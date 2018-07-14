15:28 14 июля
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Так зачем Авакову 55 французских вертолётов на полмиллиарда евро?

Украинские телеканалы сообщают о том, что Украина и Франция подписали контракт на поставку авиационной техники. Речь идёт о закупке Украиной вертолётов Airbus Helicopters. Подписание контракта состоялось сегодня в здании украинского правительств. С украинской стороны свою подпись поставил глава УАТП "Хорив-Авиа" Геннадий Балла, а со стороны Франции – руководитель Airbus Helicopters Брюно Эвен. На церемонии подписания контракта присутствовали председатель украинского кабмина Владимир Гройсман и посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.

Так зачем Авакову 55 французских вертолётов на полмиллиарда евро?


Нужно отметить, что это уже второй этап подписания соглашения. По нему на Украину предполагается поставить 55 вертолётов. Общая сумма этого контракта превышает 0,5 млрд евро. При учёте того, что Украина от Евросоюза никак не дождётся выделения обещанного кредитного транша в 1 млрд евро, сделка на самой Украине оценивается неоднозначно.


Все закупаемые у Франции вертолёты должны будут поставить в распоряжение ведомства Арсена Авакова – МВД. Винтокрылые машины планируется использовать для «патрулирования местности», включая пограничные участки. Сам Аваков отмечал, что вертолёты можно будет применять в чрезвычайных ситуациях. В украинской блогосфере на это ответили, что с некоторых пор в стране одна непрекращающаяся чрезвычайная ситуация, особенно в финансовом плане. Также отмечается, что контракт с французами мог быть заключён с учётом «откатов», часть которых осядет на счетах министра-олигарха Авакова, столь активно продвигавшего эту странную для Украины покупку.

Использованы фотографии: http://www.airbushelicopters.ru
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Комментарии 24

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 13:05
    Откат как много в этом слове для сердца укрского слилось как много в нем отозвалось
    polpot
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 13:07
      А расплачиваться за эти вертушки "великие" шумеры будут натурой Гройсмана и косорыльного Петрухи...
      Андрей Смирновский
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:29
        Цитата: Андрей Смирновский
        А расплачиваться за эти вертушки "великие" шумеры будут натурой Гройсмана и косорыльного Петрухи...

        Нет, эти получат свою долю, а вот несколько поколений скакунов будут в долгах
        СССР-1
    2. Trek Сегодня, 13:35
      Цитата: polpot
      Откат как много в этом слове для сердца укрского слилось как много в нем отозвалось

      Это точно ... Вот он профессионал , умеющий вовремя хапнуть и свалить !

      Сейчас живет и посмеивается...
      Trek
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:09
    Так зачем Авакову 55 французских вертолётов на полмиллиарда евро?
    Да мало ли для чего.Семья может большая у этого кадра .Дороги по Украине одно название.Вот и лоббирует транспортные средства как может feel laughing
    Наблюдатель2014
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:17
    Верно. Дорог в стране все меньше. Без вертолетов - никак.
    Горный стрелок
  4. лысова (владимир) Сегодня, 13:17
    Всем должны, ждут очередного транша и уже заранее его " пропивают ", а народ бедствует. А французов, подписывающие подобные контракты, можно прировнять к пособникам и так же ставить к стенке.
    лысова
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:26
      лысова (владимир)
      Всем должны, ждут очередного транша и уже заранее его " пропивают ", а народ бедствует.
      Да.Тут всё от страны зависит буквально.Какая страна такое и средство добычи средств.У них кредиты добывают народ бедствует.У нас газ ,нефть и всю таблицу Менделеева.Народ если заметили тоже от жира не бесится laughing
      Наблюдатель2014
      1. лысова (владимир) Сегодня, 14:01
        Я уж про нас молчу - темнейший лес ! Болячки у нас с ними разные. Просто вот думаю, как они из долгов, выкарабкиваться будут - как не крути, ни как. Вот честно, мысли нелепые уже в голову приходят - аннулируют Украину, как государство и по кусочкам раздадут должникам.
        лысова
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:08
          лысова Владимир hi
          Я уж про нас молчу - темнейший лес ! Болячки у нас с ними разные. Просто вот думаю, как они из долгов, выкарабкиваться будут - как не крути, ни как. Вот честно, мысли нелепые уже в голову приходят - аннулируют Украину, как государство и по кусочкам раздадут должникам.
          Я вам завидую! Белой и чистой но завистью.Вы счастливый человек ! О Украине переживаете laughing Не сочтите за тролинг какой.Просто реально удивлён .С Уважением Наблюдатель2014 hi
          Наблюдатель2014
          1. лысова (владимир) Сегодня, 14:29
            Сергей, спасибо. Родни там много осталось и в Киеве, и в Мариуполе ( Жданов ), сам я русский, так вот до сих пор не знаем, живы ли. Украина была прекрасной, а теперь, что труп, не первой свежести.
            лысова
  5. Machete Сегодня, 13:20
    Где деньги, Зин?
    В. Высоцкий.
    Machete
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 14:12
      Макрон даёт взаймы yes
      Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 13 июля Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.
      мыслитель
      1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 15:23
        Цитата: мыслитель
        Макрон даёт взаймы

        - А чем отдавать будем? Отдавать надо.
        ( Матроскин)
        AlexVas44
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:21
    У богатых свои причуды... request
    злой партизан
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 13:53
      У Русских "богатых" свои причуды. Остальные умеют себя вести. И богатые
      R.L.
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 14:53
        А кто это такие "остальные"?
        Albert1988
  7. Воин Тенгри (Tural Boxer) Сегодня, 13:32
    Ну посчитайте размер отката который получит арсен авакян и все станет ясно.
    Воин Тенгри
  8. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:33
    Забавно. Ни МВФ, ни болельщики в Европе и Америке не посоветовали Пете потратить будущий кредит не на вертолеты, а вложить в подыхающую промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство. Очевидно, понимают, что в таком государстве сильный должна быть только полиция
    СССР-1
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:41
    Так зачем Авакову 55 французских вертолётов на полмиллиарда евро?

    Тоже мне, бином Ньютона! laughing
    Денег чувак хочет напилить себе в карман, денег! Время-то хунты заканчивается, что же ему "без куска хлеба" оставаться? belay laughing
    К-50
  10. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 13:48
    Украина сегодня напоминает один старый анигдот. Мужик заходит в ресторан и делает заказ, - официант мне стакан воды и кусочек хлеба. Всё вокруг давай шептаться, - фу нищеброд, чего он вообще в ресторан припёрся. Мужик услышал это и как завопит - кто? Я нищеброд? Да я вам сейчас покажу,- официант коржик.
    alexnmv5
  11. Пленник (Айрат) Сегодня, 14:12
    Хороший хабар взял "хохол" Гройсман. А что ему? Все равно платить будут кастрюлеголовые хохлы и их потомки, а не подписанты. С прОцентами.
    Пленник
  12. DHO_N1 (Евгений) Сегодня, 14:33
    Вертолёты закупаются для майданной власти, чтобы, в случае любого кипеша, быстренько слинять в Крахмальную Империю к батьке Чипполино.
    DHO_N1
  13. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:01
    Почему сразу откат? 500млн с лишним за 55 вертолетов. Примерно по 10млн за штуку. "Леклерк" примерно столько же стОит, но не летает smile
    Стройбат запаса
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