Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос
Служба социологического мониторинга ВЦИОМ отыграла назад в вопросе существенного снижения одобрения деятельности президента и правительства России. Причём сами формулировки выглядят несколько странно.
Напомним, что в прошлом месяце ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, в котором было заявлено, что уровень доверия деятельности Владимира Путина на посту президента составил 72,1%, а уровень доверия Путину как политику – лишь 42%. Теперь ВЦИОМ утверждает, что в июле доверие россиян «скорректировалось в положительную сторону».
Из материалов Всероссийского центра изучения общественного мнения:
В чём же эта положительная коррекция заключается? Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента теперь составляет 63,4%, а показатель доверия – 37,6%.
Таким образом, с 22 июня произошло очередное падение рейтинговых показателей, но ВЦИОМ решил сравнить с промежуточными результатами (от 2 июля), когда рейтинг после нескольких шагов сделал шаг вперёд.
Уровень одобрения деятельности правительства составляет 38%, а председателя кабмина – 31,2 процента.
В прошлом релизе ВЦИОМ деятельность правительства отрицательно оценивали 46,8% опрошенных. А теперь, как утверждают сотрудники ВЦИОМа, и здесь положительная динамика – «только» 44,7% респондентов.
Из свежего релиза:
Вырос...
Напомним, что в прошлом месяце ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, в котором было заявлено, что уровень доверия деятельности Владимира Путина на посту президента составил 72,1%, а уровень доверия Путину как политику – лишь 42%. Теперь ВЦИОМ утверждает, что в июле доверие россиян «скорректировалось в положительную сторону».
Из материалов Всероссийского центра изучения общественного мнения:
С начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности Президента РФ, правительства и премьер-министра.
В чём же эта положительная коррекция заключается? Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента теперь составляет 63,4%, а показатель доверия – 37,6%.
Таким образом, с 22 июня произошло очередное падение рейтинговых показателей, но ВЦИОМ решил сравнить с промежуточными результатами (от 2 июля), когда рейтинг после нескольких шагов сделал шаг вперёд.
Уровень одобрения деятельности правительства составляет 38%, а председателя кабмина – 31,2 процента.
В прошлом релизе ВЦИОМ деятельность правительства отрицательно оценивали 46,8% опрошенных. А теперь, как утверждают сотрудники ВЦИОМа, и здесь положительная динамика – «только» 44,7% респондентов.
Из свежего релиза:
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса 2-8 июля вырос с 38,1% до 38,8%.
Вырос...
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти