Американские СМИ: Невероятный российский "Кинжал" бьёт на сотни километров

Русские работают над адаптацией ракеты под свои бомбардировщики. В июле они провели успешные испытания, поразив цель на расстоянии более 800 км (перевод данных, представленных в милях, - прим. «ВО»).

Американский телеканал CNBC публикует материал, в котором, как заявлено, ссылается на данные разведки США. Материал касается успешного опытно-боевого применения гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Отмечено, что российский «Кинжал» прошёл не менее 12 испытаний с использованием в качестве носителей истребителей-перехватчиков МиГ-31.Из материала:Американский телеканал сообщает своим зрителям, что ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал» Россия окончательно поставит на вооружение в 2020 году. В том же, 2020-м, на вооружение ВС РФ, как утверждает CNBC , будет поставлен и гиперзвуковой комплекс нового поколения «Авангард».Напомним, что ранее сообщалось о работе по адаптации ракет «Кинжал» для использования на дальних бомбардировщикам Ту-22М3.Впервые широкая аудитория узнала о наличии у России такого рода вооружений во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда за рубежом (и не только) некоторые круги усомнились в правдивости заявлений российского президента о наличии в РФ такого рода средств поражения. Теперь сомнения улетучиваются.