20:38 14 июля
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ИГИЛ уже в Индонезии. Когда накажут банки, которые обслуживают счета террористов?

Боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) добрались до острова Ява (Индонезия). Местные СМИ сообщают о том, что речь идёт о террористах группировки Джамаа ан-Шарут Даула, которая связана с ИГИЛ*. По последним данным террористы участвовали в более ранних терактах и планировали нападение в городе Джокьякарта, приготовив для этого тесаки и пистолеты.

ИГИЛ уже в Индонезии. Когда накажут банки, которые обслуживают счета террористов?


Индонезийская пресса сообщает, что в операции против террористов были задействованы подразделения спецназа. Официальный представитель национальной полиции Индонезии Мохаммад Икбал говорит о том, что террористы были застрелены. Речь идёт о ликвидации троих террористов, которые, как считают индонезийские правоохранительные органы, причастны к серии атак в городе Сурабая. Атаки были осуществлены ИГИЛ* в мае. Тогда погибли 30 человек. Теракт в Сурабае стал самым крупным в Индонезии за последние 10 лет.


О том, какое число террористов упомянутой группировки остаётся на территории страны с самым большим в мире мусульманским населением, не сообщается. При этом, по некоторым данным, в Индонезию террористы ИГИЛ* могли перебраться с Филиппин, где была осуществлена успешная операция, ликвидировавшая группировку на острове Минданао.

Таким образом, круг террористической деятельности ИГИЛ* не сужается. Список стран, где боевики псевдохалифата совершили теракты, обширен: Индонезия и Филиппины, Сирия и Ливия, Ирак и Афганистан, Бельгия и Франция и это далеко не все. Напомним, что ранее в ООН не был одобрен проект российской резолюции, предусматривающей введение санкций против банков, обслуживающих счета террористических структур и связанных с ними организаций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 18:17
    тогда же, когда накажут Швейцарию за деньги рейха. Никогда.
    bogart047
    1. volodya (владимир) Сегодня, 18:37
      Кто будет наказывать? Америка свои же банки? Неверю!
      volodya
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:59
        Извиняюсь, что не в тему. Как вам всем вот эта новость:
        "Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова."
        РИА Новости
        18:02
        СРЦ П-15
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 20:32
          Цитата: СРЦ П-15
          Как вам всем вот эта новость

          замучились делить... в одну кубышку сложить решили... wink
          Masya Masya
        2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 20:34
          Цитата: СРЦ П-15
          Извиняюсь, что не в тему. Как вам всем вот эта новость:
          "Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова."
          РИА Новости
          18:02

          "здоровья" молодым...! ура ВВП и ДАМу ! благодетели,всё для нас с вами !fellow
          андрей юрьевич
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 20:22
        Напомним, что ранее в ООН не был одобрен проект российской резолюции, предусматривающей введение санкций против банков, обслуживающих счета террористических структур и связанных с ними организаций.

        Как можно лишать финансирования "своих бородатых детей" ?! Они же тратят деньги на покупку американского оружия, не лишают рабочих мест полосатый бизнес ! И санкции надо применять только к России и Ирану, как не слушающих указаний из Фашингтона !
        Цитата: volodya
        Кто будет наказывать? Америка свои же банки? Неверю!
        Starover_Z
  2. собаковод Сегодня, 18:25
    Напомним, что ранее в ООН не был одобрен проект российской резолюции, предусматривающей введение санкций против банков, обслуживающих счета террористических структур и связанных с ними организаций.

    Америка скоро начнёт вводить санкции против тех банков, которые откажутся обслуживать террористов.
    собаковод
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:30
    ООН не был одобрен проект российской резолюции, предусматривающей введение санкций против банков, обслуживающих счета террористических структур и связанных с ними организаций.
    ....ООН упорно не хочет бороться с террористами...
    parusnik
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:31
    я же говорю... терроризм не знает границ... борьба с террором, так же не должна видеть границ перед собой...
    Masya Masya
    1. mvg (Максим) Сегодня, 19:48
      Это не компетенция ООН, что она может сделать? Даже собрать воинский контингент (как ранее) уже не под силу. Авторитет не тот и финансы.
      mvg
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:56
        Цитата: mvg
        Это не компетенция ООН, что она может сделать?

        Masya Masya
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:01
      Мариночка, добренького прЮветика! К сожалению, это сапсем не терроризм....Это политика. А Ваш пост почему то напомнил мне одну песню из моего детства. Да простят меня модераторы!
      sabakina
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 20:11
        Вячеслав, приветик! love
        Цитата: sabakina
        Да простят меня модераторы!

        Masya Masya
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 20:12
          Вау... гречка!!! получилось!!! laughing зацените!!!! lol
          Masya Masya
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:34
    Пока будут существовать такие государства как матрасия, шестиконечные, мерзобритания - ИГИЛ никогда не будет изничтожен, а будет процветать по всему миру.
    Egorovich
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 20:37
      Цитата: Egorovich
      Пока будут существовать такие государства как матрасия, шестиконечные, мерзобритания - ИГИЛ никогда не будет изничтожен, а будет процветать по всему миру.

      точно ! вот наше-святое,мы грабим только себя! учитесь все ! tongue
      андрей юрьевич
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:01
    США не оставят свое детище без работы, денег и поддержки. Они будут везде, кроме самих США
    СССР-1
    1. собаковод Сегодня, 19:33
      СССР-1 (Ярослав)
      Они будут везде, кроме самих США

      Дата девятое сентября, ни о чём не говорит?
      собаковод
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:41
        может 11е ?....
        просто экспл
        1. собаковод Сегодня, 20:03
          Извиняюсь, да.
          собаковод
  7. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 19:09
    [/quote]Таким образом, круг террористической деятельности ИГИЛ* не сужается. Список стран, где боевики псевдохалифата совершили теракты, обширен: Индонезия и Филиппины, Сирия и Ливия, Ирак и Афганистан, Бельгия и Франция и это далеко не все.[quote]
    Вообще..терроризм,это сфера деятельности , и банки тут не причём.То есть, террористы (получают плату для достижения цели определёного лица или круга лиц), которые занимаются данной деятельностью, получают за это деньги..но..если не хотите иметь данную деятельность на своей территории, не создавайте для этого почву.Почему в России процветает терроризм, среда у нас подходящая, которую всё больше удобряют.
    андрсон
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 20:12
    Цитата: СРЦ П-15
    "Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова."

    -------------------------
    Мы ждем другую свадьбу, где невестой будет Алина Кабаева.
    Altona
    1. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 20:26
      Мы ждем другую свадьбу, где невестой будет Алина Кабаева.

      Кажется, теперь этого дождаться намного проще, чем пенсии.
      Berkut24
  9. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 20:25
    Когда накажут банки, которые обслуживают счета террористов?

    Никогда. Банками владеют финансовые кланы, которые и создали весь этот террористический бардак. Эти же кланы владеют правительствами стран с их полицией, армиями, прокуратурами, судьями... да и странами в целом, включая население. Кто же тронет после этого банки? Если Ротшильдам-Рокфеллерам понадобится, то ИГИЛовцев поддержат и армии и спецслужбы этих стран, что мы и наблюдаем в Сирии.
    Berkut24
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