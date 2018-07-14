Украинские националисты пережили ночной кошмар: Судоплатов в городе...

Украинская редакция радиостанции «Свобода» сообщила о "вопиющем" случае, который произошёл на днях в Запорожье. На одной из улиц Хортицкого района украинского города появился рекламный щит с изображением Павла Судоплатова, легенды советской разведки, символа борьбы с националистами. Кроме даты и места рождения советского разведчика на билборде содержится надпись - «111 лет. Борьба продолжается!»Фотографию билборда с изображением Судоплатова опубликовал на своей странице в Facebook запорожский «активист» Александр Лебедь. Причём, по словам украинского «патриота», ещё один щит установлен на улице Культурной. Обнаружив такую «идеологическую диверсию», Лебедь незамедлительно сообщил об этом «безобразии» в мэрию и Управление службы безопасности (СБУ) и потребовал незамедлительного расследования.СБУ по Запорожской области начало проводить проверку по факту "провокации". В частности, выяснилось, чтобы демонтировать билборды с изображением Павла Судоплатова, должны быть юридические основания. У украинских спецслужб их нет, поскольку каким-то образом фамилия советского разведчика отсутствует в списке исторических личностей, которые подлежат «декоммунизации». Таким образом, украинские сотрудники СБУ оказались «связаны по рукам и ногам» и не в силах немедленно предотвратитьДля справки: генерал-лейтенант МВД СССР Павел Анатольевич Судоплатов, родившийся в Мелитополе, сыграл важную роль в борьбе с украинскими националистами. В 1938 году в голландском Роттердаме им была проведена блестящая операция по уничтожению Евгения Коновальца, лидера ОУН (Организация украинских националистов) (*запрещена в России). В 1950 году он возглавлял операцию, в ходе которой был уничтожен Роман Шухевич, руководитель УПА (Украинская повстанческая армия) (*запрещена в России), националист, руководивший Волынской резнёй.