12:43 14 июля
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МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман прокомментировала для местной прессы решение ведомства по поводу программы истребителя пятого поколения FGFA. Напомним, что изначально проект задумывался как российско-индийский, потом, на одном из этапов, Индия решила, что нужно урезать финансирование, а некоторое время назад в Нью-Дели и вовсе объявили, что своё участие в совместном проекте сворачивают из-за "несоответствия параметров истребителя изначально заявленным". Однако индийская пресса, ссылаясь на экспертов, неоднократно писала, что МО Индии может и вернуться к программе «на определённых условиях».

О каких конкретно условиях идёт речь, и сообщила г-жа Ситхараман индийским журналистам. Её заявление публикует издание The Economic Times (Индия):
Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта (FGFA), но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.


МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе



Замечательная индийская логика. Пока промежуточный результат индийскую сторону не удовлетворяет, она заявляет о прекращении своего участия и отзыве контрактов по финансированию проектов. А когда Индия увидит, что у России получается подходящий для индийских запросов истребитель, то она «обещает вернуться». Это всё равно, как если бы договориться с партнёром начать совместный бизнес, потом вывести из дела свои средства в самый ответственный период, сказав, что промежуточный доход не удовлетворяет, и добавить: партнёр, ты занимайся бизнесом сам, а когда у тебя появится результат, мы к тебе вернёмся. И, да... – Россия, не забудь нам передать свои технологии!

С таким подходом к партнёрству перед Индией вырисовывается перспектива остаться без истребителей 5-го поколения вовсе или же покупать F-35 на американских условиях – вплоть до оплаты обновления американского бортового программного обеспечения и до закупок американских топливозаправщиков.


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Комментарии 40

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:24
    МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе

    Идеальный для нас вариант) только это будет СУ-57, а там у себя пусть называют его как хотят.
    maxim947
    1. Тралл Сегодня, 11:33
      В любой непонятной ситуации начинай танцевать.
      Индийская народная мудрость smile
      Тралл
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:58
        Сейчас опять многие "умные" комментаторы вспомнят про родство индусов с цыганами, про танцы с бубнами, про слонов и т.д. winked
        Гаргантюа
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:17
          Цитата: Гаргантюа
          Сейчас опять многие "умные" комментаторы вспомнят про родство индусов с цыганами, про танцы с бубнами, про слонов и т.д. winked

          "Умник", это ж Вы сами вспомнили! Раз это пришло Вам на ум, то это Ваше мнение...
          Побоялись похохмить? Трусишка. Ведь это цигане у них хитропопость переняли. Родство! wassat
          Logall
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:23
            Что, неприятно, когда вас тыкают мордой в ваше же невежество? Конечно неприятно, но это необходимо делать, чтобы вы совсем не потеряли связь с реальностью. А многие ее потеряли, эту связь, и уже постоянно, раз за разом повторяют какие тупые индусы по сравнению с ними.
            Гаргантюа
            1. Logall (Александр) Сегодня, 12:28
              Цитата: Гаргантюа
              Что, неприятно, когда вас тыкают мордой в ваше же невежество?

              Так у меня нет подобных комметов. Это первый! В этой статье, кроме
              – Россия, не забудь нам передать свои технологии!
              , комментить нечего... Да, вот только ещё Вас, с Вашей напыщенностью.
              hi
              Logall
              1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:38
                Цитата: Logall
                Побоялись похохмить? Трусишка. Ведь это цигане у них хитропопость переняли. Родство!

                Судя по вашему комментарию вы как раз и находитесь на той низкой эволюционной ступени. Мне жалко вас и стыдно за мой народ, у которого находятся такие люди, несмотря на передовое в мире советское образование и воспитание. Или, быть может, вы обучались уже в постсоветское время, тогда еще можно понять причину вашего невежества.
                Гаргантюа
          2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 12:28
            В Индии десятки народов, и только некоторые из них имеют родство с цыганами. Причём, насколько знаю, индусы считают неприемлемыми браки с цыганами.
            Sergej1972
    2. Trek Сегодня, 11:36
      но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.

      У Индии во власти явно завелся "советники " из израиля ..Странно они себя ведут в последние годы hi
      Хотя Мы(Россия) ,как ни одна страна в мире , знаем чем это грозит.. soldier
      Trek
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:44
        Цитата: Trek

        У Индии во власти явно завелся "советники " из израиля ..Странно они себя ведут в последние годы hi
        Хотя Мы(Россия) ,как ни одна страна в мире , знаем чем это грозит.. soldier

        Бедная Россия если такие , как ты в ней на что нибудь влияют.
        Арон Заави
        1. venik (Владимир) Сегодня, 11:57
          Цитата: Арон Заави
          Бедная Россия если такие , как ты в ней на что нибудь влияют.

          =====
          Бедное, бедное, Государство Израиль, если, ТАКИЕ КАК ТЫ Арон, когда-нибудь, на ЧТО-НИБУДЬ смогут ВЛИЯТЬ!!!!! hi
          venik
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:18
            Цитата: venik

            Бедное, бедное, Государство Израиль, если, ТАКИЕ КАК ТЫ Арон, когда-нибудь, на ЧТО-НИБУДЬ смогут ВЛИЯТЬ!!!!! hi

            Я ни на что кроме своей семьи и не влияю. Мне и так хорошо.
            Арон Заави
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:58
        Зачем им еврейские советники. Они сами цыгане, и "кидалово" у них в крови. request
        Piramidon
        1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 12:31
          Цитата: Piramidon
          Зачем им еврейские советники. Они сами цыгане,

          Дык для меня уже давно что цыгане, что евреи, одно и тоже, хотел бы узнать проводилась ли ДНК этих двух братских народов?
          А по сути если. Этот финт ушами называется, И туда не сесть, и рыбку съесть. Посмотрим чем это закончится.
          Sirocco
    3. Маз Сегодня, 11:42
      Ну и цену им залепить конечную, шоб как ф35, не менее 100 лимонов за самолет в полном обвесе
      Маз
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:23
        Всегда можно найти выгодное решение , не хотят не надо.
        cniza
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:26
    Хитрость, перерастающая в глупость может индусов в итоге оставить вообще без 5-го поколения...
    Грэг Миллер
    1. donavi49 Сегодня, 11:41
      F-35 - же. Да и пока дергаться особо нет смысла.
      Главный друг:
      JF-17 Block 3 - основной истребитель будет, да с АФАР, да с малозаметность, но не выше 4+.
      Плюс всякое старенькое - JF-17 текущие, Ф-16 и прочие.

      Максимум наскребут денег на эскадрилью Су-35/китайское 5 поколение.

      Китай - ну Индия полновесно не вытягивает Китай. Поэтому не очень то и изменится.
      donavi49
      1. mvg (Максим) Сегодня, 12:34
        JF-17 Block 3

        hi
        Как вы представляете закупки Индией китайских самолетов?
        Да и их денег то там было около 2 млрд, ну да, потеряли. Сами виноваты, ни сроки не выдержали, ни ТТХ.
        mvg
  3. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 11:30
    Путин и Индию профукал
    Fedoslov
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:35
      И ваш мозг...
      Muvka
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 11:39
        Когда минусы вернут!? Было ж голосование, минусы выиграли с большим отрывом! am
        Trevis
        1. venik (Владимир) Сегодня, 12:09
          Цитата: Trevis
          Когда минусы вернут!? Было ж голосование, минусы выиграли с большим отрывом! am

          ==========
          Боюсь тогда многие "деятели" с Форума оказались бы в "дисбате"!!!!! fellow
          venik
    2. Тралл Сегодня, 11:35
      Цитата: Fedoslov
      Путин и Индию профукал

      Шо, опять? belay
      Тралл
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:49
        на дату реги посмотрите. это американский предвыборный бот .
        просто экспл
    3. ultra (Михаил) Сегодня, 11:36
      Цитата: Fedoslov
      Путин и Индию профукал

      Факт,а ещё у нас в доме подъезды убирать перестали,тоже думаю без Путина тут не обошлось! laughing
      ultra
  4. Zubr Сегодня, 11:38
    Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта (FGFA), но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе.


    Да бога ради, но это будет совсем другая история и совсем другая цена конечного продукта, явно не в пользу Индии. smile
    Zubr
    1. venik (Владимир) Сегодня, 12:14
      Цитата: Zubr
      Да бога ради, но это будет совсем другая история и совсем другая цена конечного продукта, явно не в пользу Индии. smile

      =========
      Ну ВСЕ как ВСЕГДА!!!! На "вакантную должность" самых "хитрож......" (ой, Пардон!!!) - Самых "хитро-попых" претендуют, как всегда: Украина и Индия!!!! bully
      venik
      1. Zubr Сегодня, 12:24
        hi
        Ну что поделать, если стереотипы такие.. smile Не мы их придумали, это уже диагноз... smile
        Zubr
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:49
    Как данная ситуация напоминает: Ну малыш, а где же твой Карлсон? Он улетел... Но он обещал вернуться.
    parusnik
  6. rudolff (Rudolf) Сегодня, 11:55
    Их не интересует Су-57 с нынешним двигателем. Когда допилим двигатель второго этапа, тогда они возможно и вернутся к проекту. Все логично. Не ранее первой половины 20-х годов. Если разработка затянется, купят те же Ф-35. Индусов вполне можно понять. Китайцы уже принимают на вооружение новые самолеты, а наш ПАК ФА медленно превращается в долгострой.
    rudolff
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:39
      Наше МО и комитет по развитию ВПК - Су 57 то же начинает меньше интересовать. Закупят установочную партию самолётов 50, все наработки от этого самолёта пойдут на модернизацию Су 35, далее производство на экспорт, а там взлёт шестого поколения.
      Вадим237
  7. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:56
    . Это всё равно, как если бы договориться с партнёром начать совместный бизнес, потом вывести из дела свои средства в самый ответственный период, сказав, что промежуточный доход не удовлетворяет, и добавить: партнёр, ты занимайся бизнесом сам, а когда у тебя появится результат, мы к тебе вернёмся.


    Когда партнёры начали совместный бизнес, один из партнёров обещал другому выполнить все с заданными требованиям, и тот самый промежуточный вариант по которому уже точно видно, что будет из себя представлять продукт, показал, что партнёр этого сделать не смог fellow
    Tiras
  8. лысова (владимир) Сегодня, 11:57
    Разумная экономия, только когда борщ будет готов, жрать его придётся за полную цену, без огласки рецепта.
    лысова
  9. новичок (garik) Сегодня, 11:59
    не булет у инлусов “пятёрки“, ну разве что закупят экадрилью ФГФА уже без льгот участника проекта (очень соневаюсь). есть вариант закупки 35х, или же вернутся к старому проекту модернизации парка 30МКИ до Супер Сухой. но очень сомневаюсь, деньги там не малые. побегают, в конце купят 57е, как обычный импортёр вооружений.
    новичок
  10. akudr48 (Александр) Сегодня, 12:01
    Ну что опять индеев виноватить, они такие, они сякие, эта тема бесконечна и бессмысленна. Даже если бы Индия не никогда не вступала бы в проект FGFA, наверно, нашлись бы на этом сайте люди, кто сделал бы крайней Индию.

    Не хуже того тема, в которой наш еще в проекте Су-57 сравнивают то с F-22, выпуск которого завершился уже почти 20 лет назад, то с F-35, который выпускается уже сотнями.

    А вот вопрос, почему за скоро 20 лет разработки в России так и не принят на вооружение истребитель 5 поколения, когда появятся для него двигатели 2 этапа (это очень удобно, этапами продлевать срок разработки), когда наконец, будут поставляться двигатели ПД-14, когда начнется плановый выпуск Ил-476 фирмой сынка Рогозина (молодой авиагений лет 30 с небольшим возглавляет направление всей военно-транспортной авиации), когда, наконец, сделают что-то получше Ан-2, которому больше 70 лет, и т.д.

    Вопрос, что в стране творится с авиацией в частности, да и высокотехнологичными производствами в целом. А за ним следует вопрос, вообще, что происходит в нашей родной стране, мундиаль, встреча с нашим Трампом или еще что-то?
    akudr48
  11. Грац (Грац) Сегодня, 12:13
    ну вышли и вышли, назад уже дороги нет, если будет экспортная версия су-57 захотят купят, но уже никаких технологий передаваться не будет и никаких сборок в индии тоже, с такими субчиками никаких реверансов разводить нельзя, янки им тоже ничего из технологий 5 поколения самолетостроения точно не передадут
    Грац
  12. Vard Сегодня, 12:13
    Ну так флаг им в руки и барабан на шею... Деньги будут другие... немножко больше...
    Vard
  13. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:13
    Блин... Даже написать нечего... Индусы такие индусы)))
    gukoyan
  14. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:38
    Если надумают вернуться, то прежде пусть посчитают НОВУЮ цену участия.
    Она будет прилично отличаться от той, которая была бы в первоначальном варианте.
    Вкд Двк
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