12:45 14 июля
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МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы

В Азербайджане продолжается «разбор полётов» по поводу прошедших акций протеста во втором по величине городе республике – Гянджа. Акция началась с требований митингующих освободить Юниса Сафарова, которого полиция задержала по подозрению в организации покушения на мэра Гянджи. Тогда глава города получил ранения.



Азербайджанская полиция распространила сведения о Сафарове, заявив, что он является гражданином РФ и в своё время проходил подготовку в Сирии на базах террористических формирований. Действия Сафарова в Гяндже правоохранители Азербайджана квалифицируют как теракт, называя их попыткой насильственного захвата власти.


В результате акция протеста переросла в настоящее побоище, в котором погибли два высокопоставленных сотрудника полиции республики, включая замначальника ГУ полиции Гянджи и замначальника управления полиции Низаминского района. В общей сложности, счёт пострадавших идёт на десятки, как со стороны правоохранителей, так и со стороны митингующих. Погиб и один участник акции протеста Рашад Боюккишиев.

После задержания 40 участников митинга азербайджанские полицейские заявили, что установили данные организаторов беспорядков во втором по величине городе республики. Утверждается, что участники акции протеста связаны с «религиозно-экстремистскими организациями, сотрудничающими со спецслужбами Армении».

Из заявления азербайджанской прокуратуры:
В подготовке акции протеста подозревается прибывший 9 июля из России в Гянджу Бякрам Алиев. Мы можем констатировать, что беспорядки в городе координировались из-за рубежа. Так, другой организатор - Боюккишиев - за несколько дней до беспорядков вывез членов своей семьи на территорию Грузии.


Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ. Если учесть, что немалая часть граждан Азербайджана систематически посещает РФ, то спецслужбам республики остаётся и каждого из них "заподозрить в дестабилизации".

На этом фоне в азербайджанской прессе заявлено о том, что президент республики Ильхам Алиев и премьер правительства Армении Никол Пашинян могут провести переговоры в Москве. Одна из основных тем обсуждения – ситуация в Нагорном Карабахе.

А на днях Азербайджан и ЕС подписали соглашение о приоритетах партнёрства.

Использованы фотографии: МВД Азербайджана
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Комментарии 42

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  1. Тралл Сегодня, 09:41
    Нужно спросить у армянского радио кто виноват smile
    Тралл
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:50
      —Виноваты азербайджанцы!
      —Почему?
      —Потому что они согласились в этом участвовать...
      Всё, как в/на Незалежной: виноват аггггрррреееесссссссссор. А тот факт, что дома не всё ладно, никого не волнует.
      Logall
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:51
      Ну судя по событиям которые произошли не давно в Армении, то это дело рук азербайджанцев что ли?Маразм дошёл и до Баку.
      Мар.Тира
    3. SSR (Roman) Сегодня, 09:53
      Цитата: Тралл
      Нужно спросить у армянского радио кто виноват smile

      Азербайджанское тоже интересно вещает.
      По их заявлениям это террорист из России, прошедший подготовку в Сирии, в группировке созданной армянскими спецслужбами.
      Так, другой организатор - Боюккишиев - подготовлен спецслужбами Грузии, он же семью туда вывез.
      А сами азербайджанцы, не выезжающие за пределы страны - истинные патриоты и проблем НЕТ.
      Себя примерно так вел тандем Каримова и туркменбаши.
      SSR
    4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:56
      Цитата: Тралл
      Нужно спросить у армянского радио кто виноват smile

      Армянские коллеги всегда на связи..... laughing
      Министерство национальной безопасности Азербайджана
      8.22. Осуществляет взаимодействие с другими субъектами разведывательной и контрразведывательной деятельности;
      XXXIII
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:11
      Похоже, там работают спецслужбы Украины. Это их профиль. lol
      сибиралт
      1. mgero (Mher) Сегодня, 11:24
        Eto delo ruk Rassii
        mgero
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:47
    В результате акция протеста переросла в настоящее побоище, в котором погибли два высокопоставленных сотрудника полиции республики,
    Не удивлён. Сначала делают ,потом думают.
    Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ.
    Надавали гражданства кому не попадя .Теперь читайте и наслаждайтесь.И доказывайте что это не так
    Наблюдатель2014
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:48
    Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ
    Прямо не обвиняется, но намек то прямее некуда. И Азербайджан тоже желает быть в мировом западном тренде - коль у самого рожа крива, то вали все на Россию.
    rotmistr60
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:09
      Вот тут Вы тотально неправы. Если Азербайджан и подтягивает к произошедшему Россию, то в контексте "вот видите, как вас союзники подставляют"
      Лопатов
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:49
    Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ
    Ну и причем Тут Россия? Бандитов, в запрещенной ИГИЛ , проживавших в России, то же много, ко всем им применяется уголовная статья, всех отлавливаем, или уничтожаем! request negative
    Симон
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:51
    Россия прямо не обвиняется, но в то же время постоянно подчёркивается, что некоторые участники акции протеста бывали в России или являются гражданами РФ.
    ....Интересно, а среди участников акции были граждане посещавшие США и Европу..?..
    parusnik
    1. mgero (Mher) Сегодня, 11:26
      Net nebilo, tolko rassiyu poseshali.sam vsex lichno sprosil
      mgero
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:52
    МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы

    Властьпридержащие свою неумную внутреннюю политику всегда сваливают на "происки вражеских спецслужб". laughing
    К-50
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:17
      Цитата: К-50
      МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы

      Властьпридержащие свою неумную внутреннюю политику всегда сваливают на "происки вражеских спецслужб". laughing

      То есть то, что произошло в Киеве- исключительно внутренние причины, никакого иностранного влияния?

      Вообще-то в большинстве случаев так оно и есть. За любыми крупными протестными акциями, особенно с беспорядками, стоят внешние силы. Без них это попросту невозможно.
      Лопатов
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:32
        Цитата: Лопатов
        За любыми крупными протестными акциями, особенно с беспорядками, стоят внешние силы. За любыми крупными протестными акциями, особенно с беспорядками, стоят внешние силы.

        Внешние силы это катализатор, концентратор. Причины же всегда внутренние. Если бы власти Украины не отнеслись бы наплевательски к возрождению нацистов и националистов, тогда "внешним силам" попросту не с кем было бы проводить майдан.
        К-50
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:45
          Цитата: К-50
          Внешние силы это катализатор, концентратор.

          Однако без них все протесты не особо массовы и при этом никогда не перерастают в беспорядки.
          Миф о "самоорганизации толпы" таких размеров оставьте тем силам, которые печеньки носят.

          Ну а насчёт "внутренних причин"... Государство не может быть однородным по умолчанию, люди не роботы. И ВСЕГДА можно найти или создать конфликтную ситуацию, было бы желание, деньги и специалисты.
          Лопатов
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:54
    Пока что счет в дружбе народов 1:1. Кто выйдет в полуфинал?
    Дормидонт
  8. Trek Сегодня, 10:07
    МВД Азербайджана: Беспорядки в республике организовали армянские спецслужбы

    Как то все синхронно происходит...Вас пытаются стравить с армянами , назло России!
    Просто подумайте кому это выгодно ,ведь вы будете биться жестко ..А там и "миротворческие силы " ввведут , Иран рядом , Россию выдавят из Каспия с их Калибрами и т.д. Армения с Азербайджаном примут в НАТО (жутко мужики, но вполне возможно))))
    Trek
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:18
      Цитата: Trek
      Армения с Азербайджаном примут в НАТО (жутко мужики, но вполне возможно))))

      Это невозможно. К счастью.
      Лопатов
      1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:28
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Trek
        Армения с Азербайджаном примут в НАТО (жутко мужики, но вполне возможно))))

        Это невозможно. К счастью.

        В случае Азербайджана точно ,Аз-ан в составе стран которые подписались о не вступление в военные организации тут и НАТО и ОДКБ
        Lek3338
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:39
          Украина тоже подписалась, однако...
          Всё дело в Карабахе. Не, решить то проблему они могут. В том числе наплевав на запрет приёма стран, имеющих территориальные заморочки. Однако встать целиком и полностью на сторону Армении НАТО не даст Турция. Ну а на сторону Азербайджана- мощное армянское лобби в США и странах Европы. Так что ситуация однозначно патовая.
          Лопатов
          1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:52
            Цитата: Лопатов
            Украина тоже подписалась, однако...
            Всё дело в Карабахе. Не, решить то проблему они могут. В том числе наплевав на запрет приёма стран, имеющих территориальные заморочки. Однако встать целиком и полностью на сторону Армении НАТО не даст Турция. Ну а на сторону Азербайджана- мощное армянское лобби в США и странах Европы. Так что ситуация однозначно патовая.

            Все договоры не стоят и бумаги на которой написаны .Это реалии нашего времени но в том числе из за ситуации описанной вами Аз-ну лучше оставаться нейтралом ,ни Россия ни НАТО не гарантирует и не может гарантировать исхода в его пользу .Так что лучше остаться нейтралом что и делает
            Lek3338
        2. SSR (Roman) Сегодня, 10:54
          Цитата: Lek3338
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Trek
          Армения с Азербайджаном примут в НАТО (жутко мужики, но вполне возможно))))

          Это невозможно. К счастью.

          В случае Азербайджана точно ,Аз-ан в составе стран которые подписались о не вступление в военные организации тут и НАТО и ОДКБ

          Может быть Вы поделились бы своим видением сложившейся ситуации, вам на месте понятнее, да какой клан или кто там это затеял вам же виднее.
          По моему скромному мнению, если погибли высокие чины, то скорей всего они пытались договориться со "старшими" мирно но что-то пошло не так раз кровь пролилась.
          SSR
          1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:59
            Цитата: SSR
            Может быть Вы поделились бы своим видением сложившейся ситуации, вам на месте понятнее, да какой клан или кто там это затеял вам же виднее.
            По моему скромному мнению, если погибли высокие чины, то скорей всего они пытались договориться со "старшими".

            Опишу коротко глава города был подонком которого никто не любил в городе чтобы там власть не говорила это факт (подтвердить любой гянджинец),на этом накопились обиды горожан. А гянджинцы ребята не простые они всегда не были простыми ,в 90-ые чуть не затеяли гражданскую войну ,точнее даже затеяли.Один человек ранил этого главу ,все были рады и хотели справедливости и даже митинги заранее планировались в сети шёл разговор .Но в дело вступили религиозные фанатики которые убили полицейских крича религиозные лозунги это тоже факт ,вряд ли кто то опровергнет есть доказательства.А потом по классике аресты тотальные ,и заподозревают персов оттуда идёт экспорт шиитского фанатизма
            Lek3338
            1. SSR (Roman) Сегодня, 11:22
              Цитата: Lek3338
              Но в дело вступили религиозные фанатики

              Это как обычно, недовольные одни а возглавляют их всякие.
              Цитата: Lek3338
              потом по классике

              У на когда вышли люди в Москве на улицу то их тут же попытались возглавить удальцовы/аасьяновы/собчачки прочая наваленная шплупонь. Не прокатило.
              Вна Украине, вышли недовольные, их возглавили,... имеют то что имеют.
              У нас таких городов тоже много всё ещё, где глава не глава смердящий смотрящий. hi
              Мудрости и успеха.
              SSR
            2. mgero (Mher) Сегодня, 11:32
              Nea , ne ubeditelen tvoy raskaz
              mgero
  9. Vard Сегодня, 10:25
    Конечно... Конечно... Виноваты все... Кроме Алиева...
    Vard
  10. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:27
    ВО хватит никто и не намекал на Россию хотите опишу ситуацию ?Намекали на Иран и даже не на Армению ,убийцы полицейских кричали "Аллаху акбар" "Яаа Хусейн" то бишь были шиитами доказательство этому видеоролик
    Lek3338
    1. SSR (Roman) Сегодня, 11:26
      Цитата: Lek3338
      Намекали на Иран и даже не на Армению ,убийцы полицейских кричали "Аллаху акбар" "Яаа Хусейн" то бишь были шиитами доказательство этому видеоролик

      Будьте осторожны. Не всегда враг тот на кого показывают, часто врагом оказывается тот кто показывал. hi
      SSR
    2. mgero (Mher) Сегодня, 11:33
      Esli allax Akbar to tochno armyani
      mgero
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:00
      Цитата: Lek3338
      Яаа Хусейн" то бишь были шиитами доказательство этому видеоролик

      Уважаемый,а ролик посмотреть можно?
      Александр романов
  11. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:48
    Так ВО преследует свои цели опишу ситуацию на реалиях и буду ждать оспорение .Недавно ранили главу города ,я частенько бывал в Гяндже брат там служил .Руководителем этого города до этого был лезгин по национальности и спросите у любого гянджинца все клялись его головой ,настолько любили его .Потом его сменил другой человек ,которого ненавидели ,сядьте в такси в Гяндже любой расскажет за что .Этого человека ранили он заслужил ,дальше были разговоры о митингах ,этот глава города любил ругаться у него были разногласия с кем то ,а это стало катализатором .Ну а после к делу подключились религиозные фанатаки которые располошили улье ,на основе недовольства случилась ситуация.Обвиняются люди связанные с Ираном идеологически ,но граждане России ,до своих деяний они вывезли свои семьи из страны
    Lek3338
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:37
      Так вы что оправдываете нападение на мэра? Мол раз не нравится таксистам и остальным, то можно его в расход?

      Что за митинги такие на которых полицейских убивают?

      Это уже не митинги, а массовые беспорядки...
      Ratmir_Ryazan
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:52
        ну вообще то он так и сказал по сути .
        просто экспл
  12. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 11:12
    Цитата: Мар.Тира
    Ну судя по событиям которые произошли не давно в Армении, то это дело рук азербайджанцев что ли?

    А Вы почитайте, сильно удивитесь:
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна внесла вклад в победу «бархатной революции» в Армении...

    http://www.rosbalt.ru/world/2018/07/10/1716269.ht
    ml
    мыслитель
  13. donavi49 Сегодня, 11:14
    Сейчас то ли занесли, то ли очередная волна поперла по южным странам:
    Афганистан - у них северные провинции отваливаются, а они Майдан устроили. Правительство тоже Гении - арестовали Дустума и чтобы народ не бунтовал начали военные действия против Талибов. Итог и Талибы на севере разбили АНА и жрут провинции и вся страна охвачена Майданами. Вон уже перегораживают грузовиками дороги и дают ультиматум, что Кабул обесточат.

    Ирак - пошла полная жопа, Басра и Наджаф бунтуют. Громят, жгут, веселятся.
    donavi49
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:01
      Цитата: donavi49
      , Басра и Наджаф бунтуют. Громят, жгут, веселятся.

      А что хотят,чего требуют?
      Александр романов
  14. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:34
    Акция началась с требований митингующих освободить Юниса Сафарова, которого полиция задержала по подозрению в организации покушения на мэра Гянджи.


    Ну как бы серьезное основание для задержания, вроде как и мэр пострадал... Так на основании чего власти должны были его освободить...

    Хотелось бы услышать мнение местных...
    Ratmir_Ryazan
  15. лысова (владимир) Сегодня, 11:48
    Беспорядки в республики не организовали, а планомерно вела верхушка правления, как и во всех бывших республиках СССР - отношение к народу - чем и пользуется оппозиция, как и во всех бывших республиках.
    лысова
  16. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:26
    Ильхам Алиев: хвала Всевышнему, что есть Россия и Армения: в России можно заработать, а на армян всегда можно свалить все разборки
    Роялист
  17. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:31
    Цитата: Александр романов
    Цитата: donavi49
    , Басра и Наджаф бунтуют. Громят, жгут, веселятся.

    А что хотят,чего требуют?

    Шиколаду хотят. А если серьезно то народ давным-давно устал и хочет стабильности,а там до стабильности как черепахе до Луны
    Роялист
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