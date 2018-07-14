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Страшный теракт в Пакистане унёс жизни 128 человек
По сообщению ИА "Reuters", 13 июля 2018 года террорист-смертник произвёл теракт на площади города Мастунг во время проходившего там предывборного митинга (25 июля с.г. в Пакистане будет "день выборов" в различные уровни власти).
По заявлению министра внутренних дел области Белуджистан Аги-Омара Бангульзая всего, по состоянию на утро субботы 14.07.2018, в результате этого страшного теракта погибло 128 человек и до 230 человек пострадало (из которых примерно 150 ранено тяжело).
Кайм Лашкари, руководитель полиции города Мастунг, в котором и произошла атака смертника, заявил, что на предывборном митинге присутствовало не менее 1000 жителей, четверть из которых стали жертвами террористов.
Среди погибших в теракте оказался кандидат в депутаты регионального парламента Белуджистана Сирадж аль-Райсани, брат которого, Наваб-Аслан аль-Райсани, занимал пост министра этой провинции с 2008 по 2013 гг.
Провинция Белуджистан уже многие десятилетия является одной из наиболее неспокойных в Пакистане. Радикальные джихадисты, связанные с "Аль-Каидой", "Талибаном" и "Исламским госдуарством" (эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ), очень давно действуют на пограничных с Ираном и Афганистаном территориях. Положение в этом регионе осложняется ещё и перидически вспыхивающей гражданской войной, которую перманентно ведут племена белуджей, сепаратистски натроенные по отношению к центральному правительствую Пакистана.
ИА "Amaq" сообщило, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершённое злодеяние. Напомним, что в феврале 2017 года эта же террористическая организация взяла на себя ответственность за взрыв, устроенный "человеком-бомбой" в религиозном святилище на юге Пакистана, в результате которого погибло 83 чел. и более 150 чел. получило ранения.
Всего же за эту неделю теракт, произошедший в пятницу, является уже третьим по счёту. Первый взрыв произошел 10 июля, в ходе которого "человек-бомба" взорвал себя в городе Пешевар (при этом погибло 20 чел. и 62 чел. пострадало, что, надо сказать, достаточно немного, учитывая огромную густонаселённость этого города).
Второй теракт произошёл также в пятницу утром в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (при этом погибло 4 чел. и 39 чел. получило ранения). Добавим, что именно в этой, издавна крайне неспокойной, провинции Хайбер-Пахтунхва находится знаменитый "Хайберский проход", воспетый ещё Р.Киплингом, так называемые "Врата в Британскую Индию", частью которой и являлся современный Пакистан.
По заявлению министра внутренних дел области Белуджистан Аги-Омара Бангульзая всего, по состоянию на утро субботы 14.07.2018, в результате этого страшного теракта погибло 128 человек и до 230 человек пострадало (из которых примерно 150 ранено тяжело).
Кайм Лашкари, руководитель полиции города Мастунг, в котором и произошла атака смертника, заявил, что на предывборном митинге присутствовало не менее 1000 жителей, четверть из которых стали жертвами террористов.
Среди погибших в теракте оказался кандидат в депутаты регионального парламента Белуджистана Сирадж аль-Райсани, брат которого, Наваб-Аслан аль-Райсани, занимал пост министра этой провинции с 2008 по 2013 гг.
Провинция Белуджистан уже многие десятилетия является одной из наиболее неспокойных в Пакистане. Радикальные джихадисты, связанные с "Аль-Каидой", "Талибаном" и "Исламским госдуарством" (эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ), очень давно действуют на пограничных с Ираном и Афганистаном территориях. Положение в этом регионе осложняется ещё и перидически вспыхивающей гражданской войной, которую перманентно ведут племена белуджей, сепаратистски натроенные по отношению к центральному правительствую Пакистана.
ИА "Amaq" сообщило, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершённое злодеяние. Напомним, что в феврале 2017 года эта же террористическая организация взяла на себя ответственность за взрыв, устроенный "человеком-бомбой" в религиозном святилище на юге Пакистана, в результате которого погибло 83 чел. и более 150 чел. получило ранения.
Всего же за эту неделю теракт, произошедший в пятницу, является уже третьим по счёту. Первый взрыв произошел 10 июля, в ходе которого "человек-бомба" взорвал себя в городе Пешевар (при этом погибло 20 чел. и 62 чел. пострадало, что, надо сказать, достаточно немного, учитывая огромную густонаселённость этого города).
Второй теракт произошёл также в пятницу утром в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (при этом погибло 4 чел. и 39 чел. получило ранения). Добавим, что именно в этой, издавна крайне неспокойной, провинции Хайбер-Пахтунхва находится знаменитый "Хайберский проход", воспетый ещё Р.Киплингом, так называемые "Врата в Британскую Индию", частью которой и являлся современный Пакистан.
Автор: Михаил Сириец
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