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Киборги в пыльных шлемах. В НАТО подготовили стандарты защитной экипировки ВСУ
На Украине продолжают осуществление перехода «под стандарты НАТО». В частности, переход осуществляется и в плане экипировки. На днях «ВО» сообщало о том, что после одного из этапов реформирования в ВСУ возникла путаница в идентификации военнослужащих по цвету берета. Теперь реформирование под стандарты НАТО идёт в плане защитных шлемов.
Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ разработало техзадание для новых параметров защитного (баллистического) шлема.
Известно, что по новому (натовскому) стандарту предусмотрено 20 параметров обязательной проверки, включая проверку на пулезащищённость и на иные внешние механические воздействия. Примечательно, что сами стандарты для новых украинских шлемов были разработаны в натовских структурах. Об этом с особой гордостью говорит представитель материально-технического ведомства Минобороны Украины Василий Саковец. По словам Саковца, «документ уже перевели на украинский и взяли за основу для реализации техзадания».
Из заявления подполковника ВСУ Саковца:
Отмечается, что идёт модернизация шлемов, которые проходили комплекс испытаний в десантно-штурмовых соединениях и в составе ССО.
Саковец:
Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ разработало техзадание для новых параметров защитного (баллистического) шлема.
Известно, что по новому (натовскому) стандарту предусмотрено 20 параметров обязательной проверки, включая проверку на пулезащищённость и на иные внешние механические воздействия. Примечательно, что сами стандарты для новых украинских шлемов были разработаны в натовских структурах. Об этом с особой гордостью говорит представитель материально-технического ведомства Минобороны Украины Василий Саковец. По словам Саковца, «документ уже перевели на украинский и взяли за основу для реализации техзадания».
Из заявления подполковника ВСУ Саковца:
15 августа мы планируем запустить своеобразный «батл» для определения, какой шлем на Украине в дальнейшем будут применять военные, чтобы он соответствовал новым требованиям Альянса.
Отмечается, что идёт модернизация шлемов, которые проходили комплекс испытаний в десантно-штурмовых соединениях и в составе ССО.
Саковец:
В нём можно десантироваться, монтировать на него такие навесные элементы как фонари, целеуказатели, приборы ночного видения, гарнитуру систем связи и тому подобное.
Использованы фотографии: Фейсбук, www.ukrmilitary.com
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