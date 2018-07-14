12:43 14 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

SpiNNaker - новейший имитатор мозговой деятельности. Военные заинтересовались

В научно-исследовательском журнале «Frontiers in Neuroscience» опубликована статья группы учёных из Юлихского исследовательского центра (Германия). Центр является одной из структур европейского научного объединения Гельмгольца. В публикации утверждается, что научная группа Юлихского центра совершила прорыв в области компьютерных технологий исследования человеческого мозга.

SpiNNaker - новейший имитатор мозговой деятельности. Военные заинтересовались


Речь идёт о создании компьютерной технологии, которая позволяет имитировать деятельность нейронной сети головного мозга. Компьютер европейских специалистов получил название SpiNNaker. Уже протестированы возможности по скорости обработки данных, и тесты, как отмечено, вселяют дополнительный оптимизм.


Цель учёных состоит в том, чтобы существенно углубить знания о том, как мозг обрабатывает получаемые сигналы, как генерирует их сам. Один из примеров изучения: как зрительный или звуковой сигнал, попадая в модифицированном виде в мозг, вызывает определённого рода мышечную реакцию: как мозг направляет сигнал мышцам руки к приветствию знакомого человека. Также компьютер планируют использовать для исследования сбоев в работе мозга: например, для изучения проблемы эпилепсии и других расстройств.

Из работы европейских учёных:
Человеческий мозг состоит из 100 миллиардов взаимосвязанных клеток. Мы понимаем, как индивидуальные нейроны и их компоненты ведут себя и "общаются" друг с другом, а также - в более широком масштабе, какие области мозга используются для сенсорного восприятия, действия и познания. Тем не менее, мы мало знаем о переводе нервной деятельности в поведение, например, превращение мышления в движение мышц. Компьютерное программное обеспечение помогло имитировать обмен сигналами между нейронами, но даже лучшее программное обеспечение, работающее на самых быстрых суперкомпьютерах на сегодняшний день, может имитировать лишь 1% человеческого мозга.


Отмечается, что специалисты Юлихского исследовательского центра работают над выработкой наиболее подходящей компьютерной архитектуры, чтобы повысить процент понимания процессов в мозге человека. Пока проблема в том, что даже суперкомпьютерам нужно несколько минут, чтобы смоделировать секундную работа мозга. И одна из проблем, которую в Германии пытаются решить: сопоставить уровни энергии, потребляемой мозгом и компьютером. Пока никакой компьютер в плане низких параметров потребления энергии с мозгом человека сравниться не в состоянии. Но определённый успех, как говорят в немецком институте, есть.

SpiNNaker состоит из 600 печатных плат, в состав которых входит более 500 тыс. микропроцессоров. Моделирование, описанное в этом исследовании, использовало только шесть плат - 1% от общей мощности машины. Результаты исследования помогут улучшить программное обеспечение, чтобы добиться более приемлемых параметров изучения мозговой активности.

Исследуемой технологией уже интересуются в военной и космической отраслях - в частности, для исследования реакции мозга человека на нештатные ситуации, например, при столкновении с опасностью. Отмечено, что в такой ситуации работа мозга человека активизируется настолько, что никакой современный компьютер не может её просчитать даже за десятки минут интенсивной работы с высочайшим потреблением энергии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:01
    В этот центр надобно отправить мозг фрау Меркель -многое, чего интересного найдут.
    Андрей Смирновский
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:19
      Цитата: Андрей Смирновский
      В этот центр надобно отправить мозг фрау Меркель -многое, чего интересного найдут.


      Ничего интересного , одни команды из - за океана.
      cniza
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:27
        Так ведь в последнее время фрау Меркель старается не подчиняться заокеанским командам...видать, что в том исследовательском центре перезагрузили её моск...
        Пуделя Макрона надо отправить в этот исследовательский центр...
        Андрей Смирновский
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:29
          "А лучше всех их сдать , для проведения опытов" , чего исследовать "прямые" линии.
          cniza
  2. polpot (Andru) Сегодня, 12:03
    А голова?
    - А голова предмет тёмный и исследованию не подлежит.
    polpot
  3. Vard Сегодня, 12:16
    Каждый год такие новости... Надо сказать что конечная цель научиться читать мысли... но слава богу что у большинства людей мыслей в голове нет...
    Vard
  4. тасха Сегодня, 12:41
    Новость интересная..

    Иногда глянешь по сторонам, вроде думающие люди кругом... Пообщаешься поближе - имитаторы мозговой деятельности....
    тасха
Картина дня