17:15 13 июля
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Утомлённый саммитом. Главу Еврокомиссии заподозрили в алкогольном опьянении

Пикантности в довольно рутинный саммит НАТО в Брюсселе внёс глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Пока представители делегаций, оказавшиеся на саммите, обсуждали главные темы («как не позволить военному блоку расколоться» и «как сдержать Россию»), Юнкер был выше всего этого. Солнце бельгийской столицы и несколько бокалов красного полусухого за натовским обедом разморили 63-летнего еврочиновника, и он вдруг стал буквально заваливаться на тех, кто в тот момент находился с ним рядом.

Утомлённый саммитом. Главу Еврокомиссии заподозрили в алкогольном опьянении


«Странное поведение» Юнкера заметили все, но никто старался не выставлять ситуацию напоказ. Однако британские и польские СМИ не оставили ситуацию без внимания, опубликовав кадры с тем, как Юнкера под руки спускали с лестницы, по которой сам он идти уже не мог. При этом настроение у Юнкера была вполне приподнятым, он пытался обнимать свои коллег и, судя по кадрам, немало шутил.


И британские, а также польские СМИ, в своих материалах назвали Юнкера нетрезвым.

Во время одной из «проходок» Юнкер не устоял на ногах и стал падать на шедшего в тот момент сзади Петра Порошенко. Родственные души?..

Через некоторое время после публикации «странных кадров» с саммита НАТО официальному представителю Еврокомиссии Маргаритис Схинас пришлось комментировать поведение шефа. Схинал отметила, что у г-на Юнкера неожиданно проявил себя «острый приступ ишиалгии» - боли в области таза. О том, почему у шефа приступы ишиалгии остро себя проявляют после фуршетов на различного рода саммитах, г-жа Схинас не сообщает.

Ранее Юнкер уже неоднократно был замечен в состоянии, подобном тому, в котором пребывал на брюссельском саммите. В один из таких «весёлых» дней глава ЕК легко отвешивал оплеухи своим коллегам, что вызывало у него самого бурный восторг.

В Европе уже отметили, что поведение Юнкера во многом олицетворяет поведение сегодняшних ЕС и НАТО.

Кадры с приболевшим Юнкером - по ссылке.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 34

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  1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 14:44
    Это ему (Юнкеру) Порошенко наливал))))
    volot-voin
    1. Например Сегодня, 14:50
      Ну бухнул мужик. Что прицепились-то?
      Дрючить друг дружку у них там у гомосеков в ЕС дело нормальное, а выпить, понимАш, нельзя. wassat
      А мы уж лучше выпьем по стопочке. Юнкер, бросай их нахрен приезжай жить в Россию. drinks
      Например
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:53
        Одно дело когда чуть бухнул,протрезвел и живёшь работаешь дальше.И совсем другое когда постоянно на стакане!Боря показал что может произойти со страной когда президент алкаш negative
        Magic Archer
        1. Например Сегодня, 14:55
          Юнкер страной не руководит. Да и Боря не руководил. Оба штаны просиживали.
          Петюня, вон, копия Бориски нецаря. Бухает и ничего от него не зависит.
          Димон к примеру при людно не пьёт. Но дерьма для русского человека создает изрядное кол-во.
          Например
        2. alexmach (Александр) Сегодня, 15:24
          по-моему все-таки идет хромает...
          alexmach
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:59
        Цитата: Например
        Ну бухнул мужик. Что прицепились-то?
        Дрючить друг дружку у них там у гомосеков в ЕС дело нормальное. wassat
        А мы уж лучше выпьем по стопочке. Юнкер, бросай их нахрен приезжай жить в Россию. drinks

        Действительно, чего прицепились к пожилому человеку? request Вот отсидите седалищный нерв тогда поймете. Его от боли и шатало, а чтоб не болело он лечился самым эффективным лекарством-антигрустином. yes И потом, представляете как он устал от этих неразумных параноиков, которые друг друга Россией пугают.
        Балу
        1. volodya (владимир) Сегодня, 15:10
          А мне интересно, почему только заподозрили? Он же был в драбадан! Вот что значит Петя рядом!
          volodya
          1. krops777 (Алексей) Сегодня, 16:09
            А мне интересно, почему только заподозрили? Он же был в драбадан! Вот что значит Петя рядом!


            Вот и вскрылось истинное, зачем Петя нужен на разных саммитах, горилку возит.
            krops777
            1. den3080 Сегодня, 16:44
              И беспошлинно поди возит laughing
              den3080
        2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:17
          Ну да. Дядька вроде не зловредный на фоне некоторых других. Я правда не отслеживал и не запоминал его высказывания, но общее впечатление такое. Так что нехай расслабляется, не будем ругать).
          Хагалаз
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:34
        Цитата: Magic Archer
        Одно дело когда чуть бухнул,

        Это ни фига не чуть

        Обычная европеиская пьянь
        Александр романов
      4. barclay (Андрей) Сегодня, 15:48
        Схинал отметила, что у г-на Юнкера неожиданно проявил себя «острый приступ ишиалгии» - боли в области таза.
        Так это нынче зазывается, по-европейски.
        barclay
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:53
          Цитата: barclay
          Так это нынче зазывается, по-европейски.

          Александр романов
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:51
    Дааа фотка пикантная... belay вид сзади...как бы в штаны еще и не наделали после пикника...политическая элита везде одинакова в своих привычках что в России что в ЕС...как переберут лишнего так начинают загуголины крутить кто задом ...а кто пальцем.
    Тот же ЛЕХА
  3. ultra (Михаил) Сегодня, 14:55
    Чего там подозревать,он в стельку пьяный,еле на ногах стоит! laughing
    ultra
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:57
      Цитата: ultra
      Чего там подозревать,он в стельку пьяный,еле на ногах стоит! laughing

      Лавры Бориса Ельцина покоя не дают...
      Тот же ЛЕХА
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:21
      Сосунок ентот Юнкер...
      Серж Горелый
    3. bk316 (Владимир) Сегодня, 15:29
      Вы посмотрите. Дедушка перебрал, а гаденыши Туск и Макрон глумятся ну и нравы у них ....
      bk316
    4. purple Сегодня, 15:54
      Да они вместе с Порошенко пили... у Пети масса и опыт.... но видно прекрасно что Петюня тож нетрезв, у него такая бойкая стадия уже, бодрячком таким ходит крылья появились... так и смотрит по сторонам кому бы втащить... Гопские повадки остались....
      purple
  4. Монах (Александр Суворов) Сегодня, 14:57
    Алкаш он и в гейропе алкаш... что взять с больного
    Монах
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:04
    «острый приступ ишиалгии»
    wassat
    По-ходу у Юнкера с Порошенко одно заболевание на двоих! yes
    злой партизан
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:12
    И эта алкашня желает править миром? wassat
    Горный стрелок
  7. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:18
    Ранее Юнкер уже неоднократно был замечен в состоянии, подобном тому, в котором пребывал на брюссельском саммите. В один из таких «весёлых» дней глава ЕК легко отвешивал оплеухи своим коллегам, что вызывало у него самого бурный восторг.

    Ну, прибухнул слегка, с кем не бывает ))
    Корсар0304
  8. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 15:23
    А что там ещё делать, на саммите, я б тоже накатывал))
    Сергей уи
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:37
      Цитата: Сергей уи
      А что там ещё делать, на саммите, я б тоже накатывал))

      Видимо в вас вселился дух Бориса Николаевича. Нужно провести обряд и изгнать из вас нечесть
      Александр романов
      1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 15:42
        Ну серьезно, бывал я на всяких симпозиумах, саммитах, этож тоска зелёная wassat
        Сергей уи
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:51
          Цитата: Сергей уи
          , бывал я на всяких симпозиумах, саммитах, этож тоска зелёная

          Всё для клиента.Добро пожаловать laughing
          Александр романов
  9. demo (Ван) Сегодня, 15:31
    Посмотрев на фото я с начало подумал что мужики у писсуаров "на брудершафт" столпились.
    А потом рассмотрел спереди женские платья.
    И понял, как я ошибся.
    Это Юнкер "на брудершафтился".
    demo
  10. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 15:39
    Он уже давно не юнкер, а генерал от политики, и плевать он хотел на этот саммит и на тех кто там тусуется, раз вышел в таком состоянии. Там главный сегодня Трамп, а остальные так, шестерки. Ну что они там решат, да ничего. Главное бабки платите полосатым. А что из себя представляют их вооруженные силы, мы все видели. Так что не обращайте внимания. Пусть бросит в меня камень тот, кто хоть раз таким не был. hi drinks
    Ros 56
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:49
    Ну устал человек, жарко на улице, что докопались?)))
    gukoyan
  12. Ferdinant Сегодня, 15:49
    Отдыхает товарищ,одиноко ,общество ему в радость,выпил немного.
    Ferdinant
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:34
    Не знаю, как оценит эту "болезнь" европейское сообщество, а жена Юнкера оценит правильно. yes
    Теренин
  14. Jerk Сегодня, 16:50
    Ну да, там уже заявили, что у него проблемы с мозговым кровообращанием. А у Порошенко - диабет... Ну а Ельцын вообше просто проспал fellow
    Jerk
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:00
    Интересно что польские СМИ пишут что возможно он принимал наркотики в месте с алкоголем.
    Что то в Датском Королевстве случилось ............?
    Юнкер благодарит за помощь в этих «болезненных моментах»,
    Он добавил, что Юнкер хотел бы поблагодарить премьер-министра Нидерландов Марка Рутте и премьер-министра Португалии Антонио Коучи за помощь в этих «болезненных моментах».
    - Глава ЕС принимает наркотики и чувствует себя лучше, - сказал он. Он объявил, что на следующей неделе у Юнкера очень напряженная рабочая программа, но он намерен ее реализовать.
    Шинас заметил, что он не мог сказать, принял ли глава ЕС какие-либо фармакологические средства. Он также признал, что принимает лекарства, связанные с этой болезнью.

    Juncker dziękuje za pomoc w tych "bolesnych momentach"


    Dodał, że Juncker chce podziękować premierowi Holandii Markowi Rutte i premierowi Portugalii Antonio Coście za pomoc w tych "bolesnych momentach".



    - Szef KE bierze leki i czuje się lepiej - powiedział. Poinformował, że przyszłym tygodniu Juncker ma bardzo napięty program pracy, ale zamierza go zrealizować.


    Schinas zaznaczył, że nie może powiedzieć, czy szef KE przyjmował jakieś środki farmakologiczne. Przyznał jednocześnie, że zażywa on leki, które są związane z chorobą.

    APASUS
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