Бой у Расейняя 24 июня 1941 года

Вечером 23 июня 1941 года на дороге у деревни Дайняй, рядом с литовским городком Расейняй, появился одинокий танк типа КВ-1. Не торопясь, двигаясь в направлении дороги, связывающей Расейняй и Шилуву, машина остановилась. Скорее всего, кончилось горючее. Тут и начинается самое интересное. Танк остановился в довольно удобной в тактическом плане местности, дорога, проложенная по болотам, выходящая на трассу, как сегодня принято говорить, была федерального значения. Иными словами, танк встал, как пробка в бутылке. Чтобы его обойти, пришлось бы сделать значительный крюк.Командир танка, видимо, оценил положение и принял решение. Экипаж остался в остановившейся машине. Какие споры кипели в этот момент в одиноком танке, теперь уже не расскажет никто. Факт остаётся фактом: ни один человек из экипажа не бросил свой пост и не ушёл на восток.Деревенским картинка постепенно примелькалась: танк замер на обочине и не подавал никаких признаков жизни. Думаю, многие местные жители тогда решили, что танк брошен, как и десятки его собратьев на дорогах войны.Утром 24 июня 1941 года от Расейняя показалась немецкая автоколонна. И тут танк ожил, плавно повернулась башня, прозвенел выстрел.Позднее местные видели у остовов машин этой колонны обожжённые тела солдат вермахта. Это с большой вероятностью говорит о том, что автомобили перевозили боеприпасы или топливо.Взрыв привлёк к себе внимание немецкого командования. Дорогу нужно было освободить для подвоза подкреплений, боеприпасов и топлива наступающей кампфгруппе Рауса. Для оценки угрозы была выслана разведка. Да только лёгкие бронеавтомобили — на один зуб танковой пушке калибра 76,2 мм.После уничтожения разведгруппы за танк взялись всерьёз.Для уничтожения помехи, заблокировавшей дорогу, была направлена противотанковая батарея, вооружённая новейшими на тот момент пушками РАК-38. Но скрытно подтащенные на позиции в 500 метрах от танка орудия были методично обстреляны вновь ожившим танком. Ответный огонь был безрезультатен, 50-мм бронебойные снаряды лишь оставляли синие отметины на броне. Потеряв несколько орудий (уничтожено — два, повреждено — два) и большую часть личного состава, артиллеристы были вынуждены отойти на безопасную дистанцию. Обстрел танка 105-мм полевыми гаубицами тоже не принёс ожидаемого результата.Пришло время люфтваффе. Немецкое командование не вызывало самолёты: для пикирующего бомбардировщика одиночный танк — слишком малая мишень. Под авиационным командованием войск Германии было наиболее эффективное по бронепробиваемости 8,8-см зенитное орудие.Под прикрытием остовов автомобилей колонны орудие подтянули на дистанцию эффективной стрельбы в 700 метров. Но шевеление на местности было вновь пресечено огнём танковой пушки! 76,2-мм снаряды пушки танка накрыли позицию, смешав орудие и расчёт с землёй.Помеху требовалось убрать, и срочно. КВ создавал проблемы в транспортировке грузов на передовую. И ночью 25 июня вперёд пошли минёры. Заложенные ими заряды взрыли землю вокруг машины и окончательно лишили танк подвижности, сорвав гусеничные ленты. Но экипаж КВ продолжал свою войну, танк огрызался редкими орудийными выстрелами и пулемётным огнём.Точку в его судьбе поставили лишь 8,8-см зенитные орудия, скрытно установленные в тылу КВ — под аккомпанемент ложной атаки, проводимой немецкой бронетехникой. Немецкие танки, маневрируя, отвлекали экипаж танка, в то время как расчёт зенитчиков подтаскивал и наводил «ахт-ахт». После обстрела из зенитных пушек танк умер.Существует легенда, что, когда немецкие пехотинцы пытались выломать люки танка, его башня вновь пришла в движение, но перепуганный фашист сунул в пробоину ручную гранату и после взрыва все затихло.Разобрать в этой истории, где правда, а где вымысел, очень сложно. Очевидцев этого боя практически не осталось, а документы говорят сухим, сжатым языком и зачастую противоречат друг другу.Экипаж уничтоженного, но не побеждённого танка извлекли и похоронили на обочине дороги местные жители, пригнанные захватчиками. Их документы забрали немецкие офицеры, руководившие операцией по уничтожению. Сам танк впоследствии попал в переплавку.Лишь в 1965 году в одной из литовских газет появилась информация о героях. При переносе погибших на кладбище были найдены два офицерских ремня, три солдатских фляжки, другие личные вещи, в том числе и ложки, а также портсигар. На ложках были вырезаны надписи, а в портсигаре нашёлся комсомольский билет и справка. Так были установлены имена Ершова Павла Егоровича, Смирнова В.А. и неизвестного солдата с инициалами Ш.Н.А.Расположенный в Литве 3-й механизированный корпус РККА состоял из двух танковых (2 и 5 тд) и 84-й моторизированной дивизии. 2-я танковая дивизия под командованием генерал-майора Солянкина Е.Н., о которой и пойдёт разговор, 22 июня 1941 года располагалась на станции Гайжюны. В день начала войны по приказу дивизия в полном составе вышла на место сосредоточения и получила приказ выдвигаться к городу Расейняй. В бой подразделения дивизии вступили утром 23 июня, при переправе через реку Дубица, мосты через которую уже были захвачены подразделениями 6 тд Вермахта, разделённые на две кампфгруппы: 1-я группа, под командованием Рауса, захватила плацдарм на восточном берегу реки Дубица, и 2-я группа Зекендорфа, занявшая Расейняй.2-я танковая дивизия, развернувшись в боевые порядки, атаковала противника и буквально ошеломила его. На вооружении 6-й танковой дивизии Вермахта были чешские танки PzKprf.35(t), PzKprf.38(t) и небольшое количество средних танков PzKprf.IV, противотанковая артиллерия состояли из основных на тот момент 37-мм противотанковых пушек РАК-37. В то время как на вооружении наступающей советской дивизии было 32 КВ-1 и 19 КВ-2, не считая средних Т-28 и лёгких БТ и Т-26. Но, тем не менее, наступление дивизии было остановлено привлечением зенитных 8,8-см пушек, кроме того, советские танки полностью выработали горючее, так как не было подвоза снарядов и патронов. После этого 269-я, 36-я пехотные и 1-я и 6-я танковые дивизии Вермахта, взяв советские силы в кольцо, полностью разбили остатки 2 тд РККА.2-я танковая дивизия 3-го мехкорпуса была расформирована, как и сам корпус. Вышло так, что 5-я дивизия и 84-я моторизированная дивизия были полностью разбиты к утру 23 июня. Комдив генерал-майор Солянкин Е.Н. погиб в бою 26 июня 1941 года.