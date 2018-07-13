17:13 13 июля
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Глава МЭР: Безработица среди граждан старшего поколения в РФ очень низкая

Федеральные власти продолжают выпускать серию за серией фантастической ленты о том, что повышение пенсионного возраста должно стать огромным благом для нашей огромной страны. Краткое содержание предыдущих серий: человек может легко доживать до 120 лет; если мужчины выходят на пенсию сегодня, то они в среднем доживут до 76-ти; граждане 60+ полны сил и физической энергии и готовы путешествовать по миру, выигрывать чемпионаты по силовым единоборствам и ставить рекорды по пребыванию на рабочем месте; женщины в 63 рожают.

Глава МЭР: Безработица среди граждан старшего поколения в РФ очень низкая


В этом же ключе оказался и сценарий новой серии, который сегодня представил глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Комментируя претензии граждан по поводу того, где государство собирается изыскать миллионы рабочих мест для граждан в возрасте от 55 до 65 лет (по максимальной озвученной планке повышения пенсионного возраста для мужчин), министр заявил буквально следующее:
Безработица среди граждан старшего поколения очень низкая. Кабмин намерен контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства.



Заявление о том, что безработица среди тех, кому около 60-ти и выше, низка, выглядит лукавством. Ведь тут всё предельно просто: либо представитель старшего поколения остаётся на рабочем месте, либо он при нынешнем варианте пенсионного возраста выходит на заслуженный отдых. В обоих этих случаях гражданин, естественно, не вносит «вклад» в уровень безработицы.

А вот какие меры правительство собирается реально предпринимать в случае повышения планки пенсионного возраста, чтобы безработица не пошла вверх, Максим Орешкин не пояснил. Как не поясняют в кабмине и того, почему сначала обсуждается вопрос возможного повышения пенсионного возраста и только потом меры по недопущению роста безработицы среди представителей старших поколений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 109

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  1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 13:56
    Да уж они или работают или на пенсии - гениально.
    Я если на то пошло за справедливость - 1. прозрачнось персональных пенсионных накоплений2. Помер до пенсии - пенсионные накопления наследуют дети и родственники.
    Или если бы реально хотели поднять рождаемость:
    1Базовая пенсия (минимум что бы не было бомжей)+ каждый совешеннолетний ребенок (лет с 25) те самые проценты, что мы в ПФР платим, отчислял своим родителям. Была бы заинтересованность в иметь много детей+ деньги бы из семьи не уходили. Только вот ни когда не примут - депутатам тогда к этой очередной золотоносной трубе не присосаться будет.
    volot-voin
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:00
      "гениальное" здесь одно - враньё властей...
      kepmor
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:07
        Цитата: kepmor
        "гениальное" здесь одно - враньё властей...

        Та даже если нет
        Безработица среди граждан старшего поколения очень низкая.
        то это значит, что продлить срок выхода на пенсию - отобрать работу у молодёжи!
        Студенты, радуйтесь, после окончания вузов места для вас ещё пять лет не освободятся. - Встаём в очереди за работой!
        Logall
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:09
          Немного о том, как провластные политтехнологи дуют в уши людям:
          . Зрителям "Первого" по ходу эфира усиленно объясняли, что быть пенсионером в 55 – стыдно и вообще унижает человека, а помочь дотянуть до солидного возраста может только работа.

          Золотые цитаты:

          • "Я даже не представляла, как уйти на пенсию в 55 лет"

          • "Когда выписывают пенсионное удостоверение, и там написано "по старости" - это унижение, оскорбление, садизм"

          • "Мне было так стыдно, что я в 55 лет иду получать пенсию по старости, будучи цветущей и молодой!"

          • "Когда меня спрашивают о причине моего долголетия... главное, что у меня есть профессия!"

          • "Как перестать ждать вот этого облегчения, что снизойдет пенсия?"

          • "Когда я получил в 60 лет удостоверение по старости, я пожалел этих людей, которые в социальных органах это сочинили"

          • "Человек - существо социально-биологическое. Биологически человек рассчитан на 30 лет, а социально-биологический - на 95"

          • "Не пользуюсь ни социальной картой, ничем... Стесняюсь"

          • "В 55 лет женщина только начинает воображать, кокетничать, морочить голову мужчинам".
          Stas157
          1. майор147 Сегодня, 16:08
            Цитата: Stas157
            Немного о том, как провластные политтехнологи дуют в уши людям:
            . Зрителям "Первого" по ходу эфира усиленно объясняли, что быть пенсионером в 55 – стыдно и вообще унижает человека, а помочь дотянуть до солидного возраста может только работа.

            Золотые цитаты:

            • "Я даже не представляла, как уйти на пенсию в 55 лет"

            • "Когда выписывают пенсионное удостоверение, и там написано "по старости" - это унижение, оскорбление, садизм"

            • "Мне было так стыдно, что я в 55 лет иду получать пенсию по старости, будучи цветущей и молодой!"

            • "Когда меня спрашивают о причине моего долголетия... главное, что у меня есть профессия!"

            • "Как перестать ждать вот этого облегчения, что снизойдет пенсия?"

            • "Когда я получил в 60 лет удостоверение по старости, я пожалел этих людей, которые в социальных органах это сочинили"

            • "Человек - существо социально-биологическое. Биологически человек рассчитан на 30 лет, а социально-биологический - на 95"

            • "Не пользуюсь ни социальной картой, ничем... Стесняюсь"

            • "В 55 лет женщина только начинает воображать, кокетничать, морочить голову мужчинам".

            У меня этих профессий вагон! За 27 лет службы получил десяток специальностей востребованных в народном хозяйстве, после службы за 15 лет прошёл путь от нач. отдела до директора завода. К сожалению хозяин завод обанкротил и свалил на Запад, во Францию, где построил аналогичный заводик. В итоге несколько лет не могу устроится даже охранником, т.к. 59 лет. Благо пенсия - 25 т.р. Но скучно сидеть на шее у работающей жены, хотя недостатка средств не испытываем.
            майор147
          2. cariperpaint Сегодня, 16:09
            Ну по правде говоря я лично с такими мнениями согласен. Дело не в технологиях а в том как вы живете. Моя мама 53 года рождения носится как метеор,зарабатывает деньги и вообще не знает даже какая у нее пенсия сейчас) она живет полной жизнью) даже на рыбалку с братом недавно напросилась)))))
            cariperpaint
            1. Татьяна Сегодня, 16:43
              cariperpaint
              Ну, по правде говоря, я лично с такими мнениями согласен. Дело не в технологиях, а в том как вы живете. Моя мама 53 года рождения носится как метеор, зарабатывает деньги и вообще не знает даже какая у нее пенсия сейчас) она живет полной жизнью)
              И кем же работала Ваша мама, что у неё столько сил сохранилось и кем она работает теперь? Бизнечает в торговле?

              Это у Вас однобокое суждение.
              Ваша мама равносильна результатам погрешности статистической выборки - и не более того.
              Татьяна
              1. cariperpaint Сегодня, 17:06
                Всб жизнь с папой по воинским частям. По образованию филармония по классу вокпла,а так от касира в столовой до заведующего магазином в части. Потгм бизнес и до сих пор крутится. Погрешности это не мое дело,это просто пример из моей жизни и то что я вижу. И тот человек на которого я стараюсь быть похожим) у вас свои примеры,у меня свои.
                cariperpaint
          3. Татьяна Сегодня, 16:19
            Матвиенко предлагала в 2015 году заменить определение "пенсия по старости" формулировкой "пенсией по возрасту", чего в социальном плане делать нельзя ни в коем случае.
            Разжирела Матвиенко на федеральных харчах и бизнесе сына со время своего губернаторства в СПб с 2003 года.
            Матвиенко пришла тогда на пост губернатора СПБ в свои 54 года и в явно возрастном виде о своей внешности, а потом при новых-то должностных возможностях раздобрела, помолодела, что стало хоть замуж её снова выдавай! С виду действительно стала "молодуха" (правда, не знаю, как внутри). Сейчас Матвиенко 69 лет. Вот и попробуйте её кто-нибудь на пенсию с "хлебного" места выгнать!


            Валентина Матвиенко (1949 г.р.) в возрасте 54 года на фото 2003 год. Губернатор СПб с 2003 года.

            Несмотря на то, что Валентина Матвиенко отрицает факт пластической операции, эксперты утверждают, что пластика все-таки была. Для этого достаточно сравнить фотографии этой женщины-политика. Пластические хирурги утверждают, что операций было несколько. Среди них – самая существенная – круговая подтяжка лица. Она позволила Валентине Матвиенко восстановить овал и убрать глубокие морщины. Над её лицом работали лучшие пластические хирурги и косметологи Санкт-Петербурга.
            Много ли российских женщин-тружениц могут себе позволить такое "омоложение"?! У некоторых женщин даже на зубы вставить денег нет.
            Татьяна
        2. Татьяна Сегодня, 15:17
          У олигархов в правительстве РФ есть ещё одно "лукавство". А именно.
          Если, к примеру, ранее при расчёте пенсии делили пенсионные накопления на 19 лет дожития, то по новой реформе годы дожития пенсионера должны уменьшиться на 5/8 лет. При этом пенсия так и так должна увеличиться. Однако никто из правительства РФ даже не заикается об этом.
          Т.е. реально по деньгам при расчёте пенсий реформаторам в правительстве РФ предполагается, что средний возраст по их расчётам у них будет составлять 65+19= 84 года для мужчин. (Для женщин 55+8+19= 82 года).
          Сколько 84-хлетних мужчин реально наберётся в стране через 6 лет и далее? Кот наплакал! Сколько пенсий при этом не выплатит правительство РФ своим пенсионерам в стране? Сколько денег при этом правительство РФ по рекомендации МВФ сэкономит из бюджета на своих социальных обязательствах перед гражданами России?
          Кстати, на Западе возраст дожития по старости у пенсионера составляет 6-10 лет. Соответственно и пенсии у них рассчитываются реально выше прожиточного минимума, чем в РФ для простых россиян, у большинства которых пенсия с каждым годом не дотягивает до прожиточного минимума в регионе и её властям нужно доплачивать из регионального бюджета.
          Татьяна
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:32
            Цитата: Татьяна
            Сколько 84-хлетних мужчин реально наберётся в стране через 6 лет и далее?

            Татьяна, love , забыли добавить, что при работе в разных отраслях в пожилом возрасте срок жизни существенно сокращается... (А дальше по Вашему тексту)
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 17:04
              Александр! hi
              Цитата: Logall
              при работе в разных отраслях в пожилом возрасте срок жизни существенно сокращается...

              Не только в разных отраслях, но от климатических условий - экологии и географической широты мест проживания, - а также развития местной инфраструктуры и возможность пользоваться услугами здравоохранением.
              Татьяна
      2. SSR (Roman) Сегодня, 14:27
        Цитата: kepmor
        "гениальное" здесь одно - враньё властей...

        Зачем врать?
        Могут сказать лишь часть правды.

        Безработица среди граждан старшего поколения очень низкая.

        Госслужащие, депутаты и члены их семей, успешно продолжают свою трудовую деятельность.

        Кабмин намерен контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства.

        Воро'на воро'не.... а до Во'рона им ещё как до луны.
        У министров и генералов тоже есть дети, подумайте о них, они что до 55 в полковниках и замах ходить будут?!
        SSR
        1. майор147 Сегодня, 16:10
          Цитата: SSR
          Цитата: kepmor
          "гениальное" здесь одно - враньё властей...

          Зачем врать?
          Могут сказать лишь часть правды.

          Безработица среди граждан старшего поколения очень низкая.

          Госслужащие, депутаты и члены их семей, успешно продолжают свою трудовую деятельность.

          Кабмин намерен контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства.

          Воро'на воро'не.... а до Во'рона им ещё как до луны.
          У министров и генералов тоже есть дети, подумайте о них, они что до 55 в полковниках и замах ходить будут?!

          Часто сталкиваюсь с передачей по наследству "рыбных" должностей.
          майор147
          1. SSR (Roman) Сегодня, 16:40
            Цитата: майор147
            Часто сталкиваюсь с передачей по наследству "рыбных" должностей.

            О чём и речь.
            Они сами и их дети, внуки, готовы работать без пенсии, без устали, будучи "слугами народа", за скромную зарплату миллионеров небожителей.
            Плебс должен быть благодарен. wassat
            SSR
      3. cariperpaint Сегодня, 14:28
        А конкретно можно- в каком месте вранье?)))
        cariperpaint
      4. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:00
        Цитата: kepmor
        "гениальное" здесь одно - враньё властей...

        Что имено они врут???? А я вот верю Путину!!! Ему просто надо как на Новый Год позвонить на прямую линию и он исполнит любое желание!!!! Вот позвоню и скажу, что плохие министры людям врут и хотят зло сделать!!!!
        Семен1972
    2. Глядя Петрович Сегодня, 14:05
      Цитата: volot-voin
      Да уж они или работают или на пенсии - гениально

      Как вариант № 3 - на том свете.
      Глядя Петрович
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:07
        изначальная цель этой реформы и есть вариант №3...
        kepmor
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:10
        Да не робей за отчизну любезную...
        Вынес достаточно русский народ,
        Вынес и эту дорогу железную —
        Вынесет всё, что господь ни пошлет!
        Вынесет всё — и широкую, ясную
        Грудью дорогу проложит себе.
        Жаль только — жить в эту пору прекрасную
        Уж не придется — ни мне, ни тебе».


        Н.А.Некрасов
        Соломон Кейн
      3. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:11
        Цитата: Глядя Петрович
        Как вариант № 3 - на том свете.

        Мои родители не дожили. А оба ПФР отлистывали. Отец 43 трагически погиб, мать в 57 от инсульта скончаласть - деньги ПФР достались, для стабилизации на нанотехнологии Чубайсу.
        volot-voin
    3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:45
      Цитата: volot-voin
      Я если на то пошло за справедливость

      Согласен с вами. Если подумать то проблема ведь не в повышении планки начала выплаты пенсии,а в несправедливости. Опять правительство решает проблемы за счёт не сильно богатого слоя населения. Я думаю нормальным ответом на такие опасения населения ,была бы полноценная и окончательная реформа пенсионной системы. В которой не места пенсионному фонду,платит пенсию напрямую бюджет. Сама пенсия насчитывается по понятным алгоритмам. Есть база ,которую гарантированно получит любой гражданин России ,достигший пенсионного возраста и повышающий коэффициент,который складывается из стажа,условий труда,заслуг,наличия детей..
      dvina71
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:55
        Надоело уже за социальную справедливость говорить\писать!
        Её и в мире не шибко много (если есть, где то), а у нас только в фантазиях "слуг народа", да и то, после энной рюмки беленькой!
        Врут без меры они ВСЕ .... для кого???? Кто то этому верит???? Полу-правда, четверть-правда, фиг да маленько-правда, всё равно ВРАНЬЁ., и неча лохматить бабушку!
        rocket757
        1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:06
          Цитата: rocket757
          Врут без меры они ВСЕ .... для кого????

          Удивительные вещи...ведь когда дело касается внешней политики- они всегда правду говорят, а внутренней- всегда врут..Не понимаю, как этот феномен объяснить?
          Семен1972
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:33
            Врущий, в принципе, без вранья ВО ВСЁМ не может!
            То шо внутри, для нас НАПРЯМУЮ очевидно! Сколько б они не говорили, что у НАС всё и у всех есть, мой холодильник от этого полнее не будет!!! Не верить своим глазам, это уж совсем КРАЙ!
            То шо за бугром, для многих нас не так очевидно! На том они и "играют", мы своими глазами не видим, есть большой шанс, что поверим "своим", а не цузым!!! Хотя мож оказаться, что от ИСТИНЫ далеки и те и другие!
            Я много, ещё в бытность СССР, сталкивался\обучал наших "союзничков" с востока, поэтому в тот бр-р-р-ерунду которую у нас несут не верю ни на грош! Чаще всего оказываюсь прав ... вот такое селяви!
            СВОИМИ ГЛАЗАМИ, ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ и НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАТЬ!
            rocket757
            1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:37
              Цитата: rocket757
              поэтому в тот бр-р-р-ерунду которую у нас несут не верю ни на грош!

              Вот и у меня сомнения ,что наши врут только про внутренние проблемы..Тем более когда бываешь несколько раз в год заграницей...А если верить никому нельзя..то как жить то??? Вывод- верим только Путину, он не врет (верим в это)
              Семен1972
    4. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:34
      Вся подстава этой реформу в том, что пенсию потом отменят, и деньги тю тю. Ибо, над этим в правительстве трудятся целые институты.
      андрсон
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:00
    Жаль матерится нельзя...я как мой отец,работаем на металлургическом производстве.Работа адская.Температура,запылённость и прочие «прелести» данной профессии приводят к тому что люди теряют здоровье.Не многие ушедшие на пенсию доживают до 60.Папа после выхода на пенсию практически инвалид.Проблема с ногами и сердцем.И так у почти у всех.Разговаривал с главрачём нашей поликлиники.Статистика ужасающая.Так что все эти ,сидящие в кабинетах,засунули бы эту реформу себе поглубже!
    Magic Archer
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:15
      Цитата: Magic Archer
      Жаль матерится нельзя...я как мой отец,работаем на металлургическом производстве.Работа адская.

      Жаль в Думе этого не понять. Кнопку нажимать, воровать, да глупости придумывать - не у мартена стоять, и не в забое трудится. Можно в кресле как Кобзон до 90 сидеть с умным видом, еще и ордена дают.
      volot-voin
    2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:09
      Цитата: Magic Archer
      я как мой отец,работаем на металлургическом производстве

      На опасном производстве льготы останутся..вроде бы.. Был на череповецком комбинате, на стане 2000..согласен, это АД...пыль клоками в воздухе, жара... как там люди работают...
      Семен1972
  3. loki565 Сегодня, 14:00
    Нет если посмотреть со стороны работодателя, зарплату ты платишь одинаковую только молодой сотрудник хренашит, а старый помирает на каждом шагу, да и реально может помереть на работе. кому такой геморой нужен...
    loki565
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:27
      Вы,в одном ошиблись-поколение "пепси" особо не хренашит,оно в смартфонах постоянно сидит....
      HAM
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:02
    Хочешь дожить до 120 лет, то работай, а хочешь жить до 76 лет, то уходи на пенсию в 60 лет. Чего-то подумал я, подумал и решил все таки уйти на пенсию в 60 лет. yes Кто со мной, присоединяйтесь!!! bully
    Egorovich
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:22
      Цитата: Egorovich
      Хочешь дожить до 120 лет, то работай, а хочешь жить до 76 лет, то уходи на пенсию в 60 лет. Чего-то подумал я, подумал и решил все таки уйти на пенсию в 60 лет. yes Кто со мной, присоединяйтесь!!! bully

      Эти члены правительства ездят в США на регулярной основе для повышения квалификации. Чему их там могут научить? Правильному мышлению - как помочь России? Хренушки! Только одному - лгать, лгать и лгать. А Вы им поверили... И планы свои составляете уже на основе этой лжи... На госпенсию Вы пойдёте тогда, когда Вам скажут чиновники. А как иначе? Хлебаем и терпим...
      Николай Фёдоров
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:04
      Цитата: Egorovich
      Чего-то подумал я, подумал и решил все таки уйти на пенсию в 60 лет. yes Кто со мной, присоединяйтесь!!! bully
      Саша, салют! Оружие своё брать или выдадут? Без боя в 60 не получиться уйти...
      sabakina
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:11
        Слава, привет hi ! Отстрелить пару чиновников в правительстве, а остальные, после этого, сами пенсионную реформу провалят. feel
        Egorovich
    3. майор147 Сегодня, 16:13
      Цитата: Egorovich
      Хочешь дожить до 120 лет, то работай, а хочешь жить до 76 лет, то уходи на пенсию в 60 лет. Чего-то подумал я, подумал и решил все таки уйти на пенсию в 60 лет. yes Кто со мной, присоединяйтесь!!! bully

      Да месяца через три и я за Вами (хотя военную имею)!
      майор147
  5. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:04
    Слов нет - одни выражения... am
    Архивариус Вася
  6. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:07
    Сейчас набегут путинойды и запрещат раскачивать лодку
    Fayth
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 14:16
      Ждём Бориса 55,за все обоснует.
      prapor55
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:24
      Цитата: Fayth
      Сейчас набегут путинойды и запрещат раскачивать лодку

      Запоминайте, мой образованный друг: "Сейчас набегут путиноиды и запретят раскачивать лодку." Учите русский язык, Шура!
      P.S. Фразу лучше заучите наизусть. Вам её ещё шесть лет писать придётся. Как минимум.
      Николай Фёдоров
    3. cariperpaint Сегодня, 14:30
      А лучше комуняк слушать? Они правду нам скажут?)))
      cariperpaint
      1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:55
        Чисто статистически - вероятность выше.
        Но Вам не важно, ежели Вы на зарплате...
        kakvastam
        1. cariperpaint Сегодня, 15:02
          А вы бесплатно трудитесь?)
          cariperpaint
          1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:13
            Здесь я вообще отдыхаю.
            А платные тролли очень любят ярлыки вроде "коммуняк" и "дерьмократов".
            kakvastam
            1. cariperpaint Сегодня, 15:16
              Бывает) не называйте наз питиноидами,не назовем комуняками. Все просто. Каждая действие всегда имеет противодействие
              cariperpaint
              1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:22
                Вы всерьёз думаете, что только коммунисты недовольны пенсионной реформой?
                А "путиноиды" тоже ярлык, но хамство не красит, даже будучи ответным.
                kakvastam
                1. cariperpaint Сегодня, 15:24
                  Да ради бога. Против и против. Я лично за разумное решение. Что касается ответного,возможно вы и правы.
                  cariperpaint
      2. reservist (Алексей) Сегодня, 15:06
        давайте послушаем, можно сразу отмотать на 3:10
        потом расскажите, где соврал депутат Саратовской гор.думы ...
        reservist
        1. cariperpaint Сегодня, 15:11
          Это его личная трактовка,с которой можно соглашаться,а можно и нет. Но в любом случае вести себя как хам ему права не давали. Более того не видеть его игру на личный пиар как минимум это странно. Он шел устроить шоу,он его устроил. Пипл некоторый это скушал и носится теперь с этим господином. Вам нравится бога ради. Мне лично нет. И даже если с ним в чем то и согласиться можно,я на дух не переношу театральные постановки расчитанные на детей
          cariperpaint
          1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:50
            мне вот странно, зачем принимать закон о повышении пенсионного возраста во время ЧМ - чем не театральная постановка ? ЧМ скоро уже пройдет, а новый срок выхода на пенсию останется, на кого рассчитан данный "трюк" ?
            Понятно же, что мера болезненная, так зачем ещё и "усугублять" то ...
            reservist
            1. cariperpaint Сегодня, 16:10
              Ну с учетом того что раньше осени этот закон принииать ни кто и не собирался отсылки к чм смешно выглядят,не находите?)))
              cariperpaint
              1. reservist (Алексей) Сегодня, 17:04
                не находите, что прежде чем принять, неплохо бы сначала обсудить ?
                reservist
            2. cariperpaint Сегодня, 16:15
              Идите, протестуйте. Ваше право. А не устраивайте шоу для собственного пиара как этот господин выше. Лично мне от этого закона ни вреда ни пользы нет. Я на пенсию не стремлюсь. Когда мне будет 55 младшей будет всего 18 лет. Мне для нее еще много всего делать надо будет и явно не на пенсионные выплаты) так что отдыхать мне не придется,от слова совсем)
              cariperpaint
              1. dauria (Алексей) Сегодня, 16:42
                [quote] Когда мне будет 55 младшей будет всего 18 лет./quote]

                Если к 55 у Вас не будет онкологии или хотя бы язвы - вы один из 50% счастливчиков. Доживёте без серьёзных хронических до 60-ти - вы уже бог. Да, надеюсь ваши дети не бросят Вас и будут вас кормить вместо пенсионного фонда. Удачи в работе на благо Усманова и Ко..

                PS в подъезде хрущёвки знаю всех с 68-го года . До 72 дожил только один мужик из всех. Остальные от 30 до 64.
                dauria
            3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:22
              Цитата: reservist
              зачем принимать закон о повышении пенсионного возраста во время ЧМ

              А его и не приняли..во время ЧМ.
              Семен1972
              1. reservist (Алексей) Сегодня, 17:06
                законы же не принимаются в течении одного дня, так ?
                принятию законов ведь предшествует их обсуждение ...
                reservist
          2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 16:58
            Цитата: cariperpaint
            Это его личная трактовка,с которой можно соглашаться,а можно и нет. Но в любом случае вести себя как хам ему права не давали. Более того не видеть его игру на личный пиар как минимум это странно. Он шел устроить шоу,он его устроил. Пипл некоторый это скушал и носится теперь с этим господином. Вам нравится бога ради. Мне лично нет. И даже если с ним в чем то и согласиться можно,я на дух не переношу театральные постановки расчитанные на детей

            Нонна
      3. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 15:23
        А лучше комуняк слушать? Они правду нам скажут?)

        "Комуняки" разные были, одни грудь под пули подставляли и правду говорили и люди за ними шли, а другие в первую очередь в спецмагазин за спецпайком. Не надо всех в одну кучу смешивать. В любом обществе, в любой партии есть честные люди и есть продажные твари пекущиеся только о собственном благополучии. Сравните генерала Карбышева и генерала Власова. Посерьезнее подходите к проблеме. hi
        Ros 56
        1. cariperpaint Сегодня, 15:28
          Боюсь вы не поняли) комуняки это местные горлопаны,которые страдают бедные за нашу жизнь. При этом успевая обгадить всех кто им не нравится или имеет отличную от них точку зрения) такие знаете ли борцы с режимом,олигархами и здравым смыслом))) против коммунистов я лично ни чего не имею)
          cariperpaint
        2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:23
          Цитата: Ros 56
          В любом обществе, в любой партии есть честные люди и есть продажные твари пекущиеся только о собственном благополучии

          Капитан Очевидность!!!!!
          Я больше скажу. Есть добро, а есть зло. Есть свет, а есть тьма....вот дела то в мире непростые какие....
          Семен1972
      4. майор147 Сегодня, 16:17
        Цитата: cariperpaint
        А лучше комуняк слушать? Они правду нам скажут?)))

        Хоть "путиноиды", хоть "непутиноиды", но если в казне пусто, ни кто стариков не спасёт.
        Так что "путиноиды" - это разговоры в пользу бедных! Ни кто из критиков рецепта не предлагает. Один пустой лай!
        майор147
  7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:11
    Почему все, кто оказывается в министерствах, имеющих отношение к людях, депутаты и сенаторы всех уровней, члены правительства становятся циниками высшей пробы? Или туда и попадают не совсем люди?
    СССР-1
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:07
      Да, попахивает чем то инопланетным...
      sabakina
    2. майор147 Сегодня, 16:18
      Цитата: СССР-1
      Почему все, кто оказывается в министерствах, имеющих отношение к людях, депутаты и сенаторы всех уровней, члены правительства становятся циниками высшей пробы? Или туда и попадают не совсем люди?

      Я видел подобные трансформации и на более низком уровне.
      майор147
    3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:26
      Цитата: СССР-1
      Почему все, кто оказывается в министерствах, имеющих отношение к людях, депутаты и сенаторы всех уровней, члены правительства становятся циниками высшей пробы?

      Потому, что они видят реальную жизнь, а не нарисованную СМИ для простаков, чья функция сводится к работе-уплате налогов-размножению. Нужно им фиговую жизнь завернуть в красивую обертку и выдать населению за самое светлое, что есть в их жизни...А вообще Путин самый лучший и никакой он не лицемер!!!!
      Семен1972
  8. Леший1975 Сегодня, 14:16
    "Федеральные власти продолжают выпускать серию за серией фантастической ленты о том, что повышение пенсионного возраста должно стать огромным благом для нашей огромной страны."

    А я всё понял. Не всё значит изъяли, а ведь давно известно, наркотики зло!:
    "Контрабанда кокаина из посольства России в Аргентине была пресечена в ходе совместной специальной операции спецслужб России и Аргентины, проведённой в 2016—2018 годах. В русскоязычных СМИ эти события называют «Кокаиновым делом»."
    Леший1975
  9. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 14:18
    Краткое содержание предыдущих серий: человек может легко доживать до 120 лет; если мужчины выходят на пенсию сегодня, то они в среднем доживут до 76-ти; граждане 60+ полны сил и физической энергии и готовы путешествовать по миру, выигрывать чемпионаты по силовым единоборствам и ставить рекорды по пребыванию на рабочем месте; женщины в 63 рожают.

    Всех этих наглых, бессовестных и издевающихся над людьми чинуш просто ненавижу!!
    Анатоль Клим
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 15:06
      Мне одному кажется или нет в Кремль попала дурь забористая из одной почти эвропейское страны и курнули наши реформаторы и понесло их по бездорожью безсовестности, вопрос кто из них теперь родит следующую бредятину про -жить хорошо,а хорошо жить ещё лучше.
      prapor55
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 15:17
        Мне одному кажется или нет в Кремль попала дурь забористая
        МацА на аргентинской ,,муке,,.. wassat
        ДЕДПИХТО
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:40
        Цитата: prapor55
        Мне одному кажется или нет в Кремль попала дурь забористая из одной почти эвропейское страны и курнули наши реформаторы и понесло их по бездорожью безсовестности,
        Учитывая их поведение в Госдуре при появлении американских парламентариев, становится ясным, что невозможное возможно.
        sabakina
  10. PlayerMan (Евгений) Сегодня, 14:20
    В конец забодали, эти горе-реформаторы. Уже не знают с какого боку подлезть. Их всех, надо всем скопом отправить на заводы и вахты с реальной з/платой. Хотя бы на пару-тройку годков. А потом спросить: "Ну как? Подымаем пенсионный возраст?" angry
    PlayerMan
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:29
      Цитата: PlayerMan
      Их всех, надо всем скопом отправить на заводы и вахты с реальной з/платой. Хотя бы на пару-тройку годков. А потом спросить: "Ну как? Подымаем пенсионный возраст?

      Выдать по участку на крайнем севере, и осваивать территории без права выезда.
      Цитата: Анатоль Клим
      Всех этих наглых, бессовестных и издевающихся над людьми чинуш просто ненавижу!!
      Зато они нас любят. как источник дохода.
      volot-voin
    2. igorbrsv Сегодня, 15:42
      Спрашивать через три года будет некого
      igorbrsv
  11. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 14:21
    Ладно. Я не путиноид. У нас на пенсию идут в 63 года. Можно и раньше, но потом не получишь полную пенсию. А на пенсии можно и подработать. Те, которые сейчас в возрасте 40, пойдут на пенсию в 65. Не волнуемся. Мы себя молодыми считаем. И здоровыми.
    R.L.
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:11
      а по скольку в среднем у Вас живут ? 80-лет это реальная цифра ?
      как у Вас дела с молодежной безработицей ?
      reservist
  12. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 14:26
    Не будет повышения.великий запретит.ндс20 процентов и возможно подоходный вырастит
    юра харламов
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:28
      Цитата: юра харламов
      Не будет повышения.великий запретит.ндс20 процентов и возможно подоходный вырастит

      А бабло пенсионерам откуда брать? Если пенсию не повышать, а НДС повышать..то загнется основной лекторат П.
      Семен1972
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:32
    "Финансист" Орешкин конечно имеет право "пощупать" карманы граждан РФ. Но вот почему бы не "отмониторить" зам-замычей, всяких "папиков", чиновников-"коллекционеров", "стахановцев шоу-бизнеса и прочих жертв "санкций". Денег конечно эти "господа" не отдадут, но хотя бы перестанут за счет бюджета спасать свой вечно "убыточный" "бизнес".
    Эти "хамонофилы" если и делятся с государством, то только долгами.
    samarin1969
  14. Vard Сегодня, 14:37
    Я думаю что цель пенсионной реформы... расколоть общество... По срокам ухода на пенсию... а дальше разделяй и властвуй...
    Vard
    1. майор147 Сегодня, 16:20
      Цитата: Vard
      Я думаю что цель пенсионной реформы... расколоть общество... По срокам ухода на пенсию... а дальше разделяй и властвуй...

      В чём скрытый смысл? Не пойму.
      майор147
    2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:29
      Цитата: Vard
      Я думаю что цель пенсионной реформы... расколоть общество... По срокам ухода на пенсию... а дальше разделяй и властвуй...

      Гениально!!!!! Теперь понятно, что это задумал Обама....вот всегда так и думал!!!!!
      Семен1972
  15. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 14:51
    Цитата: Egorovich
    Хочешь дожить до 120 лет, то работай, а хочешь жить до 76 лет, то уходи на пенсию в 60 лет. Чего-то подумал я, подумал и решил все таки уйти на пенсию в 60 лет. yes Кто со мной, присоединяйтесь!!! bully

    Я уже присоединился сегодня. Ушёл на пенсию в 60 лет. обманул и Димона, и Вовчика. Печалька у них... drinks
    Dzafdet
  16. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:04
    У приказных ворот собирался народ
            Густо;
    Говорит в простоте, что в его животе
            Пусто!
    «Дурачье! — сказал дьяк, — из вас должен быть всяк
            В теле;
    Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
            Съели!»

    Умнейший человек был А.К. Толстой! Ведь как будто сегодня сказано.
    kakvastam
  17. WhoWhy (Андрей) Сегодня, 15:04
    Ну, понятно, - баре сейчас под общую дудку поют "военные песни", но как они собираются обходить 55-ю статью конституции??? Это же как самих себя оплевать перед всем международным сообществом и открыто признать себя тоталитарным государством, в котором конституция существует только номинально.

    Статья 55
    1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
    2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
    3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

    Власти в России деградировали настолько, что, как те 4-х летние детишки, в психологическом эксперименте с выдачей конфет, - не понимают, что денег из пенсионного фонда, уже запасенных на пенсии, можно хапнуть только один раз, да и то их распилят моментом, так что экономика страны и половины не увидит. А вот негативные последствия повышения пенсионного возраста - это, как бомба замедленного действия, - будут накапливаться и, с каждым годом, усиливаться и потребуют, в итоге, еще больше финансовых вливаний для нейтрализации.
    WhoWhy
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:18
      Между "не должны" и "не могут" дистанция огромного размера.

      А насчёт последствий - их поведение вполне соответствует их горизонту планирования: хапнут они и сейчас, а расхлёбывать будут другие, но потом. Ожидать от этой публики социальной ответственности, как минимум, странно.
      kakvastam
    2. Непонятливый (Boris) Сегодня, 15:30
      Цитата: WhoWhy
      3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

      Было-же сказано, что Реформа для людей. Про , коими мы для них являемся, речи не было.
      Люди получат сотни миллиардов!
      Непонятливый
    3. майор147 Сегодня, 16:22
      [quote=WhoWhy]Ну, понятно, - баре сейчас под общую дудку поют "военные песни", но как они собираются обходить 55-ю статью конституции??? Это же как самих себя оплевать перед всем международным сообществом и открыто признать себя тоталитарным государством, в котором конституция существует только номинально.

      Кто конституцию пишет, тот её и "танцует" или кто что охраняет, тот то и имеет! Выбирайте.
      майор147
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 15:07
    Цитата: Vard
    Я думаю что цель пенсионной реформы... расколоть общество... По срокам ухода на пенсию...

    --------------------------
    Я не думаю, что в обществе у нас так много завистников. Я не завидую троюродному брату, который уже 9 лет на пенсии после ментовки. Эти планки устанавливает государство, к нему претензии.
    Altona
  19. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 15:14
    Если данная оргия на "геббельс" СМИ будет продолжаться такими темпами, то в ближайшем будущем начнут оправдывать обязательное усыпление пенсионеров так эдак в 66 лет, ИБО выхода другого ТО нет!!! И "весёлые" поминки покажут и румяных будущих покойничков умильно просящихся на тот свет, хватит, мол, пожили, надо и честь знать....
    edeligor
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 15:15
    Цитата: Fayth
    Сейчас набегут путинойды и запрещат раскачивать лодку

    ---------------------------
    У путиноидов концепция поменялась. Они начнут рассказывать о пользе артрита и склероза, о пользе деторождения при простатите у мужчин и климаксе у женщин, о том как прекрасно сидеть на планерках в предынфарктном состоянии, какое орлиное зрение при катаракте, и как флиртовать на рабочем месте, сдерживая кишечник от выпуска пищевых газов. laughing laughing
    Altona
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 15:18
    Цитата: cariperpaint
    А лучше комуняк слушать? Они правду нам скажут?)))

    ------------------------------
    Смотрите телевизор, Соловьев и Киселев убедят вас, что вы практически миллиардер из списка "Форбс", у вас все есть, у вас три любовницы и красавица жена и на всех у вас хватает половой энергии. laughing
    Altona
  22. Андрей787 (Андрей) Сегодня, 15:23
    Есть только один вменяемый сценарий пенсионной реформы:
    - если тебе за 60 лет и у тебя есть работа, которая тебя устраивает, то на пенсию выйдешь в 65 лет.
    - если тебе за 60 лет и работы нет, то должен ПОЛУЧАТЬ пенсию или государство предоставляет тебе адекватное рабочее место.
    Все остальное - это полный бред.
    Андрей787
    1. майор147 Сегодня, 16:26
      Цитата: Андрей787
      Есть только один вменяемый сценарий пенсионной реформы:
      - если тебе за 60 лет и у тебя есть работа, которая тебя устраивает, то на пенсию выйдешь в 65 лет.
      - если тебе за 60 лет и работы нет, то должен ПОЛУЧАТЬ пенсию или государство предоставляет тебе адекватное рабочее место.
      Все остальное - это полный бред.

      Вот полностью поддерживаю!
      майор147
  23. Непонятливый (Boris) Сегодня, 15:25
    "А вот какие меры правительство собирается реально предпринимать в случае повышения планки пенсионного возраста, чтобы безработица не пошла вверх, Максим Орешкин не пояснил"
    90% просто не доживет, ну, в крайнем случае, газовые камеры построят. Десятки миллиардов долларов уже сейчас и сотни миллиардов через пару-тройку лет на кону, а Вы о каких-то рабочих местах? laughing
    Непонятливый
  24. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 15:27
    Медведев! Не спи! Главу министерства экономического развития - Максима Орешкина СРОЧНО НАДО ОТПРАВЛЯТЬ НА ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ! У него явные проблемы! Потом хуже будет!
    Бригадир
  25. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:27
    Гы...в Росси после 40 одни проблемы с работой,только потому что молодых легче обмануть...
    Это в Великобритании в Полициию и в 50 лет берут...
    Самара_63
  26. Million (Влад) Сегодня, 15:34
    А Путин все молчит и молчит...Не его это дело
    Million
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:29
      Цитата: Million
      А Путин все молчит и молчит...Не его это дело

      Он страну от НАТО защищает!!!!
      Семен1972
  27. 123456789 Сегодня, 15:38
    Глава МЭР: Безработица среди граждан старшего поколения в РФ очень низкая


    общение правительства с народом напоминает «разговор слепого с глухим». bully
    123456789
  28. igorbrsv Сегодня, 15:39
    "Человек легко может доживать до 120-ти лет"
    Даа. Статистика странная штука. При смертности 10 человек в год на 1000 населения половина не доживет до пятидесяти и лишь 10 человек до ста( теоретически). А еще по данным росстата во всем СССР с 1978 по 1982 родилось порядка 11,15 млн. человек, а в России людей этого возраста проживает 11,2 млн. человек. Кто это? belay откуда они взялись?! recourse
    И так по всем возрастным группам. Я бессмертен?!
    igorbrsv
  29. 23424636 Сегодня, 15:57
    у орешкина башка следит только за рейтингами fitch и S&P о чем он торжественно докладывал ВВП? И его команда набрана из контор близких к этих злым счетоводам .. Чем он лучше того же Козырева или рыжего толика. У этих одна тема пристроить территорию Российской федерации на служение западному партнеру. Помню как то написал на тему развития Газпрома - даешь газификацию всей России ,как меня боты из этой жирной структуры затюкали. Вот если бы написал даешь газификации всей Германии- все бы прошло..
    23424636
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:31
      Цитата: 23424636
      У этих одна тема пристроить территорию Российской федерации на служение западному партнеру

      Не вижу никакой логики. А тут им мало НАШИ платят????? Хотя Вы правы..на 50%. Виноват во всем Чубайс и.....ОБама...100% это они пенсионную реформу толкают, бензин поднимают и НДС!!! Вот 100%!!!
      Семен1972
  30. Sasha_Sar Сегодня, 16:05
    Вот и г-н Орешкин отметился на этом поприще. Все высказались, а его ведомство молчало. А так как сказать по существу не чего, вот и "сморозил" чушь. Всех круговой порукой вяжут, министров и депутатов всех уровней.
    Sasha_Sar
  31. Золотце (Ирина) Сегодня, 16:05
    Вы еще к этому прибавьте радость от пенсионных баллов, если недобрал, то выйдешь на пенсию еще на 5 лет позже. Мужчины в 70 лет, женщины в 68 л. Для многих граждан - это значит никогда. А как, например, женщина их наберет, если она растит детей. За каждого ребенка только 1, 6 баллов. Ах да, мат.капитал можно к пенсии добавить. Но весь его женщина все равно не сможет получить. Вот чего стоят призывы повышать демографию. Если у человека не хватает баллов (мало официального стажа), ему проще вообще налоги не платить, а копить самому , даже на самом простом рублевом счету в Сбербанке, и то выгоднее. Все рано в 70 пенсию дадут, доживет ли?
    Золотце
  32. leonid76 (Леонид Жеребцов) Сегодня, 16:13
    МОЗГИ с ЯЗЫКОМ общий язык никак не найдут...
    leonid76
  33. Nix1986 (Никита) Сегодня, 16:25
    Геббельс тут уже отдыхает, это даже не пропаганда, а наглый ...здешь.
    Nix1986
  34. Strashila (I) Сегодня, 16:36
    Правительству необходимо приложить умственные силы для восстановления экономики страны... а с эти очень туго, то все эти танцы вокруг пенсионного возраста и размера пенсий просто не возникли бы.
    Strashila
  35. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:09
    В попытке чиновника лизнуть власть - границ в принципе нет !
    Я так много узнал последнее время о пенсионерах,ну просто Эльдорадо, а не страна.Все живут счастливо,не болеют ,работы для пенсионеров просто завались,живут вообще ВЕЧНО !
    Вот только глава министерства экономического развития Максим Орешкин не поделился адресом :
    Где эта страна ?
    APASUS
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