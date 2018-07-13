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ЦАХАЛ признаёт: беспилотник был сбит в воздушном пространстве Сирии
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сегодня была применена система ПВО-ПРО Patriot. В заявлении говорится, что с помощью этого зенитного ракетного комплекса был сбит беспилотный летательный аппарат, который «был выпущен в сторону Израиля» в провинции Кунейтра.
Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.
Это уже второй беспилотник, который расчёты израильских сил ПВО сбили за последние пару дней. Накануне сообщалось о применении ЗРК по БПЛА, который «пересёк израильскую границу и углубился в воздушное пространство страны на 10 км». После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.
На этом фоне приходят некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти. В ходе встречи разговор зашёл об иранском присутствии в Сирии. По крайней мере, об этом сообщают ближневосточные СМИ. Если верить этим публикациям, то Велаяти отметил, что иранские военные советники покинут территорию Сирии сразу же после того, как официальный Дамаск объявит, что в такой помощи со стороны Тегерана больше не нуждается.
Ранее президент Сирии Башар Асад отмечал, что готов дать Ирану возможность для размещения военных баз на сирийской территории.
Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.
Это уже второй беспилотник, который расчёты израильских сил ПВО сбили за последние пару дней. Накануне сообщалось о применении ЗРК по БПЛА, который «пересёк израильскую границу и углубился в воздушное пространство страны на 10 км». После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.
На этом фоне приходят некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти. В ходе встречи разговор зашёл об иранском присутствии в Сирии. По крайней мере, об этом сообщают ближневосточные СМИ. Если верить этим публикациям, то Велаяти отметил, что иранские военные советники покинут территорию Сирии сразу же после того, как официальный Дамаск объявит, что в такой помощи со стороны Тегерана больше не нуждается.
Ранее президент Сирии Башар Асад отмечал, что готов дать Ирану возможность для размещения военных баз на сирийской территории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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