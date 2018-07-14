МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы

В подготовке акции протеста подозревается прибывший 9 июля из России в Гянджу Бякрам Алиев. Мы можем констатировать, что беспорядки в городе координировались из-за рубежа. Так, другой организатор - Боюккишиев - за несколько дней до беспорядков вывез членов своей семьи на территорию Грузии.

В Азербайджане продолжается «разбор полётов» по поводу прошедших акций протеста во втором по величине городе республике – Гянджа. Акция началась с требований митингующих освободить Юниса Сафарова, которого полиция задержала по подозрению в организации покушения на мэра Гянджи. Тогда глава города получил ранения.Азербайджанская полиция распространила сведения о Сафарове, заявив, что он является гражданином РФ и в своё время проходил подготовку в Сирии на базах террористических формирований. Действия Сафарова в Гяндже правоохранители Азербайджана квалифицируют как теракт, называя их попыткой насильственного захвата власти.В результате акция протеста переросла в настоящее побоище, в котором погибли два высокопоставленных сотрудника полиции республики, включая замначальника ГУ полиции Гянджи и замначальника управления полиции Низаминского района. В общей сложности, счёт пострадавших идёт на десятки, как со стороны правоохранителей, так и со стороны митингующих. Погиб и один участник акции протеста Рашад Боюккишиев.После задержания 40 участников митинга азербайджанские полицейские заявили, что установили данные организаторов беспорядков во втором по величине городе республики. Утверждается, что участники акции протеста связаны с «религиозно-экстремистскими организациями, сотрудничающими со спецслужбами Армении».Из заявления азербайджанской прокуратуры:Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ. Если учесть, что немалая часть граждан Азербайджана систематически посещает РФ, то спецслужбам республики остаётся и каждого из них "заподозрить в дестабилизации".На этом фоне в азербайджанской прессе заявлено о том, что президент республики Ильхам Алиев и премьер правительства Армении Никол Пашинян могут провести переговоры в Москве. Одна из основных тем обсуждения – ситуация в Нагорном Карабахе.А на днях Азербайджан и ЕС подписали соглашение о приоритетах партнёрства.