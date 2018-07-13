17:18 13 июля
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Пашинян на саммите НАТО. Что сказал о России?

Во время саммита НАТО, который проходил в Брюсселе, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телевизионному каналу Euronews рассказал о траектории развития взаимоотношений Армении и России, а также прокомментировал слухи о возможном развороте страны на внешнеполитической арене. Напомним, что Пашинян получил приглашение на саммит западного военного блока почти сразу после своего назначения на должность главы правительства Армении.

Пашинян на саммите НАТО. Что сказал о России?


Армянский премьер заверил, что Россия продолжает оставаться для республики близким и важным в стратегическом плане партнёром. По мнению Пашиняна, отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении. Ереван заинтересован в развитии более тесных, глубоких и динамичных двусторонних отношений с Москвой.


Говоря о внешней политике Армении, Пашинян подчеркнул, что руководство республики не собирается резко менять её направление. При этом глава правительства Армении отметил, что Ереван намерен продолжать сотрудничество не только с Москвой, но и с североатлантическим альянсом (НАТО), США, Европейским союзом, западными странами.

Для справки: Армения имеет статус страны-партнёра НАТО и участвует в двух программах Альянса – в Афганистане и в Косово.

После того как в Армении произошла так называемая «демократическая революция» и последовавшая за ней смена власти, Евросоюз надеялся на прозападную ориентацию республики. Однако последние заявления премьера Пашиняна в ходе брюссельского саммита в отношении сохранения внешнеполитического курса страны продолжают оставлять надежды натовских функционеров только надеждами.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 84

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  1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:34
    Если исламский мир на него накатит, поможет ли ему НАТО? Та же Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.
    volot-voin
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:36
      Цитата: volot-voin
      Если исламский мир на него накатит, поможет ли ему НАТО? Та же Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.

      Вы статью читали? Он совсем другого мнения о дружбе с НАТО, нежели вы написали:
      отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении

      Просто и задом к западу не поворачивается... Опасно wassat
      Logall
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:44
        Привычное уже, для бывших советских республик, желание усидеть на двух стульях, только и всего.
        ALEXXX1983
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:49
          Когда булки трещать начнут, то нужно будет только одно - единственное место занять... А не то или зад порвётся, или на полу сидеть придётся с синяком на месте приземления!
          Logall
        2. Seal (Сергей Петрович) Сегодня, 16:44
          Цитата: ALEXXX1983
          Привычное уже, для бывших советских республик, желание усидеть на двух стульях, только и всего.

          Не только. Выполнение задания США.
          Ну вот, как я говорил ранее. Армяне всеми силами стараются создать впечатление, что Армения - лучший "друг" и "союзник" России, а Турция - враг и все такое прочее.
          На самом деле не следует забывать, что политический курс США в Закавказье определяет армянское лобби в Конгрессе США, которое, напомню, является вторым по силе влияния после израильского лобби. Председатели ряда важнейших комитетов Конгресса США, в том числе комитета по международным делам, традиционно являются членами армянского кокуса.
          После распада СССР армянское лобби в Конгрессе США поставило перед Администрацией Президента США вопрос о необходимости защиты Армении.
          И вот тут Администрация Президента США начала чесать репу. Проигнорировать просьбу армянского лобби невозможно - уж очень оно влиятельное и нужно для решения многих иных важных для Администрации Президента США вопросов. С другой стороны надо так обеспечить защиту Армении, чтобы не вызвать раздражения старого члена НАТО – Турции, с которой у США тогда была любовь и полное взаимопонимание. И надо ещё не обидеть нового друга - Ельцинскую Россию, где иностранными делами тогда заведовал лучший друг США – Андрей Козырев.
          Казалось бы, что самое простое - принять Армению в НАТО. Но это как раз возмутит и Турцию и Россию. Да ещё противоречит Уставу НАТО, так как в НАТО не могут быть приняты государства, имеющие территориальные споры с соседями. А Армения не то, что имеет территориальный спор – она вообще оккупировала часть соседней страны (Азербайджан) и открыто претендует на часть территории члена НАТО - Турции.

          США могли разместить в Армении свою военную базу. Но и этот шаг вызовет точно такую же реакцию. Да и как объяснить налогоплательщикам США, зачем США нужна база в Армении, когда уже есть базы в соседней Турции ?
          И тогда США сделали ловкий иезуитский ход. Они порекомендовали армянам попросить базу…. у России. И армяне, ещё недавно плевавшиеся в нашу сторону до такой степени, что запретили на территории Армении проведение референдума по сохранению СССР, быстренько переобулись и начали нам петь песни о большой дружбе армянского народа к великому русскому народу. Со своей стороны Козырев представил ЕБН это дело так, что мы якобы можем запустить ежа в штаны США и, что США мол, нам в ответ ничего не смогут сделать. Само собой это предложение привело ЕБН в восторг. В результате Козырев получил очередной орден, а Армения получила нашу базу.
          А США радостно потирали руки. Так как этим решением одни сразу убили множество зайцев.
          - Обеспечили безопасность Армении, не поссорившись с Турцией;
          - Сэкономили деньги;
          - Заложили мину под российско-турецкие и российско-азербайджанские отношения на десятилетия вперед.
          Напомню, что Армения имеет территориальные претензии к Турции, и не скрывает этого. А раз мы держим в Армении свою базу, да ещё на самой границе с Турцией, значит, мы тоже как бы поддерживаем Армению в ее территориальных притязаниях. И значит турки справедливо могут обвинить нас в двойной игре. Как это так, вправе спросить у нас турки :"Россия с одной стороны предлагает Турции дружбу, а с другой стороны Россия в Армении ( которая претендует на часть турецкой территории) содержит свою базу, да еще на самой границе с Турцией"??
          Вот какая настоящая роль Армении в большой политике. Роль - огромным сучковатым бревном лежать на пути улучшения отношений России и Турции. Не допуская союза России, Турции и Ирана.
          Seal
      2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 15:01
        Цитата: Logall
        Просто и задом к западу не поворачивается... Опасно

        В современной Европе задом поворачиваться точно опасно))) А Пашинян хитрый, и нашим и вашим.
        volot-voin
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:06
          Цитата: volot-voin
          )) А Пашинян хитрый, и нашим и вашим.

          Ласковый телок у двух п̶а̶п̶о̶к̶ мамок сосёт.(в "лучших" европейских традициях) laughing
          Logall
        2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:30
          Цитата: volot-voin
          В современной Европе задом поворачиваться точно опасно)))

          Сожалею полученному Вами опыту.Искренни жаль Вас!
          Цитата: volot-voin
          А Пашинян хитрый,

          Хитрость! Признак Ума.Неуж то Вам не знакомо сие народное изречение?!
          Цитата: volot-voin
          и нашим и вашим.

          В силу приобретённого Вами опыта в Европе (возможно против Вашей Воли? winked ) Не выдавайте желаемое за действительное.
          Если долго всматриватся в бездну,бездна начинает смотреть на тебя!
          Ни каких ассоциаций кроме фантомных болей,не вызывает?
          Владимир Тер-Одиянц
      3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:23
        Цитата: Logall
        Вы статью читали?

        Он читает между строк! Ищет того чего нет! Трудно искать пишиг (кошку) в тёмной комнате!,тем более если этого самого кашака,там нэма! Врятли разумеет цей хлопчик!
        Владимир Тер-Одиянц
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:39
      Цитата: volot-voin
      Если исламский мир на него накатит, поможет ли ему НАТО? Та же Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.

      И он понимает - что этого ещё не произошло только благодаря России. Поэтому и заявление такое.
      ALEXXX1983
    3. den3080 Сегодня, 15:01
      В состоянии так называемого постсоветского пространства Россия может винить на 90% себя.

      ГМС и ЕБН со товарищи разгромили СССР, внезапно исчезла опора и надежда всех небольших «приграничных» народов, которую им веками подавали и соблюдали все российские(царские, императорские, советские) правящие элиты.

      Люди помнят, как господин/товарищ Яковлев ездил по советским республикам и интересовался: Вы создали какой-нибудь собственный национальный «фронт»(движение) за независимость, гласность и перестройку? Нет!!?? А почему? Срочно создавайте!!
      Это ли не предательство? Причём с ведома ГМСа и остального политбюро.

      Полный игнор результатов референдума о сохранении СССР тоже помнят.

      Помнят и ЕБНа: Берите суверенитета сколько хотите(уже в адрес субъектов Российской Федерации)
      Никто из людей моего поколения не забыл и исторический телефонный звонок из Беловежской пущи американскому президенту(сильнейшему геополитическому противнику): СССР больше нет!

      Удастся собрать что-то подобное хоть в каком-то виде(не СССР)?
      Вряд ли, на мой непросвещённый взгляд.
      den3080
    4. майор147 Сегодня, 15:12
      Цитата: volot-voin
      Если исламский мир на него накатит, поможет ли ему НАТО? Та же Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.

      Подозреваю я, что он тихо, без шума (не как окраина) отползёт на Запад.
      майор147
      1. mgero (Mher) Сегодня, 15:24
        "Esli"rassiya budet silna vse budut" ryadom". A esli Rassiya Sama ne mojet odelotsa OT Oligarxata, OT koruptcii , ne mojet daje russkix v Novorossi ili v Odesse zashishat kto budet stremitsa s Rassii drujit? Snachala uvajayte Sami svayu Stranu i Zashishayte Russkix potom uje ostalnoe.
        mgero
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 16:06
          Цитата: mgero
          "Esli"rassiya budet silna vse budut" ryadom". Если Россия будет сильна, все будут рядом.
          Здравая мысль. Но Россия сейчас на 12 месте в экономическом рейтинге стран мира. А СССР был на втором, 0,85% от ВВП США! Как говорится, почувствуй разницу! А в 90-е мы вообще на дно опустились...ножки Буша ели...в очередях торчали...семибанкирщина картавая страну распродавала оптом и в розницу! Рыжий пес и гайдаровец приватизацию крутили как наперсточники!!! И в этих условиях вы предлагаете нам воевать с сытым и вооруженным Западом?
          Сейчас другое дело. Пусть попробуют. Но все равно, экономику нужно крепить, иначе останемся без штанов в гонке обычных вооружений.
          Так что, лозунг настоящих военных: -- "Да здравствует процветающая экономика!"
          АГА.
          Удав КАА
          1. Brut (Артак) Сегодня, 16:08
            Цитата: Удав КАА
            Так что, лозунг настоящих военных: -- "Да здравствует процветающая экономика!"
            АГА.

            Совершенно верно.
            Brut
        2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:51
          A esli Rassiya Sama ne mojet odelotsa OT Oligarxata, OT koruptcii ,


          Здорово, Мгер! Как там у вас в Армении с реформами обстоят дела, много олигархов посадили?
          Yujanin
    5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:19
      Цитата: volot-voin
      Если исламский мир на него накатит,

      Исламскуму Миру ! В пору ! С самим с Сабой разобратся.!
      Цитата: volot-voin
      поможет ли ему НАТО?

      Нато "занято" перетягиванием бюджетов с чЛЕНОВ Банды.Пахан (сшА) постановил.Отстёгивать по 2% в "общаг" !
      Цитата: volot-voin
      Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.

      Верно ! С народами,этих Гос.образ.Ноу проблэм! А вот с режимами ? Предъяв выше Эвереста!
      Владимир Тер-Одиянц
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:46
        Всё чётко и ясно.
        Пока наши верхние, элитка, будут нашу страну дербанить, свои шкурные интересы исполнять, будет народу страны фигово и окраинные разбегаться кто куда может!
        Липнут, союзничают всегда к сильному ГОСУДАРСТВУ ... богатству, "силе" наших верхних просто завидуют, при этом понимают, что к этому столу их не пустят!
        Дружба народов, братство православное, славянское, имперское, это просто ТОВАР для наших деляг .... символы, по глупости, отданные народами на откуп барыжников, политиканов и прочей шушере!
        rocket757
  2. Logall (Александр) Сегодня, 14:34
    отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении
    Хоть кто-то что-то понимает в этом мире...
    Если честно, то неожиданные слова лидера одной из "цветных" революций.
    Может и будет с него толк. А кому...
    Logall
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 14:43
      Цитата: Logall
      Может и будет с него толк

      Может и вправду будет толк, честно сказать было впечатление, что он "с места в карьер" ломанется в "цивилизованную демократию", но похоже пример страны 404 изучен и проанализирован.
      Будем поглядеть
      Pete Mitchell
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:48
        Вот именно, БУДЕМ ПОГЛЯДЕТЬ????
        И доглядимся, пока наши барыжники будут торговать всем подряд, лишь бы к выгоде своей!
        rocket757
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:38
    Осталась Грузия.Очень надо Грузию из НАТОвской орбиты вытянуть...
    Горный стрелок
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:41
      В ближайшее десятилетие - это крайне маловероятно. Ну а дальше - "поживём - увидим".
      ALEXXX1983
    2. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:08
      Это уже вряд ли... Есть один выход: Восстановление границ Грузии в пределах указа статей и устава ООН.
      KURT330
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 16:14
        Цитата: KURT330
        Восстановление границ Грузии в пределах указа статей и устава ООН.

        Вы отрицаете право наций (народов) на самоопределение? belay Может прикажите и русский Крым в страну 404 насильно вернуть? am
        Если так, -- запретите разводы у себя в стране, уважаемый! tongue
        Удав КАА
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:41
          Вы отрицаете право наций (народов) на самоопределение?
          Но почему-то РФ это "право" поддерживает в иных странах. Может начнете с себя? Благо есть 85 субъектов, к которым НАТО подкрадывается.
          Yujanin
          1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:15
            Цитата: Yujanin
            Может начнете с себя?

            Мне кажется, ... вы бредите! (с)
            А что, у нас где-то прошел референдум по выходу из состава РФ?
            Удав КАА
      2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:15
        Цитата: KURT330
        Есть один выход: Восстановление границ Грузии в пределах указа статей и устава ООН

        Подрузумеваете Вашу страну?! Грузия сама выбрала тернистый путь.Вероятно "блицкриг",в Аджарии вскружил голову тогдашнему рук. Грузии.Что явилось следствием "ушата холодной водицы" в авг.2008.На мой взгляд,легко отделались!
        Владимир Тер-Одиянц
  4. cariperpaint Сегодня, 14:40
    Ни чего хорошоге из посиделок на твух табуретах еще не было...
    cariperpaint
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 15:09
      Вон Батька белорусский сидит - и ничего, пока.
      Хорошо, что у этого Пашиняна есть пока чувство осторожности не лезть в объятия, которые его придушат.
      barclay
      1. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:10
        Вы Батьку с Пашиняном сравниваете?))) Ну не ожидал laughing
        KURT330
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:34
      Цитата: cariperpaint
      Ни чего хорошоге из посиделок на твух табуретах еще не было...

      Ваше изречение да в уши Обитателям Кремля !
      Владимир Тер-Одиянц
      1. cariperpaint Сегодня, 15:36
        Да ладно?!))) прям именно кремля?))) что то я не помню желания там ездить на саммиты НАТО и учавствовать в их игрищах.
        cariperpaint
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:50
          Цитата: cariperpaint
          что то я не помню желания там ездить на саммиты НАТО и учавствовать в их игрищах.

          Вы не поняли.Я имел Честь заметить о двойственной политике Кремля в Юж.Кавказе!
          Владимир Тер-Одиянц
          1. cariperpaint Сегодня, 16:03
            Это называется поиск баланса) приняв любую сторону там последствия будут крайне негативные.
            cariperpaint
      2. ultra (Михаил) Сегодня, 15:58
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Ваше изречение да в уши Обитателям Кремля !

        Так это не кремле на двух табуретках сидят.Для России(на мой взгляд) "союзники"типа Армении только обуза.
        ultra
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 16:17
          Цитата: ultra
          Для России(на мой взгляд) "союзники"типа Армении только обуза.

          Ошибаетесь, уважаемый! Мы, русские люди, никогда от православных не отказывались! Не басурмане, чай! bully
          Удав КАА
          1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:59
            Мы, русские люди, никогда от православных не отказывались!

            : Сказал каталикос всея Руси wink
            Yujanin
            1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:17
              Цитата: Yujanin
              Сказал каталикос всея Руси

              Каталикоса всех армян -- знаю...
              Каталикоса всея Руси ... нет, не брал! (с)
              Удав КАА
          2. ultra (Михаил) Сегодня, 17:12
            Цитата: Удав КАА
            Ошибаетесь, уважаемый! Мы, русские люди, никогда от православных

            Вот вам ружьё в руки и вперёд защищать!
            ultra
      3. Опер (Игорь) Сегодня, 16:10
        Тер-Одиянц, вы обитателей Кремля в покое то оставьте! Ваш лидер, я армянского имею ввиду, а не того под чьим флагом вы здесь выступаете, хотя бы честно признался, что Россия для Армении это безопасность! Ну так вот слова то выберайте! И вообще вежлевее себя надо вести. Еще раз внимательно перечитайте слова Пашиняна- желательно с лева на право, а не наоборот!
        Опер
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:01
          Цитата: Опер
          Тер-Одиянц, вы обитателей Кремля в покое то оставьте!

          Полагаю,"небожители" Кремля Сами в состоянии обеспечить с вой Покой! И уж тем более обойдутся без рьянных "апологетов" Олигархата.
          Цитата: Опер
          честно признался, что Россия для Армении это безопасность!

          Честность-прерогатива Сильных и Мужественных Людей! Коим Господь Бог! Обделил Вас в Вашем мирке.
          Цитата: Опер
          Ну так вот слова то выберайте

          Куда уж выборнее,в Вашем апоколиптическом состоянии.
          Цитата: Опер
          И вообще вежлевее себя надо вести.

          И где? Вы узрели грубость в Моих комментах? Видать це про Вас : Правда глаза Колит: !
          Владимир Тер-Одиянц
    3. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:46
      Ни чего хорошоге из посиделок на твух табуретах еще не было...

      Сержик не даст солгать.
      Yujanin
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:41
    По четным дням Армения будет осваивать "стандарты НАТО", по нечетным - получать оружие от "донора" ОДКБ, по праздничным - осваивать гранты на "модернизацию" армии...
    От этих "многовекторных" союзников остался один "флешмоб" с картами и погонами, потом и этого не будет. request
    samarin1969
  6. Vard Сегодня, 14:42
    Старая как ....... мамонта... попытка усидеть на двух стульях...
    Vard
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:11
      Это не попытка! Они не могут с по другому!
      Опер
  7. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:44
    Армения представляет из себя геморрой не для России. Более для Ирана. Надеюсь персы не глупые люди.А начнут скользить перед "сообществом", так есть алгоритм разрушения вроде как "государства". Шумеры в пример.
    Николай Петров
    1. efimich41 (Валерий) Сегодня, 15:27
      В Армении хорошо помнят и знают историю, что помогает им делать правильные выводы из современной ситуации в мире.
      efimich41
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:36
        Не в обиду армянам, но я знаю что есть Кавказ. Просто один клан сменил другой (у кормушки). Никакого переворота не было. Просто пипл пожарил шашлыки на площади, старое Правительство с грошами ушло, пришло новое за грошами. Вот и весь сказ. А под кого лягут, так это кто больше предложит.
        Николай Петров
        1. Brut (Артак) Сегодня, 16:00
          Цитата: Николай Петров
          но я знаю что есть Кавказ.

          Вы уверены?
          Brut
        2. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:16
          Нелепое какое-то ассоциирование... что значит лягут под того, кто больше предложит? С кем вы армян сравниваете-то? Нельзя так, союзники всё же. Ну нет у вас уважения по отношению друг к другу))
          KURT330
          1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:19
            Уважаемый, судя по Вашему флажку, Вы такой патриот Азербайджана (страны придуманной Лениным) находитесь в России. Вот и весь Ваш со мной спор.
            Николай Петров
            1. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:28
              Неа, не угадали, нахожусь я у себя на родине, придуманной мне Лениным laughing Это вы вечно косите под русских, сидите под чужими флагами и занимаетесь ср@чем в адрес русских. А с вами я вообще не спорил, с чего вы взяли? Да и дискутировать не интересно. Кругозор как у циклопа, то есть НОЛЬ!
              KURT330
              1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:11
                Цитата: KURT330
                Неа, не угадали, нахожусь я у себя на родине,

                Неужто в степях Моголистана? И как там в юрте wi-fi?
                Цитата: KURT330
                на родине, придуманной мне Лениным

                Вам бы благодарность выразить в адрес Ульянова-Бланка. А Вы ёрничать изволите.Ну так Вам в тему.История имеет свойство повторятся дважды в событиях. Первый раз,в виде Факта (Ваш случай).Второй раз,в виде Фарса ( молите Всевышнего) ,сия благодать Божья ,минула Ваш Народ.
                Владимир Тер-Одиянц
            2. Касым (Даурен) Сегодня, 16:48
              Петров, ну и чудак же Вы!!!
              Иран, если вам не известно, держит открытой для торговли границу с Арменией!!! В отличии от Анкары и Баку!!! Так какой это геморрой для Ирана? Если и они перекроют, то дела у Еревана вообще швах будут.
              Ваши познания нулевые, как по ЦА, так и по Кавказу.
              Касым
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 17:13
            А вы здесь, господин Курт, арбитр по степени уважения? На вашем месте надо беспокоиться о степени уважения со стороны ваших турецких партнеров! А еще лучше всячески способствовать укреплению Российско-Турецких отношений...))))) Для своего блага естественно! И уж точно не лезть с арбитражем о степени уважения в чужие дела! Уровень не тот! Хотя вы безусловно своим примером показываете, что плевать в руку дающего не стоит... В этом вы конечно молодцы!) С армянами мы разберемся без вас. Кому они там партнеры? Что Пашинян имеет против русского языка и русской культуры? Почему это в армянских СМИ такая безобразная антирусская кампания? Кому это они еще предлагают платить армянам за их же безопасность т.е.за Российскую базу?! Ну а самый умный для вас ход это вообще отсутствие ходов. Сидите спокойно и наблюдайте.
            Опер
        3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:17
          Цитата: Николай Петров
          Не в обиду армянам,

          С Вашей стороны? Вы льстите себе!
          Цитата: Николай Петров
          Просто один клан сменил другой (у кормушки).

          Ассоциированные паралели,изволите проводить на собственном опыте.
          Цитата: Николай Петров
          старое Правительство с грошами ушло, пришло новое за грошами.

          Скорее применимо в данной ситуации...,оглядитесь!
          Цитата: Николай Петров
          А под кого лягут, так это кто больше предложит

          Так Мы вот уже Тысячелетие укладываем таких как Вы и подобных Вам !
          Владимир Тер-Одиянц
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:03
      Цитата: Николай Петров
      Армения представляет из себя геморрой не для России.

      Прежде всего,такие как Вы сами представляете для себя
      Цитата: Николай Петров
      геморрой
      Владимир Тер-Одиянц
  8. Копчёный (Денис) Сегодня, 15:03
    Текущее руководство Армении это экранизация "И хочется и колется".
    Копчёный
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:39
      Цитата: Копчёный
      Текущее руководство Армении это экранизация "И хочется и колется".

      Цитата: Копчёный
      текущее руководство Армении

      Волеизявление и стремление Древнейшей Нации к закономерному Витку развития. И как апофеоз,независимое и равнозначимые отношения как минимум с "адекватными" соседями по коммуналке Юж.Каквказа
      Владимир Тер-Одиянц
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:15
        Древнейшим надо об этом в последнее время меньше говорить, а больше делать хотя бы для самосохранения! А то вы то в одну сторону жметесь то в другую то сразу в обе... Негоже для древнейших то! Слова надо подкреплять делами, а не понтами! Ну или хотя бы иметь хорошую историческую память! И уж совсем точно не таким, как вы древнейшим в сторону Кремля шипеть!
        Опер
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 17:11
          Ну или хотя бы иметь хорошую историческую память! И уж совсем точно не таким, как вы древнейшим в сторону Кремля шипеть!

          Так Петр великий велел приласкать и облегчить, а не на шею сажать. При всем уважение hi
          Yujanin
  9. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:22
    Пашинян хитрый дядя и хорошо знает историю: как их "любят" в Стамбуле или Баку. Если начнётся какая-то" заворушка" Евросоюз и НАТО будут " сидеть на лавочке и семечки лузгать",могут даже сказать:" мысленно я с тобой", а то и ничего не скажут
    Роялист
  10. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:24
    Цитата: samarin1969
    По четным дням Армения будет осваивать "стандарты НАТО", по нечетным - получать оружие от "донора" ОДКБ, по праздничным - осваивать гранты на "модернизацию" армии...
    От этих "многовекторных" союзников остался один "флешмоб" с картами и погонами, потом и этого не будет. request

    Верно и ехидно замечено
    Роялист
  11. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 15:26
    Пашинян, ты широко шагать собрался, смотри штаны не порви.
    Ros 56
  12. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:30
    Цитата: cariperpaint
    Ни чего хорошоге из посиделок на твух табуретах еще не было...

    Попа может устать. Хотя ,хотя давно подмечено:" ласковое теля двух маток сосёт". В политике подобное мы видим на примере Минска
    Роялист
    1. Brut (Артак) Сегодня, 16:03
      Цитата: Роялист
      В политике подобное мы видим на примере Минска

      Ну почему только Минска? Я бы сказал и Минска и Астаны и Москвы и всех остальных.
      Brut
  13. solzh (Сергей) Сегодня, 15:40
    Пашинян подчеркнул, что руководство республики не собирается резко менять её направление.

    Значит будут разворачиваться. Пока у Армении есть проблемы с соседями, они будут с нами дружить, но это пока. Как только проблемы изчезнут либо запад пообещает "бесплатные печеньки а-ля Нуланд", Армения, как в своё время Украина отвернется от России. Тем более Армения уже имеет статус страны-партнёра НАТО и участвует в двух программах Альянса – в Афганистане и в Косово. Чтобы избавиться от проблем с ислаимским миром, Пашинян может сдать нагорный-карабах. И тогда, смело можно разрывать партнёрские отношения с Россией.
    solzh
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 16:25
      Цитата: solzh
      Чтобы избавиться от проблем с ислаимским миром, Пашинян может сдать нагорный-карабах.

      НИКОГДА НАСТОЯЩИЙ АРМЕНИН ТАКОГО НЕ СДЕЛАЕТ !!!
      Удав КАА
  14. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 15:41
    А почему бы на саммит ОДКБ прибалдонов с молдавашками и грузинами не пригласить wink Интересно какова была бы реакция сша?
    ramzes1776
  15. KURT330 (Araz) Сегодня, 15:43
    отношения с Россией – это часть системы безопасности Армении

    ага часть))) он должен был сказать не часть, а ОСНОВА! Так что привыкайте wink
    KURT330
  16. KURT330 (Araz) Сегодня, 15:47
    Цитата: volot-voin
    Цитата: Logall
    Просто и задом к западу не поворачивается... Опасно

    А Пашинян хитрый, и нашим и вашим.

    ...а предыдущие правители Армении разве отличались своим мнением? Где диаспора? Правильно, на Западе. Кто учредитель внешней политики Армении? Правильно, диаспора!
    KURT330
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:36
      Цитата: KURT330
      ...а предыдущие правители Армении разве отличались своим мнением? Где диаспора? Правильно, на Западе. Кто учредитель внешней политики Армении? Правильно, диаспора!

      Настолько же далекое представление о реальном положении вещей, как небо или луна от земли. Диаспора никогда не играла реальной роли в консолидированном принятии решений в вопросах политики Армении. Да, к мнению отдельных представителей диаспоры могут прислушиваться, могут не прислушиваться, но принимают решения конкретные люди в руководстве.

      Вы бы еще сказали, что политику Израиля формирует еврейская диаспора ;) которая куда как более организованная, чем армянская.
      ButchCassidy
  17. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 15:48
    Армения не является «союзником» НАТО. Этого слова власти Армении никогда не употребляли. Армения сотрудничает с НАТО. В частности, участвует в миссиях в Косово и в Афганистане. Причем, речь идет о действиях под эгидой ООН. Это не несет никакой угрозы России.

    А «союзничает» Армения со странами ОДКБ и в первую очередь с Россией. Речь идет о самом широком спектре отношений, о военно-политическом союзе. Этой позиции придерживались как прежние власти, так и нынешние во главе с Николом Пашиняном.

    Необходимо отметить, что участие военнослужащих Армении в совместных с НАТО миссиях не приводят к жертвам среди военнослужащих или граждан России. А вот сотрудничество, в том числе в сфере вооружений, России с противником Армении — Азербайджаном, приводит к конкретным жертвам среди армян.
    Хаджи Мурат
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:46
      Значит по вашей логике Россия союзничая с Арменией должна оглядываться на Армению в сфере торговлей вооружениями! Интересное дело. Т.е.так или иначе Россия по вашему должна нести материальные потери. Так? Очень хотелось бы понять, а какая в таком случае выгода от подобного союзничества?
      Опер
  18. KURT330 (Araz) Сегодня, 15:59
    Цитата: mgero
    "Esli"rassiya budet silna vse budut" ryadom".

    Правильно, чисто армянская логика, быть рядом с сильным! А просуществовать целый век за счёт России и отползать на четвереньках от неё, имея союзнические обязательства, и именно тогда, когда Россию прессует Европа и Запад, к России применяют разного рода санкции, так это наичистейшая армянская полЫтика wink Своих не брАсаем! Нам в принципе ноль градусов кто с кем дружит и на чьей сковородке тюлень ныряет, просто чисто человечески жаль Россию. Не везёт Вам с союзниками друзья (армия и флот не в тему) hi
    KURT330
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:38
      Цитата: KURT330
      Правильно, чисто армянская логика, быть рядом с сильным! А просуществовать целый век за счёт России и отползать на четвереньках от неё, имея союзнические обязательства, и именно тогда, когда Россию прессует Европа и Запад, к России применяют разного рода санкции, так это наичистейшая армянская полЫтика Своих не брАсаем! Нам в принципе ноль градусов кто с кем дружит и на чьей сковородке тюлень ныряет, просто чисто человечески жаль Россию. Не везёт Вам с союзниками друзья (армия и флот не в тему)

      откуда вы это взяли?
      ButchCassidy
  19. ultra (Михаил) Сегодня, 16:01
    Прозападные настроения в Армении это секрет Полишинеля.На мой взгляд это даже России на пользу пойдёт.
    ultra
  20. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:03
    отлично, еще одного прошляпили.
    bogart047
  21. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:05
    Цитата: Владимир Тер-Одиянц
    Цитата: volot-voin
    Если исламский мир на него накатит,

    Исламскуму Миру ! В пору ! С самим с Сабой разобратся.!
    Цитата: volot-voin
    поможет ли ему НАТО?

    Нато "занято" перетягиванием бюджетов с чЛЕНОВ Банды.Пахан (сшА) постановил.Отстёгивать по 2% в "общаг" !
    Цитата: volot-voin
    Турция и Азербайджан, извечные друзья Армении.

    Верно ! С народами,этих Гос.образ.Ноу проблэм! А вот с режимами ? Предъяв выше Эвереста!

    Не парьтесь, те, кого вы называете режимом, полностью отражают волю народа. И пусть вам не кажется, что у простого азербайджанца к армянам имеется хоть доля лояльности. Так что у народОВ этих как вы выразились гособразований с вами оооочень большие проблЭмы! Не будет у вас никогда спокойно, пока не образумитесь.
    KURT330
  22. KURT330 (Araz) Сегодня, 16:17
    Цитата: Ros 56
    Пашинян, ты широко шагать собрался, смотри штаны не порви.

    А там куда он рвётся и без штанов ходят!
    KURT330
  23. Brut (Артак) Сегодня, 16:22
    А еще он сказал что думает о Европе:

    Коснувшись реакции руководства ЕС и лидеров стран на Бархатную революцию в Армении, Никол Пашинян отметил, что, несмотря на комплименты и одобрительные слова, политика в отношении Армении не изменилась. Лучше снизить тональность комплиментов, но проводить адекватную политику, сказал он.
    https://www.lragir.am/ru/2018/07/13/129744/
    Brut
  24. vit357 Сегодня, 16:54
    Однако последние заявления премьера Пашиняна в ходе брюссельского саммита в отношении сохранения внешнеполитического курса страны продолжают оставлять надежды натовских функционеров только надеждами.

    США на словах тоже заявляют ,что хотят мира и это им не мешает убивать людей миллионами по всему миру для лучшей "демократии"надо полагать)))Считаю это аналогичными случаями.
    vit357
  25. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:05
    Что может сказать на пример Порошенко,поставленный Западом рулить страной о НАТО ? Да то же самое и говорит Пашинян ,только у нет 5 миллиардов $ ,которые США влили в Украину и время для промывания мозгов еще прошло мало.
    Могу предположить смело,что не пройдет и пол года, как Пашинян выступит с речью ,что Армения всегда была и сейчас является частью большой Европы.
    APASUS
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