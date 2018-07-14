15:26 14 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Как ВВС Южной Кореи за "Медведями" гонялись

По данным крупнейшего информационного агентства Республики Корея «Рёнхап», в пятницу два российских военных самолёта четырежды пересекли границы опознавательной зоны южнокорейских систем ПВО. По словам представителя Минобороны Южной Кореи, российские самолёты - стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Как ВВС Южной Кореи за "Медведями" гонялись


В оборонном ведомстве Южной Кореи даже восстановили хронологию "вторжения" российских бомбардировщиков. Её представляет "Рёнхап".


Впервые Ту-95МС вошли в зону систем ПВО РК в 14:08 (по местному времени) с северной стороны острова Уллындо, а затем сразу же её покинули. Следующий заход российских бомбардировщиков был зафиксирован в 15:21 с востока, а спустя 24 минуты самолёты покинули зону с северо-западной части острова Чеджудо. В 16:08 Ту-95МС снова вошли в границы зоны обнаружения ПВО с северо-западной части острова Чеджудо и вылетели в 16:32. После этого в 17:36 бомбардировщики снова оказались в зоне обнаружения ПВО РК с восточной стороны озера Докдо и окончательно покинули её в 17:53.

Представитель южнокорейского оборонного ведомства сообщил, что в этом году российские самолёты несколько раз входили в воздушное пространство, контролируемое системами противовоздушной обороны Республики Корея, но это первый на их памяти случай, когда они нарушали границы опознавательной зоны системы ПВО четыре раза в день.

В связи с полётами российских военных самолётов в оборонное ведомство Южной Кореи был немедленно вызван для заявления протеста российский военный атташе Андрей Фалилеев. Как заявили в Минобороны Южной Кореи, подобный инцидент с Ту-95МС никак не способствует поддержанию стабильности на Корейском полуострове и северо-востоке Азии, поэтому Россия должна принять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций.

Такая реакция Министерства национальной безопасности Южной Кореи немного удивляет. Накануне оборонное ведомство РФ сообщило о том, что два стратегических бомбардировщика осуществляли плановые полёты в нейтральной зоне над Жёлтым и Японским морями. При этом на некоторых участках воздушного пространства их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Другими словами, официальный Сеул о полётах был предупреждён, при этом в воздушное пространство Южной Кореи российские стратегические бомбардировщики не входили.

Использованы фотографии: Минобороны России
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Маз Сегодня, 14:33
    Нервные корейцы изза вылета с чемпионата мира, вот и вредничают
    Маз
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:48
      Я так понял два самолета летели друг к другу, а потом поменялись позициями.
      Владыка Ситх
  2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 14:36
    Хитрый «ДРУГ и СОЮЗНИК» всегда стоит грудью за свои интересы, но за чужой спиной…
    SETTGF
  3. мерцание (Николай) Сегодня, 14:36
    Поможем Южной Кореи стать независимой (от США) и суверенной страной.
    мерцание
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:42
      Цитата: мерцание
      Поможем Южной Кореи стать независимой (от США) и суверенной страной.

      Бомбить будете?
      Александр романов
  4. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:36
    Нехрен контролировать пространства полёта наших самолетов
    Сергей39
  5. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:36
    Хозяин южных корейцев за океаном всё видит,и слышит.Лизнуть ему одно место у них в порядке вещей.Он останется доволен.Только так можно интерпретировать эту ноту.
    Мар.Тира
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:42
    Юки получили команду "Голос!", вот и взвыли)))
    Стройбат запаса
  7. лысова (владимир) Сегодня, 14:43
    Интересно девки пляшут, ну тогда вообще, ни кто не должен подыматься в воздух, локаторы, радары и спутники, в целом, видят всё - придётся в Москве, организовать саммит атташе всех государств и заявить ноту протеста.
    лысова
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:46
    Впервые Ту-95МС вошли в зону систем ПВО РК в 14:08 (по местному времени) с северной стороны острова Уллындо, а затем сразу же её покинули. Следующий заход российских бомбардировщиков был зафиксирован в 15:21 с востока, а спустя 24 минуты самолёты покинули зону с северо-западной части острова Чеджудо. В 16:08 Ту-95МС снова вошли в границы зоны обнаружения ПВО с северо-западной части острова Чеджудо и вылетели в 16:32. После этого в 17:36 бомбардировщики снова оказались в зоне обнаружения ПВО РК с восточной стороны озера Докдо и окончательно покинули её в 17:53.
    Что-то я не понял.Это у них такая реакция на заход в зону действия ПВО? С 400 им под самую границу.Испуг паникой лечить нужно.
    Наблюдатель2014
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:48
    Скорее бы объединялись. А то нервные какие то... Подумаешь, в зону "опознавания" ПВО вошли. Крылатые ракеты, если что, летят куда дальше. wassat
    Горный стрелок
  10. Грац (Грац) Сегодня, 14:48
    да послали бы их открытым текстом , да и всё
    Грац
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:56
    В связи с полётами российских военных самолётов в оборонное ведомство Южной Кореи был немедленно вызван для заявления протеста российский военный атташе

    Так пин дос никам надо же подтявкнуть, как без этого? Никак, не поймут. request
    К-50
  12. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:23
    И чЕ? В ваше воздушное пространство не входили (пока) так и нечего в-я-ка-ть.
    Пленник
Картина дня