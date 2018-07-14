12:44 14 июля
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Нас будет то ли больше на 10 млн, то ли меньше на 10 млн. А пенсионный возраст надо повысить...

Служба социологического мониторинга (Росстат) на своём официальном сайте в течение определённого времени «держит» публикацию с прогнозами по демографической ситуации в России на период до 2036 года. Один из прогнозов касается численности населения нашей страны к моменту окончания этого периода. При этом прогноз разбит на три части: низкий вариант, средний вариант и высокий.

Так, по выкладкам специалистов Росстата, в рамках «низкого» варианта численность населения Российской Федерации к концу 2036 года сократится на 10 миллионов человек и составит 136,7 млн граждан. В то же «низком» варианте прогноза отмечено, что к 2036 году уровень рождаемости в стране упадёт примерно на треть и составит 1,18 млн младенцев. Для сравнения – за 2017 год в России родилось около 1,69 млн детей.

Нас будет то ли больше на 10 млн, то ли меньше на 10 млн. А пенсионный возраст надо повысить...



В «высоком» варианте прогноза отмечено, что уровень рождаемости ненамного превысит показатели 2017 года, составив 1,71 млн младенцев. В то же «высоком» варианте число граждан РФ к декабрю 2036 года должно составить 157 млн человек, то есть на 10 с лишним миллионов больше, чем на день сегодняшний.

Таким образом, даже официальная служба социологического мониторинга представляет данные, которые разнят аж на 10 миллионов в обе стороны: численность населения «может снизится» на 10 млн человек, а «может и повысится» на 10 млн. Можно ли из такого прогноза делать какие-то точные выводы экономического плана, которыми можно руководствоваться для расчёта макроэкономических показателей на 17-18 лет? Вопрос открыт.

Зато Росстат без колебаний объявляет, что к 2036 году численность россиян в возрасте от 65 лет и старше «точно вырастет». По «низкому» варианту эта численность поднимется на 6,1 млн человек, а по высокому – и вовсе на 12 с лишним миллионов. И вот на этом основании идеологи повышения пенсионного возраста и сообщают, что без повышения планки никак не обойтись. Тот факт, что население страны может в среднесрочной перспективе рухнуть на 10 миллионов человек, идеологи известного варианта пенсионного реформирования не рассматривают, руководствуясь удобным для себя прогнозом о том, что «людей старшего поколения точно станет больше». А если всё-таки не станет?..

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 10:45
    Надо придумать народную страшилку ограничив срок работы на высших государственных должностях и в органах власти 60-ти летним возрастом для мужчин и 55 летним для женщин. А называться она будет: "КУДА ПОДАТЬСЯ БЫВШЕМУ ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ПЕНСИЮ?"
    ROSS 42
    1. Например Сегодня, 10:47
      Если забота о стариках лежит на плечах трудящихся, то зачем государство лезет в этот процесс? Почему мы должны еще кормить различные фонды?
      Честнее государству отказаться от данной деятельности - перестать обкрадывать граждан которые работают.
      Объявите отказ от пенсионной системы. Таким образом зп каждого увеличится на треть. И каждый будет САМОСТОЯТЕЛЬНО распоряжаться СВОИМИ деньгами.

      А вся эта кодла из пенсионного фонда пусть идёт работать.

      Им (слугам народа wassat ) даже мысль в голову не приходит, что лезть в чужой карман преступно. Для них это норма. Упыри.

      Особо поражает цинизм женщин которые в этой своре. Куда подевались чувства подаренные Богом женщинам? Или у нас там сплошь англичанки?
      Например
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:18
        Уже реформировали! И каждый рабочий должен был себе пенсию обеспечить сам. Но, как всегда, что-то пошло не так и от этой идеи отказались, ведь в этом случае от пенсионного фонда пришлось бы отказаться со временем. А как же госаппарат?

        И для справки:
        Logall
      2. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 11:41
        Цитата: Например
        Объявите отказ от пенсионной системы. Таким образом зп каждого увеличится на треть. И каждый будет САМОСТОЯТЕЛЬНО распоряжаться СВОИМИ деньгами.

        А после очередной деноминации или дефолта - Убасутэ? Отправим в горы престарелых родителей на голодную смерть, с целью избавления от лишних ртов, как было в древней Японии? Не проще, туда отправить "эффективных манагеров" вместо отказа от государственной пенсии?
        Sovetskiy
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:54
      Целесообразнее после 10 лет работы на высших государственных должностях - расстреливать. И ротация и проблем с пенсионом нет.
      Дормидонт
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:58
        Дормидонт (Дормидонт)
        Целесообразнее после 10 лет работы на высших государственных должностях - расстреливать. И ротация и проблем с пенсионом нет.
        Ха-ха-ха good drinks Да!!!! И ещё раз да!!! laughing
        Наблюдатель2014
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:07
          Тот факт, что население страны может в среднесрочной перспективе рухнуть на 10 миллионов человек, идеологи известного варианта пенсионного реформирования не рассматривают, руководствуясь удобным для себя прогнозом о том, что «людей старшего поколения точно станет больше».

          На кладбище! yes
          СРЦ П-15
      2. Например Сегодня, 11:06
        Хрен с ними с депутатами, они изначально задумывались как соченители законов... денег за авторство покрайней мере не берут.
        А вот так называемые "народные артисты" - за просмотр фильмов мы им платим, за прослушивание песен мы им платим, так еще и содержим их на пенсии!!! Если рыночные отношения так по-полной. Какая нахрен пенсия им?
        Пенсии в нашем государстве это очередной лохотрон - всех обдирают на треть зп, а отдельная часть граждан жирует на эти деньги.
        Самая маленькая пенсия у обычных работяг и их жен. Единая Россия - Справедливая Россия.
        Битый не битого везёт.
        Например
        1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 11:13
          Пардон, но вы
          Цитата: Например
          А вот так называемые "народные артисты" - за просмотр фильмов мы им платим, за прослушивание песен мы им платим, так еще и содержим их на пенсии!!! Если рыночные отношения так по-полной.

          здесь не правы. Перефразируя вас- за болт выточенный токарем мы платим, за булку испеченную пекарем мы платим - так ещё и токаря с пекарем содержать на пенсии?
          Serg Koma
          1. Например Сегодня, 11:35
            Цитата: Serg Koma
            Перефразируя вас- за болт выточенный токарем мы платим, за булку испеченную пекарем мы платим

            За концерт мы тоже платим. А так же платим за ЛЮБОЕ прослушивание песни по радио.
            Вам платят дополнительно за просмотр выточенного болта? Каждый раз, когда на ваш болт посмотрят вам РАО перечисляет деньги? Мож за то, что вы взглянули на булку в магазине пекарь полкчает деньги????

            РАО - Российское Авторское Общество - коммерческая организация.
            Например
            1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 11:55
              Цитата: Например
              Вам платят дополнительно за просмотр выточенного болта?

              И опять вы заблуждаетесь. Вы не считаете за товар произведённые нематериальные ценности. Вам нужна музыка - вы её приобретаете прослушивая эфир, вам необходимо созерцание прекрасного - приобретаете билет в кино. Спрос рождает предложение, откажитесь от спроса на "Цвет настроения синий" и Киркоров пойдёт на паперть(это конечно утрировано). Любой труд, и актера и футболиста и токаря должен быть оплачен. Вот только токаря с з/п Месси или Неймара вряд ли найдёте, болт выточенный токарем не настолько уникален что бы на болт, пришло посмотреть 100000 человек (без учета ТВ и радиоэфира) в день.)))
              Serg Koma
              1. Vard Сегодня, 12:12
                Кстати в конце семидесятых принимал участие в исследованиях... цель... грубо говоря наличие навыков в различных видах деятельности... Так вот токарем седьмого разряда работать сложнее и труднее... чем артистом балета Большого театра...
                Vard
                1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 12:17
                  Цитата: Vard
                  Так вот токарем седьмого разряда работать сложнее и труднее...

                  Только труд токаря менее оплачивается ( в настоящее время), т.к. спрос на болты ниже чем спрос на "Большой" laughing
                  Serg Koma
      3. freddyk (Александр) Сегодня, 11:11
        Цитата: Дормидонт
        Целесообразнее после 10 лет работы на высших государственных должностях - расстреливать. И ротация и проблем с пенсионом нет.


        Ну Сталин то не ду....к был. Идея не нова:-)
        freddyk
    3. kenig1 (Павел) Сегодня, 11:14
      С их то деньгами, такого вопроса не существует.
      kenig1
    4. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 11:21
      Цитата: ROSS 42
      Надо придумать народную страшилку

      Ещё во времена Нургалиева против "народных страшилок" противодействия отрабатывали
      Serg Koma
    5. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 11:22
      Цитата: ROSS 42
      "КУДА ПОДАТЬСЯ БЫВШЕМУ ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ПЕНСИЮ?"


      При этом строе? lol Никогда!
      Sovetskiy
    6. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:25
      Цитата: ROSS 42
      Надо придумать народную страшилку ограничив срок работы на высших государственных должностях и в органах власти 60-ти летним возрастом для мужчин и 55 летним для женщин. А называться она будет: "КУДА ПОДАТЬСЯ БЫВШЕМУ ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ПЕНСИЮ?"

      Это Вы тут написали не народную страшилку, а народную смешилку... lol
      Николай Фёдоров
  2. лесовозник (игорь) Сегодня, 10:46
    Дармоедов точно станет больше — пенсионеров меньше....вымрут — другие не доживут...
    лесовозник
  3. Комментарий был удален.
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:49
    КАбы да кабЫ, да росли бы грибы. Конкретики никакой, одни из воздуха взятые измышления. Что-то из того, что если бы у бабушки были фаберже, она была бы дедушкой. Задолбали эти прогнозисты. Ну правильно, если бабушки будут рожать в 60 лет, то население точно вырастет.
    Egorovich
    1. Арберес Сегодня, 11:08
      [quote=Egorovich]Ну правильно, если бабушки будут рожать в 60 лет, то население точно вырастет.

      Что бы бабушки в 60-т рожали им нужны дедушки 65-е и желательно в хорошей физической форме. Родил в 60-т, повоспитывал свое дитя лет этак 10-15ть и на кладбИще.
      Или Вы, уважаемый Egorovich hi на помощь в этом деле более молодого мужского поколения намекаете?
      Да простят меня за пошлость мои коллеги. drinks
      Арберес
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:52
    Стараниями либерастов к 2036 году России не будет вообще.
    Дормидонт
    1. SSR (Roman) Сегодня, 11:00
      Цитата: Дормидонт
      Стараниями либерастов к 2036 году России не будет вообще.

      Без либерастов, с одними подпевалами бы справиться.
      Все как болванчики дружно заладили - заживём! Надо повышать пенсионный! Мнп 91 год я хирург проктолог и всё ещё работаю! Да а молодого не берут, опыта мало. Я учитель, мне 70 лет, май хеарт виз йю!
      Я 61 регион и я поддерживаю !
      Со всех телеканалов!!! Подхалимы вредители.
      SSR
      1. Арберес Сегодня, 11:17
        Цитата: SSR
        Мнп 91 год я хирург проктолог и всё ещё работаю!


        Не надоело бедняге 70 лет в чужие задницы заглядывать?
        Двадцать один год отнимается (ну там детство, школа, армия,мед -образование).
        Приветствую, уважаемый SSR hi
        Арберес
        1. SSR (Roman) Сегодня, 12:27
          Цитата: Арберес
          Цитата: SSR
          Мнп 91 год я хирург проктолог и всё ещё работаю!


          Не надоело бедняге 70 лет в чужие задницы заглядывать?
          Двадцать один год отнимается (ну там детство, школа, армия,мед -образование).
          Приветствую, уважаемый SSR hi

          Взаимно! hi
          Бабушке хирургу, уважение и респект! По хорошему, она опыт должна передавать а молодые внедрять новое и новые а тут пиарщики, грязно прикрываясь ей показывают наше грязное бельё медицины.
          Ну грубо, если.
          SSR
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:26
      С чего это не будет - Россия будет и в 36 и в 66 и в 106 годах, а также далее.
      Вадим237
      1. Арберес Сегодня, 12:42
        Цитата: Вадим237
        С чего это не будет - Россия будет и в 36 и в 66 и в 106 годах, а также далее.


        А куда мы денемся? Слава Богу, не прибалтика какая нибудь. drinks
        Арберес
  6. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:56
    Всех к стенке, кто эту антинародную лобуду пропихивает... Сталина на вас нет...
    Диванный эксперт
    1. Арберес Сегодня, 11:12
      Цитата: Диванный эксперт
      Всех к стенке, кто эту антинародную лобуду пропихивает... Сталина на вас нет...


      Я такие напряжные в моральном плане статьи под Modern Talking стараюсь читать и Вы знаете... помогает! hi
      Сразу как то легче становится. good
      Арберес
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:05
    Опять своим зловонным ртом начали воздух сотрясать, дармоеды...
    gukoyan
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:17
    Люди простят всё, что угодно, кроме обманутых ожиданий…
    parusnik
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:21
    Тот факт, что население страны может в среднесрочной перспективе рухнуть на 10 миллионов человек, идеологи известного варианта пенсионного реформирования не рассматривают, руководствуясь удобным для себя прогнозом о том, что «людей старшего поколения точно станет больше». А если всё-таки не станет?..
    Так и хочется добавить.Я не росстат.Я гадать будет больше людей старше 65 лет или не будет не умею.Я знаю одно точно.Что такое впечатление что власть прощупывает дно народного терпения.И лозунги типа "смотрите что стало с Украиной" уже не помогают.Пока кроют диким матом всех кто в верхах Причем никто в выражениях не стесняется вообще.Так что власти стоит задуматься.И пока для них не поздно остановиться.Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.Причём зацепило взрослых людей эта ситуация.А не гламурный онижеональник.
    Наблюдатель2014
  10. ваняватный Сегодня, 11:33
    какие на хрен прогнозы? на чем их основывать? на нескончаемой брехне правительства?кто из этих уродов ответит за то , что будет через 16 лет?у кого там есть долговременный план развития страны, 16 лет , это много для сборища вороватых бухгалтеров , они не в состоянии так далеко заглядывать и уж тем более что то там в жизнь воплощать , так что нехай росстат подотрется своими бумажками- они никчемны
    ваняватный
  11. filatik (Алексей) Сегодня, 11:33
    Сушите сухари, товарищи! И это не смешно вовсе. Гнать такое правительство!
    filatik
  12. Zubr Сегодня, 11:34
    smile Горе статисты. Дорогие мои товарищи, видать валится вся эта Медведевская надстройка из гнилых досок. Всеми правдами и неправдами пытаются протащить "пенсионную шараду"....по другому я её назвать не могу. Раздражают народ как могут, ждут когда наступит точка кипения ? Уверен, они этого дождутся с такими шагами. Как бы штаны не порвали. Если настолько активно пустили пропаганду, значит не всё спокойно в нашем королевстве. Наш верховный пока молчит, правильно конечно делает. Ну если он скажет утвердительно "ДА", этому очередному грабежу, быть беде в этой стране, думаю нам не избежать большой драки внутри страны.
    Zubr
  13. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:36
    Когда Росстат говорит о России-2036, я вспоминаю про Российскую Империю-1930... С нынешним темпом уничтожения всех государственных институтов и инструментов, никакой России-2036 не будет....
    Грэг Миллер
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:29
      Какие инструменты и институты государства уничтожили - подробнее?
      Вадим237
  14. Trek Сегодня, 11:49
    Суть нынешней пенсионной "реформы " явно придумана "аналитиками израиля и прочих сша" ..Цель всего этого , чтобы быстрея вымерли те ,кто рожден в СССР и помнит Сталина и прорывы пятилеток !
    Нас заставляют ВСЕ забыть ! Вот в этом цель всего soldier Не зря идет такой наезд на Русский Дух и Православие ! Это последний стержень России и Гитлер это не учел , когда рванул на Москву ..(сейчас это все учитывают и прогнозируют , как и что пойдет) Враг рядом с вами мужики ,просто присмотритесь вокруг !
    Trek
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:35
      Trek
      Враг рядом с вами мужики ,просто присмотритесь вокруг
      Михайлович hi А что тут присматриваться? Когда всё и без присматривания видно.И как страну к преисподней подвели.
      .Цель всего этого , чтобы быстрея вымерли те ,кто рожден в СССР
      Да согласен.Это геноцид пенсионный.По другому и не сказать .На это и рассчитан.А жалкие оправдания что нынешние пенсионеры заживут как в сказке.Туфта это всё. Снивелируют мгновенно курсом бакса и поднятием цены на бензин любые популизкие затраты. Я даже продолжать не хочу и так всем понятно как эта система работает soldier
      Наблюдатель2014
  15. Vard Сегодня, 12:19
    Я вообще предлагаю сделать статьи с пометкой мат не банят... ибо литературно слов уже не хватает...
    Vard
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