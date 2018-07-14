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Субботняя ночь не обошлась без применения "Железного купола". Атаки "по-соседски"
Очередная «пятница гнева» в секторе Газа привела к открытым вооружённым столкновениям. Израильское командование утверждает, что представители военизированного крыла «Хамас» атаковали территорию Израиля с применением миномётов и неуправляемых ракет. Кроме того, на израильскую территорию были выпущены десятки горящих шаров. Система ПВО-ПРО «Железный купол» осуществила перехват шести ракет. При этом нет данных о том, каким было общее количество ракет, выпущенных по Израилю.
В ответ на это Израиль применил всю мощь своих вооружённых сил, нанеся серию ударов по целям в Газе. Заявлено, что уничтожены так называемые «туннели террора», которые были предназначены для подготовки хамасовцев и переброски их к израильским рубежам.
Израильская атака с воздуха в помощью беспилотников, снаряжённых емкостями со слезоточивым газом.
Уничтожены несколько военных объектов, принадлежащих «Хамас».
Обстрелу со стороны израильских войск подверглись территории, с которых протестующие палестинцы запускали те самые «огненные шары».
Как видно, удары наносятся непосредственно по кварталам Газы:
Речь идёт о кварталах к востоку от лагеря беженцев "Аль-Бурей" в самом центре сектора. Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.
В пресс-службе движения «Хамас» при этом заявлено, что израильские военные транслируют ложь, заявляя, что удары ВВС Израиля стали ответом на действия палестинцев. Если верить палестинской стороне, то именно израильские войска первым атаковали территорию сектора Газа, после чего были нанесены ответные ракетные удары по Израилю. Отмечено, что в качестве ответа были выпущены до 30 мин и ракет. О пострадавших с обеих сторон не сообщается.
В ответ на это Израиль применил всю мощь своих вооружённых сил, нанеся серию ударов по целям в Газе. Заявлено, что уничтожены так называемые «туннели террора», которые были предназначены для подготовки хамасовцев и переброски их к израильским рубежам.
Израильская атака с воздуха в помощью беспилотников, снаряжённых емкостями со слезоточивым газом.
Уничтожены несколько военных объектов, принадлежащих «Хамас».
Обстрелу со стороны израильских войск подверглись территории, с которых протестующие палестинцы запускали те самые «огненные шары».
Как видно, удары наносятся непосредственно по кварталам Газы:
Речь идёт о кварталах к востоку от лагеря беженцев "Аль-Бурей" в самом центре сектора. Свидетели, на которых ссылается SkyNews сообщают, что израильский самолёт выпустил несколько ракет по сельскохозяйственным угодьям в районе Рафаха.
В пресс-службе движения «Хамас» при этом заявлено, что израильские военные транслируют ложь, заявляя, что удары ВВС Израиля стали ответом на действия палестинцев. Если верить палестинской стороне, то именно израильские войска первым атаковали территорию сектора Газа, после чего были нанесены ответные ракетные удары по Израилю. Отмечено, что в качестве ответа были выпущены до 30 мин и ракет. О пострадавших с обеих сторон не сообщается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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