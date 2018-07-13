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Доклад: натовцы применяли в Ливии боеприпасы с обеднённым ураном. И где трибунал?
Сенсационную информацию публикует группа ливийских исследователей, которые в течение нескольких лет изучали фрагменты натовских боеприпасов, использованных в своё время при бомбардировках Ливии. Напомним, что НАТО осуществило атаки на Ливию в 2011 году, в результате чего был зверски убит глава государства Муаммар Каддафи, а сама страна оказалась погружённой в хаос террористических и клановых войн.
РИА Новости приводит материалы ливийского эксперта по окружающей среде, входящего в национальный комитет по атомной энергии, Нури ад-Друки. Эксперт отмечает, что в результате тщательных исследований было установлено, что натовская коалиция неоднократно применяла при бомбардировках Ливии авиационные боеприпасы с обеднённым ураном. В частности, боеприпасы такого характера использовались для нанесения ударов по правительственным объектам в Триполи и военным базам ливийской армии.
Отмечено, что некоторые фрагменты боеприпасов «фонят». Также следы радиационного загрязнения обнаружены на тех местах, куда они падали.
Нури ад-Друки:
Это далеко не первое применение натовской авиацией подобного рода смертоносных вооружений. Боеприпасы с обеднённым ураном Североатлантический военный блок применял в своё время при бомбардировках Югославии. Именно так США и союзники «сеяли демократию» на Балканах. И те посевы в виде последствий радиоактивного загрязнения, сказывающегося на здоровье людей, до сих пор дают свои страшные плоды. Но никто из натовских генералов и экс-руководителей западных стран до сих пор не сел на скамью военного трибунала за совершённые страшные преступления против человечества.
РИА Новости приводит материалы ливийского эксперта по окружающей среде, входящего в национальный комитет по атомной энергии, Нури ад-Друки. Эксперт отмечает, что в результате тщательных исследований было установлено, что натовская коалиция неоднократно применяла при бомбардировках Ливии авиационные боеприпасы с обеднённым ураном. В частности, боеприпасы такого характера использовались для нанесения ударов по правительственным объектам в Триполи и военным базам ливийской армии.
Отмечено, что некоторые фрагменты боеприпасов «фонят». Также следы радиационного загрязнения обнаружены на тех местах, куда они падали.
Нури ад-Друки:
Проведены исследования и замеры уровня радиации. Радиационный фон показывает, что натовцы применяли авиационные боеприпасы с обеднённым ураном.
Это далеко не первое применение натовской авиацией подобного рода смертоносных вооружений. Боеприпасы с обеднённым ураном Североатлантический военный блок применял в своё время при бомбардировках Югославии. Именно так США и союзники «сеяли демократию» на Балканах. И те посевы в виде последствий радиоактивного загрязнения, сказывающегося на здоровье людей, до сих пор дают свои страшные плоды. Но никто из натовских генералов и экс-руководителей западных стран до сих пор не сел на скамью военного трибунала за совершённые страшные преступления против человечества.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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