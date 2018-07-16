09:51 16 июля

Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК?

В числе прочих документов, принятых на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО, есть декларация стран-участниц, согласно которой они обязуются избавляться от советского и российского вооружения, находящегося на вооружении ряда государств, входящих в альянс.



Как указывается в ней, НАТО планирует «повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения». Так альянс продолжит поддерживать свое «технологическое преимущество» путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.


Участники саммита недвусмысленно дают понять, что данная декларация относится прежде всего к странам, ранее входившим в Варшавский пакт, в сферу советского влияния или в состав СССР в качестве союзных республик.

Некоторые из них по сей день обладают большими запасами вооружения советского стандарта, являющегося основным для их армий. Причем в Чехии, Польше, Болгарии, а возможно, и в других странах, приняты программы модернизации этой техники, которая еще на долгие годы должна остаться на вооружении этих стран.

Собственно, планы «младоевропейцев» Вашингтон, который и добился принятия этой декларации, вполне может не принимать в расчет, особенно если речь идет о создании более чем значительного рынка сбыта американского оружия (взамен советского).

Но тут есть несколько моментов. Модернизационные программы старой советской техники приняты по прямому указанию американцев, которые потребовали от восточноевропейских союзников увеличение количества бронетанковых частей в сухопутных войсках. И альтернативы старым советским «семьдесятдвойкам», БМП и артсистемам сегодня просто нет. У тех же США просто не найдется такого количества «Абрамсов», чтобы вооружить ими польскую, чешскую, венгерскую, румынскую и болгарскую армии.

Маловероятно и быстрое перевооружение ВВС. Кроме того, финансовые возможности этих стран не то чтобы очень велики. И радикальное перевооружение их армий может оказаться фатальным для их бюджетов.

Трудно также предположить, что США пойдут на ослабление боеспособности ВС этих стран, неизбежной в случае их отказа от наследия ОВД. Даже будучи уверенными в том, что Россия вовсе не собирается нападать, они не смогут пойти на это хотя бы для того, чтобы не разрушать ими же созданный миф о российской угрозе.

Кроме того, в модернизационных программах есть место для участия и американских фирм. В частности, речь может идти о новой авионике для советских вертолетов и самолетов.

И скорее всего, несмотря на принятую декларацию, советская техника еще долго будет оставаться на вооружении стран НАТО (до полного исчерпания ее ресурса).

Так для чего тогда нужно было принимать этот документ? Тем более что от прибалтийских республик и большинства стран Восточной Европы Вашингтон может добиться чего угодно безо всякой декларации.

Есть все основания полагать, что данный документ адресован отнюдь не «лимитрофам» Восточной Европы, а другим странам.

Отметим, что в декларации, помимо советского оружия, упоминается еще и российское, что на первый взгляд выглядит нелогичным. Ведь ни страны Прибалтики, ни Польша с Чехией не закупали у РФ значительных партий оружия для своих ВС.

Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК?Между тем российское оружие намерена закупать Турция, являющаяся членом НАТО. Подписан российско-турецкий контракт на приобретение ЗРК С-400 «Триумф», который, как известно, вызывает лютую ярость Вашингтона.

Однако, несмотря на все американские угрозы, Эрдоган остается тверд в своем намерении усилить защиту воздушного пространства своей страны за счет российских комплексов, лучших в мире на сегодняшний день.

Более того, после того как Штаты заявили о возможности санкций, в том числе об отказе поставлять F-35 (в финансировании разработки которого Анкара участвовала), турки намекнули, что могут значительно расширить военно-техническое сотрудничество с Россией. И зная решительность Эрдогана, можно не сомневаться, что он пойдет на это, нисколько не считаясь ни с чувствами, ни с интересами Дяди Сэма.

Но вот теперь, после принятия данной декларации, США получили возможность давить на Анкару уже от имени всего НАТО. Насколько это впечатлит турецкое руководство, покажет время.


Попытки Дональда Трампа мобилизовать ресурсы Североатлантического альянса против Германии, дабы вынудить ее отказаться от проекта «Северный поток 2», провалились. Куда большего успеха он достиг, как видим, в отношении Турции и ее намерения приобрести С-400, продавив упомянутую декларацию, носящую, правда, не конкретный, а несколько завуалированный и опосредованный характер.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 06:02
    О чем бы Трамп не говорил... Он как истинный бизнесмен... Говорит о деньгах...
    Vard
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:12
    Страны хотели полной независимости от русских,они её получили.Страны хотели американского образа жизни,они его получили-по полной.Вот теперь пусть радуются.
    Мар.Тира
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:38
    Врагов кормить, себе вредить. На них свет клином не сошёлся, найдём куда пристроить и кому продать нашу продукцию на более выгодных условиях.
    Rusland
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:39
    Наивно. Трамп совсем не понимает. Эрдоган - истинный султан. Хозяин страны. Большой страны, не слишком богатой, но на фоне соседей - вполне ... И будет Турция делать то, что считает для себя нужным... Не считаясь с мнением какого то НАТО wassat
    Горный стрелок
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:35
      Если отбросить политику- зачем такой поставщик основного вооружения, который при малйшем проступке( самостийного государства) стразу перестает выполнять оплаченные обязательства?! А в случае с Турками это даже не конкуренция, Туркам отказывают в покупке Патриотов уже несколько раз и угрожают в покупке похожей системы. Это не конкуренция с РФ, это отказ Турции иметь дальнобойные системы ПВО. Это мазохизм.
      Zaurbek
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:54
    Трамп как таран, сметая все, продвигает интересы американского ВПК без оглядки на интересы союзников. А вот пробьет ли Эрдогана - вопрос? Посмотрим.
    rotmistr60
  6. Провокатор (semen) Сегодня, 07:40
    Цитата: Vard
    О чем бы Трамп не говорил... Он как истинный бизнесмен... Говорит о деньгах...

    деньги основа благополучия населения страны.
    я был бы счастлив иметь в президентах такого бизнесмена Трампа, при котором население страны процветает, в отличии от Путина , у которого Медведев говорит- денег нет , но вы держитесь
    Провокатор
    1. AID.S Сегодня, 08:02
      Цитата: Провокатор
      я был бы счастлив иметь в президентах такого бизнесмена Трампа, при котором население страны процветает, в отличии от

      Это Вам в Америку валить надо.
      AID.S
  7. Провокатор (semen) Сегодня, 08:14
    Цитата: AID.S
    Цитата: Провокатор
    я был бы счастлив иметь в президентах такого бизнесмена Трампа, при котором население страны процветает, в отличии от

    Это Вам в Америку валить надо.

    Лучше вам с путеном в Гаагу
    Провокатор
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:18
    Но вот теперь, после принятия данной декларации, США получили возможность давить на Анкару уже от имени всего НАТО. Насколько это впечатлит турецкое руководство, покажет время.
    ...Действительно, время покажет, а так интересный узелок завязывается...
    parusnik
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