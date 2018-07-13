Подтверждаем данные о том, что в среду, 11 июля, была обнаружена пустая бутылка небольшого объёма. Её нашли в доме Чарльза Роули в Эймсбери. В научной лаборатории Портон-Даун главного военного ведомства Соединённого королевства учёные подтвердили, что в бутылке содержалось отравляющее вещество класса «Новичок».

Продолжается британское цирковое представление, связанное с историей отравлений с помощью "БОВ". После нескольких месяцев высказываемых в адрес России обвинений в том, что РФ связана с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и после ещё более странной истории с отравлением наркоманов в Эймсбери, Скотланд-Ярд решил пойти ещё дальше в своём невероятном сценарии.В британской полиции объявили, что нашли (внимание!) флакон из-под «Новичка». Того самого вещества, которым, как утверждают в Лондоне, травили и в Солсбери, и в Эймсбери.Из заявления департамента информации полиции Лондона:Кто такой Чарльз Роули? Этот тот самый человек, который, по заявлениям британской прессы, стал жертвой отравления в Эймсбери на днях. При этом Роули, в отличие от своей спутницы Дон Стерджес, выжил.Напомним, что изначально британская пресса сообщила о передозировке наркотиков в Эймсбери, которой себя подвергли Роули и Стерджес. И только потом британская полиция решила «найти» в доме Роули бутылку «из-под боевого отравляющего вещества».Эти заявления Скотланд-Ярда уже не выдерживают никакой критики. Или в Англии сформировалась традиция разливать БОВ по бутылкам?