Так зачем Авакову 55 французских вертолётов на полмиллиарда евро?

Украинские телеканалы сообщают о том, что Украина и Франция подписали контракт на поставку авиационной техники. Речь идёт о закупке Украиной вертолётов Airbus Helicopters. Подписание контракта состоялось сегодня в здании украинского правительств. С украинской стороны свою подпись поставил глава УАТП "Хорив-Авиа" Геннадий Балла, а со стороны Франции – руководитель Airbus Helicopters Брюно Эвен. На церемонии подписания контракта присутствовали председатель украинского кабмина Владимир Гройсман и посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.Нужно отметить, что это уже второй этап подписания соглашения. По нему на Украину предполагается поставить 55 вертолётов. Общая сумма этого контракта превышает 0,5 млрд евро. При учёте того, что Украина от Евросоюза никак не дождётся выделения обещанного кредитного транша в 1 млрд евро, сделка на самой Украине оценивается неоднозначно.Все закупаемые у Франции вертолёты должны будут поставить в распоряжение ведомства Арсена Авакова – МВД. Винтокрылые машины планируется использовать для «патрулирования местности», включая пограничные участки. Сам Аваков отмечал, что вертолёты можно будет применять в чрезвычайных ситуациях. В украинской блогосфере на это ответили, что с некоторых пор в стране одна непрекращающаяся чрезвычайная ситуация, особенно в финансовом плане. Также отмечается, что контракт с французами мог быть заключён с учётом «откатов», часть которых осядет на счетах министра-олигарха Авакова, столь активно продвигавшего эту странную для Украины покупку.