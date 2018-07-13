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Пашинян на саммите НАТО. Что сказал о России?
Во время саммита НАТО, который проходил в Брюсселе, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телевизионному каналу Euronews рассказал о траектории развития взаимоотношений Армении и России, а также прокомментировал слухи о возможном развороте страны на внешнеполитической арене. Напомним, что Пашинян получил приглашение на саммит западного военного блока почти сразу после своего назначения на должность главы правительства Армении.
Армянский премьер заверил, что Россия продолжает оставаться для республики близким и важным в стратегическом плане партнёром. По мнению Пашиняна, отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении. Ереван заинтересован в развитии более тесных, глубоких и динамичных двусторонних отношений с Москвой.
Говоря о внешней политике Армении, Пашинян подчеркнул, что руководство республики не собирается резко менять её направление. При этом глава правительства Армении отметил, что Ереван намерен продолжать сотрудничество не только с Москвой, но и с североатлантическим альянсом (НАТО), США, Европейским союзом, западными странами.
Для справки: Армения имеет статус страны-партнёра НАТО и участвует в двух программах Альянса – в Афганистане и в Косово.
После того как в Армении произошла так называемая «демократическая революция» и последовавшая за ней смена власти, Евросоюз надеялся на прозападную ориентацию республики. Однако последние заявления премьера Пашиняна в ходе брюссельского саммита в отношении сохранения внешнеполитического курса страны продолжают оставлять надежды натовских функционеров только надеждами.
Армянский премьер заверил, что Россия продолжает оставаться для республики близким и важным в стратегическом плане партнёром. По мнению Пашиняна, отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении. Ереван заинтересован в развитии более тесных, глубоких и динамичных двусторонних отношений с Москвой.
Говоря о внешней политике Армении, Пашинян подчеркнул, что руководство республики не собирается резко менять её направление. При этом глава правительства Армении отметил, что Ереван намерен продолжать сотрудничество не только с Москвой, но и с североатлантическим альянсом (НАТО), США, Европейским союзом, западными странами.
Для справки: Армения имеет статус страны-партнёра НАТО и участвует в двух программах Альянса – в Афганистане и в Косово.
После того как в Армении произошла так называемая «демократическая революция» и последовавшая за ней смена власти, Евросоюз надеялся на прозападную ориентацию республики. Однако последние заявления премьера Пашиняна в ходе брюссельского саммита в отношении сохранения внешнеполитического курса страны продолжают оставлять надежды натовских функционеров только надеждами.
Использованы фотографии: Фейсбук
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