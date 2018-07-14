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Нас будет то ли больше на 10 млн, то ли меньше на 10 млн. А пенсионный возраст надо повысить...
Служба социологического мониторинга (Росстат) на своём официальном сайте в течение определённого времени «держит» публикацию с прогнозами по демографической ситуации в России на период до 2036 года. Один из прогнозов касается численности населения нашей страны к моменту окончания этого периода. При этом прогноз разбит на три части: низкий вариант, средний вариант и высокий.
Так, по выкладкам специалистов Росстата, в рамках «низкого» варианта численность населения Российской Федерации к концу 2036 года сократится на 10 миллионов человек и составит 136,7 млн граждан. В то же «низком» варианте прогноза отмечено, что к 2036 году уровень рождаемости в стране упадёт примерно на треть и составит 1,18 млн младенцев. Для сравнения – за 2017 год в России родилось около 1,69 млн детей.
В «высоком» варианте прогноза отмечено, что уровень рождаемости ненамного превысит показатели 2017 года, составив 1,71 млн младенцев. В то же «высоком» варианте число граждан РФ к декабрю 2036 года должно составить 157 млн человек, то есть на 10 с лишним миллионов больше, чем на день сегодняшний.
Таким образом, даже официальная служба социологического мониторинга представляет данные, которые разнят аж на 10 миллионов в обе стороны: численность населения «может снизится» на 10 млн человек, а «может и повысится» на 10 млн. Можно ли из такого прогноза делать какие-то точные выводы экономического плана, которыми можно руководствоваться для расчёта макроэкономических показателей на 17-18 лет? Вопрос открыт.
Зато Росстат без колебаний объявляет, что к 2036 году численность россиян в возрасте от 65 лет и старше «точно вырастет». По «низкому» варианту эта численность поднимется на 6,1 млн человек, а по высокому – и вовсе на 12 с лишним миллионов. И вот на этом основании идеологи повышения пенсионного возраста и сообщают, что без повышения планки никак не обойтись. Тот факт, что население страны может в среднесрочной перспективе рухнуть на 10 миллионов человек, идеологи известного варианта пенсионного реформирования не рассматривают, руководствуясь удобным для себя прогнозом о том, что «людей старшего поколения точно станет больше». А если всё-таки не станет?..
Так, по выкладкам специалистов Росстата, в рамках «низкого» варианта численность населения Российской Федерации к концу 2036 года сократится на 10 миллионов человек и составит 136,7 млн граждан. В то же «низком» варианте прогноза отмечено, что к 2036 году уровень рождаемости в стране упадёт примерно на треть и составит 1,18 млн младенцев. Для сравнения – за 2017 год в России родилось около 1,69 млн детей.
В «высоком» варианте прогноза отмечено, что уровень рождаемости ненамного превысит показатели 2017 года, составив 1,71 млн младенцев. В то же «высоком» варианте число граждан РФ к декабрю 2036 года должно составить 157 млн человек, то есть на 10 с лишним миллионов больше, чем на день сегодняшний.
Таким образом, даже официальная служба социологического мониторинга представляет данные, которые разнят аж на 10 миллионов в обе стороны: численность населения «может снизится» на 10 млн человек, а «может и повысится» на 10 млн. Можно ли из такого прогноза делать какие-то точные выводы экономического плана, которыми можно руководствоваться для расчёта макроэкономических показателей на 17-18 лет? Вопрос открыт.
Зато Росстат без колебаний объявляет, что к 2036 году численность россиян в возрасте от 65 лет и старше «точно вырастет». По «низкому» варианту эта численность поднимется на 6,1 млн человек, а по высокому – и вовсе на 12 с лишним миллионов. И вот на этом основании идеологи повышения пенсионного возраста и сообщают, что без повышения планки никак не обойтись. Тот факт, что население страны может в среднесрочной перспективе рухнуть на 10 миллионов человек, идеологи известного варианта пенсионного реформирования не рассматривают, руководствуясь удобным для себя прогнозом о том, что «людей старшего поколения точно станет больше». А если всё-таки не станет?..
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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