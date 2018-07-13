20:43 13 июля
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Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин провёл совещание с представителями Росатома, которое было посвящено использованию новейших технологий в смежных отраслях. В частности, обсуждался вопрос наращивания мощности суперкомпьютеров, которого можно было бы достичь при объединении творческих и промышленных потенциалов Росатома и Роскосмоса.

На данный момент наиболее острая борьба за обладание самым производительным компьютером развернулась между США, Китаем, Японией и ЕС. Россия по показателям производительности пока отстаёт и, мало того, использует зарубежную элементную базу. Однако в РФ ставится задача по снижению зависимости от зарубежной электроники и продолжению работ по наращиванию производительности суперкомпьютеров.

Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры



В пресс-службе космической корпорации отмечают, что обсуждался и вопрос создания особой компонентной базы – устойчивой к воздействию высокоионизирующего излучения. Также сообщает, что представители госкорпораций обсудили тему создания новых материалов – тех, которые позволяют снизить уровень потребления энергии. В получении таких материалов заинтересована ракетно-космическая отрасль.

Сообщение пресс-службы Роскосмоса приводит ТАСС:
Серьёзный интерес для организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы. В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов.


Рабочие межведомственные группы создаются и по другим направлениям исследований и производственной деятельности.

Напоминаем, что на этой неделе Роскосмос отчитался о новом космическом рекорде: низком времени доставки грузов на МКС с помощью космического грузовика - по двухвитковой схеме, применённой впервые.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 75

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  1. BlackMokona Сегодня, 18:06
    Дмитрий Рогозин прошу займись собой, это избавит от множества проблем в России в будущем.
    BlackMokona
    1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:10
      Купит пак "Зеонов" на 775-й, потратят на это миллиарды руб. Вот и супер компухтер. Ну или на крайняк из PS4 соберет.)
      Джек О’Нилл
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:14
        Цитата: Джек О’Нилл
        Купит пак "Зеонов" на 775-й, потратят на это миллиарды руб. Вот и супер компухтер. Ну или на крайняк из PS4 соберет.)

        Да что Вы! Это ПРОРЫВ! Рогозин за что не берется - все ПРОРЫВ! Космодром, как пример, самый прорывной, не говоря уже о том, что мы вышли на первое место по не удачным запускам ракет.. Бездари во власти у нас ни куда не деваются даже после полного провала, речь даже не идет о том, что не несут ответственности за свои бездарные преступные действия, НО речь о том, что их после "ПРОРЫВА" очередного,благополучно куда то назначают... вместо того, что бы всю семью отправить на пенсию..
        Svarog
        1. avt Сегодня, 18:47
          Цитата: Svarog
          Рогозин за что не берется

          Всё рвётся , начиная с конгресса русских общин .
          Цитата: Leeds
          Надо сына поставить, говорят юн, но зело талантлив.

          wassat А как же тогда сроки вправо транспортников сдвигать ?Эдаким макаром Илы в небо полетят ! wassat
          avt
        2. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 19:11
          Да что Вы! Это ПРОРЫВ! Рогозин за что не берется - все ПРОРЫВ!

          laughing
          Джек О’Нилл
          1. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:38
            Хорошо быть диванным экспертом?
            Грибок
            1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:39
              Цитата: Грибок
              Хорошо быть диванным экспертом?
              Завидуют диванные космонавты.... laughing
              Тут людей в космос отправляют, а они заборы красят в черный цвет вокруг себя.... wassat
              6 июня с космодрома Байконур к МКС отправился пилотируемый корабль «Союз МС-09». На его борту — три члена экипажа: Сергей Прокопьев («Роскосмос»), Александер Герст (Европейское космическое агентство) и Серена Ауньон-Ченселлор (NASA).
              За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер, посол США в РФ Джон Хантсман и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
              XXXIII
            2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 20:41
              Цитата: Грибок
              Хорошо быть диванным экспертом?

              А гопником? Судя по комметариям, являешься ярким представителем.
              lis-ik
        3. astepanov (Алексей) Сегодня, 20:03
          Цитата: Svarog
          Это ПРОРЫВ! Рогозин за что не берется - все ПРОРЫВ!

          Забыли помянуть еще одно достижение г-на Рогозина: он - единственный в мире доктор технических наук, не имеющий технического образования. Вот это интеллектище! Наверное, только академик Кадыров еще круче...
          astepanov
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:15
        Да смотрю у нас профессионалы извелись, раз компьютерами Рогозин занимается, Он хоть бит то от байта отличит?
        MPN
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 18:30
          У нас пока более менее «Байкал Электроникс» что-то производит
          Александр War
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:41
            Причем тут байкал-электроникс?
            Более менее быстрые суперкомпьютеры делает у нас T-Платформ, и вовсе не на байкалах а на ксеонах.
            Зачем писать комментарии, если ничего в теме не понимаете?
            bk316
            1. Александр War (Александр) Сегодня, 18:46
              Процессоры T-Платформы можно показать ?
              Александр War
              1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:54
                Процессоры T-Платформы можно показать ?[

                Что их показывать?
                Вы Xeon E5-2697 никогда не видели?
                Весь (ВЕСЬ КАРЛ!) топ-50 РФ на Xeon, нет там никакого Байкала.
                Но и 90% мирового топ 500 на Xeon (про SW отдельный разговор).
                А уж ОС - все 100% Lunux.
                bk316
                1. Александр War (Александр) Сегодня, 19:19
                  Xeon E5-2697 Карл это Интел !
                  Александр War
            2. Александр War (Александр) Сегодня, 18:48
              И операционную систему T-Платформ покажите
              Александр War
        2. Leeds (Alexander) Сегодня, 18:42
          Надо сына поставить, говорят юн, но зело талантлив. Все-таки у талантливых родителей, талантливые дети. Все больше начинаем походить на Ближний Восток
          Leeds
        3. SSR (Roman) Сегодня, 18:50
          Цитата: MPN
          Да смотрю у нас профессионалы извелись, раз компьютерами Рогозин занимается, Он хоть бит то от байта отличит?

          Всё на букву "Б" - Батут!
          SSR
      3. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:43
        Купит пак "Зеонов" на 775-й,

        Знаете в чем прикол Юрий.
        Именно так он и сделает.
        Просто по другому никак - массивно параллельная архитектура, понимаешь. wink
        Все суперкомпьютеры сейчас так делаются.
        bk316
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 20:08
          "Напоминаем, что на этой неделе Роскосмос отчитался о новом космическом рекорде: низком времени доставки грузов на МКС с помощью космического грузовика - по двухвитковой схеме, применённой впервые."
          Так не было же никакого рекорда! СССР и США делали это в 60 годы и в обоих случаях быстрее сегодняшнего "рекорда" росскосмоса. Это какое то уж совсем глупое наглое и бессовестное вранье от росскосмоса. Деградируют однако... hi
          Вендиго
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 20:12
      Цитата: BlackMokona
      Дмитрий Рогозин прошу займись собой, это избавит от множества проблем в России в будущем.

      А он видать уже порядок в Роскосмосе порядок навёл. Наверно подписал заявку на поставку грузовых батутов для ведомства, пора и смежниками заняться. Если уж полез в РосАтом, так свозите его на атомную станцию. Может будет толк опосля.
      Starover_Z
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:08
    Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры
    Это хорошо, это нам здорово облегчит вопрос использования "батутов" при запусках наших спутников и космонавтов, так как чувствую, что за заботами до производства ракет у г-на Рогозина руки могут и не дойти
    svp67
    1. Trek Сегодня, 18:24
      Цитата: svp67
      Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры
      Это хорошо, это нам здорово облегчит вопрос использования "батутов" при запусках наших спутников и космонавтов, так как чувствую, что за заботами до производства ракет у г-на Рогозина руки могут и не дойти

      Рогозин опять лозунги шпарит ..(неисправим ..))) Оптимист он !!!
      Роскосмос нужно сперва зачистить от всяких ростовщиков и прохиндеев ..Там жирные клопы присосались и в случае неудачи запуска ракет ,виновный всегда дядя Федя (которой перепутал контакты ) angry Воровство идет махровое в России , чуют упыри , что терпение у народа заканчивается и хапают в наглую ВСЕ...Вот что делать Сергей ? Неужели России хана..?
      Trek
  3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:15
    Пропал калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову. ©
    Alexey RA
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:16
    Я, Рогозину доверяю и уверен, что координация действий этих двух структур (Роскосмос и Росатом) принесут реальную пользу России.
    Теренин
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 18:23
      Можно пример, где Рогозин все довел до конца и все работает ?
      Александр War
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:56
        Цитата: Александр War
        Можно пример, где Рогозин все довел до конца и все работает ?

        Мне достаточно того, что весь "цивилизованный" Запад и вся наша либеральная "элита" безостановочно поливают его грязью.
        Теренин
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:54
        ГЛОНАСС, куча новейшего оружия.
        Грибок
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:31
      Цитата: Теренин
      координация действий этих двух структур (Роскосмос и Росатом) принесут реальную пользу России.

      Серьёзный интерес для организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы. В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов.

      У меня вопрос... Опять что-то объединяем, исследуем, новые центры создаем... А чем занимаются Сколково, Роснано? Денег снова не хватает? am
      helmi8
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:19
    Цель-то понятная и вполне осуществимая, это работы по наращиванию производительности суперкомпьютеров, но вот руководитель - Рогозин. Возникает огромный вопрос............ . И каков будет результат!?
    Egorovich
    1. BlackMokona Сегодня, 18:22
      Самый замечательный для господина Рогозина и его семьи
      BlackMokona
  6. gridasov Сегодня, 18:21
    Почему бы не поговорить о том , что является собственно причиной неразвития суперкомпьютеров и тех математических основ которые предопределяют их работу.
    gridasov
    1. san4es Сегодня, 18:34
      Цитата: gridasov
      Почему бы не поговорить о том , что является собственно причиной неразвития суперкомпьютеров и тех математических основ которые предопределяют их работу. ...

      ...Эта тема только для "избранных" bully ...Лучше кино глянь ........... recourse
      san4es
      1. gridasov Сегодня, 18:51
        Это не машины способные подвергать анализу даже элементарные физ. процессы низкопотенциального уровня .И даже если вы их объедините , то они не станут осуществлять свои функции лучше или вообще их осуществлять . Видите ли статистика и аналитика это совершенно различные виды процессов.
        gridasov
        1. san4es Сегодня, 19:01
          Цитата: gridasov
          Это не машины способные подвергать анализу даже элементарные физ. процессы низкопотенциального уровня...

          ...Согласен, нужно развиваться angry
          san4es
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:21
    Если говорить суперкомпьютер 1000 раз ,от этого он не появится ! Как и не появилась ракета Ангара ,за которую так усердно бился Дмитрий Рогозин...................
    Печалька
    APASUS
  8. alexmach (Александр) Сегодня, 18:23
    Хана суперкопьютерам.
    alexmach
  9. Vard Сегодня, 18:25
    Это уже было... только взялись за яйца... молоко пропало...
    Vard
  10. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:33
    Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры

    А может не надо? У нас тут пока неплохо было.....
    bk316
  11. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:33
    Напоминаем, что на этой неделе Роскосмос отчитался о новом космическом рекорде: низком времени доставки грузов на МКС с помощью космического грузовика - по двухвитковой схеме, применённой впервые.

    Если честно - начхать! Я уже заготовил огромнейший мешок попкорна и с нетерпением жду заявленной экспедиции к Луне. А там и станет ясно, была ли американская высадка на самом деле, или Кубрика реально убили ради сохранения тайны инсценировки.
    Теория "Лунного заговора", да.
    Kuroneko
    1. Ростов Папа (Юрий Александрович) Сегодня, 19:11
      Не поперхнись от соплей...
      Ростов Папа
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:33
    Когда ж у нас уже начнут не по личным качествам а по профессиональным на посты назначать am
    Proton
  13. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:38
    Однако в РФ ставится задача по снижению зависимости от зарубежной электроники и продолжению работ по наращиванию производительности суперкомпьютеров.
    laughing смешно
    _Ugene_
  14. gridasov Сегодня, 18:39
    Говоря о магнитных силовых процессах мы забываем , что помимо внешних магнитных потоков существуют и внутренние . Поэтому изначально специалисты должны подразумевать математические размерности и зависимости внешних и внутренних магнитных процессов. И если это очевидно и с этим многие согласятся то возможна элементарная схема усиления защищенности , а точнее самозащищенности элементной составляющей устройств от внешних магнитных процессов. Одновременно появляется и совершенно новый вид устройства элементной базы , которое способно формировать ступенчатую плотность магнитных потоков и использовать спиновые эффекты.
    Стоит отметить , что в этом направлении не работают ни одни из разработчиков в других странах.
    И конечно совершенно отдельно стоит вопрос о том как будь -то фотонный или квантовый или другой компьютер выполнять задачу машинного обучения. Значит , чтобы это осуществить необходимо создать устройство элементной базы которое способно осуществлять прямую трансформацию эл. магнитного импульса в параметры числа , которому в свою очередь необходимо придать такие качества которые будут читаемы машиной и одновременно будут читаемы нашим мозгом как элемент восприятия.
    gridasov
  15. EKZECUTOR Сегодня, 18:44
    Время рогозиных
    EKZECUTOR
  16. Ecilop (Алексей) Сегодня, 18:48
    Эххх дубинушка ухнем.
    Как интересно читать комментарии к теме. (Не только к этой) Все смешивается : люди, тролли.... smile
    Ecilop
    1. gridasov Сегодня, 18:57
      Скажите , что это не является реальностью!?
      gridasov
      1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:18
        Хмм. Скорее да, чем нет. Но! Реальность мы строим сами, не правда ли?
        Ecilop
      2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:24
        Гридасов! Я всегда с уважением относился к вам.
        Вопрос повис в воздухе.
        Что вы можете предложить?
        В фундаментальной науке?
        Не здесь. Мои коры вам известны.
        Решайте.
        Ecilop
  17. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:49
    Мой родной вмкашный супер (Ломоносов) сейчас первый-второй в РФ, болтается где-то в конце топ-50 и это ОЧЕНЬ ХОРОШО.
    Его только не трогайте делайте свой хоть роскосмосом хоть росатомом.
    Кстати кто хочет заходите в МГУ смотрите в зал не пустят, но через стекло - пожалуйста.
    bk316
  18. senima56 (Николай) Сегодня, 19:05
    Цитата: Svarog
    Цитата: Джек О’Нилл
    Купит пак "Зеонов" на 775-й, потратят на это миллиарды руб. Вот и супер компухтер. Ну или на крайняк из PS4 соберет.)

    Да что Вы! Это ПРОРЫВ! Рогозин за что не берется - все ПРОРЫВ! Космодром, как пример, самый прорывной, не говоря уже о том, что мы вышли на первое место по не удачным запускам ракет.. Бездари во власти у нас ни куда не деваются даже после полного провала, речь даже не идет о том, что не несут ответственности за свои бездарные преступные действия, НО речь о том, что их после "ПРОРЫВА" очередного,благополучно куда то назначают... вместо того, что бы всю семью отправить на пенсию..

    Вот именно! Вот именно! Нету "персональной ответственности"! Поэтому люди всё чаще товарища Сталина вспоминают! При нём "неприкасаемых" не было! Украл работяга или член плитбюро- оба сядут!
    senima56
  19. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:06
    С компъютерами та же история, что и с ракетными двигателями. И те и другие уже подошли к физическому пределу. Занимайтесь своим любимым делом, господа. Гоняйте нейтроны по ускорителю, делайте батуты, пилите, наконец... Но не суйтесь туда, чему вас не учили.
    ШУРУМ -БУРУМ
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:12
      И те и другие уже подошли к физическому пределу.

      Да ну? Ну назовите его (предел) в линпаке. Вас же судя по комменту учили....
      bk316
      1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:15
        Для полупроводников, - да. И это не мое мнение. На оптике, - так это еще сколько с умным видом пилить и пилить... Во всяком случае в нашем царстве - государстве.
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:51
          Для полупроводников, - да

          Предел назовите по линпаку. Не надо бла-бла про "наше государство"
          bk316
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:09
    Ну, что друзья! Поставим Европу с американцами на место, освободимся от зарубежной компьютерной зависимости, создадим свое, лучшее, чего еще не у кого нет! wink
    Симон
  21. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 19:14
    Цитата: bk316
    Купит пак "Зеонов" на 775-й,

    Знаете в чем прикол Юрий.
    Именно так он и сделает.
    Просто по другому никак - массивно параллельная архитектура, понимаешь. wink
    Все суперкомпьютеры сейчас так делаются.

    А как же Эльбрусы ? Совсем мозги повывели ? Все на Запад утекли ?
    Dzafdet
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:53
      Эльбрусы не были массивно параллельными ЭВМ.
      С тех пор концепция суперкомпьютера поменялась.
      Если в 2 словах, теперь это громадное количество одинаковых блоков на обычных процессорах, объединенных высокопроизводительной сетью.
      bk316
      1. 3vs Сегодня, 20:29
        А может быть имелись в виду процессоры Эльбрус, к примеру «Эльбрус-8С»?
        http://www.mcst.ru/elbrus-8c
        3vs
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:27
      Кстати да много утекло. Теперь в основном вернулись. Но Я никуда не уезжал. bully
      bk316
      1. 3vs Сегодня, 20:37
        Хорошо, что не все утекают! laughing
        Интересно, Т-Платформы рассматривают внедрение тех же «Эльбрус-8С»
        в создании суперкомпьютеров?
        3vs
  22. Andrey Grinberg (Andrey Grinberg) Сегодня, 19:23
    Ну вы россияне конченные лузеры, вы ментальные лузеры, у вас никогда ничего так не получится. Еще ничего не произошло, но вы уже проиграли, вы стоните, все будет плохо. Нет в вас веры в себя, а значит вы обречены.
    Andrey Grinberg
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:33
      Зачем ты по кучке ноющих неудачников судишь за всех россиян? Тут всего 10-20 человек которые всегда ноют. Из 147 милоионов.
      Грибок
    2. Александр War (Александр) Сегодня, 19:37
      laughing Курва латвийская вы вообще ни чего не умеете и ни чего не создали !
      Александр War
    3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:18
      Цитата: Andrey Grinberg
      Ну вы россияне конченные лузеры, вы ментальные лузеры, у вас никогда ничего так не получится

      Надо же, консультант-психолог нарисовался:)))
      Цитата: Andrey Grinberg
      Нет в вас веры в себя, а значит вы обречены.

      А при чем тут вера в себя, хотелось бы знать?:))) В себя мы очень даже верим:))) У нас нет веры в Рогозина:))))
      В общем, перед тем как орать "лузеры" Вы бы это... попытайтесь думать, о чем пишете, это будет для Вас очень полезный и необычный опыт:)))
      Андрей из Челябинска
  23. Александр War (Александр) Сегодня, 19:27
    А уж ОС - все 100% Lunux. laughing Т-Платформы и ОС Астра Linux создала не знал laughing
    Александр War
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:03
      Т-Платформы и ОС Астра Linux создала не знал

      Вы молодой человек, идите матчасть подучите, мне время терять Вас образовывать не хочется.

      На Ломоносове стоит не Астра Linux (да и не могла бы на компе с такой архитектурой астра стоять) там ClustrX ОС стоит.

      И уж совсем по секрету скажу , что на настоящий момент Байкал-Элетроникс является ДОЧКОЙ Т-платформ , только к суперкомпьютерам никакого отношения пока не имеет.
      Потому что повторю все супер топ-50 на Xeon, а ОС - линуксы только очень специфические.


      Я вообще дивлюсь народу спорят еще чего-то. Вы когда-нибудь суперкомпьютер вживую видели?
      Вы хоть понимаете что сейчас в это понятие вкладывают? А я на нем программирую и так к слову и некоторое отношение к его созданию имею. И располагается ломоносов там где когда-то мой стол рабочий стоял feel
      bk316
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 20:09
        Я о чем и толкую что наши суперкомпьютеры все на Xeon Интел!
        Александр War
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:25
          Вы читать что ли не умеете?
          Я в самом начале написал
          1. Ваше "умеет работать только Байкал-Электроникс" к статье отношения не имеет, поскольку суперкомпьютерами (пока) не занимается. А т-платформ собрала Ломоносов, который в топ-50 МИРОВОМ и это не плохо.
          2.Что большинство массивно параллельных компьютеров в мире собирается на Xeon и это абсолютно не важно. Можно собрать хоть на пнях хоть на байкалах, просто на пнях привычнее и наверно дешевле. Вот закажут вояки компьютер на байкалах или на эльбрусах
          т-платформ сделает, а пока весь топ-50 РФ гражданский - смысла нет.

          Засим до свидания.
          bk316
      2. Александр War (Александр) Сегодня, 20:19
        Главное что вы не занимаетесь майнингом с биткоинов А то были случаи Инженеров ядерного центра в Сарове поймали на майнинге биткоинов на суперкомпьютере
        Александр War
      3. 3vs Сегодня, 20:42
        Там народ, часом, в нерабочее время ломоносова на биткоины не разводит? laughing
        А то, пробегала информация, в Сарове втихаря на суперкомпьютерах майнили...
        3vs
  24. Amitryakin (Андрей) Сегодня, 19:54
    Он хоть что-нибудь доведет до конца...
    Amitryakin
  25. NKVD (Игорь) Сегодня, 19:54
    Куда не коснись рука демократа, все превращается в дерьмо.
    NKVD
  26. VOENOBOZ (Владимир) Сегодня, 19:59
    Не нужно браться за личности просто система хромая потому и провалы везде.
    VOENOBOZ
  27. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 20:11
    Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры

    Лучше бы взялся за оголенные провода.
    sabotage
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