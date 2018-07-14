Как ВВС Южной Кореи за "Медведями" гонялись

По данным крупнейшего информационного агентства Республики Корея «Рёнхап», в пятницу два российских военных самолёта четырежды пересекли границы опознавательной зоны южнокорейских систем ПВО. По словам представителя Минобороны Южной Кореи, российские самолёты - стратегические бомбардировщики Ту-95МС.В оборонном ведомстве Южной Кореи даже восстановили хронологию "вторжения" российских бомбардировщиков. Её представляет "Рёнхап".Представитель южнокорейского оборонного ведомства сообщил, что в этом году российские самолёты несколько раз входили в воздушное пространство, контролируемое системами противовоздушной обороны Республики Корея, но это первый на их памяти случай, когда они нарушали границы опознавательной зоны системы ПВО четыре раза в день.В связи с полётами российских военных самолётов в оборонное ведомство Южной Кореи был немедленно вызван для заявления протеста российский военный атташе Андрей Фалилеев. Как заявили в Минобороны Южной Кореи, подобный инцидент с Ту-95МС никак не способствует поддержанию стабильности на Корейском полуострове и северо-востоке Азии, поэтому Россия должна принять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций.Такая реакция Министерства национальной безопасности Южной Кореи немного удивляет. Накануне оборонное ведомство РФ сообщило о том, что два стратегических бомбардировщика осуществляли плановые полёты в нейтральной зоне над Жёлтым и Японским морями. При этом на некоторых участках воздушного пространства их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Другими словами, официальный Сеул о полётах был предупреждён, при этом в воздушное пространство Южной Кореи российские стратегические бомбардировщики не входили.