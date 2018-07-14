Украинский генерал: Состояние нашей системы ПВО удручает

В России находится и вся научная база. Киевские власти сегодня не торопятся отремонтировать те комплексы, которые есть в наличии. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух, и не один, раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства вооружённых сил.

Накануне украинские СМИ опубликовали информацию о том, что Украина получила зарубежное оборудование, которое позволит осуществлять замкнутый цикл производства ракет для зенитных комплексов семейства «Бук», находящихся на вооружении ВСУ ( ссылка ).На этом фоне на украинском портале «Обозреватель» появился материал, в котором генерал-лейтенант запаса вооружённых сил Украины Дмитрий Уманец сообщает читателям, что система ПВО страны находится в удручающем состоянии. В чём причина плачевности?По словам Уманца, основная часть зенитных ракет производится на территории Российской Федерации, а другая часть – к этому моменту уже снята с производства на Украине. Речь о ракетах для С-125, а также о полном отсутствии на Украине ракет к ЗРК С-200 и проблемах с оснащением С-300 ВСУ.Уманец:Свой материал Уманец писал, судя по всему, ещё до сообщений о том, что Украина получила некое зарубежное оборудование для производства зенитных ракет под те средства ПВО, которые имеются в распоряжении ВСУ. Кстати, пока остаётся тайной, какая же именно страна поставила такое оборудование Киеву, и поставила ли?