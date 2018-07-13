Глава МЭР: Безработица среди граждан старшего поколения в РФ очень низкая

Безработица среди граждан старшего поколения очень низкая. Кабмин намерен контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства.

Федеральные власти продолжают выпускать серию за серией фантастической ленты о том, что повышение пенсионного возраста должно стать огромным благом для нашей огромной страны. Краткое содержание предыдущих серий: человек может легко доживать до 120 лет; если мужчины выходят на пенсию сегодня, то они в среднем доживут до 76-ти; граждане 60+ полны сил и физической энергии и готовы путешествовать по миру, выигрывать чемпионаты по силовым единоборствам и ставить рекорды по пребыванию на рабочем месте; женщины в 63 рожают.В этом же ключе оказался и сценарий новой серии, который сегодня представил глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Комментируя претензии граждан по поводу того, где государство собирается изыскать миллионы рабочих мест для граждан в возрасте от 55 до 65 лет (по максимальной озвученной планке повышения пенсионного возраста для мужчин), министр заявил буквально следующее:Заявление о том, что безработица среди тех, кому около 60-ти и выше, низка, выглядит лукавством. Ведь тут всё предельно просто: либо представитель старшего поколения остаётся на рабочем месте, либо он при нынешнем варианте пенсионного возраста выходит на заслуженный отдых. В обоих этих случаях гражданин, естественно, не вносит «вклад» в уровень безработицы.А вот какие меры правительство собирается реально предпринимать в случае повышения планки пенсионного возраста, чтобы безработица не пошла вверх, Максим Орешкин не пояснил. Как не поясняют в кабмине и того, почему сначала обсуждается вопрос возможного повышения пенсионного возраста и только потом меры по недопущению роста безработицы среди представителей старших поколений.