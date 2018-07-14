09:41 14 июля
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Субботняя ночь не обошлась без применения "Железного купола". Атаки "по-соседски"

Очередная «пятница гнева» в секторе Газа привела к открытым вооружённым столкновениям. Израильское командование утверждает, что представители военизированного крыла «Хамас» атаковали территорию Израиля с применением миномётов и неуправляемых ракет. Кроме того, на израильскую территорию были выпущены десятки горящих шаров. Система ПВО-ПРО «Железный купол» осуществила перехват шести ракет. При этом нет данных о том, каким было общее количество ракет, выпущенных по Израилю.

В ответ на это Израиль применил всю мощь своих вооружённых сил, нанеся серию ударов по целям в Газе. Заявлено, что уничтожены так называемые «туннели террора», которые были предназначены для подготовки хамасовцев и переброски их к израильским рубежам.

Израильская атака с воздуха в помощью беспилотников, снаряжённых емкостями со слезоточивым газом.
Субботняя ночь не обошлась без применения "Железного купола". Атаки "по-соседски"



Уничтожены несколько военных объектов, принадлежащих «Хамас».

Обстрелу со стороны израильских войск подверглись территории, с которых протестующие палестинцы запускали те самые «огненные шары».

Как видно, удары наносятся непосредственно по кварталам Газы:


Речь идёт о кварталах к востоку от лагеря беженцев "Аль-Бурей" в самом центре сектора. Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.

В пресс-службе движения «Хамас» при этом заявлено, что израильские военные транслируют ложь, заявляя, что удары ВВС Израиля стали ответом на действия палестинцев. Если верить палестинской стороне, то именно израильские войска первым атаковали территорию сектора Газа, после чего были нанесены ответные ракетные удары по Израилю. Отмечено, что в качестве ответа были выпущены до 30 мин и ракет. О пострадавших с обеих сторон не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:15
    Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.

    ... по площадям лупят...
    a.s.zzz888
    1. danan (p783232) Сегодня, 08:36
      Судить надо этого министра Либермана,отдавшего приказ о транжировании народных средств. Либо решай проблему, как русские, либо пусть уходит!
      danan
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 08:48
        Топвар не вор.
        Не факт, что он топварил народные средства. Возможно, исключительно американские.
        Да и кто придёт взамен?

        ЗЫ(слово т р а н ж и р а не пропускается.Полагаю нашёл ему хорошую замену)
        Перейра
        1. Trek Сегодня, 09:14
          Пока искуственная территория "израиль" существует, это будет длиться вечно ..Ладно если это местечковые бои были,так нет евреи раздувают это все на весь мир и привлекают к этому конфликту ВСЕХ! Пытаются лбами столкнуть мировые державы и религии в этом регионе, а самим остаться вроде непричем..Хитрая тактика !
          Trek
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:23
            Цитата: Trek
            Пока искуственная территория "Израиль" существует, это будет длиться вечно .


            Израиль пишется с большой буквы. С маленькой буквы его пишут либо антисемиты, либо...


            К слову говоря, касательно искуственной территории.. Советую изучить историю хоть немного и вы узнаете много нового о Сирии, Ливане, Иордании итд.




            Цитата: Trek
            нет евреи раздувают это все на весь мир и привлекают к этому конфликту ВСЕХ! Пытаются лбами столкнуть мировые державы и религии в этом регионе, а самим остаться вроде непричем..Хитрая тактика !


            А, вот и антисемиты потянулись fellow
            Tiras
          2. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
            Цитата: Trek
            Пока искуственная территория "израиль" существует, это будет длиться вечно

            Да блин вот ни когда не поверю, что не возможно найти компромисс..., значит это кому то нужно, и даже догадываюсь кому, а людям желаю мира, они тут вообще не при чем..
            MPN
          3. MPN (Павел) Сегодня, 09:39
            Цитата: Trek
            и религии в этом регионе

            Не евреи, но умело действуют... Чем хуситы от сунитов отличаютя? это как у нас было, что одни крестятся двумя перстами, а другие тремя, а бог один, и вот так столкнули лбами...
            MPN
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:20
    Как это мило
    Дормидонт
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:23
    Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.

    Что? Сельхозугодья тоже территорию евреестана атаковали? belay
    К-50
    1. BlackMokona Сегодня, 08:38
      Возможно из этих угодий ракеты пускали
      BlackMokona
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:39
      Цитата: К-50
      Что? Сельхозугодья тоже территорию евреестана атаковали?

      Судя по взрывав это противобункерные бомбы
      Александр романов
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:49
        Цитата: Александр романов
        Цитата: К-50
        Что? Сельхозугодья тоже территорию евреестана атаковали?

        Судя по взрывав это противобункерные бомбы

        Угу.

        Пресс-служба ЦАХАЛа уведомляет: на юге и на севере сектора Газы были уничтожены туннели, предназначенные для осуществления терактов.

        Арон Заави
    3. собаковод Сегодня, 08:42
      К-50 (Алексей)
      Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.
      Что? Сельхозугодья тоже территорию евреестана атаковали?

      Ну, если мыслить логически, Хамас - это люди, если люди, значит, дышат, если дышат, значит, рот есть, если рот есть, значит едят, а что едят, в первую очередь, то, что растет. wassat
      собаковод
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:42
    Могу себе представить какой здесь срач начнется.

    А вообще Хамас нарывается. Не дай бог о них забудут. Так можно и без средств на существование остаться. проблема в том, что этот гадюшник Газа никому не нужен. Ни нам, ни Египту ни даже Абу Мазену.
    профессор
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:46
      Цитата: профессор
      Могу себе представить какой здесь срач начнется

      Олег,они быстро забыли Беслан,Норд Ост. Исламисты им друзья. Скажи мне кто твои друг ,и я скажу кто ты.Лупи их
      Александр романов
      1. Trek Сегодня, 09:19
        Цитата: Александр романов
        Цитата: профессор
        Могу себе представить какой здесь срач начнется

        Олег,они быстро забыли Беслан,Норд Ост. Исламисты им друзья. Скажи мне кто твои друг ,и я скажу кто ты.Лупи их

        Так хватит переговариваться ..! Мы и так по наивности ,сколько за вас работы сделали ?
        Россия умеет договариваться , в отличии от вас "самых хитрых в мире" laughing soldier
        Trek
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:36
          Цитата: Trek
          Россия умеет договариваться ,

          Что то мне это сильно напоминает Михана
          Александр романов
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:50
      Цитата: профессор
      Могу себе представить какой здесь срач начнется.

      А вообще Хамас нарывается. Не дай бог о них забудут. Так можно и без средств на существование остаться. проблема в том, что этот гадюшник Газа никому не нужен. Ни нам, ни Египту ни даже Абу Мазену.

      Ну о чем еще здесь говорить? Пусть мужики в субботу развлекутся.
      Арон Заави
      1. Trek Сегодня, 09:22
        Цитата: Арон Заави
        Ну о чем еще здесь говорить? Пусть мужики в субботу развлекутся.

        А завтра утром зачистку проведете , так Арон ? laughing Тактика знатная и очень эффективная ..
        Удачи всем мужики, будьте осторожны в высказываниях ! drinks
        Trek
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:36
          Цитата: Trek
          Удачи всем мужики

          Михан!
          Александр романов
  5. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 08:44

    Всему цивилизованному миру давно уже понятно кто бандит!
    GABALIS
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:47
      Цитата: GABALIS
      Всему цивилизованному миру давно уже понятно кто бандит!

      Ислам то принял?
      Александр романов
    2. borberd Сегодня, 08:56
      Не льстите себе , вы - не цивилизованный мир . С другой стороны этой картинки должна быть стена с египетской стороны , и с таким же египетским солдатиком . Газа с одной стороны граничит с Израилем , а с другой стороны с Египтом . Египетские "братаны" прессуют "палестинских братанов" гораздо хуже чем это делают израильтяне .
      borberd
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:12
        Цитата: borberd
        Египетские "братаны" прессуют "палестинских братанов" гораздо хуже чем это делают израильтяне .

        Есть что то еще хуже чем стрельба снайперов и бомбардировки ?
        APASUS
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:20
          Цитата: APASUS
          Есть что то еще хуже чем стрельба снайперов и бомбардировки ?

          Есть,Египтяне пригнали танки и стерли все там в порошок,вместе со всеми,кто не успел сбежать..Ни одного дома не осталось.Только вот в прессе мировои это не написали.Всем наплевать
          Александр романов
        2. borberd Сегодня, 09:22
          "Бомбардировки" в самом густонаселённом районе мира , привели бы к тысячам жертв , но ведь израильтяне плохие , даже побомбить как следует не могут . Пользуются ироды , супер дорогим и точным вооружением , чтобы ненароком кого не прибить там . Другое дело египтяне , падлестинских братанов пачками на Синае и на заборе отстреливали .
          borberd
        3. маленькая страна (Дани) Сегодня, 09:32
          Цитата: APASUS
          Есть что то еще хуже чем стрельба снайперов и бомбардировки ?


          " июня 2001 года в 23.27 арабский террорист-смертник Саид Хутори попытался проникнуть на популярную тогда среди молодежи дискотеку "Дольфи" и пронести туда мощный заряд взрывчатки в виде пояса с металлическими шариками, гвоздями и шурупами."

          " В результате теракта 21 человек погиб, в основном подростки из бывшего СССР. 120 было ранено, многие остались инвалидами."

          ОНИ ПРИШЛИ НА ДИСКОТЕКУ
          А вы что хуже?
          маленькая страна
      2. Trek Сегодня, 09:34
        Цитата: borberd
        Не льстите себе , вы - не цивилизованный мир . С другой стороны этой картинки должна быть стена с египетской стороны , и с таким же египетским солдатиком . Газа с одной стороны граничит с Израилем , а с другой стороны с Египтом . Египетские "братаны" прессуют "палестинских братанов" гораздо хуже чем это делают израильтяне .

        Во времена СССР еще очень хорошо вашу сущность рисовали..Так ,что не нужно тут плакаться )))

        И таких кртинок в журнале "Крокодил" было много , если кто помнит ..Все по сути и в точку!
        Trek
  6. q75agent (.......) Сегодня, 08:58
    Цитата: Александр романов
    Ислам то принял?

    денежный перевод на 30 шекелей сегодня получил ?
    q75agent
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:02
      Цитата: q75agent
      денежный перевод на 30 шекелей сегодня получил ?


      А вы получили 30 иранских реалов? wink
      Tiras
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:20
      Цитата: q75agent
      денежный перевод на 30 шекелей сегодня получил ?

      А ты намаз уже сделал?
      Александр романов
  7. Опер (Игорь) Сегодня, 09:00
    Вот не могу я отделаться от некоего дежавю! Обстрелы, Железный купол, ракеты и минометы, уничтожение некоего количества ракет (6 это все или не все это много или мало, это вообще серьезно, купол работает или так себе...), потерь нет я так понимаю... Ах да! Уничтожены террористические туннели и еще горящие шарики! Горящие шарики... Шарики... Тяжелая обстановаа! Каждый раз, когда "запускаются шарики" израильтяне уничтожают в ответ целую кучу террористической инфраструктуры! Это я так понял работа самой лучшей разведки в мире и соответственно целеуказания!!! Стесняюсь спросить, а работать разведчики начинают тогда уже когда туннели выкопаны окончательно? Вообще тоже очень умнО-уничтожить пару землекопов или целый террористический туннель? А?! Короче работа есть у всех! Все при деле! И главное у израильтян потерь нет! А повод есть! Вообще израильтяне очень миролюбивый и скромный народ! Они стесняются решить проблему глобально! Предлагаю представителям РФ в ООН поставить вопрос жестко и ребром-запретить всякие поставки и производства в секоре Газа и на прилегающих территориях шариков, шаров и вообще любых предметов округлой формы! Да я понимаю это не гуманно! А, что делать?! Раз другого решения нет можно запретить любые землекопные работы и поставки с/х инвентаря! Направить наблюдателей ООН... Хотя если все равно потерь нет можно обдумать вопрос о разрешении одним копать и запускать шарики, а другим постреливать в ответ в строго отведенном для этого месте и в конкретное время?!
    Опер
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:09
      Цитата: Опер
      Уничтожены террористические туннели и еще горящие шарики! Горящие шарики..


      Не дай бог такие шарики в в Россию с территории Украины прилетят и посмотрим реакцию таких вы.




      Tiras
    2. borberd Сегодня, 09:09
      К чему такой длинный "спич" ? Что сказать то хотели ? Израильтяне сами свои с трудом выращенные леса поджигают , а не падлестинцы ? И в результате израильтяне - плохие , газзаваты - хорошие ?
      borberd
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:17
        Это просто ужасно! Ужасно! У ж а с н о! Горящий израильский лес полностью оправдывает уничтожение сотен и сотен палестинцев! Опять же очень интересный прием пожарных подразделений израильтян. Вероятно они считают чем больше палестинцев будет убито тем меньше будет гореть лес?! Вероятно создано какое то секретное подразделение пожарной охраны? В планах есть освобождение и подготовка новых территорий под лесопосадки и других зеленых насаждений?! Ах ах этот мирный и скромный народ озеленителей...
        Что хотел сказать? Просто искренне рад за то, что у вас потерь нет почти как всегда! А у палестинцев есть?
        По другому вопрос решать пробовали?
        Опер
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:27
          Цитата: Опер
          Горящий израильский лес полностью оправдывает уничтожение сотен и сотен палестинцев!


          Это вранье вы рассказывайте в кружке юного антисемита.

          Где реакция на уничтожение леса привела в уничтожению сотен и сотен палестинцев?

          В ваших антисемитских фантазиях это возможно и так.


          Цитата: Опер
          Что хотел сказать? Просто искренне рад за то, что у вас потерь нет почти как всегда! А у палестинцев есть?


          Вы хотели лишь продемонстрировать полное незнание происходящего и вранье и успешно это сделали fellow

          Цитата: Опер
          По другому вопрос решать пробовали?


          Пробовали, но вас я полагаю, реально это мало интересует, как и вообще изучение происходящего и историю вопроса.
          Tiras
        2. borberd Сегодня, 09:28
          Да вы что-то новое привнесли в своё понимание ситуации на границе . Сотен , которые лезли с ножами через границу , резать мирное население , о чём они не стеснялись заявлять . А из-за горящего леса , наши армейские гуманисты только склады с шариками пару раз подорвали . Так что не нужно лишнего пафоса - вам не идёт .
          borberd
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:32
            Видел видел я, как эти сотни с ножами лезли... Рогатки точно видел. Ужасно. Вы их расстреляли! Хотите, чтобы они теперь и шарики не запускали?
            Опер
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:21
      Цитата: Опер
      Ах да! Уничтожены террористические туннели и еще горящие шарики! Горящие шарики... Шарики... Тяжелая обстановаа! Каждый раз, когда "запускаются шарики" израильтяне уничтожают в ответ целую кучу террористической инфраструктуры!

      Минуточку,а не вы ли тут писали-почему не открыли огонь? Когда украинский беспилотник прилетел в Крым
      Александр романов
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:24
        Напомните? Честно говоря не помню этой ситуации. Процитируйте пожалуйста. Возможно и писал. Безусловно отвечу за то, что писал.) И кстати Украина к Крыму какое отношение имеет?
        Опер
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:31
          Цитата: Опер
          Процитируйте пожалуйста.

          Мне делать нечего,сидеть ваши старые коменты одним за одним штудировать.Сами поищите.коль подзабыли.Ничего зазорного в этом нет.
          Цитата: Опер
          И кстати Украина к Крыму какое отношение имеет?

          И я вам напомню,наши парни на Кавказе погибают в боях ,с такими же исламистами,что и Хамас.
          Потому раз уж вам так дорог Хамас,который кстати против Ассада wink ,вы ислам примите и вступите в их ряды. Тогда мне хотя бы будет понятно,почему вы льете крокодиловы слезы по террористам.
          Александр романов
  8. Rakovor (Михаил) Сегодня, 09:05
    Цитата: borberd
    Не льстите себе , вы - не цивилизованный мир . С другой стороны этой картинки должна быть стена с египетской стороны , и с таким же египетским солдатиком . Газа с одной стороны граничит с Израилем , а с другой стороны с Египтом . Египетские "братаны" прессуют "палестинских братанов" гораздо хуже чем это делают израильтяне .

    То есть "цивилизованный мир"-это исключительно вы?)))
    Rakovor
    1. borberd Сегодня, 09:17
      Как вы это решили по тому что я написал ? Но если бы меня спросили , то я ответил бы , Да - мы цивилизованны , хотя-бы потому , что вполне можем за пол часа снести Газу , но не делаем . Если-бы на нашем месте был один из ближневосточных правителей , то на месте Газы уже бы была самая большая асфальтированная стоянка на БВ . А весь "цивилизованный мир" сидел бы с языком , засунутым в самоё тёмное место своего организма .
      borberd
      1. udincev (Виктор) Сегодня, 09:34
        Цитата: borberd
        ...вполне можем за пол часа снести Газу , но не делаем . Если-бы на нашем месте был один из ближневосточных правителей , то на месте Газы уже бы была самая большая асфальтированная стоянка на БВ . А весь "цивилизованный мир" сидел бы с языком , засунутым в самоё тёмное место своего организма
        А всё таки какие гуманисты и "цивилизованный мир" щадят! Разве можно сравнивать с нецивилизованными БВ...
        udincev
    2. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 09:30
      Цитата: Rakovor
      То есть "цивилизованный мир"-это исключительно вы?)))

      Нет, мы варвары. Цивилизованые страны это страны использующие ОМП типа "новичок" или плутоний в столице другой цивилизованной страны.
      alexsipin
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:39
        Цитата: alexsipin
        Цивилизованые страны это страны использующие ОМП типа "новичок" или плутоний в столице другой цивилизованной страны

        Если на Россию намекаешь,ты своими мозгами недалеко от хохлов ушел,хоть и под флагом Израиля. Говорят евреи умные,хотя видать не все
        Александр романов
  9. q75agent (.......) Сегодня, 09:23
    Цитата: Tiras
    А вы получили 30 иранских реалов?

    Военную пенсию в рублях получаю , еще вопросы есть ?
    q75agent
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:32
      Цитата: q75agent
      Военную пенсию в рублях получаю , еще вопросы есть ?


      Да есть, как сегодня курс иранского реала к рублю, что вы получаете? wassat
      Tiras
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:34
      Цитата: q75agent
      Военную пенсию в рублях получаю , еще вопросы есть ?

      Хороший ты военный видать,раз за исламистов тут выступаешь. В Чечне оружием не торговал?
      Александр романов
  10. q75agent (.......) Сегодня, 09:28
    Цитата: Александр романов
    А ты намаз уже сделал?

    ты спасибо сказал своим wink
    q75agent
  11. Totah155 (Alex) Сегодня, 09:28
    Как видно, удары наносятся непосредственно по кварталам Газы:

    ...и при жтом без жертв. Fake news
    Totah155
  12. q75agent (.......) Сегодня, 09:39
    Цитата: Александр романов
    Хороший ты военный видать,раз за исламистов тут выступаешь. В Чечне оружием не торговал?

    не за исламистов , а против фашистов шестиконечных , в Чечне не был , а ты с тиасом живешь ? у вас у толерантных хороший дуэт wink laughing противные фу
    q75agent
Картина дня