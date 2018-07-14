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Киборги в пыльных шлемах. В НАТО подготовили стандарты защитной экипировки ВСУ

На Украине продолжают осуществление перехода «под стандарты НАТО». В частности, переход осуществляется и в плане экипировки. На днях «ВО» сообщало о том, что после одного из этапов реформирования в ВСУ возникла путаница в идентификации военнослужащих по цвету берета. Теперь реформирование под стандарты НАТО идёт в плане защитных шлемов.

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ разработало техзадание для новых параметров защитного (баллистического) шлема.

Киборги в пыльных шлемах. В НАТО подготовили стандарты защитной экипировки ВСУ



Известно, что по новому (натовскому) стандарту предусмотрено 20 параметров обязательной проверки, включая проверку на пулезащищённость и на иные внешние механические воздействия. Примечательно, что сами стандарты для новых украинских шлемов были разработаны в натовских структурах. Об этом с особой гордостью говорит представитель материально-технического ведомства Минобороны Украины Василий Саковец. По словам Саковца, «документ уже перевели на украинский и взяли за основу для реализации техзадания».

Из заявления подполковника ВСУ Саковца:
15 августа мы планируем запустить своеобразный «батл» для определения, какой шлем на Украине в дальнейшем будут применять военные, чтобы он соответствовал новым требованиям Альянса.


Отмечается, что идёт модернизация шлемов, которые проходили комплекс испытаний в десантно-штурмовых соединениях и в составе ССО.

Саковец:
В нём можно десантироваться, монтировать на него такие навесные элементы как фонари, целеуказатели, приборы ночного видения, гарнитуру систем связи и тому подобное.

Использованы фотографии: Фейсбук, www.ukrmilitary.com
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 07:30
    Это ж сколько на этом можно украсть? smile
    15 августа мы планируем запустить своеобразный «батл» для определения какой шлем на Украине в дальнейшем будут применять военные

    Рэп читать будут в шлемах или бути-дэнс плясать? wassat
    Тралл
    1. Trek Сегодня, 07:51
      Украина превращается в этакую африканскую страну , начинает переодиваться , выдумывать новые знаки отличия ..А по сути все вот так у них ! Эх украина ,как вас обманули ..
      Trek
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:59
        мы планируем запустить своеобразный «батл»

        Цитата: Trek
        Рэп читать будут в шлемах или бути-дэнс плясать?

        Вот ржака, батл ,а боевых шароваров на всех не хватает. Главный приз батла баллистический шлем.laughing
        Евдоким
  2. лысова (владимир) Сегодня, 07:40
    " В нём можно десантироваться, монтировать на него такие навесные элементы, как фонари, целеуказатели, приборы ночного видения, гарнитуру систем связи и тому подобное. " - Ну прям одежда для барби, столько всяких висюлек можно понавесить. В нём можно десантироваться !, - а это как ?!
    лысова
    1. Тралл Сегодня, 07:45
      А еще в нем можно кататься в б/ушном "Хамви" и имитировать стрельбу из "Джавелина" smile
      Тралл
      1. лысова (владимир) Сегодня, 07:58
        laughing Дааа, вот бывает кофе - три в одном, шампунь три в одном - а тут, сколько же в каком оно будет ?!!!, - по бокам, ещё удумают по "Джавелину" подвесить - не нужны будут ВСУ, ни танки, ни ракетные комплексы, ну прямо сменный модуль, а говорим наука у них в застое.
        лысова
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:54
      Цитата: лысова
      " В нём можно десантироваться, монтировать на него такие навесные элементы, как фонари, целеуказатели, приборы ночного видения, гарнитуру систем связи и тому подобное. "

      так они лет пять назад такой сделали
      LSA57
    3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:01
      Цитата: лысова
      В нём можно десантироваться !, - а это как ?!

      В хорошем шлёме, с большой площадью защиты, десантироваться нельзя, стропы могут зацепиться. Посему для десантников делали специяльные шлемы, с "узкими полями" Как пример:

      Слева- пехотные, справа- "обрезанный" десантный
      Лопатов
    4. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 08:02
      Вот бы экипировка ещё и воевала за шумеров, просто мечта шумерская.
      mig29mks
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:17
        Цитата: mig29mks
        Вот бы экипировка ещё и воевала за шумеров, просто мечта шумерская.

        Вообще-то такая экипировка будет воевать против них. 8))
        Надо отдать должное американцам в целом и НАТО в частности. Они довольно оперативно меняют стандарты средств защиты в зависимости от существующих условий. Используя прежде всего статистику. Именно потому они фактически отказались от ранее существовавшего принципа максимально возможной по площади противоосколочной и перешли к более компактной противопульной. И это оправдано- их противники используют артиллерию эпизодически.
        Но ведь у "шумеров" ситуация- с точностью до наоборот. Посему если и использовать "стандарты НАТО", то старые. времён холодной войны.
        Однако карго-культ не дозволяет это делать 8)))
        Лопатов
  3. Jerk Сегодня, 07:52
    А кому их выпускать - есть? А на какие шиши - тоже?)))
    Цитата: лысова
    В нём можно десантироваться !, - а это как ?!

    Так примерно.
    Jerk
  4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:53
    Классные шлемаки, но все они без исключения имеют один серьезнейший недостаток. Не могут оценить умственные способности носящего этот шлем укрошумера. А дураку без разницы что на тупую башку надеть, что кастрюлю, что супершлем, все равно дураком останется.
    Ros 56
  5. andrewkor Сегодня, 08:00
    Обратил внимание на фразу:"документ уже перевели на украинский...".Все мы знаем о трудностях перевода ,особенно с английского, не однозначное значение разных слов и терминов!Как бы у укровоинов именно кастрюля на выходе не получилась!
    andrewkor
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:05
      andrewkor Сегодня, 08:00Как бы у укровоинов именно кастрюля на выходе не получилась!

      ... так оно и будет...как в том анекдоте - "лепи не лепи а всё равно получается ...нехороший человек"... laughing
      a.s.zzz888
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:17
    ВСУ разработало техзадание для новых параметров защитного (баллистического) шлема.

    ... из чугуния что ли?! laughing
    a.s.zzz888
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:22
      Из обеднённого урана
      Дормидонт
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:22
    А им не все равно в чем их будут в канавы закапывать?
    Дормидонт
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:24
      Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:22 Новый
      А им не все равно в чем их будут в канавы закапывать?

      ... "новейшую" каску всё равно на могилку не поставят - продадут... bully
      a.s.zzz888
  8. синоби (Юрий) Сегодня, 09:11
    Ни один натовский стандартный армейский шлем не держит прямое попадание из АК на дистанции городского боя,100-150м.Так что без разницы как то.
    синоби
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:17
    Не прошло и четырех лет как в ВСУ стали подозревать ,что шлемы для страйкбола не защищают от пули ?
    APASUS
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