Трамп должен немедленно отметить встречу с Владимиром Путиным. Никаких встреч (на высшем уровне) не должно быть, пока Россия не представит прозрачные и однозначные доказательства того, что больше в наши выборы вмешиваться не будет.

В системе американской законодательной власти царит самая настоящая истерия. За двое суток до намеченной встречи президента США с российским коллегой сенаторы решили «бить в набат», заявляя, что «такая встреча не должна состояться». Инициатором такого рода заявлений стали представители Демократической партии. Основной аргумент: «Россия вмешивалась в американские выборы».Из заявления главы фракции демократов в сенате США Чака Шумера:Судя по всему, о том, что существует такое юридическое понятие как презумпция невиновности, г-н Шумер и те, кто подключился к его требованиям, забывают. Если кому-то в этой ситуации и нужно что-то доказывать, то уж точно не Российской Федерации.Отметим, что накануне в США министерство юстиции обвинило 12 граждан РФ в причастности к атакам на сети Демпартии, а также на сервер предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Было объявлено, что все эти 12 «друзей Путина» якобы являются кадровыми сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.Встреча Трампа и Путина намечена на 16 июля. Она должна пройти в Хельсинки. Речь идёт о первой официальной двусторонней встрече этих политиков.