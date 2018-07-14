09:39 14 июля
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Украинский генерал: Состояние нашей системы ПВО удручает

Накануне украинские СМИ опубликовали информацию о том, что Украина получила зарубежное оборудование, которое позволит осуществлять замкнутый цикл производства ракет для зенитных комплексов семейства «Бук», находящихся на вооружении ВСУ (ссылка).

На этом фоне на украинском портале «Обозреватель» появился материал, в котором генерал-лейтенант запаса вооружённых сил Украины Дмитрий Уманец сообщает читателям, что система ПВО страны находится в удручающем состоянии. В чём причина плачевности?

Украинский генерал: Состояние нашей системы ПВО удручает



По словам Уманца, основная часть зенитных ракет производится на территории Российской Федерации, а другая часть – к этому моменту уже снята с производства на Украине. Речь о ракетах для С-125, а также о полном отсутствии на Украине ракет к ЗРК С-200 и проблемах с оснащением С-300 ВСУ.

Уманец:
В России находится и вся научная база. Киевские власти сегодня не торопятся отремонтировать те комплексы, которые есть в наличии. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух, и не один, раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства вооружённых сил.


Свой материал Уманец писал, судя по всему, ещё до сообщений о том, что Украина получила некое зарубежное оборудование для производства зенитных ракет под те средства ПВО, которые имеются в распоряжении ВСУ. Кстати, пока остаётся тайной, какая же именно страна поставила такое оборудование Киеву, и поставила ли?

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 25

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:18
    Короче не видать им пво
    Грибок
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:39
      Грибок (Витёк) Сегодня, 06:18
      Короче не видать им пво

      ... а на кой, древним укрокаклам пво?!... им бы чего попроще - лопату там, поравнять берега Чёрного моря... laughing
      a.s.zzz888
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 07:16
        Цитата: a.s.zzz888
        им бы чего попроще - лопату там, поравнять берега Чёрного моря...

        Берега-то ещё полбеды. Там надо косяки предков исправлять: Сиваш углублять, Перекоп перекапывать, ну и так далее. Работы, короче, непочатый край, а им бы всё скакать... no
        Васян1971
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:17
        Цитата: a.s.zzz888
        . им бы чего попроще

        такое?
        LSA57
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:22
          LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:17 ↑ Новый
          Цитата: a.s.zzz888
          . им бы чего попроще
          такое?

          good ... для них это невиданное супер-пупер чудо-оружие, и не один десяток лет надо для его освоения... да и потом, с натосровским не срастается - зрада кругом и всюду...
          a.s.zzz888
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:31
            Цитата: a.s.zzz888
            для них это невиданное супер-пупер чудо-оружие,

            ввс обновляют
            LSA57
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:13
              LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:31 ↑... ввс обновляют

              ...хорошо идёт! ( на картинке ) должен в землю обязательно воткнуться ... laughing ... да и реактивной струи меж ног не видно laughing , походу ещё ранняя, укрокакловская разработка - чем быстрее машешь, тем быстрей устанешь и.... bully
              a.s.zzz888
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:53
                Цитата: a.s.zzz888
                да и реактивной струи меж ног не видно

                она им не нужна. у них летают на другой тяге, по другим законам природы
                LSA57
    2. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:51
      Так оно всем спокойнее летается!!!
      LeonidL
  2. Vard Сегодня, 06:18
    Ну для того что бы сбить пассажирский лайнер ракет у них хватит...
    Vard
  3. Воваd (Воваd) Сегодня, 06:30
    Ничего не понимаю.Как украинский генерал мог написать "Киевские власти сегодня не торопятся отремонтировать те комплексы, которые есть в наличии."..Ведь киевские власти это мэрия города Киева ,так же как Московские власти это мэрия города Москвы.Неужели власти Киева или Москвы должны ремонтировать ракетные комплексы?Да и вобще,вся новостная лента ВО занята сообщениями с Украины под громкими заголовками .Но новости эти и репортажи эти на проверку оказываются от малоизвестных интернет изданий с сотней подписчиков,причем в половине случаев это фейки или слова перекрученные и додуманные.И вот эти фейки и обсуждаем.
    Воваd
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:23
      Цитата: Воваd
      Неужели власти Киева или Москвы должны ремонтировать ракетные комплексы?

      Киевские, это в смысле уркаинские. когда мы говорим, что фашингтон сделал то то и тото, мы ведь не имеем в виду мэра фашингтона
      LSA57
  4. krops777 (Алексей) Сегодня, 06:36
    Киевские власти сегодня не торопятся отремонтировать те комплексы, которые есть в наличии.


    А деньги есть? Пургу нести каждый может. wink
    krops777
    1. Воваd (Воваd) Сегодня, 07:36
      Мне лично все равно и чужие деньги не считаю.Киев -город большой собирают налоги.Потратят эти деньги киевские власти, скорее всего на коммунальную технику или прочие городские нужны и будут правы.Ремонтировать ракетную технику не их компетенция. "Пургу нести каждый может."-Золотые слова их можно передать отставному генералу.Наверное на пенсию он вышел ещё в 90-годы или очень слаб умом. )
      Воваd
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:37
    система ПВО страны находится в удручающем состоянии.

    ... как будто бы в других видах войск всё отлажено.... laughing ... бардак и развал в ненужной усиливается... bully
    a.s.zzz888
  6. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:50
    Посмотрите зато как они красиво и аккуратно их покрасили!!!! Просто игрушечки!!!! А то, что не летают, так оно добродии только к лучшему, а то не дай то Бог опять полетит ... Все авиакомпании украину и так уже третьей дорогой облетают! ... Главное парад, все остальное чепуха!
    LeonidL
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:56
      LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:50 Новый
      Посмотрите зато как они красиво и аккуратно их покрасили!!!!

      ... вот единственное что, так это с краской у них пока всё нормально: краска у них творит чудеса, сразу древнее железо приобретает статус "новейшей разработки, уникальной и таких больше нигде нет"... а если ещё и на два раза покрасят - тОдЫ держись супостат... laughing
      a.s.zzz888
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:57
        А если три раза?????? Ой что оно будет-что будет!!!!
        LeonidL
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:25
        Цитата: a.s.zzz888
        а если ещё и на два раза покрасят

        тогда это будет бронезащита laughing
        LSA57
  7. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 07:14
    Получить оборудование и запустить производство, как говорят в Одессе две большие разницы. Пока будут запускать, глядишь и оборудование рассосется, оно же денег стоит, не сдюжит "шумерское" сердце, от такой бесхозяйственности, быстро в полцены пристроит
    КАРЛСОН
  8. Trek Сегодня, 07:20
    Не знаю на счет пво и прочего украины,но эти "кресты" на борту военной техники меня жутко раздражают ..Что то подсознательно они мне напоминают ! Жуткое желание из "граника" в бочину засадить .. angry
    Trek
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:20
    Украинский генерал: Состояние нашей системы ПВО удручает
    Да и слава Богу.Меньше гражданских воздушных судов пострадает. Да и прыть свою по поводу победы над Россией может немного притормозят. У поляков попросите старые советские, поляки все равно готовы платить американцам за "Пэтриоты" лишь бы на территории было побольше американского.
    rotmistr60
  10. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 07:46
    А, что вна Украине только с ПВО плачевное состояние ? crying , а в других родах войск всё замечательно ? да ладно laughing
    кот баюн.
  11. German Titov (Herat) Сегодня, 07:54
    Цитата: кот баюн.
    А, что вна Украине только с ПВО плачевное состояние ? crying , а в других родах войск всё замечательно ? да ладно laughing

    С десантурой у них душевно получилось. Упразднили за ненадобностью.
    German Titov
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:23
    Системы ПВО как правило незаметны и стоят приличных денег.Тут не выкатить сотню Дозоров ,пусть и развалившихся до фронта.И фото не сделать
    APASUS
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