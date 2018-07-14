09:40 14 июля
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Шумер есть Шумер: Трампу нельзя дать возможность встретиться с Путиным

В системе американской законодательной власти царит самая настоящая истерия. За двое суток до намеченной встречи президента США с российским коллегой сенаторы решили «бить в набат», заявляя, что «такая встреча не должна состояться». Инициатором такого рода заявлений стали представители Демократической партии. Основной аргумент: «Россия вмешивалась в американские выборы».

Из заявления главы фракции демократов в сенате США Чака Шумера:
Трамп должен немедленно отметить встречу с Владимиром Путиным. Никаких встреч (на высшем уровне) не должно быть, пока Россия не представит прозрачные и однозначные доказательства того, что больше в наши выборы вмешиваться не будет.


Шумер есть Шумер: Трампу нельзя дать возможность встретиться с Путиным



Судя по всему, о том, что существует такое юридическое понятие как презумпция невиновности, г-н Шумер и те, кто подключился к его требованиям, забывают. Если кому-то в этой ситуации и нужно что-то доказывать, то уж точно не Российской Федерации.

Отметим, что накануне в США министерство юстиции обвинило 12 граждан РФ в причастности к атакам на сети Демпартии, а также на сервер предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Было объявлено, что все эти 12 «друзей Путина» якобы являются кадровыми сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Встреча Трампа и Путина намечена на 16 июля. Она должна пройти в Хельсинки. Речь идёт о первой официальной двусторонней встрече этих политиков.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/senschumer
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Комментарии 43

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:35
    За двое суток до намеченной встречи президента США с российским коллегой сенаторы решили «бить в набат»,
    ... мерикатосовский раздрай в полном разгаре... laughing
    a.s.zzz888
    1. татарин 174 Сегодня, 06:51
      Цитата: a.s.zzz888
      мерикатосовский раздрай в полном разгаре...

      Трамп напоминает танк, так что все остальные его противники там будут раздавлены. Это в начале он перешёл к обороне, чтобы укрепиться и выжить, а сейчас будет своё гнуть всяко.
      татарин 174
      1. Trek Сегодня, 07:12
        Ростовщики запада жутко боятся, что Трамп с Путиным смогут договориться (это вполне возможно) .. Трамп помнится впервую очередь обещал навести порядок внутри страны и Путин к этому стремится . На "русской угрозе" некоторые прохиндеи огромные деньги делают и кровь льется в мире непонятно за что и за кого..! Не бойся Дональд , Россия поддержит если что.. hi
        Trek
        1. Тралл Сегодня, 07:17
          Нефих Трампа баловать. Пусть в Финляндии встретится для начала с водителем "Кортежа", он, как минимум, генерал ФСБ, что тоже неплохо. А ВВП, после успешно проведенного ЧМ-2018, можно на рыбалку съездить в Карелию. Да и пробирки с "Новичком" пора новые снарядить в укромном месте. Ну а потом отдохнувшим опять вмешиваться во все и везде smile
          Тралл
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:39
            Цитата: Тралл
            Да и пробирки с "Новичком" пора новые снарядить

            какие пробирки? у нас его в бутылки разливают
            "В британской полиции объявили, что нашли (внимание!) флакон из-под «Новичка». Того самого вещества, которым, как утверждают в Лондоне, травили и в Солсбери, и в Эймсбери."
            LSA57
          2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 07:53
            Цитата: Тралл
            ... можно на рыбалку съездить в Карелию. Да и пробирки с "Новичком" пора новые снарядить в укромном месте.

            Лучше в Разлив. И место укромное и проверенное... laughing laughing laughing
            AlexVas44
  2. Vard Сегодня, 06:40
    Встречное обвинение... США вмешалось в выборы президента РФ... Ни чем иным помрачение сознания выраженное во всенародно голосовании за ВВП объяснить невозможно...
    Vard
    1. собаковод Сегодня, 06:47
      Vard
      Встречное обвинение... США вмешалось в выборы президента РФ... Ни чем иным помрачение сознания выраженное во всенародно голосовании за ВВП объяснить невозможно.

      Ну, отчего же, я сознательно голосовал за него. А что, были более достойные?
      собаковод
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 06:51
        Были. Грудинин.
        solzh
        1. Trek Сегодня, 07:01
          Цитата: solzh
          Были. Грудинин.

          Грудинин то брехун..Пришло официальное подтверждение о его счетах за рубежом около 1 млн долларов и 5.5 кг золота хранилось ..А еще он там со своими работниками гадко поступал сперва пообещав квартиры , а потом нагло выгнал их ..Короче судить его будут! Он мне сразу не понравился ,глаза у него хитрые ..Зюганов с этим мошенником партию опозорил конкретно !
          Trek
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 07:35
            Покажите официальное подтверждение о его счетах. Это первое. Второе, на основании чего он не имеет права на счёта за рубежом?
            Только почему-то все скандалы и компромат на Грудинина прекратились после выборов...
            Ну а что касается глаз... Повесилили вы меня. У всех людей глаза разные.
            Никто его судить не будет. Грудинин шёл не от КПРФ, а от блока левых и патриотических сил.
            solzh
            1. Trek Сегодня, 08:14
              Цитата: solzh
              Только почему-то все скандалы и компромат на Грудинина прекратились после выборов...

              Вот как раз и не прекратились , а им конкретно заинтересовались налоговые и прочии службы ..Этакий "князек-барин" ,местного пошиба и не только , делишки у него там очень грязные и это только начало ! Дружбой с Зюгановым прикрывался падла и его не трогали ..Он конечно не олигарх с опредиленной фамилией , но такие именно по кусочкам распродают Россию..Зюганова нужно вместе с ним посадить! negative Всегда голосовал за КПРФ, теперь подумаю.. hi
              Trek
        2. собаковод Сегодня, 07:28
          solzh (Сергей)
          Были. Грудинин.

          В суде доказано, что до конца 2017 года, он владел оффшором. Не на того ставите!
          собаковод
        3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:36
          Цитата: solzh
          Были. Грудинин.

          А это тот достоиный,который весь оффшорами облепленный.Помню,клубничка в горле его стоит.
          Развалили комунисты Союз ,а сейчас спасителей стоят из себя.
          Вы прошлое!
          Александр романов
          1. Trek Сегодня, 08:28
            Цитата: Александр романов
            А это тот достоиный,который весь оффшорами облепленный.Помню,клубничка в горле его стоит

            Здесь согласен Александр ..Тот еще "жучок"!!! negative
            Цитата: Александр романов
            Развалили комунисты Союз ,а сейчас спасителей стоят из себя.

            Ну за всех коммунистов не нужно так говорить, а вот в ЦК прохиндеи пролезли горлопаны и началось ..
            Цитата: Александр романов
            Вы прошлое!

            Ну я бы не сказал , социалистический строй СССР все же показал свою эффективность , тот же Китай взять.!

            Прав оказался ,абсолютно..
            Trek
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:42
              Цитата: Trek
              Ну за всех коммунистов не нужно так говорить,

              Хорошо,тогда вопрос на засыпку,где были настоящие комунисты,которые бы стеной встали за страну,когда разваливали ее?
              Александр романов
              1. Trek Сегодня, 08:59
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Trek
                Ну за всех коммунистов не нужно так говорить,

                Хорошо,тогда вопрос на засыпку,где были настоящие комунисты,которые бы стеной встали за страну,когда разваливали ее?

                Было такое в уставе "демократический централизм ", верили в ЦК Партии ..Вот на этом нас и подловили ..Вот этот балабол и кто за ним стоял !

                Народ поверил , мы русские слишком доверчивые ..
                Покрасивше жить захотелось ...

                Вот теперь и живем , затылки чешем и ищем виноватых и что делать ? Эх Россия наивная душа..
                P.S. И вот еще в догонку помните лозунг ? "Партия сказала ,НАДО комсомол ответил ЕСТЬ!" И понеслись 90-е лихие
                Trek
        4. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:19
          Цитата: solzh
          Были. Грудинин.

          Ну вот, снова здорОво, вспомнили. Да забудьте про него. Проехали уже.
          Piramidon
      2. татарин 174 Сегодня, 06:52
        Цитата: собаковод
        Ну, отчего же, я сознательно голосовал за него. А что, были более достойные?

        Ну не по теме вы разборку начинаете!
        татарин 174
        1. собаковод Сегодня, 07:25
          татарин 174
          Цитата: собаковод
          Ну, отчего же, я сознательно голосовал за него. А что, были более достойные?
          Ну не по теме вы разборку начинаете!

          С уважением hi , но Вы не правы! Избрали бы другого, и какова была бы позиция на этой, первой встрече, а возможно, уже и не первой( исходя из личностей), того, перспективного, избранника?
          собаковод
          1. татарин 174 Сегодня, 07:30
            Цитата: собаковод
            Избрали бы другого, и какова была бы позиция на этой, первой встрече, а возможно, уже и не первой

            Это уже из области гадания... Что толку сейчас об этом гадать, а как бы Грудинин поступил, а как-бы Жириновский и т.д. и т.п. С уважением hi
            татарин 174
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:38
              Цитата: татарин 174
              Это уже из области гадания...

              Вот мы и не хотим два раза на те же грабли.Кстати ,а Вороненков из какои партии был recourse Ах вспомнил,так тож КПРФ
              Александр романов
            2. собаковод Сегодня, 07:42
              татарин 174
              . Что толку сейчас об этом гадать, а как бы Грудинин поступил, а как-бы Жириновский и т.д. и т.п.

              Что Вы скажете, если Путин возьмёт всё, в чём обвиняют Россию, и признает виной России, отменит все ответные санкции, посыплет голову пеплом, падёт ниц перед "мировым гегемоном" и поставит его смердящий, стоптанный в международных конфликтах берц , себе на голову? Свернёт все прогрессивные программы науки, вооружения и прочее, и превратит Россию в сырьевой придаток "мировой демократии"?
              собаковод
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:43
                Цитата: собаковод
                Что Вы скажете, если Путин возьмёт всё, в чём обвиняют Россию, и признает виной России, отменит все ответные санкции

                Брат,а где такую дурь купить а? Мы заплатим золотом wink
                Александр романов
                1. собаковод Сегодня, 09:09
                  Александр романов (Санёк)
                  Брат,а где такую дурь купить а? Мы заплатим золотом

                  Не по адресу. Нет ни времени, ни желания.
                  собаковод
    2. cariperpaint Сегодня, 07:12
      Да с какого это?!) это наверное только в вашей реальности так.
      cariperpaint
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:34
      Цитата: Vard
      Ни чем иным помрачение сознания выраженное во всенародно голосовании за ВВП объяснить невозможно...

      У варда шаблон лопнул,он не понимает,почему народ не голосует за комунистов laughing
      Александр романов
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 06:54
    Вот такие они шумеры. Всё бы им только навредить в двухсторонних отношениях между нашими странами. Шумеры...
    solzh
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:10
      Цитата: solzh
      Вот такие они шумеры.

      Особенно меня умиляет.
      Никаких встреч (на высшем уровне) не должно быть, пока Россия не представит прозрачные и однозначные доказательства того, что больше в наши выборы вмешиваться не будет.

      Они что там шумеров решили переплюнуть в дуризме. hi
      Евдоким
  4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 07:09
    " Никаких встреч (на высшем уровне) не должно быть, пока Россия не представит прозрачные и однозначные доказательства того, что больше в наши выборы вмешиваться не будет."
    А вот - фигу с маслом (пальмовым)!
    " Судя по всему, о том, что существует такое юридическое понятие как презумпция невиновности, г-н Шумер и те, кто подключился к его требованиям, забывают. "
    Ничего они не забывают. Просто презумпция невиновности придумана белыми господами исключительно для разборок между собой. Остальным она не положена.
    Васян1971
  5. mitchhunter Сегодня, 07:13
    в США министерство юстиции обвинило 12 граждан РФ в причастности к атакам

    Опять наших граждан похищают? Может пора нам самим арестовать пару десятков амеров, чисто для профилактики
    mitchhunter
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:45
      Цитата: mitchhunter
      Опять наших граждан похищают?

      хде??? belay когда??? belay
      LSA57
    2. гильза (максим) Сегодня, 08:29
      А вот идея-то хорошая сама по себе.Есть пара нюансов. Первое это конечно объезд международного права по консульской неприкосновенности. Второе-200%ные уголовные дела с доказухой . Ну и понеслась юр.война. правда не в лучших условиях для нас...
      гильза
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:13
    Сразу вспомнился телефильм по рассказам О,Генри где главный герой говорит: "Эту страну погубит коррупция!". Я бы еще добавил и дремучая ненависть к тем кто думает, а тем более делает иначе. Травля Трампа замешанная н русофобии даже по африканским меркам перешла все границы.
    rotmistr60
  7. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 07:14
    Я не понимаю, почему европейские и американские политики так боятся встречи Трампа с нашим президентом.

    Если верна теория, о том, что хозяева США и Европы сидят в тени, а президент США - марионетка - то чего боятся?

    Или Трамп - все-таки сам себе хозяин? Самостоятельный игрок?

    Может, причина боязни банальна - после встречи в Хельсинки некоторые "ястребы" могут лишиться работы?
    Ilya-spb
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:27
    Основной аргумент: «Россия вмешивалась в американские выборы».
    ..Шутка повторенная дважды, становиться глупостью. Глупость повторенная трижды становится замечательным анекдотом.
    parusnik
  9. лысова (владимир) Сегодня, 07:31
    Вот встретятся и по мордашке Трампа, можно будет судить о результатах встречи. Его мимика сильно выдаёт - отношение к человеку и т. д. - псикогогия однако !
    лысова
  10. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:33
    Как говаривал всеми любимый Карлсон - спокойствие, только спокойствие. Идиотизм в политике, особенно в американской еще никто не отменял. Этому Шумеру место в дурке, а он и ему подобные в Сенате. И о чем с этими "гуманоидами" можно вообще разговаривать. Трампу надо в приказном порядке провести полное медицинское освидетельствование психиатрического плана всей властной системы Америки.
    Ros 56
  11. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 07:49
    А я было подумал про шумеров море копов, ан нет. Есть ещё и другие шумеры!
    mig29mks
  12. Адьютант (Святослав) Сегодня, 07:51
    Встречайся, не встречайся
    что проку
    Адьютант
  13. shubin Сегодня, 07:51
    По заголовку подумал, что это древние шумеры опять суетятся, ну вы поняли, о ком я. wassat
    shubin
  14. Комментарий был удален.
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:14
    Мягко говоря "наивные люди".
    Если они доказывают, что Путин помог избраться Трампу, то Трамп ни когда это не признает, иначе его лигитимность будет поставлена под сомнение.
    Ретвизан 8
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:20
    США все больше напоминают худшие года СССР,такой же уровень маразма
    APASUS
    1. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:38
      Есть отличие: США поддерживают почти полсотни стран, где желание полакомиться Россией равно, а, возможно, и превосходит желание самих США заняться тем же. СССР таких желаний не имел, планов развала США и порабощении тамошних граждан также не разрабатывал, и не принимал, а своих союзников держал на вегетарианской диете.
      1536
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