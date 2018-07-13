23:45 13 июля
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Скотланд-Ярд: Мы нашли тару из-под "Новичка"

Продолжается британское цирковое представление, связанное с историей отравлений с помощью "БОВ". После нескольких месяцев высказываемых в адрес России обвинений в том, что РФ связана с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и после ещё более странной истории с отравлением наркоманов в Эймсбери, Скотланд-Ярд решил пойти ещё дальше в своём невероятном сценарии.

В британской полиции объявили, что нашли (внимание!) флакон из-под «Новичка». Того самого вещества, которым, как утверждают в Лондоне, травили и в Солсбери, и в Эймсбери.

Скотланд-Ярд: Мы нашли тару из-под "Новичка"



Из заявления департамента информации полиции Лондона:
Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».


Кто такой Чарльз Роули? Этот тот самый человек, который, по заявлениям британской прессы, стал жертвой отравления в Эймсбери на днях. При этом Роули, в отличие от своей спутницы Дон Стерджес, выжил.

Напомним, что изначально британская пресса сообщила о передозировке наркотиков в Эймсбери, которой себя подвергли Роули и Стерджес. И только потом британская полиция решила «найти» в доме Роули бутылку «из-под боевого отравляющего вещества».

Эти заявления Скотланд-Ярда уже не выдерживают никакой критики. Или в Англии сформировалась традиция разливать БОВ по бутылкам?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 60

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:29
    Скотланд-Ярд: Мы нашли тару из-под "Новичка
    Вот молодцы.Даже сразу и не знаю что им подарить по этому поводу feel И вся эта байда с англоновичком уже просто раздражает.И напоминает как убийство под действия маньяка маскируют !? bullyАнглийский примитив.Фу и это потомки Конан Дойла.
    Наблюдатель2014
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:35
      А на той бутылке - отпечатки пальцев САМОГО !!!
      belay
      Shurik70
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:47
        О чем можно говорить с больными на всю голову , это просто себя не уважать.
        cniza
        1. Татьяна Сегодня, 22:14
          Правильно говорят, что ДУРНЫЕ примеры ЗАРАЗИТЕЛЬНЫ.

          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 22:36
            Мэй, видимо, решила отравить предстоящую встречу Трампа с Путиным в глазах мировой общественности и нивелировать заранее результаты переговоров между Россией и США в пользу Великобритании.

            Татьяна
      2. Trek Сегодня, 21:37
        Цитата: Shurik70
        А на той бутылке - отпечатки пальцев САМОГО !!!
        belay

        Именно ..! laughing bully

        Ой мужики я с этого ролика до слез смеюсь.. laughing crying
        Trek
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 22:36
          Цитата: Trek
          Цитата: Shurik70
          А на той бутылке - отпечатки пальцев САМОГО !!!
          belay

          Именно ..! laughing bully

          Ой мужики я с этого ролика до слез смеюсь.. laughing crying

          самая ржака - это когда Вова с Песковым ведро скидывают!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
      3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 22:47
        Неужели темнейшего???
        Сидор Лютый
      4. Hottabych (Алексей) Сегодня, 23:23
        Цитата: Shurik70
        А на той бутылке - отпечатки пальцев САМОГО !!!

        Ага, и бутылка из под кефира советских времен.
        Hottabych
    2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 22:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Скотланд-Ярд: Мы нашли тару из-под "Новичка
      Вот молодцы.Даже сразу и не знаю что им подарить по этому поводу feel И вся эта байда с англоновичком уже просто раздражает.И напоминает как убийство под действия маньяка маскируют !? bullyАнглийский примитив.Фу и это потомки Конан Дойла.

      зато бритоссам, наверное, нравится...мы тут веселимся, а они ж боятся, что травануть могут любого!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. san4es Сегодня, 20:30
    Скотланд-Ярд: Мы нашли тару из-под "Новичка"
    bully
    san4es
    1. SSR (Roman) Сегодня, 20:46
      Мне кажется там ещё более зловещая бутылка, указующая на самого наитемнейшего! Только в арсенале ФСБКГБ есть такое наследие СССР.
      SSR
      1. san4es Сегодня, 20:51
        Цитата: SSR
        ...Только в арсенале ФСБКГБ есть такое наследие СССР.

        hi ...Такая версия была...Володя (pvv113) изложил soldier ...Есть подтверждение (с агентом Колей) wink
        san4es
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:13
          Так это ж СССР, там все такие бутылки были, эхо войны... laughing .... Лежала и набирала силу, скисло до смертельных показателей...... wassat
          XXXIII
          1. Trek Сегодня, 21:53
            Цитата: XXXIII
            Так это ж СССР, там все такие бутылки были, эхо войны... laughing .... Лежала и набирала силу, скисло до смертельных показателей...... wassat

            Вот эхо 90-х ..И то выжили !!!

            А эти с новичками бегают ..Эх англосаксы , вы даже в полуфинал не вышли..Зря вы на россию наезжаете!!!
            Trek
            1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 22:09
              Цитата: Trek
              Эх англосаксы , вы даже в полуфинал не вышли..Зря вы на россию наезжаете!!!

              Подождите... Не удивлюсь, если заявят, что и футболистов новичком траванули, поэтому и не вышли. (Да еще если и бельгийцам проиграют...) wink
              helmi8
    2. cariperpaint Сегодня, 23:44
      Не не.не))) эту вот нашли
      cariperpaint
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:30
    была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма

    Есть версия русского следа
    pvv113
    1. SSR (Roman) Сегодня, 20:47
      Цитата: pvv113
      была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма

      Есть версия русского следа

      Если авоську ещё найдут, вообще палево.
      SSR
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:53
        Цитата: SSR
        Если авоську ещё найдут, вообще палево.

        Тут уже точно никак не отвертимся request
        pvv113
      2. Mole (Леонид) Сегодня, 21:06
        Цитата: SSR
        Если авоську ещё найдут, вообще палево.

        И галстук. Сразу Ьерезовского припомнят.
        Mole
  4. Лексей (Алексей) Сегодня, 20:39
    Это из под "Настойки боярашника " дибилы)))
    Лексей
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:41
    а я всё думал куда пустую бутылку приспособить laughing
    LSA57
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 21:22
      Хм....Жители германского города....автор Геринг Екатарена...хотелось ляпнуть пра внучку фашистского пропагандиста....но вспомнил что то был Гебельс:))))
      nPuBaTuP
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:40
        дык мелкобриты и есть их наследники. врут так, что гебельс от зависти в гробу пропеллером вертится+
        LSA57
  6. Strashila (I) Сегодня, 20:43
    Агент шел по улице не спеша, он был уверен, что ОЗК и противогаз на нем, бутылка в авоське с ярлыком яд и химическое оружие не вызовут у встречных полицейских ни каких вопросов.

    Остается вопрос... а в первый раз получается, ни кто и не искал.
    Strashila
  7. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 20:43
    Скоро сообщат: какая партия, какая дозировки, и какие скидки по социальным картам.

    Интересно одно: сколько актов этого фарса может быть?
    Korsar4
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:26
      Цитата: Korsar4
      Скоро сообщат: какая партия, какая дозировки

      Главное, чтобы штрих-код на этикетке сохранился, тогда ФСБ не отвертится.
      Правильно Виталя Кличко сказал. Великобритания называется так не потому что она великая, а потому что там на великах ездят.
      Piramidon
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 22:34
        Будто не знаете, что всю контрабанду на Малой Арнаутской делают. А какой сейчас там штрих-код? То-то.
        Korsar4
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 22:11
      Цитата: Korsar4
      Скоро сообщат: какая партия, какая дозировки, и какие скидки по социальным картам.

      Интересно одно: сколько актов этого фарса может быть?

      Козла отпущения нашли, но поздно, агент кремля трампампам уже дипломатично высказался: тереза ты э... неразумная.
      Рискну предположить, теперь наглобриты будут создавать группу отравителей-агентов фсб. Как же без этого.
      Балу
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 20:44
    laughing а на бутылке отлито место производства« Кировский стекольный завод 1983 г»Прямая улика !
    Proton
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:44
    Деби.ли.зм расцветает ежесекундно. Фамилию свою, распространитель "Новичка",не написал на бутылке!? lol
    Egorovich
    1. san4es Сегодня, 21:17
      Цитата: Egorovich
      ...распространитель "Новичка",не написал на бутылке!? lol

      ...Только этикетка сохранилась
      san4es
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 22:14
        Цитата: san4es
        ...Только этикетка сохранилась

        Ну наши бизнесмены это не упустят. Ждем-с появления новых марок антигрустина: новичок, старичок, чудачок, скрипалек, просто юля, мать тереза и т.д.
        Балу
  10. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 20:47
    У бритов реально примитивный мозг.сколь можно эту лажу популизировать?
    юра харламов
  11. alex007i (Александр) Сегодня, 20:49
    Бутылки из-под Жигулёвского и окурки Беломор-Канал..
    alex007i
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:10
      Беломор-канал уже не производят...почему то...
      sabakina
      1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 21:23
        Это кто вам такую глупость сказал?
        nPuBaTuP
  12. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:53
    Бутылка из- под водки "Путинка"?
    СССР-1
  13. Комментарий был удален.
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:16
      БОВ "Новичок" действует на человека в зависимости от того, сколько человек принял наркотика. Их баба как обычно приняла меньше, вот и померла.
      П.С. Наши химики во времена СССР не экспериментировали с наркоманами. Нет. они были, но, во первых , мы не последователи доктора Менгеля, а во вторых, попробуй, найди их на просторах СССР....
      sabakina
    2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 21:48
      "Все-таки ежели РЕАЛЬНО нашли тару, то - "Внимание вопрос!" - как открывая эту тару два бомжа сразу, ну прямо на месте, не дали дуба?
      Ведь это БОЕВОЕ(!) отравляющее вещество! Без ОЗК и близко не подходи!"- даже не думайте!Все Ваши логические изыскания разбиваются о холодную англицкую логику! wassat
      dr.star75
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 21:55
        Все Ваши логические изыскания разбиваются о холодную англицкую логику! wassat
        Похоже именно этого я и не учОл. fool
        Позор на мою седую голову!
        Victor_B
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 22:18
          Цитата: Victor_B
          Все Ваши логические изыскания разбиваются о холодную англицкую логику! wassat
          Похоже именно этого я и не учОл. fool
          Позор на мою седую голову!

          Виктор, забей. Он же шутит. Два наркомана, передоз. Бутылку принесли в пустой дом. Наркоша умерла, нарика прижмут, денег дадут и он из таких же соседей-нарокманов создаст группу агентов фсб, которые хотели отравить наглобританию.
          Балу
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 22:15
      Цитата: Victor_B
      как открывая эту тару два бомжа сразу, ну прямо на месте, не дали дуба?

      Они же наркоманы, тренированные.
      Балу
  14. Пленник (Айрат) Сегодня, 21:04
    Если это не флакон из- под одекалона "Шипр", то я ничего не понимаю. Хотя есть вариант- "Тройной".
    Пленник
    1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 21:15
      Тройной не тронь. Он мне от укусов мошки помогает! am
      andr327
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 22:33
        Тройной был ценим за свою ТАРУ! Объём, если не на троих, то на пару точняк хватало!
        А от мошки керосином с соляркой обходиться можно .... если гурман, мож и ванилином облиться!
        rocket757
  15. Mole (Леонид) Сегодня, 21:10
    Ну тормоза, млин. Неделя прошла, а они только адрес проживания проверили и бутылочку нашли!
    Mole
  16. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 21:26
    С автографом Путина? Нет? Незачёт... Не то нашли. laughing
    Горный стрелок
  17. 123456789 Сегодня, 21:39
    Is fecit cui prodest — «сделал тот, кому выгодно».
    123456789
  18. НесНосНый Сегодня, 21:52
    Почти все эти пострадавшие ведь могли быть "добровольцами" для испытаний различных химических веществ в Портон Дауне, побочные действия проявляются позже.
    НесНосНый
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 22:18
    Чтобы не отравиться палёным "Новичком", его нужно приобретать лишь в специализированных магазинах
    Дормидонт
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 22:35
      А где такой специализированный магазин? Где то в Саратовской волости?
      rocket757
  20. SerB60 Сегодня, 22:28
    В выходные "оперативники" пошатаются по пабам и бабам и в понедельник "найдут" уже трёхлитровую банку из-под "Новичка".
    SerB60
  21. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 22:33
    Подать отпечатки пальцев ВВП на этой бутылке!
    Evgenijus
  22. Huumi (Ваня) Сегодня, 22:54
    Бой.


    Я траками под сталинградом
    Раздавлен был фашистким гадом
    Из пулемёта в поле скошен
    Зимою снегом припорошен
    В воронке наспех был землей
    Закидан труп увечный мой
    И как почетный караул
    Над местом тем бураном дул
    Бездомный ветер горемычный
    Ища приюта и угла
    и вновь на все опять привычно
    Смерть белым саваном легла…
    Huumi
  23. Huumi (Ваня) Сегодня, 22:55
    К потомкам.

    Пропали звезды над кремлём
    А мы все за победу пьём
    И не видать из вечной мглы
    что вместо звезд уже орлы.
    И что потомки
    стали ломки
    И кремлежители давясь
    Не могут нажраться всласть
    вот так же жадно от души
    в окопах нас жрали вши.
    Что были злее чем ................,
    Наглей, жадней неистребимы
    Как депутаты, финансисты
    и иже с ним непобедимы.
    Как обворованы в тылу
    Мы хлёбово из котелка
    Без ложки просто выпивали
    Зимуя прямо на снегу
    Чтоб те, что сзади жировали.
    И чтоб штабные ппж
    Не обделенные наградой
    Усердней били немцев гадов
    Раздвинув ноги в блиндаже.
    Так объясните, как же так
    сильней чем немец в 41ом
    вас победил лукавый враг
    и весь наш подвиг беспримерный
    был просто так.
    Huumi
  24. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 23:01
    При внимательном рассмотрении бутылки, на дне обнаружен отлитый в стекле серп и молот.
    Вкд Двк
  25. Jerk Сегодня, 23:15
    Жидкая фосфороорганика? Ничего, что она сама по себе практически вся - растворитель, всвязи с чем вопрос - из чего бутылка да чем закрывается? Для летучего по определению вещества, ибо БОВ...
    А самое смешное - орудие преступление, и обнаружено в доме - значит замазан ваш выживший с делом Скрипалей, и судя по всему, с британской стороны - офицеров ГРУ из уроженцев Эймсбери не готовят, да и не допустят они такой ляп - взять да орудие преступления мало что мигалкой не снабдить, вместо того, чтоб от него избавиться с концами
    Jerk
  26. HMR333 (Владимир) Сегодня, 23:16
    достали уже со своим червячком малахольные им всем там в правительстве лечиться нужно! пока не будет фактических доказательств это чистой воды клевета! а доказательств нет и быть не может иначе бы уже предоставили на этом все!
    HMR333
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