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Дмитрий Рогозин возьмётся за суперкомпьютеры
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин провёл совещание с представителями Росатома, которое было посвящено использованию новейших технологий в смежных отраслях. В частности, обсуждался вопрос наращивания мощности суперкомпьютеров, которого можно было бы достичь при объединении творческих и промышленных потенциалов Росатома и Роскосмоса.
На данный момент наиболее острая борьба за обладание самым производительным компьютером развернулась между США, Китаем, Японией и ЕС. Россия по показателям производительности пока отстаёт и, мало того, использует зарубежную элементную базу. Однако в РФ ставится задача по снижению зависимости от зарубежной электроники и продолжению работ по наращиванию производительности суперкомпьютеров.
В пресс-службе космической корпорации отмечают, что обсуждался и вопрос создания особой компонентной базы – устойчивой к воздействию высокоионизирующего излучения. Также сообщает, что представители госкорпораций обсудили тему создания новых материалов – тех, которые позволяют снизить уровень потребления энергии. В получении таких материалов заинтересована ракетно-космическая отрасль.
Сообщение пресс-службы Роскосмоса приводит ТАСС:
Рабочие межведомственные группы создаются и по другим направлениям исследований и производственной деятельности.
Напоминаем, что на этой неделе Роскосмос отчитался о новом космическом рекорде: низком времени доставки грузов на МКС с помощью космического грузовика - по двухвитковой схеме, применённой впервые.
На данный момент наиболее острая борьба за обладание самым производительным компьютером развернулась между США, Китаем, Японией и ЕС. Россия по показателям производительности пока отстаёт и, мало того, использует зарубежную элементную базу. Однако в РФ ставится задача по снижению зависимости от зарубежной электроники и продолжению работ по наращиванию производительности суперкомпьютеров.
В пресс-службе космической корпорации отмечают, что обсуждался и вопрос создания особой компонентной базы – устойчивой к воздействию высокоионизирующего излучения. Также сообщает, что представители госкорпораций обсудили тему создания новых материалов – тех, которые позволяют снизить уровень потребления энергии. В получении таких материалов заинтересована ракетно-космическая отрасль.
Сообщение пресс-службы Роскосмоса приводит ТАСС:
Серьёзный интерес для организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы. В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов.
Рабочие межведомственные группы создаются и по другим направлениям исследований и производственной деятельности.
Напоминаем, что на этой неделе Роскосмос отчитался о новом космическом рекорде: низком времени доставки грузов на МКС с помощью космического грузовика - по двухвитковой схеме, применённой впервые.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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