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МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы
В Азербайджане продолжается «разбор полётов» по поводу прошедших акций протеста во втором по величине городе республике – Гянджа. Акция началась с требований митингующих освободить Юниса Сафарова, которого полиция задержала по подозрению в организации покушения на мэра Гянджи. Тогда глава города получил ранения.
Азербайджанская полиция распространила сведения о Сафарове, заявив, что он является гражданином РФ и в своё время проходил подготовку в Сирии на базах террористических формирований. Действия Сафарова в Гяндже правоохранители Азербайджана квалифицируют как теракт, называя их попыткой насильственного захвата власти.
В результате акция протеста переросла в настоящее побоище, в котором погибли два высокопоставленных сотрудника полиции республики, включая замначальника ГУ полиции Гянджи и замначальника управления полиции Низаминского района. В общей сложности, счёт пострадавших идёт на десятки, как со стороны правоохранителей, так и со стороны митингующих. Погиб и один участник акции протеста Рашад Боюккишиев.
После задержания 40 участников митинга азербайджанские полицейские заявили, что установили данные организаторов беспорядков во втором по величине городе республики. Утверждается, что участники акции протеста связаны с «религиозно-экстремистскими организациями, сотрудничающими со спецслужбами Армении».
Из заявления азербайджанской прокуратуры:
Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ. Если учесть, что немалая часть граждан Азербайджана систематически посещает РФ, то спецслужбам республики остаётся и каждого из них "заподозрить в дестабилизации".
На этом фоне в азербайджанской прессе заявлено о том, что президент республики Ильхам Алиев и премьер правительства Армении Никол Пашинян могут провести переговоры в Москве. Одна из основных тем обсуждения – ситуация в Нагорном Карабахе.
А на днях Азербайджан и ЕС подписали соглашение о приоритетах партнёрства.
Азербайджанская полиция распространила сведения о Сафарове, заявив, что он является гражданином РФ и в своё время проходил подготовку в Сирии на базах террористических формирований. Действия Сафарова в Гяндже правоохранители Азербайджана квалифицируют как теракт, называя их попыткой насильственного захвата власти.
В результате акция протеста переросла в настоящее побоище, в котором погибли два высокопоставленных сотрудника полиции республики, включая замначальника ГУ полиции Гянджи и замначальника управления полиции Низаминского района. В общей сложности, счёт пострадавших идёт на десятки, как со стороны правоохранителей, так и со стороны митингующих. Погиб и один участник акции протеста Рашад Боюккишиев.
После задержания 40 участников митинга азербайджанские полицейские заявили, что установили данные организаторов беспорядков во втором по величине городе республики. Утверждается, что участники акции протеста связаны с «религиозно-экстремистскими организациями, сотрудничающими со спецслужбами Армении».
Из заявления азербайджанской прокуратуры:
В подготовке акции протеста подозревается прибывший 9 июля из России в Гянджу Бякрам Алиев. Мы можем констатировать, что беспорядки в городе координировались из-за рубежа. Так, другой организатор - Боюккишиев - за несколько дней до беспорядков вывез членов своей семьи на территорию Грузии.
Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ. Если учесть, что немалая часть граждан Азербайджана систематически посещает РФ, то спецслужбам республики остаётся и каждого из них "заподозрить в дестабилизации".
На этом фоне в азербайджанской прессе заявлено о том, что президент республики Ильхам Алиев и премьер правительства Армении Никол Пашинян могут провести переговоры в Москве. Одна из основных тем обсуждения – ситуация в Нагорном Карабахе.
А на днях Азербайджан и ЕС подписали соглашение о приоритетах партнёрства.
Использованы фотографии: МВД Азербайджана
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