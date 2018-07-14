ИГИЛ уже в Индонезии. Когда накажут банки, которые обслуживают счета террористов?

Боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) добрались до острова Ява (Индонезия). Местные СМИ сообщают о том, что речь идёт о террористах группировки, которая связана с ИГИЛ*. По последним данным террористы участвовали в более ранних терактах и планировали нападение в городе Джокьякарта, приготовив для этого тесаки и пистолеты.Индонезийская пресса сообщает, что в операции против террористов были задействованы подразделения спецназа. Официальный представитель национальной полиции Индонезии Мохаммад Икбал говорит о том, что террористы были застрелены. Речь идёт о ликвидации троих террористов, которые, как считают индонезийские правоохранительные органы, причастны к серии атак в городе Сурабая. Атаки были осуществлены ИГИЛ* в мае. Тогда погибли 30 человек. Теракт в Сурабае стал самым крупным в Индонезии за последние 10 лет.О том, какое число террористов упомянутой группировки остаётся на территории страны с самым большим в мире мусульманским населением, не сообщается. При этом, по некоторым данным, в Индонезию террористы ИГИЛ* могли перебраться с Филиппин, где была осуществлена успешная операция, ликвидировавшая группировку на острове Минданао.Таким образом, круг террористической деятельности ИГИЛ* не сужается. Список стран, где боевики псевдохалифата совершили теракты, обширен: Индонезия и Филиппины, Сирия и Ливия, Ирак и Афганистан, Бельгия и Франция и это далеко не все. Напомним, что ранее в ООН не был одобрен проект российской резолюции, предусматривающей введение санкций против банков, обслуживающих счета террористических структур и связанных с ними организаций.