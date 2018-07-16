Россия может создать беспилотный суперперехватчик. МиГ-31 пойдёт на покой?

В русскоязычной литературе и в части западных источников самолет МиГ-31 нередко рассматривают как некое чудо-оружие. В самом деле, данный перехватчик является редким образцом вооружений, к которому устойчивое словосочетание «не имеет аналогов» и впрямь можно применить с полной уверенностью. Его крейсерская сверхзвуковая скорость составляет 2500 км/ч, а максимальная (при условии полета на большой высоте) — 3400 км/ч. Стоит ли говорить, что ни один из современных истребителей на такое не способен?С точки зрения концепции, ближайший аналог МиГа — американский истребитель F-14 Tomcat, который США давно сняли с вооружения. Возвращаться к теме создания узкоспециализированного перехватчика США пока не планируют, разве что испытания таинственного гиперзвукового Lockheed SR-72 могут заставить их пересмотреть планы. Однако это будет очень и очень нескоро: управление летательным аппаратом на гиперзвуковой скорости, как известно, очень сложный вопрос.Вообще, история МиГ-31 началась раньше, чем многие думают. По сути, он является очень глубокой модификацией МиГ-25, прототип которого совершил первый полет в далеком 1964-м. 31-й унаследовал от прародителя все основные достоинства и недостатки, впрочем, есть и некоторые отличия.— высокая скорость;— мощная радиолокационная станция «Заслон» и «Заслон-М»;— ракеты большой (иногда говорят о «сверхбольшой») дальности;— наличие штурмана-оператора может облегчить выявление воздушных целей.— низкая маневренность (как следствие, уязвимость в ближнем бою и невозможность в полной мере реализовать потенциал ракеты Р-73);— «прожорливость»;— относительно малый боевой радиус;— эксплуатация перехватчика наравне с многофункциональными истребителями не способствует унификации техники в ВВС.Важно отметить, что ограничение по перегрузки цели для ракеты Р-33 (основного вооружения перехватчика) составляет 4 G. То есть поразить маневрирующий истребитель будет, мягко говоря, сложно. По сведениям, у новой ракеты Р-37 данный показатель составляет 8 G, что делает МиГ-31БМ (модернизированная версия самолета, способная применять новые ракеты) довольно опасным воздушным противником. Не только для бомбардировщиков, крылатых ракет и самолетов ДРЛОиУ, но и для истребителей четвертого и пятого поколения. И все же нужно признать: самолет старый. Даже свежеокрашенные МиГ-31БМ новыми не являются. В отличие от Су-35С и Су-30СМ, это не машины новой постройки, а прошедшие модернизацию строевые МиГ-31. К слову, производственная линия перехватчика давно разрушена. Поэтому тезис о возобновлении выпуска улучшенного МиГ-31 выглядит как эскапизм. Для этого придется вкладывать гигантские средства, а на деле получится самолет, во многих отношениях морально устаревший.Итак, выпуск новых МиГ-31 (назовем их условно «МиГ-31М2») России, похоже, не грозит. Максимум — доведение до уровня БМ ряда уже построенных истребителей этого семейства. Между тем чиновники вовсе не прочь поговорить о преемнике для МиГ-31. В этой связи интересно заявление бывшего главкома воздушно-космических сил Виктора Бондарева, сделанное в 2017 году. «Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1500 километров. Вооружить его планируется ракетой Р-37 класса "воздух-воздух", а также принципиально новыми ракетами», — заявил политик, говоря о преемнике для «лисьей гончей». «Предполагается, что это будет самый быстрый истребитель в мире», — добавил он. По словам экс-главкома ВКС, самолет будет малозаметным и способным перехватывать гиперзвуковые цели. Если верить Бондареву, по состоянию на момент интервью проект находился на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С возможностью его реализации до 2028 года.После отставки с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами Виктора Николаевича тянет на откровенные интервью. Достаточно вспомнить разгромную критику Ми-28Н, действующих в Сирии. Возможно, в этих словах госдеятеля тоже есть доля правды, и в МиГе действительно кипят опытно-конструкторские работы над новой машиной. СМИ, кстати, даже придумали для нее условное обозначение — МиГ-41. Его не стоит воспринимать всерьез: достаточно вспомнить, сколько спекуляций ходило на тему названия российского истребителя пятого поколения. Лучше применять для перспективной машины обозначение ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). От названия условной программы. К слову, гуляющие в Интернете изображения самолета также не имеют никакого отношения к действительности. Это просто фантазии художников.Если вернуться к интервью, то более всего интересны слова Виктора Бондарева о малозаметности. Построить «невидимый» самолет на базе старого советского МиГ-31 почти невозможно. Следовательно, заявление повышает шансы на то, что это будет (если) принципиально новая машина. Тезис подтверждают и слова гендиректора компании «МиГ» Ильи Тарасенко, сказанные на проходившем в Подмосковье военно-техническом форуме «Армия-2017». «Это будет совершенно новый самолет, где будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере», — заявил он информационному агентству ТАСС.Если «пофантазировать», то все же получается машина, концептуально более близкая к МиГ-31, чем к разрабатываемому «МиГом» в 90-е годы 62-тонному «монстру», получившему обозначение «проект 701». Говоря еще более прямо, то самым вероятным здесь выглядит некий «гибрид» МиГ-31 и Су-57. Сделанный с учетом опыта работ в рамках проекта ПАК ФА. Еще один очень возможный сценарий — создание бесплотного перехватчика. Всего несколько лет назад такое развитие событий казалось фантастикой: Россия объективно очень сильно отставала от ведущих западных стран в вопросе создания БПЛА. Однако в конце июня 2018 года стало известно, что первый российский тяжелый ударный беспилотник С-70, выполненный в рамках научно-исследовательской работы «Охотник-Б», вышел на завершающий этап наземных испытаний. Тогда же вовсю начали рассуждать об официальной презентации и первом полете, который, по слухам, намечен на 2019-й год. Если он произойдет, можно будет говорить о некоей революции в области создания БПЛА на постсоветском пространстве. Даже если аппарат так навсегда и останется демонстратором технологий, наподобие Northrop Grumman X-47B.В целом развитие беспилотных технологий идет семимильными шагами, как бы кто это ни отрицал. Многие уважаемые эксперты, например, полагают, что абсолютно все истребители шестого поколения будут представлять собой БПЛА, хотя сейчас корпорации их чаще всего изображают опционально пилотируемыми. В этой связи ПАК ДП, вероятно, не станет исключением, будучи самолетом уже беспилотным. Важнее другое: в нынешних сложных экономических реалиях, когда страна зависит от нефти и западных санкций, сложно полагаться на несколько заявлений чиновников, пусть даже высокопоставленных. Показательна весьма ограниченная партия закупаемых Су-57 первого этапа — двенадцать единиц. Неясна судьба всей линейки бронетехники на базе «Арматы».Будущее перспективного перехватчика тем более выглядит туманно, ведь, в отличие от вышеупомянутых образцов техники, его сложно назвать приоритетным для обороны страны. В конце концов, часть функций МиГ-31 смогут в будущем на себя взять Су-35С, Су-30СМ и Су-57 (если допустить начало крупносерийного производства машины). Недавно, кстати, сообщали, что испытания ракеты большой дальности Р-37М, которую видят в составе арсенала этих самолетов, близки к завершению.