18:11 14 июля
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Страшный теракт в Пакистане унёс жизни 128 человек

По сообщению ИА "Reuters", 13 июля 2018 года террорист-смертник произвёл теракт на площади города Мастунг во время проходившего там предывборного митинга (25 июля с.г. в Пакистане будет "день выборов" в различные уровни власти).

По заявлению министра внутренних дел области Белуджистан Аги-Омара Бангульзая всего, по состоянию на утро субботы 14.07.2018, в результате этого страшного теракта погибло 128 человек и до 230 человек пострадало (из которых примерно 150 ранено тяжело).




Кайм Лашкари, руководитель полиции города Мастунг, в котором и произошла атака смертника, заявил, что на предывборном митинге присутствовало не менее 1000 жителей, четверть из которых стали жертвами террористов.

Среди погибших в теракте оказался кандидат в депутаты регионального парламента Белуджистана Сирадж аль-Райсани, брат которого, Наваб-Аслан аль-Райсани, занимал пост министра этой провинции с 2008 по 2013 гг.

Провинция Белуджистан уже многие десятилетия является одной из наиболее неспокойных в Пакистане. Радикальные джихадисты, связанные с "Аль-Каидой", "Талибаном" и "Исламским госдуарством" (эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ), очень давно действуют на пограничных с Ираном и Афганистаном территориях. Положение в этом регионе осложняется ещё и перидически вспыхивающей гражданской войной, которую перманентно ведут племена белуджей, сепаратистски натроенные по отношению к центральному правительствую Пакистана.

Страшный теракт в Пакистане унёс жизни 128 человек


ИА "Amaq" сообщило, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершённое злодеяние. Напомним, что в феврале 2017 года эта же террористическая организация взяла на себя ответственность за взрыв, устроенный "человеком-бомбой" в религиозном святилище на юге Пакистана, в результате которого погибло 83 чел. и более 150 чел. получило ранения.

Всего же за эту неделю теракт, произошедший в пятницу, является уже третьим по счёту. Первый взрыв произошел 10 июля, в ходе которого "человек-бомба" взорвал себя в городе Пешевар (при этом погибло 20 чел. и 62 чел. пострадало, что, надо сказать, достаточно немного, учитывая огромную густонаселённость этого города).

Второй теракт произошёл также в пятницу утром в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (при этом погибло 4 чел. и 39 чел. получило ранения). Добавим, что именно в этой, издавна крайне неспокойной, провинции Хайбер-Пахтунхва находится знаменитый "Хайберский проход", воспетый ещё Р.Киплингом, так называемые "Врата в Британскую Индию", частью которой и являлся современный Пакистан.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 17

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:52
    группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершённое злодеяние.
    ...Что-то много совпадений, контрнаступление бармалеев в Сирии, теракт в Пакистане, уж больно много событий в один день...
    parusnik
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:05
      Просматривается единый центр и координация.
      cniza
  2. silberwolf88 (SS) Сегодня, 15:55
    англичане уходя из колоний ... заложили столько национальных "мин" ... их расхлёбывать не один век и не одному поколению ... нарезав границы не взирая на племенные и иные территориальные особенности ... религию ... историю ... постоянная напряжённость ослабляет существующие государства ... в этом и есть выгода англосаксонского мира ...
    silberwolf88
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:06
      Так ведь не останавливаются , а продолжают в том же духе.
      cniza
    2. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 17:50
      Цитата: silberwolf88
      англичане уходя из колоний ... заложили столько национальных "мин" ... их расхлёбывать не один век и не одному поколению ..

      Тов.Silberwolf88, немного неправы вы ! При бриттах как раз там более-менее ситуация успокоилась, а вот когда они ушли, всё началось снова - и продолжается уже с 1948 года, с перманентными обострениями... Там просто очень сильна вражда между этносами и даже между племенами...
      Ратник2015
  3. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 16:00
    Сволочи.
    Себя мнят Господом Богом на земле.
    Думают, что имеют право решать, кому жить на этом свете.
    DED_peer_DED
  4. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 16:31
    Я не помню чтобы в любой другой стране,будь то Сирия,Афганистан,Ирак,Иран,Йемен было бы столько терактов сколько в бедном Пакистане.Очень жаль людей. Я бы понял если взрывали британский парламент,цру,пентагон, украинскую раду...этих можно и нужно,но бедных и простых людей...за что ?
    Владыка-Вселенский
    1. BlackMokona Сегодня, 17:02
      Просто до них легко добратся, а пентагон очень хорошо охраняется
      BlackMokona
    2. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 17:18
      За то, что они не их "спонсоры" !
      Спонсоры платят за определённую работу.
      Бабки.....
      И, никакой идеологии в принципе.
      Остальное, сказки для слабоумных.
      Уж, простите.
      DED_peer_DED
    3. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 17:52
      Цитата: Владыка-Вселенский
      ..за что ?

      Ну в данном конкретном случае ответ прост - за участие в выборной демократической системе и за приход на митинг неугодного кандидата (напоминаю, что ИГ - радикальные халифатисты, им не нужна демократия вообще ни в какой форме, а теократическое исламское осударство).
      Ратник2015
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:43
    Вообще не понятно, чем занимаются МВД и спецслужбы Пакистана? Каждый месяц наступают на одни и те же грабли и никаких действенных мер в борьбе с терроризмом. Против их народа игиловцы выходят с ними на войну, (люди сотнями гибнут), а они каждый день выходят с игиловцами на работу. request
    Теренин
    1. BlackMokona Сегодня, 17:03
      Бен Ладан сидел прямо рядом с этими спец.службами, а США эти спецслужбы не поставила в известно об атаке на Бен Ладана. Это прямо говорит, об их причастности к таким фокусам
      BlackMokona
      1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 17:20
        Он не "сидел".
        Бен Ладан - это креатив ЦРУ.
        Рождён за их деньги, жил и боролся за их деньги, умер за их деньги.
        Всё.
        DED_peer_DED
        1. BlackMokona Сегодня, 17:25
          Бен Ладен один из богатых нефтянных шейхов, у него и ЦРУ денег было невпроворот
          BlackMokona
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:44
    терроризм не знает границ, проблема глобальна...
    Цитата: parusnik
    группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершённое злодеяние.
    ...Что-то много совпадений, контрнаступление бармалеев в Сирии, теракт в Пакистане, уж больно много событий в один день...

    взаимосвязь прослеживается... по идее надо бороться с одним и тем же врагом!
    Masya Masya
  7. лысова (владимир) Сегодня, 16:51
    Там что,грузовик с пластидом припаркованным стоял ?! Шабутная провинция и митинг, и палец об палец о мерах предосторожности.
    лысова
    1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 17:55
      Цитата: лысова
      Там что,грузовик с пластидом припаркованным стоял ?! Шабутная провинция и митинг, и палец об палец о мерах предосторожности.

      К сожалению, да, меры безопастности местных силовиков чуть больше чем нулевые, и это при высочайшей террористической активности...
      Ратник2015
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