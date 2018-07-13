20:43 13 июля
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Доклад: натовцы применяли в Ливии боеприпасы с обеднённым ураном. И где трибунал?

Сенсационную информацию публикует группа ливийских исследователей, которые в течение нескольких лет изучали фрагменты натовских боеприпасов, использованных в своё время при бомбардировках Ливии. Напомним, что НАТО осуществило атаки на Ливию в 2011 году, в результате чего был зверски убит глава государства Муаммар Каддафи, а сама страна оказалась погружённой в хаос террористических и клановых войн.

Доклад: натовцы применяли в Ливии боеприпасы с обеднённым ураном. И где трибунал?


РИА Новости приводит материалы ливийского эксперта по окружающей среде, входящего в национальный комитет по атомной энергии, Нури ад-Друки. Эксперт отмечает, что в результате тщательных исследований было установлено, что натовская коалиция неоднократно применяла при бомбардировках Ливии авиационные боеприпасы с обеднённым ураном. В частности, боеприпасы такого характера использовались для нанесения ударов по правительственным объектам в Триполи и военным базам ливийской армии.


Отмечено, что некоторые фрагменты боеприпасов «фонят». Также следы радиационного загрязнения обнаружены на тех местах, куда они падали.

Нури ад-Друки:
Проведены исследования и замеры уровня радиации. Радиационный фон показывает, что натовцы применяли авиационные боеприпасы с обеднённым ураном.


Это далеко не первое применение натовской авиацией подобного рода смертоносных вооружений. Боеприпасы с обеднённым ураном Североатлантический военный блок применял в своё время при бомбардировках Югославии. Именно так США и союзники «сеяли демократию» на Балканах. И те посевы в виде последствий радиоактивного загрязнения, сказывающегося на здоровье людей, до сих пор дают свои страшные плоды. Но никто из натовских генералов и экс-руководителей западных стран до сих пор не сел на скамью военного трибунала за совершённые страшные преступления против человечества.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 71

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  1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:10
    Доклад: натовцы применяли в Ливии бомбы с обеднённым ураном. И где трибунал?

    А где это запрещено?
    профессор
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:16
      А где это разрешено?
      pvv113
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:20
        Цитата: pvv113
        А где это разрешено?

        Все что не запрещено- разрешено, КЭП. fellow
        профессор
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:30
          Я почему-то именно на такой ответ и рассчитывал.
          Тем не менее, сербы готовят иск в отношении стран НАТО, использовавших боеприпасы с обедненным ураном в ходе агрессии НАТО на Югославию в 1999 году. Возможно, по этому же пути пойдет и Ливия
          https://pikabu.ru/story/grazhdane_serbii_podadut_
          isk_protiv_nato_5800606
          pvv113
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:43
            Не слышал я о таких бомбах, снаряды к пушкам БОПС да, применялись в пушках, на А-10 а вот бомб, не найду кроме как в фейковых новостях... Какая то бомба бессмысленная получается, себе дороже
            MPN
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:46
              Скорее всего - так и есть. Но тем, на кого это упало, все равно - бомба или снаряд
              pvv113
              1. MPN (Павел) Сегодня, 17:48
                Да в Ливии применялись со штурмовиков А-10 снаряды с обедненным ураном... Конечьно хорошего мало, но снарид пробивает по моему 600мм гомогенной брони... и это 30мм снаряд а скорострельность, по моему 6000 у нее. на ютубе есть кадры с полигона.. впечатляет...
                MPN
                1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:29
                  К сожалению, исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и другими учреждениями, не касались внутреннего облучения. Например, Министерство обороны США утверждает, что оно не находит связь между обедненным ураном и раковыми заболеваниями в Ираке. Исследования, проведенные ВОЗ и ЕС, пришли к такому же выводу. Эти исследования установили, что уровень радиации на Балканах и в Ираке не наносит вреда здоровью. Тем не менее там зафиксированы случаи рождения детей с врожденными дефектами и высокий уровень заболеваемости раком.


                  США и НАТО сделали под себя исследования , но ничего это им аукнется.
                  cniza
            2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:12
              Цитата: MPN
              Какая то бомба бессмысленная получается, себе дороже

              Если использовать как оболочку для СМ СБП -- есть смысл... Прочностные качества выше критики. Вон, сердечники из ОУ танковую броню прошивают на счет "раз-два"!
              Удав КАА
              1. MPN (Павел) Сегодня, 19:14
                Ну БОПС это лом со скоростью 1800м\с переводить на джоули лень, а бомба как?
                MPN
                1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:21
                  Цитата: MPN
                  а бомба как?

                  Как оболочка сверхпрочная.
                  Чем дольше "держится", тем больше прореагирует компонентов СБП...Как-то так, если на пальцах. yes
                  Удав КАА
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 19:23
                    Саша! Приветствую! hi Нет таких бомб, я летчик не слышал даже о таких... Вероятность прямого попадания бомбы в объект 0,025. request
                    MPN
                    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:37
                      Цитата: MPN
                      Нет таких бомб, я летчик не слышал даже о таких...

                      Паша, привет! hi
                      Если "возил посылки" от 12 ГУМО, то должен знать, что это за изделия... Там очень важны прочностные характеристи корпуса. По сути это "реактор" для компонентов. Чем дольше корпус держит сверхдавление, тем больше прореагирует содержимое... А когда 2-3 кило рванет вблизи объекта, то точность может быть и такой, как ты указал! bully Хотя, наши научились "чугунийй" укладывать как ВТО.
                      Удав КАА
                      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:40
                        Саш это все правильно, не возил, но знаю, там чуть другое. (я летчик ИБА) но знаю..Задержку можно взрывателем достичь, но обедненный уран для эти целей бессмысленно... hi
                        MPN
                  2. MPN (Павел) Сегодня, 19:36
                    Да и не прочная она, она другой эффект имеет , она как тот взаимодействует посмотри на видео в ютубе есть она (обедненный уран) как бы прожигает.. кумулятивный снаряд пробивает, а это прожигает..
                    MPN
                    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:51
                      Цитата: MPN
                      Да и не прочная она,

                      Паша, я про сердечники писал еще в году 16-м... Я это знаю. А вот о том, что из него делают корпуса и вкладыши СБП, можно прочитать даже в ВИКИ:
                      Обеднённый уран используется для оболочек ядерных зарядов, а также, в качестве ядерного топлива — третьего компонента в трёхступенчатых термоядерных зарядов: уран-238 не имеет критической массы, но под воздействием нейтронного пучка от термоядерной реакции быстро распадается с выделением дополнительной энергии. Это позволяет значительно (в 2-5 раз) повысить мощность взрыва, ценой еще более значительного (в 5-10 раз) увеличения радиоактивного загрязнения продуктами распада.
                      Удав КАА
          2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:53
            Цитата: pvv113
            Я почему-то именно на такой ответ и рассчитывал.

            8)))))))))))
            Формально радиологическое оружие не запрещено. По понятной причине. Но представьте уровень истерики в Израиле, если "грязную бомбу" официально поставят на вооружение в Иране 8)))))))
            Лопатов
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:56
              представьте уровень истерики в Израиле

              Представляю!!! belay
              pvv113
            2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 18:53
              Цитата: Лопатов
              Цитата: pvv113
              Я почему-то именно на такой ответ и рассчитывал.

              8)))))))))))
              Формально радиологическое оружие не запрещено. По понятной причине. Но представьте уровень истерики в Израиле, если "грязную бомбу" официально поставят на вооружение в Иране 8)))))))

              Обедненный уран ни разу не радиологическое оружие и не приплетайте сюда "грязную бомбу".

              Из личного фотоальбома. Выставка в Париже. В центре Парижа, возле музея Инвалидов. Все, включая детей могли потрогать обогащенный уран. "Грязная бомба"?
              профессор
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:18
                Цитата: профессор
                Обедненный уран ни разу не радиологическое оружие

                Обеднённый уран радиологическое оружие в чистейшем виде. Так как радиоактивное заражение является одним из его поражающих факторов

                Цитата: профессор
                Из личного фотоальбома. Выставка в Париже. В центре Парижа, возле музея Инвалидов. Все, включая детей могли потрогать обогащенный уран.

                А чего так слабенько? Растереть в пыль, и распылять на улицах города Парижа, чтобы тоже почувствовали, каков он, запах "демократии" на экспорт. Франция ведь тоже поучаствовала в уничтожении Ливии как государства и превращении её в очередное Сомали.
                Лопатов
                1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 19:51
                  Цитата: Лопатов
                  Обеднённый уран радиологическое оружие в чистейшем виде. Так как радиоактивное заражение является одним из его поражающих факторов

                  Шутите? И какое же у него излучение? wink

                  Цитата: Лопатов
                  А чего так слабенько? Растереть в пыль, и распылять на улицах города Парижа, чтобы тоже почувствовали, каков он, запах "демократии" на экспорт. Франция ведь тоже поучаствовала в уничтожении Ливии как государства и превращении её в очередное Сомали.

                  И как же они "радиологическое оружие в чистейшем виде" на площади у Музея Инвалидов (да, да. Именно там где похоронен Наполеон) выставили. Да и еще и давали всем желающим потрогать? И я конечно в руках держал. Облучился? lol
                  А вот если распылить его то он будет опасен, но ни как не из-за радиации, а лишь как токсичный тяжелый метал. Свинец ни чем не лучше.
                  профессор
                  1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 20:31
                    Цитата: профессор
                    Шутите? И какое же у него излучение?

                    Отличный вопрос. Наверное, радиоактивное, нет?

                    Цитата: профессор
                    Да и еще и давали всем желающим потрогать?

                    Трогать? Нет, его вдыхать надо. Я смотрю, Вы в очередной раз на своего конька сели, "дурачка" включаете?
                    Между выставленным на Вашей фотографии и тем, во что превращается "ломик" после столкновения с твёрдой преградой разница просто гигантская

                    А давайте так сделаем, проверим насколько Вы верны идеалам Демократии: Вы рассыпьте под мантры "это безопасно" у себя дома хотя бы граммов 10 пыли обеднённого урана. Согласны? Или пускай за милую Демократию кто-нибудь другой лейкемией расплачивается?
                    Лопатов
          3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:58
            Цитата: pvv113
            Я почему-то именно на такой ответ и рассчитывал.
            Тем не менее, сербы готовят иск в отношении стран НАТО, использовавших боеприпасы с обедненным ураном в ходе агрессии НАТО на Югославию в 1999 году. Возможно, по этому же пути пойдет и Ливия
            https://pikabu.ru/story/grazhdane_serbii_podadut_
            isk_protiv_nato_5800606

            Удачи и тем и другим. Кстати свинец также тяжелый метал и так же опасен как и уран. А свинец чуть-ли не в каждой пуле.

            Цитата: solzh
            Цитата: профессор
            А где это запрещено?

            Вы правы, прямого запрета нет. Но есть Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года. И эти бомбардировки можно расценивать как бомбовый терроризм.

            А российкие бомбардировки в Сирии как рассматривать тогда?

            Цитата: Trek
            Ну вот сразу сразу в защиту США бросились "товарищи из Израиля"....Самое интересное , что бомбить чужую страну ,просто так ,это уже в порядке вещей у них..? Где это запрещено итт.д. Такую страну разбомбили , в социальном плане такое никому не снилось из стран ..Вот она их хищнеческая сущность .

            Это вы про бомбардировку Грузии? Лицезрели.
            профессор
            1. Ю-81 (Юрий) Сегодня, 18:06
              То есть вы видите аналогию между нашим ответом Грузии на ее агрессию против наших миротворцев и мирных жителей с бомбардировками НАТО Югославии? Однако.. какие же вы..
              Ю-81
              1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:26
                Цитата: Ю-81
                То есть вы видите аналогию между нашим ответом Грузии на ее агрессию против наших миротворцев и мирных жителей с бомбардировками НАТО Югославии? Однако.. какие же вы..

                Да, полно Вам, Юрий удивляться. Посмотрите историю. Всё, что не касается безопасности самого Израиля подлежит их критическому исследованию и умозаключению со снисходительно-пренебрежительной ухмылкой превосходства и верности их выводов. yes
                Теренин
              2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 18:54
                Цитата: Ю-81
                То есть вы видите аналогию между нашим ответом Грузии на ее агрессию против наших миротворцев и мирных жителей с бомбардировками НАТО Югославии? Однако.. какие же вы..

                Мандат "миротворцев" в студию.
                профессор
                1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:06
                  Грузия напала на наших военнослужащих. А это казус белли. Могли и Тбилиси взять, и Саакашвили в плен взять. Могли бомбить всё что считали из необходимым. hi
                  dr.star75
            2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:22
              в каждом ответе видно что еврей отвечает, непонятно только что на этом сайте делаете, вот и сидите на американских форумах, вы же им задницы лижете, или никак Родина не отпускает? беда, с таким раздвоением сознательного и подсознательного и до психических расстройств недалеко
              _Ugene_
            3. внук Перуна (Сергей) Сегодня, 19:03
              Цитата: профессор
              Кстати свинец также тяжелый метал и так же опасен как и уран. А свинец чуть-ли не в каждой пуле.

              Кстати, какова радиоактивность свинца по сравнению с ураном?
              Цитата: профессор
              А российкие бомбардировки в Сирии как рассматривать тогда?

              Как борьбу с террористами (в которой кстати участвует и "западная коалиция") и никак иначе.
              В отличие от бомбежек натовцами правительственных армий в Югославии, Ираке и Ливии. Которые иначе как нападением на суверенное государство не назовешь.
              Цитата: профессор
              Это вы про бомбардировку Грузии?

              И сколько грузинских городов или хотя бы деревень разбомблено?
              Кстати в ответ на убийство наших миротворцев. Что четко говорит, что агрессором была Грузия.
              А теперь расскажите нам, какими агрессорами были Югославия, Ирак и Ливия по отношению к НАТО...
              внук Перуна
        2. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:43
          В нашем подлунном мире разрешено всё. С некоторыми оговорками. Если ты крутой и сильный, то тебе всё разрешено. Гааги там всякие, трибуналы и прочая хрень тебя не колышит. А вот если ты маленький и слабый, то тебе всё запрещено. А вот если вякнешь чего не то, то тебе сразу гвоздь с обеднённым ураном в башку забьют и в хлорке утопят. А в трибунале скажут, что поделом. И будут аплодировать стоя, как у нас в Думе по прибытию хозяев мира.
          Yrec
      2. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:21
        Там же, где к примеру и монокарбид вольфрама.
        Ничего "ужасного" в об. уране нет. Да, токсичный. Но кто ж его в здравом уме жрать будет? Медь тоже токсична, но на кумулятивные боеприпасы чет никто не пиняет.
        Джек О’Нилл
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:30
          Цитата: Джек О’Нилл
          Медь тоже токсична, но на кумулятивные боеприпасы чет никто не пиняет.

          А они тоже создают радиоактивный фон!? belay
          Удав КАА
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:35
            А они тоже создают радиоактивный фон!? belay

            Даже человек его создает, как и любой живой организм. Вот только выше фона, или нет? Нет, не выше.
            Более того, из об. урана делают контейнеры для перевозки ядерных отходов, зубные пломбы/протезы.
            Джек О’Нилл
            1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:01
              Цитата: Джек О’Нилл
              из об. урана делают контейнеры для перевозки ядерных отходов, зубные пломбы/протезы.

              Ну, насчет "контейнеров" -- не возражаю. Прочная вещь, однако.
              А вот насчет пломб/протезов -- "смутные сомнения гложут меня" (с). Головной мозг слишком близко!
              Кстати, "обедненным" считается U- содержащее изделие с весовым соотношением 0,1-0,3% по U235. Ну, и где они в таком количестве нашли "осколки"? Наведенная радиация -- не есть U235.
              Потом, есть ОБС, что в Ливии амы использовали СМ СБП с коротко живущими элементами... Корпуса таких БП могли изготовляться из обедненного урана. Но это -- ОБС!
              Теперь с нашей подачи "эксперты" пытаются взять янки за фаберже... Это смешно! Лабораторный (спектральный, химический, изотопный и т.п.) анализ где они собираются проводить в разрушенной стране?
              Так что, я бы все делил на 10.., чтобы быть ближе к истине, которая -- "где-то рядом". bully
              Удав КАА
              1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:09
                А вот насчет пломб/протезов -- "смутные сомнения гложут меня" (с). Головной мозг слишком близко!

                И что?

                Кстати, "обедненным" считается U- содержащее изделие с весовым соотношением 0,1-0,3% по U235. Ну, и где они в таком количестве нашли "осколки"? Наведенная радиация -- не есть U235

                Не понял, что Вы сказать хотели?
                Джек О’Нилл
                1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:24
                  Цитата: Джек О’Нилл
                  Не понял, что Вы сказать хотели?

                  Только то, что сказал. hi
                  Удав КАА
                  1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:25
                    Только то, что сказал. hi

                    Так я и не понял, что Вы сказать то хотели.)
                    Джек О’Нилл
                    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:31
                      Цитата: Джек О’Нилл
                      Так я и не понял, что Вы сказать то хотели.)

                      Юрий, я просто напомнил критерий по которому уран считается "обедненным". На 100% разделять на изотопы природный уран никто не собирается. Да и крайне дорого это.
                      Как-то так, однако.
                      Удав КАА
        2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:17
          Цитата: Джек О’Нилл
          Ничего "ужасного" в об. уране нет.

          Ага 8))) Именно потому его применяют в "ломиках"... Именно потому предпочитают всяким вольфрамовым.
          Ну а радиоактивная пыль... такая мелочь! Конечно, если вдыхаешь не сам 8)))
          Лопатов
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:01
            Ага 8))) Именно потому его применяют в "ломиках"... Именно потому предпочитают всяким вольфрамовым

            Используют по причине высокой плотности материала.
            И да, если вдохнете пыль карбида вольфрама, вам так же не поздоровиться.
            А еще, не дай Бог, свинец попадет... Тоже, знаете ли, не то чтобы полезный материал в организме.
            Вот смысл выдумывать проблему на пустом месте?
            Джек О’Нилл
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:24
              Цитата: Джек О’Нилл
              Используют по причине высокой плотности материала.

              Нет, батенька, его используют из-за высокого запреградного
              Лопатов
              1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:36
                Нет, батенька, его используют из-за высокого запреградного

                Привет высокая плотность...
                Джек О’Нилл
        3. внук Перуна (Сергей) Сегодня, 19:13
          Цитата: Джек О’Нилл
          Ничего "ужасного" в об. уране нет. Да, токсичный.

          Ага, кроме радиоактивности и токсичности...
          Цитата: Джек О’Нилл
          Но кто ж его в здравом уме жрать будет?

          Вообще-то урановый сердечник в большинстве случаев разрушается, в том числе с образованием радиоактивной пыли. Которую вдыхают люди.
          Кроме того, не разрушенные урановые сердечники отравляют грунтовые воды и повышают радиационный фон.
          Цитата: Джек О’Нилл
          Медь тоже токсична, но на кумулятивные боеприпасы чет никто не пиняет

          Я думаю, что Вы без проблем можете носить в кармане брюк кусок меди. А вот "такой же безопасный" кусок урана вряд ли рискнете wink
          внук Перуна
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:34
            Ага, кроме радиоактивности и токсичности...

            Любой металл радиоактивен, а об. уран не выбивается из фона. Да, токсичен. И что?.. Вы его есть собираетесь?
            А учитывая, что используют его в снарядах, то как то уже все ровно, отравится им кто то, или нет. К примеру экипаж танка, который решит перекусить об. ураном на обед.

            Вообще-то урановый сердечник в большинстве случаев разрушается, в том числе с образованием радиоактивной пыли. Которую вдыхают люди.

            Не всегда. Зависит от преграды. Если что то плотное, не сильно меньше того же ою урана, то да. И опять же - токсичную аэрозоль. Она быстро рассеивается, как и любая аэрозоль.
            А то, что людей осколками в боевом отделении выносит, это ничего? Главное что вдыхают токсичный элемент? laughing

            Кроме того, не разрушенные урановые сердечники отравляют грунтовые воды и повышают радиационный фон.

            Чтобы что то серьезное было, нужно тонны свалить в речку/озеро. Это, справедливо к практически любому металлу, та же медь, свинец (особенно!), цинк, алюминий и т.д.
            А грешат все на об. уран...

            Я думаю, что Вы без проблем можете носить в кармане брюк кусок меди. А вот "такой же безопасный" кусок урана вряд ли рискнете wink

            Без проблем! Проблемы будут, если он попадет в организм.
            Джек О’Нилл
            1. внук Перуна (Сергей) Сегодня, 20:25
              Цитата: Джек О’Нилл
              Любой металл радиоактивен, а об. уран не выбивается из фона.

              Точно любой? В школе физику прогуливали?
              Все встречающиеся в природе изотопы свинца стабильны и ни разу не радиоактивны.
              Даже больше - в силу стабильности свинец используется в биологической защите ядерных реакторов. То есть даже поглощенные нейтроны не переизлучает.
              В отличие от урана, который наоборот сам излучает в силу своей нестабильности.
              Цитата: Джек О’Нилл
              Да, токсичен. И что?.. Вы его есть собираетесь?

              Еще раз, если читаете невнимательно:
              ЗАРАЖАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ, на которой живет мирное население. Заражается на длительный срок. Заражается и отравляется.
              Цитата: Джек О’Нилл
              Чтобы что то серьезное было, нужно тонны свалить в речку/озеро.

              Если в озеро свалить тонны меди и свинца, то у людей максимум диарея будет.
              А если тонны урана - то массовая онкология.
              И не надо акцентировать, что уран "обедненный". Вся его "обедненность" в том, что из природной смеси изотопов извлекли уран 235, которого в природном всего лишь доли процента.
              Так что мнимая безопасность "обедненного" - для двоечников.
              внук Перуна
    2. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 17:17
      Следственную комиссию итальянского парламента, которая после длительных исследований, два дня назад сделала вывод, что существует прямая связь между использованием обедненного урана и заболеваниями итальянских военных, которые провели в Косове и Метохии три месяца. В Италии по этой проблеме вынесены уже 43 приговора, из которых 13 окончательных, они предусматривают возмещение ущерба итальянским солдатам, участвовавшим в миссиях от Боснии и Герцеговины, Косова и Метохии и Ирака, до Афганистана, где НАТО применяло обедненный уран
      /БЕЛГРАД, 10 февраля 2018. /ТАСС//


      Вот только ворон ворону...
      Serg Koma
    3. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:22
      ну вроде конвенции там всякие о запрещении омп?Не?
      dr.star75
    4. solzh (Сергей) Сегодня, 17:30
      Цитата: профессор
      А где это запрещено?

      Вы правы, прямого запрета нет. Но есть Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года. И эти бомбардировки можно расценивать как бомбовый терроризм.
      solzh
    5. Trek Сегодня, 17:31
      Цитата: профессор
      Доклад: натовцы применяли в Ливии бомбы с обеднённым ураном. И где трибунал?

      А где это запрещено?

      Ну вот сразу сразу в защиту США бросились "товарищи из Израиля"....Самое интересное , что бомбить чужую страну ,просто так ,это уже в порядке вещей у них..? Где это запрещено итт.д. Такую страну разбомбили , в социальном плане такое никому не снилось из стран ..Вот она их хищнеческая сущность .
      Trek
      1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:24
        Цитата: Trek
        Ну вот сразу сразу в защиту США бросились "товарищи из Израиля"....

        Kuroneko
    6. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 17:51
      Цитата: профессор
      Доклад: натовцы применяли в Ливии бомбы с обеднённым ураном. И где трибунал?

      А где это запрещено?

      Значит, по-Вашему, и чай с полонием пить-наливать не запрещено?
      Николай Фёдоров
    7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:04
      Кто ж вам запретит
      Дормидонт
    8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:11
      Цитата: профессор
      Доклад: натовцы применяли в Ливии бомбы с обеднённым ураном. И где трибунал?

      А где это запрещено?

      Это не отменяет самого преступления.
      Помните Вьетнам и Agent Orange,там тоже поливали страну хим оружием для как бы удаления листвы в джунглях.И тогда это было законно ,надо показывать что это означает для народа Вьетнама ?
      APASUS
    9. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:19
      Цитата: профессор
      А где это запрещено?

      Разумеется, нигде.
      "Агент Орандж" бедным вьетнамцам до сих пор икается по полной программе. А все машут и улыбаются. Особенно американцы. Я не буду постить сюда фото несчастных людей, получивших наследие этого Оранджа (и самому неприятно, да и нервы прочих посетителей пожалею).
      Но есть вопрос: а давайте скинем куда-нибудь (скажем, в грядущий пролив им. Сталина) кобальтовую бомбу? Это запрещено? Нет. А после такой бомбы и запрещать-то будет некому. Лет этак на n тысяч лет.
      Kuroneko
    10. iouris (iouris) Сегодня, 19:41
      А если стрелять ими по территории Израиля?
      iouris
  2. polpot (Andru) Сегодня, 17:10
    В данном случае суд будет только Божий дай Бог скорый
    polpot
  3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:21
    Что, даже Мэй не потребовала расследования и наказания? Такие же следы были обнаружены в Югославии, после американских демократичных бомбежек. А это, напомню, Европа, и что?
    СССР-1
  4. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 17:33
    По еврейским городам обеднённым ураном, это не запрещено!!!
    GABALIS
  5. Jerk Сегодня, 17:37
    Не понял смысла таких бомб. Снаряды, к например авиапушкам - понятно зачем... Тяжелый, да еще и самовоспламеняющийся. Против брони - самый оно. А зачем уран такой в бомбах?!!! Вместо ВВ? Болванки скидывать?
    Jerk
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:05
      По слухам, в бетонобойных бомбах применяют
      Лопатов
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:15
      Как бы против бункеров. На деле же - просто заразить территорию, чтобы люди десятилетиями умирали в муках. Как в Югославии.
      Дормидонт
  6. kordon332 (виктор) Сегодня, 17:48
    При производстве сердечников ОБПС авиационных АП и танковых орудий применяется обедненный уран. А в бомбах то зачем ?Что-то путают ливийцы. Реально - бомбили обычными бомбами и дополнительно по тому же месту работали из авиационных АП с применением ОБПС с сердечниками из обедненного урана. Поэтому местность и фонит.
    kordon332
    1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:08
      В бомбах, вроде, об. не используют. Хотя, к примеру в противобункерных иметь стержень из об. урана не такая уж и глупая идея. Хотя бомбы и так проламывают собственным весом норм, там по факту такие плотные вещества как об. уран - не нужны.
      Думаю, что имели ввиду не конкретно "бомбы", а боеприпасы.
      Джек О’Нилл
  7. valton Сегодня, 18:07
    Так трибунал, это есть НАТО.
    valton
  8. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 18:34
    "Где трибунал?" - нелепый вопрос. Трибуналы проводят победители над побеждёнными. НАТО пока никто не побеждал.
    Усталый
  9. Rainman_1 (St12) Сегодня, 18:39
    Скажут нет! А на нет и суда нет!!!
    Rainman_1
  10. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 18:54
    Обеднённый уран так то не фонит( в обычном понемании) .Что за говно пишут.Статья для глупых.
    zxc15682
  11. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:02
    натовская коалиция неоднократно применяла при бомбардировках Ливии авиационные боеприпасы с обеднённым ураном.

    Ну вот и я проснулся.Всем, кому надо, готов предоставить сердечники от подкалиберных из ОБ.Сам лично на полигоне швырялся оными и ничего, жив..
    Керенский
    1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:08
      Дети конечно есть? hi
      dr.star75
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:38
    Цитата: MPN
    Не слышал я о таких бомбах, снаряды к пушкам БОПС да, применялись в пушках, на А-10 а вот бомб, не найду кроме как в фейковых новостях... Какая то бомба бессмысленная получается, себе дороже

    Я тоже. В БОПСах это хотя бы имело смысл, а в авиабомбах какой смысл применения обедненного урана....

    Цитата: pvv113
    Я почему-то именно на такой ответ и рассчитывал.
    Тем не менее, сербы готовят иск в отношении стран НАТО, использовавших боеприпасы с обедненным ураном в ходе агрессии НАТО на Югославию в 1999 году. Возможно, по этому же пути пойдет и Ливия
    https://pikabu.ru/story/grazhdane_serbii_podadut_
    isk_protiv_nato_5800606

    Маловероятно, что решение будет в их пользу. Конвенции на запрет боеприпасов с обедненным ураном не существует. Противотанковые снаряды с Об.Ур. на вооружении десятков стран. есть они и у нас. так что, если упор будет исключительно на применение таких боеприпасов - это дохлый номер. Если попробуют делать акцент на не избирательности, на причиняющих страдание - там что-то может выгореть
    Старый26
  13. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:26
    Цитата: Джек О’Нилл
    А вот насчет пломб/протезов -- "смутные сомнения гложут меня" (с). Головной мозг слишком близко! -- Удав КАА.
    И что?

    Да ничего! Не следует путать добавки в стоматологический фарфор и "пломбы" из обедненного урана во рту, так как,
    Обеднённый уран считается токсичным и радиоактивно опасным (радиационно-опасным) материалом. Помимо радиоактивности, U-238 — тяжёлый металл, по данным лабораторных исследований, токсичный для млекопитающих.
    (ВИКИ).
    Удав КАА
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