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Утомлённый саммитом. Главу Еврокомиссии заподозрили в алкогольном опьянении
Пикантности в довольно рутинный саммит НАТО в Брюсселе внёс глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Пока представители делегаций, оказавшиеся на саммите, обсуждали главные темы («как не позволить военному блоку расколоться» и «как сдержать Россию»), Юнкер был выше всего этого. Солнце бельгийской столицы и несколько бокалов красного полусухого за натовским обедом разморили 63-летнего еврочиновника, и он вдруг стал буквально заваливаться на тех, кто в тот момент находился с ним рядом.
«Странное поведение» Юнкера заметили все, но никто старался не выставлять ситуацию напоказ. Однако британские и польские СМИ не оставили ситуацию без внимания, опубликовав кадры с тем, как Юнкера под руки спускали с лестницы, по которой сам он идти уже не мог. При этом настроение у Юнкера была вполне приподнятым, он пытался обнимать свои коллег и, судя по кадрам, немало шутил.
И британские, а также польские СМИ, в своих материалах назвали Юнкера нетрезвым.
Во время одной из «проходок» Юнкер не устоял на ногах и стал падать на шедшего в тот момент сзади Петра Порошенко. Родственные души?..
Через некоторое время после публикации «странных кадров» с саммита НАТО официальному представителю Еврокомиссии Маргаритис Схинас пришлось комментировать поведение шефа. Схинал отметила, что у г-на Юнкера неожиданно проявил себя «острый приступ ишиалгии» - боли в области таза. О том, почему у шефа приступы ишиалгии остро себя проявляют после фуршетов на различного рода саммитах, г-жа Схинас не сообщает.
Ранее Юнкер уже неоднократно был замечен в состоянии, подобном тому, в котором пребывал на брюссельском саммите. В один из таких «весёлых» дней глава ЕК легко отвешивал оплеухи своим коллегам, что вызывало у него самого бурный восторг.
В Европе уже отметили, что поведение Юнкера во многом олицетворяет поведение сегодняшних ЕС и НАТО.
Кадры с приболевшим Юнкером - по ссылке.
«Странное поведение» Юнкера заметили все, но никто старался не выставлять ситуацию напоказ. Однако британские и польские СМИ не оставили ситуацию без внимания, опубликовав кадры с тем, как Юнкера под руки спускали с лестницы, по которой сам он идти уже не мог. При этом настроение у Юнкера была вполне приподнятым, он пытался обнимать свои коллег и, судя по кадрам, немало шутил.
И британские, а также польские СМИ, в своих материалах назвали Юнкера нетрезвым.
Во время одной из «проходок» Юнкер не устоял на ногах и стал падать на шедшего в тот момент сзади Петра Порошенко. Родственные души?..
Через некоторое время после публикации «странных кадров» с саммита НАТО официальному представителю Еврокомиссии Маргаритис Схинас пришлось комментировать поведение шефа. Схинал отметила, что у г-на Юнкера неожиданно проявил себя «острый приступ ишиалгии» - боли в области таза. О том, почему у шефа приступы ишиалгии остро себя проявляют после фуршетов на различного рода саммитах, г-жа Схинас не сообщает.
Ранее Юнкер уже неоднократно был замечен в состоянии, подобном тому, в котором пребывал на брюссельском саммите. В один из таких «весёлых» дней глава ЕК легко отвешивал оплеухи своим коллегам, что вызывало у него самого бурный восторг.
В Европе уже отметили, что поведение Юнкера во многом олицетворяет поведение сегодняшних ЕС и НАТО.
Кадры с приболевшим Юнкером - по ссылке.
Использованы фотографии: Facebook
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