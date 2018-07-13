17:15 13 июля
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Украина сообщила о получении зарубежного оборудования для производства ракет к ЗРК "Бук"

С Украины приходят сообщения о том, что страна закупила некое зарубежное оборудование, которое позволит наладить замкнутый цикл для производства ракет к зенитным ракетным комплексам «Бук». Также заявлено, что это оборудование позволит запустить производства ракет для «перспективного украинского ЗРК средней дальности».

При этом добавлено, что для налаживания производственного конвейерного процесса придётся затратить «некоторое время».




На данный момент на вооружении ВСУ стоят ЗРК «Бук-М1» и несколько других модификаций тех же комплексов. Также вооружённые силы Украины оснащены некоторыми модификациями ЗРК С-300. При этом отмечается, что специалисты ремонтных предприятий всё чаще вынуждены проводить внеплановые осмотры техники в связи с использованием боеприпасов, срок эксплуатации которых приближается к предельному.

У кого именно Украина закупила упомянутое оборудование для производства ракет, которые можно использовать
на ЗРК «Бук»? Ответа на этот вопрос ни украинское военное ведомство, ни представители оборонно-промышленного комплекса пока не дают.

Между тем сообщается, что на Павлоградском химзаводе разработано "новое смесевое твёрдое топливо", которое обладает «улучшенными характеристиками». Планируется, что это топливо будет использоваться для заправки зенитных ракет украинских ЗРК после их модернизации, а также тех, которые будут произведены на зарубежном оборудовании.

Напомним, что расчёты ВСУ подозреваются в применении ЗРК "Бук" по малайзийскому авиалайнеру в июле 2014 года над Донбассом. Через несколько дней - четвёртая годовщина той страшной трагедии, при этом так называемая голландская комиссия до сих пор пытается притянуть за уши "версию с российской ответственностью".

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 15

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:24
    Больше вопросов чем ответов.Надеюсь ничего у них не получится.Украина потеряла не только мощности но и спецов.
    Magic Archer
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 16:44
      Давайте,давайте..... надеюсь он будет такого же качества ,как миномет "молот" - самоподрывной.
      Dimontius
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:46
      Совсем недавно был скандал с получением Северной Кореи технологии ракетных двигателей из Украины.
      Еще не закончено расследование по крушению МН-17, а западные страны уже передают
      оборудование, которое позволит наладить замкнутый цикл для производства ракет к зенитным ракетным комплексам «Бук». Также заявлено, что это оборудование позволит запустить производства ракет для «перспективного украинского ЗРК средней дальности».

      А это уже прямое нарушение соглашения об ограничении экспорта в области ракетных технологий (РКРТ)!
      Vita VKO
    3. den3080 Сегодня, 16:56
      полагаю, что оборудование получено из Голландии.
      den3080
  2. Jerk Сегодня, 16:28
    Опоздали чуток - над Украиной уже никто не летает, больше провокаций не получится
    Jerk
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:32
    Никак Батька расстарался? С него станется. Ну так у него пятый срок кончается... wassat
    Горный стрелок
  4. polpot (Andru) Сегодня, 16:37
    Ждем когда Павлоградский химзавод взлетит на воздух в результате своих опытов с порохом
    polpot
  5. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:44
    Самая тема, что бы устроить очередные "похороны"!
    Вождь краснокожих
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:44
    С Украины приходят сообщения о том, что страна закупила некое зарубежное оборудование, которое позволит наладить замкнутый цикл для производства ракет к зенитным ракетным комплексам «Бук».

    Очевидно западным дерьмократиям показалось мало одного сбитого урковермахтом "Боинга", решили довооружить, чтобы те ещё что-нибудь сбили для провокации. sad negative
    К-50
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:45
    Это уже давняя тенденция: "чебурашки", украинские ПТРК, "буки", снайперки...и, наверняка, много чего "за пазухой". Украина готовится стать ареной для довольно технологичных армий. Про "ржавое" ВСУ могут петь только "специально оплаченные люди", в т.ч. и на ВО.
    ВСУ - как наш автопром, для убийства русских людей напихают сколько угодно армейских "дженериков". Это всё далеко зашло.
    samarin1969
  8. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:46
    Ну что сказать? Уважаемые Авиакампании, держитесь подальше от территории украины. И будет вам счастье. Над Россией вас точно никто не собьёт.
    Николай Петров
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:47
    Турция поставила на Украину станок для формирования корпусов ракет,по ящику показывали - очередная Перемога! Только не все заканчивается на корпусах и топливе. Судя по победным новостям ,они ракеты делают на раз,только испытания показывают как то отрывками с расстояния и непонятные куски ,якобы попадания в цель.
    Есть еще немаловажный фактор ,такой как союзники по Европе.Зачем им конкурент ? Даже если хватит мозгов произвести реальный продукт,скорее всего украинцев заставят купить оружие по стандарту НАТО,для того что бы их контролировать.И не ждать очередной раз что подобные системы вдруг попадут в Иран или С Корею
    APASUS
  10. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 16:48
    Скоро появятся заявления что украинцы стали обладать сатаной(воеводой)))
    юра харламов
  11. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:07
    У кого именно Украина закупила упомянутое оборудование для производства ракет, которые можно использовать
    на ЗРК «Бук»?

    Ужель Белоруссия постаралась? Вряд ли у кого-то ещё из постсоветского лагеря остались достаточные технологии для воспроизводства ракет к "Буку".
    Kuroneko
  12. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 17:11
    И тут авиоперевозчики напрягаясь не на шутку........
    Evgenii Xolod
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