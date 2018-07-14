18:12 14 июля
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Липецк выходит на 5-е поколение: скоро получит первые Су-57

Начальник Липецкого авиационного центра генерал-лейтенант Юрий Сушков сегодня поделился с журналистами информацией об обновлении авиационного парка. По словам генерала, в ближайшее время Липецкий авиацентр получит истребители 5-го поколения Су-57.

Липецк выходит на 5-е поколение: скоро получит первые Су-57


Отмечено, что лётчики Липецка первыми освоят пилотирование истребителей такого типа после лётчиков-испытателей из 929-го ГЛИЦ Минобороны им.Чкалова. Государственный лётно-испытательный центр располагается в Ахтубинске.


Юрий Сушков:
Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолёт, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части ВВС. Мы получим его после них.


Замглавкома ВКС РФ (командующий ВВС России) генерал-лейтенант Юдин назвал липецких лётчиков лучшими лётчиками России, выполняющими боевые задачи, поставленные Минобороны РФ, в том числе и в Сирии.

Су-57, которые будут поставлены в Липецк, оснащены двигателями так называемого первого этапа. При этом испытания новейших истребителей с двигателями второго этапа уже начались.

Между тем стало известно, что аэродром Бесовец в Республике Карелия в рамках программы перевооружения получил очередную партию новейших истребителей поколения 4++ Су-35С. Речь идёт о пяти новейших самолётах для 159-го истребительного полка. По некоторым данным, самолёты совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре с несколькими промежуточными посадками – на военных аэродромах Новосибирской области и Пермского края. Официально информация именно об этих регионах промежуточной посадки с дозаправками на данный момент не подтверждена. В общей сложности Комсомольское-на-Амуре авиастроительное предприятие (КнААЗ) должно до конца года сдать 10 Су-35С.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 32

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:41
    . По некоторым данным, самолёты совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре
    В четверг вечером один за одним взлетали с Дземог ,наверное это они были
    Александр романов
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:41
    Одна приятная новость за сегодня...
    parusnik
  3. silberwolf88 (SS) Сегодня, 16:43
    настала пора осваивать и учить новому ... и где как не в Липецком учебном центре ... заодно и совершенствовать приёмы тактики применения новых авиационных комплексов ...
    silberwolf88
    1. san4es Сегодня, 16:50
      Цитата: silberwolf88
      ...совершенствовать приёмы тактики применения новых авиационных комплексов ...

      hi Основные характеристики истребителей пятого поколения:
      - кардинальное уменьшение заметности самолёта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах в сочетании с переходом бортовых датчиков на - ----пассивные методы получения информации, а также на - режимы повышенной скрытности;
      - многофункциональность, то есть высокая боевая -эффективность при поражении воздушных, наземных и надводных целей;
      - наличие круговой информационной системы;
      - полёт на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;
      - сверхманёвренность;
      - способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести многоканальную ракетную стрельбу при ведении боя на большой дальности;
      - автоматизация управления бортовыми информационными системами и системами помех;
      - повышенная боевая автономность за счет установки в кабине одноместного самолёта индикатора тактической обстановки с возможностью микширования информации (то есть одновременного вывода и взаимного наложения в едином масштабе «картинок» от различных датчиков), а также использования систем телекодового обмена информацией с внешними источниками;
      - аэродинамика и бортовые системы должны обеспечивать возможность изменения угловой ориентации и траектории движения самолёта без сколько-нибудь ощутимых запаздываний, не требуя при этом строгой координации и согласования движений управляющих органов;
      - самолёт должен «прощать» грубые погрешности пилотирования в широком диапазоне условий полёта;
      - самолёт должен быть оснащён автоматизированной системой управления на уровне решения тактических задач, имеющей экспертный режим «в помощь летчику». soldier
      wink ....... smile
      san4es
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 17:31
        людей не пугайте, а то поверят.... laughing
        Моделисты из Китая и Кореи всегда были на высоте. И аппаратура китайская и движки сейчас выше мирового уровня. А для модели сегодня тяговооружённость меньше 1, 5 - это "фи", неприлично. winked И фигня сия имеет модное название "3D- пилотаж", не имеющая к реальной авиации никакого отношения.
        dauria
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:32
        san4es , тебя сдали парашют и бабалайка! laughing
        sabakina
        1. san4es Сегодня, 17:35
          Цитата: dauria
          людей не пугайте, а то поверят.... laughing

          Цитата: sabakina
          ... тебя сдали парашют и бабалайка! laughing

          sad ...Весь прикол обломали laughing
          san4es
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:52
      Цитата: silberwolf88
      и где как не в Липецком учебном центре .

      сегодня вот, что было
      "Шоу приуроченное к 100-летнему юбилею липецкой военной авиации и 65-летнему юбилею Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова, пройдет в субботу на набережной реки Воронеж. В показательных полетах примут участие прославленные пилотажные группы ВКС РФ: «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь», вертолётная группа «Беркуты».
      LSA57
  4. гребень (Иван) Сегодня, 16:53
    Т-50 будет закуплено 14 единиц, больше их закупать не будут. Так что формально на вооружение он приниматься не будет. Это не мои фантазии, это официальное заявление сверху. Так что скорее всего максимум, это эскадрилию закупят и то ради того, чтобы за бугром привлечь клиентов. Все деньги брошены на шестое поколение, хотя сомнение гложет. Пятое не осилено (именно неосиленно ), Индусы пока что отказываются его называть пятым поколением. На Индийском военном форуме можно много чего найти, то что в России и не появится в печати.
    гребень
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:59
      Цитата: гребень
      -50 будет закуплено 14 единиц, больше их закупать не будут.

      Кто такое сказал?
      Цитата: гребень
      это официальное заявление сверху.

      О да
      Цитата: гребень
      Все деньги брошены на шестое поколение, хотя сомнение гложет.

      А почему из Кремля и под Казахстанским флагом? К чему эти шифровки
      Цитата: гребень
      На Индийском военном форуме можно много чего найти,

      Самые достоверные источники laughing
      Александр романов
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:14
        Цитата: Александр романов
        Кто такое сказал?

        Минобороны сократит первую закупку партии истребителей пятого поколения Т-50, будет закуплена только одна первая пробная эскадрилья, сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов.

        «Да, мы сокращаем закупку истребителей ПАК ФА, будет закуплена в ближайшие годы одна эскадрилья. В то же время мы будем увеличивать закупку истребителей Су-35, которые дешевле, но по своим тактико-техническим характеристикам на голову выше своих зарубежных аналогов», - заявил Борисов. В то же время замминистра подчеркнул, что сроки начала серийного производства ПАК ФА не меняются. «Сокращается лишь количество закупок, но серия в оговоренные ранее сроки начнется»,
        (http://www.rosinform.ru/tekhnologii/420978-voenn
        ye-otkazyvayutsya-ot-istrebitelya-pyatogo-pokolen
        iya-t-50/)
        (https://www.kommersant.ru/doc/2693130)
        Silvestr
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:21
          Цитата: Silvestr
          я, сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов.

          Это было сказано 23 марта 2015 года. Посвежее будет чего ?
          Александр романов
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:24
            Цитата: Александр романов
            Посвежее будет чего ?

            недели 2 назад на его слова ссылался "Взгляд. Ру". Специально эту тему не отслеживал, кто его знает, что есть на самом деле
            Silvestr
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:26
              Цитата: Silvestr
              Специально эту тему не отслеживал,

              Но это я давно понял.
              «Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью, это 12 самолетов, два самолета у нас установочной партии с поставкой уже в 2019 году», – заявил Борисов.
              https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201802080708
              -4ubb.htm 07:08 08.02.2018
              Александр романов
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:39
                11:30 09.03.2017


                Вопрос серийной закупки истребителя пятого поколения – перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 будет рассматриваться в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018–2025 годы после завершения первого этапа испытаний самолета, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
                Silvestr
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:43
                  Цитата: Silvestr
                  1:30 09.03.2017

                  У меня свежее. Ищи еще
                  Александр романов
                  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:00
                    Цитата: Александр романов
                    У меня свежее. Ищи еще

                    так если нашли- то зачем искать?
                    Silvestr
                  2. Касым (Даурен) Сегодня, 18:10
                    ВВП говорил о закупке новых 700 истребителей-бомбардировщиков по гособоронзаказу для ВКС.
                    К ним можно отнести Су-30,34,35 и новые МиГ-35 и Су-57. Если предположить, что первую тройку возьмут по 150 машин + 150-160 машин МиГ-35 (как-то ВАФ писал про этот план на него); то получиться, что на Су-57 придеться минимум 100 машин. hi
                    Касым
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:35
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Silvestr
            я, сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов.

            Это было сказано 23 марта 2015 года. Посвежее будет чего ?


            Москва. 4 июля.2018. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный истребитель Су-57 надо рассматривать как прекрасный самолет с экспортным потенциалом, но главные усилия должны быть сконцентрированы на создании переходной машины, заявил в среду "Интерфаксу-АВН" глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.
            "Полагаю, что истребитель шестого поколения будет переходной машиной между самолетами, еще управляемыми человеком, и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами (БИУК) - в данном случае мы говорим о воздушных БИУК, которые смогут благодаря своему интеллекту выполнять поставленные задачи, в том числе и достаточно массированными группами", - сказал он, комментируя заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что массовых поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет.
            "Я в значительной степени солидарен со словами Юрия Ивановича (Борисова) по поводу того, что вряд ли стоит ожидать массированные закупки Су-57", - отметил В.Гутенев. "До 2023-2024 года на Су-57 не предполагается установка двигателя второго этапа, испытания которого только начались, это - "Изделие 30", и не смотря на то, что наша машина значительно дешевле (по моим оценкам, в 2,5 раза, чем зарубежные аналоги 5-го поколения), но все-таки она значительно дороже и требует более тонких сервисов по сравнению с Су-34 и Су-35", - добавил В.Гутенев.


            Арон Заави
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:42
              Цитата: Арон Заави
              добавил В.Гутенев.

              Гутенев это последний человек,к кторому стоит прислушиваться.Он коментирует всё,что услышит от кого либо.Ьрепло еще то,типа Блинова .Флюгер,потом скажет его не так поняли,как это уже было
              Александр романов
              1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:51
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Арон Заави
                добавил В.Гутенев.

                Гутенев это последний человек,к кторому стоит прислушиваться.Он коментирует всё,что услышит от кого либо.Ьрепло еще то,типа Блинова .Флюгер,потом скажет его не так поняли,как это уже было

                Он лишь прокоментировал слова зам МО РФ.
                http://tass.ru/armiya-i-opk/5340291
                Арон Заави
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:56
                  Цитата: Арон Заави
                  Он лишь прокоментировал слова зам МО РФ

                  Ну а я про что говорю,он коментирует всё подряд. Вообще этого чудика не слушаю,последняя инстанция
                  Александр романов
        2. Muvka (Владимир) Сегодня, 17:23
          Где тут написано, что будет закуплена только одна партия? Вы умеете отличать слова "одна" и "первая"?
          Muvka
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:59
      Можете дать ссылку на эту информацию? Не пропадайте только.
      Muvka
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:02
        Цитата: Muvka
        Можете дать ссылку на эту информацию?

        Нет конечно,ссылка секретная ,со ссылкой на секретный источник из секретного источника.
        Александр романов
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:01
      Да если читать забугорные военные форумы то башка треснет. Каждый будет хвалить свою технику и обсирать чужую.
      Грибок
    4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:12
      кумыс был ядрен, что в голову напрямую прошла шифровка из кабинета шойгу
      Не либероид Русский
    5. askort154 (Александр) Сегодня, 17:49
      гребень....Это не мои фантазии, это официальное заявление сверху....


      Про "заявления сверху" - это не сюда. Это к медикам. yes
      askort154
  5. lucul (Виталий) Сегодня, 17:18
    Цитата: гребень
    Пятое не осилено (именно неосиленно ), Индусы пока что отказываются его называть пятым поколением. На Индийском военном форуме можно много чего найти, то что в России и не появится в печати.

    О да , я смотрю из Израиля вам виднее ))
    Забыли как Су 35 незамеченным сел на хвост F22 ,когда тот пытался отогнать наши штурмовики ,утилизирующие бармалеев(инструкторов).
    lucul
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:38
      Цитата: lucul

      О да , я смотрю из Израиля вам виднее ))
      Забыли как Су 35 незамеченным сел на хвост F22 ,когда тот пытался отогнать наши штурмовики ,утилизирующие бармалеев(инструкторов).

      Попутать Казахский и Израильский флаг это надо уметь. laughing
      А кстати почему американцы этот эпизод не заметили?
      Арон Заави
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:44
        Цитата: Арон Заави
        А кстати почему американцы этот эпизод не заметили?

        Потому что американцам наплевать,что он путает флаги.
        Александр романов
      2. askort154 (Александр) Сегодня, 18:10
        Арон Заави...А кстати почему американцы этот эпизод не заметили?


        Американцы не заметили, как Крым вернулся в Россию. Они там готовились после 2019 г. поставить свою базу. Но в 2014 г. поняли, паровоз ушёл.
        Так что ваш бог США , не всемогущ. А вы про какой-то "эпизот" с самолётом. Арон, дышите шире ! hi
        askort154
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