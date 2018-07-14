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ИГИЛ неожиданно перешло в контрнаступление на юге САР. Отвлекающий маневр?
Представители террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ), сформировав несколько отрядов численностью до нескольких сотен боевиков, атаковали позиции сирийских правительственных войск на юге страны. Примечательно, что игиловцы нанесли удар по САА в тот момент, когда та полностью поглощена решением проблемы так называемой «умеренной оппозиции» - фактически тех же боевиков, которые зажаты в клещи на территории провинции Дараа. Складывается впечатление, что наступление, неожиданное начатое ИГИЛ*, является маневром для отвлечения сил из средств от бандгрупп, на южных границах САР.
Стало известно, что террористы ИГИЛ* осуществили атаку сирийских правительственных сил не только на юге страны – в провинции Сувейда, но и к востоку от Идлиба. При этом в южной части основной целью наступления боевиков является плотина Аль-Зааф. Эти территории ИГИЛ* контролировало до 2017 года. Теперь боевики решили попытаться восстановить свои позиции.
Ливанские информационные источники сообщают, что в результате боёв потери понесли обе стороны. При этом игиловцам не удалось реализовать намеченный план. Сирийские войска ценой потерь отбросили боевиков от Аль-Заафа. На месте боя остались несколько десятков трупов террористов, участвовавших в атаке.
Примечательно, что атака игиловцев осуществлена именно сейчас – за двое суток до встречи президентов России и США в Хельсинки. Напомним, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп неоднократно говорили о том, что основные силы ИГ* побеждены. Как показывает развитие ситуации, террористы так называемого «Исламского государства»* способны вести боевые действия на основе консолидации и тех сил, которые в их распоряжении в Сирии остаются – причём сразу в нескольких провинциях.
Стало известно, что террористы ИГИЛ* осуществили атаку сирийских правительственных сил не только на юге страны – в провинции Сувейда, но и к востоку от Идлиба. При этом в южной части основной целью наступления боевиков является плотина Аль-Зааф. Эти территории ИГИЛ* контролировало до 2017 года. Теперь боевики решили попытаться восстановить свои позиции.
Ливанские информационные источники сообщают, что в результате боёв потери понесли обе стороны. При этом игиловцам не удалось реализовать намеченный план. Сирийские войска ценой потерь отбросили боевиков от Аль-Заафа. На месте боя остались несколько десятков трупов террористов, участвовавших в атаке.
Примечательно, что атака игиловцев осуществлена именно сейчас – за двое суток до встречи президентов России и США в Хельсинки. Напомним, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп неоднократно говорили о том, что основные силы ИГ* побеждены. Как показывает развитие ситуации, террористы так называемого «Исламского государства»* способны вести боевые действия на основе консолидации и тех сил, которые в их распоряжении в Сирии остаются – причём сразу в нескольких провинциях.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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