15:29 14 июля
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ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

Служба социологического мониторинга ВЦИОМ отыграла назад в вопросе существенного снижения одобрения деятельности президента и правительства России. Причём сами формулировки выглядят несколько странно.

Напомним, что в прошлом месяце ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, в котором было заявлено, что уровень доверия деятельности Владимира Путина на посту президента составил 72,1%, а уровень доверия Путину как политику – лишь 42%. Теперь ВЦИОМ утверждает, что в июле доверие россиян «скорректировалось в положительную сторону».

Из материалов Всероссийского центра изучения общественного мнения:
С начала июля наблюдается положительная коррекция оценок деятельности Президента РФ, правительства и премьер-министра.


В чём же эта положительная коррекция заключается? Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента теперь составляет 63,4%, а показатель доверия – 37,6%.

Таким образом, с 22 июня произошло очередное падение рейтинговых показателей, но ВЦИОМ решил сравнить с промежуточными результатами (от 2 июля), когда рейтинг после нескольких шагов сделал шаг вперёд.

Уровень одобрения деятельности правительства составляет 38%, а председателя кабмина – 31,2 процента.

В прошлом релизе ВЦИОМ деятельность правительства отрицательно оценивали 46,8% опрошенных. А теперь, как утверждают сотрудники ВЦИОМа, и здесь положительная динамика – «только» 44,7% респондентов.

Из свежего релиза:
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса 2-8 июля вырос с 38,1% до 38,8%.


ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос


Вырос...


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Комментарии 97

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:40
    ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос
    До слёз laughing ВО ты лучший!!!! good
    Напомнило wassat drinks
    Ха-ха-ха-ха wassat
    Наблюдатель2014
    1. Alber (Альберт) Сегодня, 13:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

      Ага! Вырос...
      Особенно после последних шагов кремля
      Alber
      1. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 14:03
        Хочется верить, что именно последних
        Zadayvoprosy
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:07
          Цитата: Zadayvoprosy
          Хочется верить, что именно последних

          Не надейтесь, это были - крайние меры! Последними будут те, после которых их разгонят к "чертям"...
          Как говорится: "Всё - это когда ноги остыли."
          Теперь чётко видно, как власти цифрами играют. Как грязно готовят общественное мнение...
          По опросам в соцсетях хорошо видно, как упал рейтинг ЕдРа и "Гаранта".
          Logall
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:13
            Logall Александр Саня привет! hi
            это были - крайние меры! Последними будут те, после которых их разгонят к "чертям"...
            Будет ,будет Ой просят как могут выпрашивают.А теперь просто бегите laughing Бог не дай попадутся.Наступит то время.А на канадской границе санкции wassat
            Наблюдатель2014
        2. холодильник (вадим) Сегодня, 14:56
          В поисковике наберите ... Обман правительства РФ, там даже святые усомнятся, да они всегда врут о обо всем...."Правительство имеет неотъемлемое право лгать во имя своего спасения".
          Артур Д.Сильвестр, помощник министра обороны США, 6 декабря 1962 года
          холодильник
        3. Громобой Сегодня, 15:15
          баста
          Цитата: Zadayvoprosy
          Хочется верить, что именно последних

          Я вот прочо и думаю...что после слома этой системы(в один прекрасный момент)не пришёл бы новый зверь,ещё зубастей и проглотистей по части сроков рабочих графиков.Я крамолу скажу,НО в Европе народ выходит отстоять свои права,уличным протестом показывает это. ЗДЕСЬ ....статья была,что в ПАрижи,Лионе и других городах всё плохо,мйданщики вышли на улицы,Говорили "какая кака)" уличный протест.))))А прикиньте,дискриминационные трудовые требования заблокиравали франц.профсоюзы рабочих и вот....массовый выход трудящихся.Миллионы захлестнула протестная волна,шумели и столица,и город ткачей и оружеёные фабрики сказали БАСТА,больше не позволим наживаться на нашем трудресурсе и потом отправлять мясо на войну буржуазии.ИТОГ----требования французиков были Полностью учтены,а у нас такой протест подобный будет приравнен к статье...по которой и пулемётиками нехило ливануть.Я это на полном серьёзе говорю,ПРОФСОЮЗЫ,где эти твари живущие на мою копейку...?Отет---жируют ,так же как и вся прослойка.
          Громобой
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:10
        Цитата: Alber
        Цитата: Наблюдатель2014
        ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

        Ага! Вырос...
        Особенно после последних шагов кремля

        Барон Мюнхгаузен, по сравнению с ВЦИОМ - нервно курит свою трубку.
        Piramidon
        1. Комментарий был удален.
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:32
            Цитата: Грэг Миллер
            Да уж, в лице ВЦИОМ видно, что дело доктора Геббельса живет и побеждает...

            Геббельс, как то изящнее (правдивее, для электората) свою хрень втюхивал. ВЦИОМ же ломит напрямую, не заморачиваясь, поверят или нет.
            Piramidon
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:53
          Цитата: Piramidon
          Барон Мюнхгаузен, по сравнению с ВЦИОМ - нервно курит свою трубку.

          Степан, hi , не надо беспокоить барона, он нам говорил, а мы не вняли...
          sabakina
        3. Громобой Сегодня, 15:18
          Цитата: Piramidon
          Барон Мюнхгаузен, по сравнению с ВЦИОМ - нервно курит свою трубку.

          ВЦИОМ не доверяете...?На какую раззведку работаете и какое задание выполняете,раз подрывете систему господсчёта...?Англия...,Британия....)))
          Громобой
      3. SSR (Roman) Сегодня, 14:21
        Цитата: Alber
        Цитата: Наблюдатель2014
        ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

        Ага! Вырос...
        Особенно после последних шагов кремля

        У ВЦИОМ как и у ЕдРа с правительством, им говорят,
        - у вас 4 - 2 значит на сколько к вам теперь доверия?
        - 4 ре!
        Как 4?!
        - Потому что 2+2!
        Почему 2+2 если минус 2!
        - потому что 4-ре.

        Примерно так выглядит текущая ситуация.
        Кстати в "истории города неглупова" описывается реальная ситуация, приезжает в подмосковный г. Наукоград счётная палата, по итогам проверки мэру и всем неуд, выговор и ещё что-то там а через несколько в "комсомолке" не МК а вроде КП, выходит статья о том что Счётная палата удовлетворена работай мэра, его коммандой и тому подобное.

        Этот мэр сейчас в Красногорской абминистрации как раб трудится а ВЦИОМ берёт на вооружение передовые технологии прохиндеев.
        SSR
      4. Svarog (Владимир) Сегодня, 15:05
        Пропаганда набирает обороты, абсурд зашкаливает... Скоро объявят крепостное право и отмену пенсий, а следом, плачущих от счастья население страны, на этом фоне покажут скромного путина, который рассказывает медведьеву о своих родителях и трудном детстве, на что медведьев ответит, что времена тяжелые миновали.. смахнут оба слезу с пропитанных, какой то дрянью лиц.... все.. рейтинг вырос до небес
        Svarog
    2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:30
      Так это дед Мороз Ему рейтинг накрутил!
      zapfen
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:44
      Цитата: Наблюдатель2014
      Напомнило wassat drinks
      Ха-ха-ха-ха wassat

      А Дед Мороз то не настоящий!
      Вот настоящий Дед Мороз и председатель правительства!
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:51
        sabakina Вячеслав. Славик hi Какой на новый год ума хватило единороссам снять ролик, таким и получают по рейтингам своим laughing
        Наблюдатель2014
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:14
      Посмотрим что покажут выборы. winked
      сибиралт
  2. Million (Влад) Сегодня, 13:42
    "вырос с 38,1% до 38,8%."
    Опрос проводился среди членов Ед Ра?))))
    Million
    1. staviator (staviator) Сегодня, 13:49
      Не угадали,опрос проводился врачами в Кащенке на Канатчиковой даче laughing
      -Вы кто?
      -Я Петр Великий!
      -Нууу,царей у нас много.
      -Доктор,я не царь,я крейсер. smile
      staviator
      1. staviator (staviator) Сегодня, 13:58
        После выхода России в четвертьфинал в правительство поступила петиция с требованием еще больше повысить пенсионный возраст,урезать зарплаты и прекратить выплачивать пенсии. fellow
        staviator
  3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:43
    В принципе естественно. ЧМ великолепный , стабильность и рост экономики хотя и не большой.

    МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться по сравнению с темпами 2018 года и составить 1,4-1,5%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 24".
    "По нашим оценкам, следующий год будет переходным. Мы увидим темпы роста, которые могут оказаться чуть ниже, чем в этом году. У нас в 2017 году рост был около 1,5 %, в этом году ожидаем 1,9%. Следующий год - где-то 1,4-1,5%", - сказал министр.
    По его словам, с 2020 года темпы роста ВВП начнут восстанавливаться. "Около 2% мы ожидаем в 2020 году и выход на траекторию около 3% и выше с 2021 года и дальше. Это те темпы роста, которые будут превышать темпы роста мировой экономики. Это означает, что доля России в мировой экономике начнет расти, и мы сможем обойти и Германию, и Индонезию в нашей конкуренции за пятую позицию по паритету покупательной способности", - сказал он.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/ekonomika/5371561


    В таких условиях у любой правящей партии рейтин вырастет.
    Арон Заави
    1. Vard Сегодня, 14:01
      Вы меньше наши СМИ читайте ... То еще не до такого додумаетесь...
      Vard
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:36
        Цитата: Vard
        Вы меньше наши СМИ читайте ... То еще не до такого додумаетесь...

        Здрасьте, а откуда мне еще информацию о России получать?
        Арон Заави
    2. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 14:40
      Индонезия это серьёзно.... wassat
      Алексей 2016
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:46
    laughing
    Он бы вырос, еще больше, если бы правительство подняло пенсионный возраст, до 100лет,НДС-50%, ну и бензин, рублей до 100,за литр laughing
    Плохо" стараются"- надо еще "лучше " am
    Сибирский цирюльник
    1. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 14:39
      Вы им зря такие идеи подбрасываете!
      serg.shishkov2015
  5. Machete Сегодня, 13:47
    Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента теперь составляет 63,4%, а показатель доверия – 37,6%.
    Я, наверное, чего-то не понимаю. Это как? А проголосовало 76% за него.
    Голосовали те, кто в него не верил?
    Человеку не верю, но в то, что он делает - верю? Брр...
    Бред какой-то...
    Machete
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:52
      Цитата: Machete
      Бред какой-то...

      это у нормальных. У запутинцев- все понятно и ясно : Враг будет разбит, победа будет за ними
      Silvestr
    2. Million (Влад) Сегодня, 13:52
      Проголосовало небось 37,6,а написали 76.Потом тройку и запятую штрихом замазали)
      Million
  6. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 13:47
    Сегодня вроде бы не 1 апреля. laughing
    ВадимЖивов
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:49
    И что вас не устраивает? ВЦИОМ честно отработал своё бабло, дополнительно прикрыл правительство и едронов, нарисовав рейтинги исходя из баек, что население бурными овациями встречает повышение пенсионного возраста. Ничего нового.
    Стройбат запаса
    1. Rusj Сегодня, 14:09
      фу мерзкие коменты читать противно ваши убогие эти слов даже нет.........
      Rusj
      1. Тибидох (Александр) Сегодня, 14:54
        Ну так не читайте!
        Ваши же комментарии читать намного противней, поскольку с запятыми у Вас боо-о-оольшая проблема.
        Тибидох
  8. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:50
    кто бы сомневался
    Silvestr
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:56
      Ага,только на похороны тоже надо отчислять,ишь,халявщики!.... wassat
      HAM
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 15:07
        Цитата: HAM
        Ага,только на похороны тоже надо отчислять,ишь,халявщики!.... wassat

        Ничего.. они и эту проблему решат..но постепенно.. как говорит гарант..
        Svarog
  9. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 13:54
    Славу КПСС напомнило, его тоже все любили и одобряли. При этом никого не спрашивали.
    Dimy4
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:05
      Такого цинизма, все же небыло
      Сибирский цирюльник
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:55
    ВЦИОМ: Рейтинг партии "Единая Россия" вырос

    Врут, бессовестно врут.
    Интересно, с какой целью они в заблуждение граждан и президента вводят? Наверное, чтобы "время и пространства" было меньше, когда людей до "точки кипения" доведут. Надо бы органам внимательно к этому присмотреться. Не к добру это, не к добру. request
    К-50
    1. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 13:59
      Почву к итогам выборов готовят, чтобы более-менее правдоподобно итоги выглядели. Рейтинг этот выдуманный постепенно будут повышать и озвучивать.
      Dimy4
    2. staviator (staviator) Сегодня, 14:06
      Надо бы органам внимательно к этому присмотреться.
      Угу,мой детородный орган присмотрелся и давно лежит на опросах ВЦИОМа fool
      staviator
  11. мила губанова (мила губанова) Сегодня, 14:00
    ВВП!!лучший президент РФ!
    мила губанова
    1. Тибидох (Александр) Сегодня, 14:59
      Их всего было два: Алкаш и Путин (Компот ака Айфончик не в счет).
      Я бы сказал по другому: в рейтинге президентов Алкаш занял последнее место, а Путин предпоследнее.
      Тибидох
  12. asher (Андрей) Сегодня, 14:02
    были уже в истории России такие министры-капиталисты, как нынешние ЕРцисты - плохо жизнь закончили..
    asher
  13. РядовойСА Сегодня, 14:04
    В следующие выборы за ЕдРо будут голосовать только либерасты и англосаксы с п*ндосами. Ни один Россиянин, в здравом уме не поставит "галочку" за эту партию.
    РядовойСА
    1. Rusj Сегодня, 14:07
      А за кого ты будешь голосовать !? Ну как поведай !? За Анального или Грудинина. Вы молится на Путина и эту партию должны! Чушь несёте .
      Rusj
      1. РядовойСА Сегодня, 14:11
        За кого я буду голосовать, это мое сугубо личное дело, и что мне делать я то же знаю без ваших советов. А вы, если хотите можете молиться, только лоб не разбейте в подобострастных поклонах.
        Здоровья вам.
        РядовойСА
        1. Rusj Сегодня, 14:28
          Я ни на кого не молился не когда кроме как на себя ! И никогда не стону и не проклинаю и не обвиняю ни кого кроме себя в своих ошибках и неудачах . А вот таким нытикам как ты все виноваты соседи правительство президент жена начальник ...........
          Rusj
          1. РядовойСА Сегодня, 14:56
            Если вы не на кого не молитесь, то зачем вы мне это предлагаете?
            Цитата: Rusj
            Вы молится на Путина и эту партию должны!

            А ваше общение на "ты" (хотя мы не друзья и даже незнакомы) дает полную характеристику вашему воспитанию и отношению к людям.
            Дальнейшее общение с вами, считаю пустой тратой времени.
            Всего вам доброго.
            РядовойСА
          2. Тибидох (Александр) Сегодня, 15:03
            Вы пытаетесь давить на гниль:
            Цитата: Rusj
            не обвиняю ни кого кроме себя в своих ошибках и неудачах

            Любой нормальный человек в своих ошибках обвиняет только себя.
            А вот правительство и президента в их же ошибках нужно обвинять. Так принято во всем цивилизованном мире! Иначе человек становится просто "терпилой", то есть рабом (коим стать Вы и призываете).
            Тибидох
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:13
        Цитата: Rusj
        !? За Анального или Грудинина.

        Анального недопустят,а Грудинин скорее всего свалит из страны в Лондон или США.
        Александр романов
      3. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 14:42
        Умом Россию не понять...на выборах президента голосовал за Путина, а на выборы в ГД поклал,,на ВСЕ партии!!
        serg.shishkov2015
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:46
          Цитата: serg.shishkov2015
          ..на выборах президента голосовал за Путина, а на выборы в ГД поклал,,на ВСЕ партии!!

          Вот такая же фигня,только за партии я вообще никогда не голосовал.Вообще не вижу надобности в Госдуме.
          Александр романов
          1. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 15:02
            я за партии последний раз голосовал лет 20 назад, даже побольше, СПС, щас еле вспомнил! нравились они тогда мне.... ошибся, особливо в нашем бывшем губере, упокой чёрт его грешную душу
            serg.shishkov2015
  14. Rusj Сегодня, 14:04
    А вам бы Грудинина с Навальным да вот вы были рады и довольны уже бы как Дуркаине начиналось или б как в Гейропе жили ?! Конечно со всех интернетов и тв про эту пенсию несут даже слова не дают сказать правительству . Хотя по сути Россия последняя страна в мире с таким пенсионным во многих странах и того 68 -70 . Мир ни чем не отличается от нас вас !!! . В Казахстане у нас уже лет 5 как такой пенсионный и ничего всё норм ничего не изменилось и работа ни куда не делась всем хватает кому не хватает к вам едем и спокойно после 50 устраиваемся у вас на работу на Северах в Совхозах Краснодара и Ставрополье на Дальнем Востоке и тд......... Вы не хотите сами работать Не понимаю людей, которые говорят, что в России нет работы. В России работы ВАЛОМ!!! Мне и тысячи моих жизней не хватило бы, чтобы переработать всю ту работу, которая есть у меня. Без обид, НО в России не могут найти себя и достойную работу либо бездари и имбицилы либо инвалиды!!! Нет работы? Создай ее себе Сам! Или мозгов не хватает? Еще раз - без обид. Не обижайтесь бездари...﻿
    Rusj
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:13
      Даже не знаю -радоваться или печалиться, за Вас))
      Причем тут работа?
      Вам невдомек, что политика гос-ва,в последние 30 лет, направлена против собственного народа(целенаправленно или невольно)?
      Если Вы не согласны, то приведите пример, действительно позитивных шагов, направленных на улучшение жизни населения, в любой сфере))
      Сибирский цирюльник
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:47
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Если Вы не согласны, то приведите пример, действительно позитивных шагов, направленных на улучшение жизни населения, в любой сфере))

        Если вы хоть раз выидите из дома ,то увидите,если только вы не слепои
        Александр романов
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:53
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Даже не знаю -радоваться или печалиться, за Вас))

        печалиться- тупо отрабатывает
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Если Вы не согласны, то приведите пример, действительно позитивных шагов, направленных на улучшение жизни населения, в любой сфере))

        "ждите ответа- ждите ответа"- вашему оппоненту сказать нечего, фонтан утих.
        Что и требовалось доказать- провокатор
        Silvestr
  15. Пленник (Айрат) Сегодня, 14:09
    belay Та ладнА! С каких плюшек это он вырос? Что-то не то в "датском" королевстве. Пенсионный возраст повышают- ура! Новые налоги- ура! Рыбу под мостами не ловить- ура. Да здравствует "ЕР" ?! Ага, сЧас
    Пленник
  16. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:10
    Хорошо в такой конторе трудиться. Там можно и до 146 лет работать, при должном опыте и навыке.
    Сергей-8848
  17. edmed (Юрий) Сегодня, 14:10
    Вспомнился детский анекдот,экскурссия в зоопарке-Экскурсовод-Вот крокодил,от кончика носа до кончика хвоста 9 метров,а от кончика хвоста до кончика носа 11 метров! Посетители-!?...! Экскурсовод-Наш крокодил,как хотим так и мерим.Статистика -продажная девка империализма laughing
    edmed
  18. лысова (владимир) Сегодня, 14:14
    Хвалят себя, мониторят - да безграмотному ясно - уровень жизни народа катастрофически падает и виновна в этом правящая партия, чё во круг, да около ходить.
    лысова
    1. Rusj Сегодня, 14:45
      Прям правящая партия и лично Путин тебе не даёт работать и устроится на работу или найти высокооплачиваемую работу . И уровень жизни лично из за него падает ? Как противно читать таких как ты !
      Rusj
      1. лысова (владимир) Сегодня, 14:50
        Читай себе подобных - хозяин-барин. И ещё - здесь не читальный зал - сходи в библиотеку.
        лысова
      2. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:17
        А каким боком Путин к ЕР?
        Пленник
  19. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:14
    И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая…
    — Что выросло?!
    — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернёшь…
    parusnik
  20. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 14:17
    "Я вам покажу!" ЕР
    домохозяйка
  21. pepel (Валерий) Сегодня, 14:19
    ВЦИОМ ради 0,7% СЛИЛ свою репутацию в КАНАЛИЗАЦИЮ. negative
    pepel
  22. Rusj Сегодня, 14:21
    В нулевых как бараны повально валили учиться на юристов и маркетологов бугалтеров чтобы в офисах сидеть .﻿ А какой "царь" для вас хороший???
    Вас хоть чёрной икрой каждый день корми, вы всё равно будете гундосить, что вам плохо живётся!
    Спроси любого россиянина, какой царь был хорошим?
    Пётр I ? - Плохой!
    Николай II ? - Плохой.
    Ленин? - Плохой.
    Сталин? - Плохой.
    Хрущёв? - Плохой.
    Брежнев? - Плохой.
    Горбачёв? - Плохой.
    Ельцин? - Плохой.
    Путин? - Плохой.
    Думаете, следующий царь будет хорошим?
    Ха-ха!
    Rusj
    1. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 14:26
      Зато у вас всё замечательно !!!!
      An60
    2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:27
      Таки, не "россиянца",а россиянина)
      Учим язык!)
      А, если намеренно, то этим, Вы оскорбляете людей, живущих в РФ, в которую, кстати, Вы приехали работать, со своей родины(судя по Вашему комментарию)
      Будте вежливы!
      Сибирский цирюльник
      1. Комментарий был удален.
      2. Rusj Сегодня, 14:36
        глаза протри ! Моя Родина Россия и я русский а в Казахстане я оказался при СССР благодаря родителям .Многие миллионы нас оказались по этому в разных странах из за вас кучки вонючих Москвичей которые снесли власть поверив этим кам либерастам Ельцину и этим мразям либеральным. Не тебе мне говорить что я русский . Мы русские больше чем вы и нам об этом не дают ни на минуту забыть в наших странах .Базаришь тут.
        Вы приехали да приезжаем и работаем на северах в совхозах и по второму разу жизнь с нуля начинаем и не плачим ходим пороги оббиваем документы делаем А вот с работой как раз ни каких проблем если есть голова на плечах и рабочие профессии умение работать и ХОТЕТЬ РАБОТАТЬ.
        Rusj
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:55
          Цитата: Rusj
          я русский

          а русского языка не знаете, грамматику подтяните
          Silvestr
          1. Rusj Сегодня, 15:13
            А ты знаешь грамматей а ? Что ты мне скрин тут этот вывалил а ? Не хочется тебя оскорблять , но к чему твой убогий высер ? К чему ты вырвал выражение из контекста целого предложения ? Поведай неграмотному в чём ошибка а ?
            Rusj
            1. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:19
              И нервы подлечить трэба. Истерите не по детски.
              Пленник
              1. Rusj Сегодня, 15:27
                В чём истерика ? Я просто поинтересовался к чему скрин и где ошибка ? И просто где конструктивный ответ или диалог ? А нервы у меня как стальные канаты :) просто не люблю необоснованных слов.
                Rusj
      3. Rusj Сегодня, 15:15
        И где ты увидел чтоб я такое писал ? Окстись . Глаза протри и не клевещи на людей .
        Rusj
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:25
          Цитата: Rusj
          И где ты увидел чтоб я такое писал ? О

          Да плюнь ты на них,это же бесполезно.До них ,как до жирафа.Хотя думаю до жирафа,намного быстрее доидет
          Александр романов
    3. холодильник (вадим) Сегодня, 14:52
      Нужен еще хуже, чтоб народ опомнился.
      холодильник
      1. Тибидох (Александр) Сегодня, 15:07
        Цитата: холодильник
        Нужен еще хуже

        Даешь Сердюкова в президенты! laughing
        Тибидох
  23. виктор н (Виктор н) Сегодня, 14:32
    Невозможно понять этот мир, если верить только в собственную непогрешимость.
    виктор н
  24. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 14:35
    Электоральный рейтинг партии 38 процентов, а на выборах результат 75 процентов. Это Путинская Россия, детка.
    GRIGORIY76
  25. Severok (Макс) Сегодня, 14:36
    Есть ложь, есть наглая ложь, есть большая ложь, есть СМИ и есть ВЦИОМ.
    Severok
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:04
      Цитата: Severok
      есть СМИ и есть ВЦИОМ


      с такими "павлинами" и по -иному?
      Silvestr
  26. Комментарий был удален.
  27. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 14:39
    Неужели Чуров воскрес, который проболтался , что за ЕР проголосовали аж 142% избирателей!!! laughing
    военный пенсионер
  28. Altona (Евгений) Сегодня, 14:46
    Выросло понимание, что Путин и его камарилья-это враги народа.
    Altona
  29. Altona (Евгений) Сегодня, 14:48
    Цитата: Rusj
    Конечно со всех интернетов и тв про эту пенсию несут даже слова не дают сказать правительству . Хотя по сути Россия последняя страна в мире с таким пенсионным во многих странах и того 68 -70 .

    --------------------------
    Сегодня на помойках охранителей день открытых дверей?
    Altona
    1. Комментарий был удален.
  30. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 14:50
    Сплошное враньё от этой канторы.Либезит перед правящей номенклатутой.Вся их писанина -для угоды властителям,до простого народа нет им дела.Никогда они не скажут правды правителям страны,да ещё и народу наврут. soldier
    серж сибиряк
  31. weksha50 (Георгий) Сегодня, 14:53
    "Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса 2-8 июля вырос с 38,1% до 38,8%"...

    Хм... И что, кто-то поверил ??? request
    weksha50
  32. senima56 (Николай) Сегодня, 15:01
    "Богат русский язык!" Ох, богат!... Нам втюхивают, что "пенсия будет расти по 1 тысяче рулей в месяц!", а мы, то и думаем, и верим, что за год пенсия вырастит на 12 тысяч рублей! Повторяю : "Богат русский язык!"
    senima56
  33. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:06
    Положительная коррекция рейтинга правительства? ВЦИОМ в своём уме? Если Путин за выкрутасы с пенсиями частично посадит, а частично расстреляет правительство, его при жизни причислят к лику святых
    Дормидонт
  34. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 15:08
    Это полный "сюр" -партию "Едим Россию" оказывается, "поддерживают" "все больше и больше". Похоже, ложь навсегда поселилась в правительственных органах..... Ну, или прямо по-Пушкину: "чем меньше женщину мы любим....".....или по русской пословице-"бьет, значит-любит...."
    Улиточник N9
  35. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:08
    По моему начинается история как с КПСС:сначала "Слава КПСС" на всех заборах,затем "голосование в "99,9%одобряем",большие "рейтинги"партии,а потом бац...и нет КПСС.....ЕД, похоже, так же кончат...
    HAM
  36. PValery53 (PValery53) Сегодня, 15:10
    ЕРзерсизьм - изгнание едросов из власти.
    PValery53
  37. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:17
    ЕР надо очистится на 90%, и тогда будет всё ОК...Зачем им прилипалы?
    Самара_63
  38. dgoncovch (Евгений) Сегодня, 15:21
    партия бандитов воров и олигархов
    dgoncovch
  39. Rusj Сегодня, 15:24
    Реально противно читать комменты по подобными и похожим статьями ! Просто лютое оскорбление власти . Поэтому такие нытики как вы и вам подобные даже подобие партии не можете создать уже 18 лет и не создадите. А это что вы пишите , пена и хайп ради того чтоб что то написать потешить свое самолюбие оскорбить в тихаря.
    Rusj
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