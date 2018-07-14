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Украинские националисты пережили ночной кошмар: Судоплатов в городе...

Украинская редакция радиостанции «Свобода» сообщила о "вопиющем" случае, который произошёл на днях в Запорожье. На одной из улиц Хортицкого района украинского города появился рекламный щит с изображением Павла Судоплатова, легенды советской разведки, символа борьбы с националистами. Кроме даты и места рождения советского разведчика на билборде содержится надпись - «111 лет. Борьба продолжается!»

Украинские националисты пережили ночной кошмар: Судоплатов в городе...


Фотографию билборда с изображением Судоплатова опубликовал на своей странице в Facebook запорожский «активист» Александр Лебедь. Причём, по словам украинского «патриота», ещё один щит установлен на улице Культурной. Обнаружив такую «идеологическую диверсию», Лебедь незамедлительно сообщил об этом «безобразии» в мэрию и Управление службы безопасности (СБУ) и потребовал незамедлительного расследования.


СБУ по Запорожской области начало проводить проверку по факту "провокации". В частности, выяснилось, чтобы демонтировать билборды с изображением Павла Судоплатова, должны быть юридические основания. У украинских спецслужб их нет, поскольку каким-то образом фамилия советского разведчика отсутствует в списке исторических личностей, которые подлежат «декоммунизации». Таким образом, украинские сотрудники СБУ оказались «связаны по рукам и ногам» и не в силах немедленно предотвратить преступление против целостности и независимости государства.

Для справки: генерал-лейтенант МВД СССР Павел Анатольевич Судоплатов, родившийся в Мелитополе, сыграл важную роль в борьбе с украинскими националистами. В 1938 году в голландском Роттердаме им была проведена блестящая операция по уничтожению Евгения Коновальца, лидера ОУН (Организация украинских националистов) (*запрещена в России). В 1950 году он возглавлял операцию, в ходе которой был уничтожен Роман Шухевич, руководитель УПА (Украинская повстанческая армия) (*запрещена в России), националист, руководивший Волынской резнёй.

Использованы фотографии: Facebook.com/OleksaLebid
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Комментарии 29

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  1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:33
    Ну что? Просыпается Украина....
    Dashout
    1. Trek Сегодня, 08:36
      Ай да молодцы мужики !!!Вот вой то начнется .. bully
      А уже скоро придется за все ответить ..Судить будем и жестоко! soldier
      Trek
      1. Например Сегодня, 09:30
        Судить нужно справедливо (проверочные слова - ПРАВ, ПРАВДА)! soldier
        Жестокость - это оружие упырей. Не уподобляйтесь. wink
        Например
    2. shark (Владимир) Сегодня, 08:40
      не просыпается. Скорее частная инициатива. О каком то коллективном пробуждении говорить рано. Но хоть что то...
      shark
    3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:45
      Dashout (Евгений Савельевич)
      Ну что? Просыпается Украина...
      А ,она "украина" и не спала.Просто некоторые в России думают что можно с нацизмом бороться пассивным путём.И ахать и охать на тв шоу.И верить что движение сопротивление можно добыв оружие в бою организовать на уровне армии. Здесь решительность нужна как во времена Судоплатова. А не мямлить не пойми что. Люди поддержку должны были чувствовать там.А не слушать полудохлое блеяние" не сторона конфликта" тьфу, писать это даже противно..Была бы поддержка.Был бы и результат.
      Наблюдатель2014
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:05
        Цитата: Наблюдатель2014
        .Была бы поддержка.

        поддерживают тех, кто этого заслуживает. Крым например. Донбасс
        этих поддерживать?????
        они первые в спину стрелять будут!!!!!
        нет уж, вляпались, вылезайте сами!!!!
        LSA57
      2. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 09:07
        Ну так автомат вам в руки и вперед на баррикады, что бы вы не наступали себе на горло, мучаясь от омерзения когда пишете здесь.
        КАРЛСОН
      3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:08
        Люди поддержку должны были чувствовать там.А не слушать полудохлое блеяние" не сторона конфликта" тьфу, писать это даже противно..Была бы поддержка.Был бы и результат.
        Мендели и Ротенберги против Вальцманов и Коломойшей будут поддержку оказывать???
        ДЕДПИХТО
  2. cariperpaint Сегодня, 08:34
    Шикарный тролинг)))))
    cariperpaint
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:22
      Цитата: cariperpaint
      Шикарный тролинг)))))

      Да рано кастрюльки с головы сняли... рано только начинается все..., ведь акцию кто то профинансировал...
      MPN
  3. собаковод Сегодня, 08:35
    Радует, есть ещё адекватные на Украине. Верится, перемены будут.
    собаковод
  4. Dart2027 Сегодня, 08:38
    Только с фотографией чуть-чуть ошиблись - надо было в форме и с наградами:
    Dart2027
    1. Перейра (Михаил) Сегодня, 08:46
      Возможно, он изображён в том самом костюме, в котором одарил Коновальца цукерками.
      Перейра
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:49
      Цитата: Dart2027
      надо было в форме и с наградами:

      И надпись -Смерть пособникам фашизма
      Александр романов
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 08:57
        Можно ещё и с рекламой.
        Перейра
    3. Михаил28 (Михаил28) Сегодня, 09:27
      В такой форме конечно красивше, но тогда было бы основание для демонтажа билборда. Ещё на стадии заказа рекламы. Всех причастных к такому заказу попересажали бы.
      А так всё по закону, официально не придраться.
      Михаил28
  5. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:43
    Наверняка САМ темнейший устанавливал этот щит!!!
    Сидор Лютый
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:44
    А Бандеру разве не Судоплатов? Пойду, Яндекс поспрошать. И приятелю в Запорожье отпишу. Он должен знать... В общем, радует...
    Горный стрелок
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 08:56
      Цитата: Горный стрелок
      А Бандеру разве не Судоплатов?

      Бандеру убил Богдан Сташинский. Судоплатов в то время сидел в тюрьме.
      Убийство Троцкого спланировал именно Судоплатов, а ледоруб Троцкому "подарил" Меркадер.
      solzh
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 08:44
    Признаюсь, новость меня шокировала в приятную сторону. Оказывается молодогвардейцы не перевелись. Выше всяческих похвал!!!!! Слава украинскому сопротивлению!!!!! Молодцы!!!!!
    solzh
  8. Jerk Сегодня, 08:49
    laughing
    А вот это эпично приложили!
    Jerk
  9. Птичка (Дмитрий) Сегодня, 08:52
    В Запорожье было четыре билборда с изображением Судоплатова. К сожалению их уже демонтировали. Мой земляк,горжусь good
    Птичка
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:01
    У украинских спецслужб их нет, поскольку каким-то образом фамилия советского разведчика отсутствует в списке исторических личностей, которые подлежат «декоммунизации».

    ...зраднющая зрада... переживут ли укрокаклы сие..? laughing
    a.s.zzz888
  11. синоби (Юрий) Сегодня, 09:01
    Исключение подтверждающее правило.Самое интересное будет летом 19го.Как бы новую операцию по "принуждению к миру" проводить не пришлось.Газовые контракты закончились и новых не будет,выборы.
    синоби
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:06
    . В частности, выяснилось, чтобы демонтировать билборды с изображением Павла Судоплатова, должны быть юридические основания. У украинских спецслужб их нет, поскольку каким-то образом фамилия советского разведчика отсутствует в списке исторических личностей, которые подлежат «декоммунизации».

    Странное впечатление складывается от этих строк,когда это СБУ могло остановить ободрать какой то билборд. ? Расстрелы людей подонками ,просто пропажи несогласных ,пытки их не останавливают ,а фото на билборде останавливает ободрать
    APASUS
  13. Kikos (Константин) Сегодня, 09:23
    Класс! laughing Молодцы Мужики, щит разместившие.
    Kikos
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:30
    Ну, что "друзья" бандеровцы, увидев портрет Павла Судоплатова, ноги затряслись, потом изошли, руки за дергались! Да придет скоро ваш народный, украинский "Павел Судоплатов" и с корнями выдернет всю вашу бандеровскую нечасть, очистит украинский народ от нечести. wink
    Симон
  15. Vard Сегодня, 09:37
    Ай! Молодца!!! Ай да дети собаки!!! Молодцы!!!
    Vard
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:38
    Цитата: синоби
    Исключение подтверждающее правило.Самое интересное будет летом 19го.Как бы новую операцию по "принуждению к миру" проводить не пришлось.Газовые контракты закончились и новых не будет,выборы.

    Во, во! Уже просят нас совместно построить завод на территории Украины, по изготовления ядерного топлива, для атомных электростанций. Думаю, что "хрен им на постном масле", а то еще грязную атомную бомбу против нас соорудят. Пускай довольствуются Днепрогэсом, им еще в 30 годах прошлого века, весь Союз строил, но они про это забыли. wink
    Симон
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