не менее трудная и более затратная, в т.ч. и по времени ,чем разработка нового орудия.
    kordon332
  9. Wedmak (Денис) Сегодня, 16:40
    Как машина усиления обычных танковых взводов или рот - почему нет? Только представьте: 3-4 танка с 125 мм орудиями и одно с 152 мм, в охране пара БМПТ. Да, несколько усложняется доставка боеприпасов, ремонт и общая логистика, но такой усиленный отряд способен будет таких делов натворить... причем за минимальное время.
    Wedmak
Картина дня