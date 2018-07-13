17:15 13 июля
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ЦАХАЛ признаёт: беспилотник был сбит в воздушном пространстве Сирии

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сегодня была применена система ПВО-ПРО Patriot. В заявлении говорится, что с помощью этого зенитного ракетного комплекса был сбит беспилотный летательный аппарат, который «был выпущен в сторону Израиля» в провинции Кунейтра.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.

ЦАХАЛ признаёт: беспилотник был сбит в воздушном пространстве Сирии



Это уже второй беспилотник, который расчёты израильских сил ПВО сбили за последние пару дней. Накануне сообщалось о применении ЗРК по БПЛА, который «пересёк израильскую границу и углубился в воздушное пространство страны на 10 км». После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.

На этом фоне приходят некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти. В ходе встречи разговор зашёл об иранском присутствии в Сирии. По крайней мере, об этом сообщают ближневосточные СМИ. Если верить этим публикациям, то Велаяти отметил, что иранские военные советники покинут территорию Сирии сразу же после того, как официальный Дамаск объявит, что в такой помощи со стороны Тегерана больше не нуждается.

Ранее президент Сирии Башар Асад отмечал, что готов дать Ирану возможность для размещения военных баз на сирийской территории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 15:52
    Так я не понимаю почему тогда израильтяне верещат когда им отвечают?
    ШВЕДский_стол
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 16:27
      Цитата: ШВЕДский_стол
      когда им отвечают?

      Увы Роман,пока нет адекватного ответа.Ни Иран,ни Сирия,ни Россия не готовы ответить современными видами оружия.Одним не хватает этой самой техники,а Россию сионисты ещё не затронули.Но в связи с нарастанием напряжённости которую провоцирует Израиль это может произойти.
      Мар.Тира
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 16:31
        Может стоило бы Сирии отдать Израилю земли до Дамаска, чтобы не смущать их присутствием САА на территории САР
        Leeds
    2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:28
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Так я не понимаю почему тогда израильтяне верещат когда им отвечают?

      Нужно было дать сирийцам С-300 , чтобы они в ответ на подобные акции сбивали израильские самолёты в воздушном пространстве Ливана .
      DMB_95
    3. Orkraider (Я) Сегодня, 16:30
      При всем этом, нужно признать, что Израиль четко отстаивает интересы и свою безопастность, в той мере, какую он сам для себя очертил. Не хочу вдаваться в полимеку, и вспоминать причины, не все действия одобряю, как и отжимание территории, но.. вот конкретно в этом, они молодцы. Плевать на мировое сообщество, плевать на всех, надо им - делают.
      Надо бы написать, что надо брать пример, но также действовать нам не дадут, поэтому приходиться идти другим путем.

      Всем лета!
      Orkraider
    4. лотос (Anat Licht) Сегодня, 16:38
      Ни израильским, ни серийским военным, согласно договору от 1974г. , запрещено появляться в буферной зоне на Голанах, по этой причине и был сбит беспилотник.
      лотос
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:51
        Цитата: лотос
        Ни израильским, ни серийским военным, согласно договору от 1974г. , запрещено появляться в буферной зоне на Голанах, по этой причине и был сбит беспилотник.

        А что договор от 1974 г говорит об использовании БПЛА над территорией Сирии,самими же сирийцами ?
        в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики
        APASUS
      2. victorsh (Виктор) Сегодня, 16:53
        Ни израильским, ни серийским военным, согласно договору от 1974г. , запрещено появляться в буферной зоне на Голанах, по этой причине и был сбит беспилотник.ТАК вы там летаете?Вы нарушаете гос. границу Ливана и"херачите"оттуда сирийцев.Отвечать НЕ надо.Я НЕ признаю"холокост".Я признаю гибель 28 миллионов сов.граждан из которых было 3 мил.евреев.
        victorsh
  2. хмурый лис (павел) Сегодня, 15:53
    наглость 2е счастье ,а когда оно под питано еще что за спиной стоит Старший брат то можно творить полнейшее безобразие .и беззаконие .
    хмурый лис
  3. shans2 (shans2) Сегодня, 15:54
    просто обычная истерика у самоизбранных). Впереди у них много плохого, и каждый предыдущий премьер у них сидит в тюрьме за воровство)
    shans2
    1. 123456789 Сегодня, 16:24
      Цитата: shans2
      каждый предыдущий премьер у них сидит в тюрьме за воровство)

      А МБ это пример для подражания? hi
      123456789
    2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 16:24
      Цитата: shans2
      и каждый предыдущий премьер у них сидит в тюрьме за воровство

      Нетаньяху, кстати, тоже успел отметиться махинациями. Но дело замяли.
      Kuroneko
  4. Лесс Сегодня, 15:55
    Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.
    Странно что не заявляют, что беспилотник был иранским, запущен иранцами и с территории Ирана...
    Лесс
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:04
    После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.
    ....Т.е.Израиль на территории Сирии воюет с проиранскими формированиями,САА, а не с террористами...Типа, откажется Сирия от иранской помощи, поможем в борьбе с террористами...
    parusnik
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:05
    Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сегодня была применена система ПВО-ПРО Patriot. В заявлении говорится, что с помощью этого зенитного ракетного комплекса был сбит беспилотный летательный аппарат. ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.

    Никто и не сомневался, что евреи, такие евреи. negative
    К-50
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:07
    "Избранные" - террористы, кто бы в этом сомневался. Чистой воды террористическое государство. wassat
    Egorovich
    1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:11
      Почему "террористы"? Сирия же первая напала.
      Джек О’Нилл
  8. РядовойСА Сегодня, 16:10
    евреи - это первые террористы в мире.
    РядовойСА
  9. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:10
    Интересно, если бы ну гипотетическая Атлантида сбила бы свой простой коптер над исраилем? Вот бы вою было до той самой Атлантиды. А так , наглости кошерных - нет предела. Летайте господа кошерные над иЗраилем, и никто вас не тронет. Прилетите в Сирию - не обессудьте.
    Николай Петров
  10. лотос (Anat Licht) Сегодня, 16:25
    подробности встречи президента России Владимира Путина с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти.
    Аргентина потребовала от России выдать ей Али Акбара Велаяти — советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи .... на иранца в Аргентине выдан как национальный, так и международный ордер на арест.
    Али Акбара Велаяти обвиняют в терроризме, в результате которого был взорван еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе и погибло 85 человек.
    В организации теракта в Аргентине , помимо Велаяти, обвиняются еще семь террористов, граждан Ирана, на которых также выданы международные ордера на арест.
    лотос
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 17:06
      Вот пусть Аргенитина и требует выдачи....если с ней есть соответствующий договор. С Израилем, к примеру, нету.
      Zaurbek
  11. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:27
    Цитата: parusnik
    После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.
    ....Т.е.Израиль на территории Сирии воюет с проиранскими формированиями,САА, а не с террористами...Типа, откажется Сирия от иранской помощи, поможем в борьбе с террористами...

    Исраиль лечит блохастых, и в то же время снабжает их оружием. А не нравится избранным, что иих оружие в виде трофеев от блохастых ИГ попадает в руки САА
    Николай Петров
    1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:32
      Вот сколько вижу, что евреи лечат терров, а пруфов как не было, так и нет.
      Хотя,.. с другой стороны - у всех свои терры. Для Израиля "Хезболла" терры, а для нас братушки.
      Джек О’Нилл
      1. GibSoN Сегодня, 16:37
        Я так вообще даже не вижу.. Какие пруфы? Я даже новостей про это не читал в официальных Российских СМИ! Даже не знаю, это либо тролли вбрасывают, либо кто то ну очень много знающий..Да и определиться не мешало бы! Кто для кого и как плох! А то так можно и всю власть в нехороших записать. А что! Для одних они молодцы, для других нет..Не ясно одно, кто, зачем и почему всеми силами склоняет страну к националистическому противостоянию и гражданскому конфликту! Вся идеология современной РФ, ты или за власть, или ты предатель-нищеброд который не в состоянии заработать, выучиться и т.д.. то есть не достойный быть гражданином РФ.. Ну там чемодан-вокзал..
        GibSoN
        1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:40
          Я так вообще даже не вижу.. Какие пруфы? Я даже новостей про это не читал в официальных Российских СМИ! Даже не знаю, это либо тролли вбрасывают, либо кто то ну очень много знающий..

          Думаю, что все дело в антисемитизме. Вот и придумывают истории про плохих евреев. Ну это мое ИМХО.
          Джек О’Нилл
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:41
        Цитата: Джек О’Нилл
        Хотя,.. с другой стороны - у всех свои терры. Для Израиля "Хезболла" терры, а для нас братушки.

        Да, что то и я не припомню, что бы где то и когда то в мире было иначе yes
        Теренин
  12. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:39
    ЦАХАЛ признаёт: беспилотник был сбит в воздушном пространстве Сирии
    Израилю было бы хорошо если б рядом был еще один Израиль, туда можно было бы все сваливать, а так у всех есть Израиль, а у Израиля нет Израиля, приходится врать..... laughing
    XXXIII
  13. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:42
    Т.е. БПЛА исраильский, сбит над территорией сопредельного государства. И... ну сбит. и ладно. А теперь если БПЛА прилетит в какнутый исраиль. Вот тут и будет вой. про холокост. Можете бить негров, хохлов, русских, и др. нации. Но, евреюг не сметь, иначе окажешься фашистом.
    Николай Петров
  14. мерцание (Николай) Сегодня, 17:05
    Ранее Шойгу
    Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию
    дал понять, что вопрос поставок С-300 будет решать Дамаск, т.е. Израиль должен обращаться к Асаду.
    Сейчас
    Велаяти отметил, что иранские военные советники покинут территорию Сирии сразу же после того, как официальный Дамаск объявит, что в такой помощи со стороны Тегерана больше не нуждается.
    Иран устами Велаяти говорит практически тоже, т.е. Израиль по этому вопросу должен обращаться к Асаду.
    мерцание
  15. 123456789 Сегодня, 17:10
    в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики. Это уже второй беспилотник, который расчёты израильских сил ПВО сбили за последние пару дней. После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.


    «Во-первых, я не брал твоего горшка, во‑вторых, он был уже треснутый, а в‑третьих, я вернул его целым!» laughing
    123456789
  16. лотос (Anat Licht) Сегодня, 17:11
    Цитата: Николай Петров
    Т.е. БПЛА исраильский, сбит над территорией сопредельного государства. И... ну сбит. и ладно. А теперь если БПЛА прилетит в какнутый исраиль. Вот тут и будет вой. про холокост. Можете бить негров, хохлов, русских, и др. нации. Но, евреюг не сметь, иначе окажешься фашистом.

    11 июля очередной иранский беспилотник был сбит на территории Израиля .
    В ответ израильскими ВВС были атакованы три объекта, которые использовали иранские военные и откуда был направлен беспилотник.
    Сегодня, опять беспилотник был запущен в сторону Израиля, результат тот же ....
    лотос
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