09:52 16 июля

Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина

Визит президента США Дональда Трампа в столицу НАТО Брюссель, а затем в столицу «истории с «Новичком» Лондон произвели на всех присутствующих и обозревающих неизгладимое впечатление. Вытянутые в изумлении натовские и британские официальные лица, которых Дональд сёк прямым грубоватым американским словом, толпы негодующих встречающих, видимо, сторонников европейских гомосексуальных ценностей, богато разукрашенных и инсталлированных, производили впечатление праздника-карнавала.



Западные фейк-СМИ набросились на свою любимую тему о разрушении Трампом Европы и НАТО в угоду Владимиру Путину, в очередной раз спрашивая себя: а всё-таки не является ли Трамп агентом Путина? Учитывая, что и Трамп, и Путин обладают чувством юмора, можно с уверенностью предсказать начало их встречи в Хельсинки:


— Здравствуй, Владимир, как я справился с заданием по разрушению Европы и НАТО? Я в расчёте за своё президентство?

— Дорогой Дональд, какие могут быть счёты между старыми товарищами. Вот, ознакомься, я подготовил секретный Указ о присвоении тебе звания героя России. Однако шоу должно продолжаться, поговорим о нашем следующем… мероприятии по спасению мира в интересах мира, США и России.

Вообще, именно фейковая политика Запада в отношении России, фантасмагорическая история американских СМИ о «сговоре Трампа с Путиным» делают возможными этот невероятный политический карнавал, от которого то ли плакать, то ли смеяться… Однако за этим карнавалом стоят серьёзные вещи.

Основной мотив этого визита был высказан Трампом сразу по приезду генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, надо сказать, простым и понятным языком: «Вашингтон защищает от России Европу и Германию, полностью контролируемую Россией через поставки газа. Я полагаю, что Германия – это заложник России». Вся Европа пришла в ужас от этого заявления, а ведь по-существу, с точки зрения из-за океана Трамп совершенно логичен.

Официальная стратегия Запада, включая Европу, строится на «сдерживании агрессии России», и Германия не раз под ней подписалась, в том числе своим лицемерием по украинским событиям, по Минским соглашениям, которые якобы не выполняет Россия. Россия всегда говорила о лживости этой политики Европы, и доказательством её лживости является как раз широкое экономическое сотрудничество Европы с Россией и строительство «Северного потока – 2» Германией. С потенциальным агрессором таких экономических отношений быть не может.

Эту ложь Запада в президентство Обамы Запад старательно не замечал, Обама шёл здесь навстречу Европе, причём за счёт интересов США, допуская широкое экономическое сотрудничество Германии и Европы с Россией. Это было следствием политики «демократов»-неоконов США по установлению финансового контроля над миром путём включения независимых стран и России в свою финансово-экономическую систему с последующей «сменой режимов» в них на прозападные компрадорские.

Европа выполняла в этой "демократической" неоконовской стратегии роль зазывалы независимых стран в западные кущи. Эта стратегия совсем недавно благополучно сработала на Украине. Однако на России её заклинило, началась конфронтация Запада с Россией, которую поддержал Китай и весь незападный мир. Ведь понятно, что вся эта якобы изощрённая политика Запада была совершенно ясная всему незападному миру, но он, по-восточному, никогда не говорит до конца, что думает.

И вот Дональд Трамп в Брюсселе открывает этот секрет Полишинеля всему миру и до конца, потому что политика неоконов и Барака Обамы привела в тупик США, и она уже сдана там в утиль. Трамп поймал Европу за тезис об «агрессии России» и спросил в Брюсселе: что же вы тогда сотрудничаете с «агрессором»? Пополняете его казну ежегодно на миллиарды долларов, покупая природный газ?

Да, великий и ужасный Трамп пришёл разрушить «демократическую» неоконовскую систему господства США в мире, потому что оплачивали эту систему только США и надорвались, поэтому пришёл Трамп, и говорит всем своим вассалам: платите деньги за свою безопасность, за своё процветание за наш счёт, восстанавливайте свой экономический баланс с США, мы больше не будем тащить вас на буксире. В определённой степени США оказались сейчас в положении позднего СССР, тоже строившего свою мировую систему, но также надорвавшегося и сбросившего всех своих обременительных вассалов, на этом настаивает ряд независимых обозревателей.

И конечно, Трамп – это верхушка американского айсберга, который провёл аудит политики неоконов США и ужаснулся открывшейся коррупции и дисбалансам «мировой демократии». Между прочим, поэтому у Трампа нет особых претензий к России: потому что нет серьёзной торговли между США и Россией, а значит, нет и дисбалансов и коррупции. Сейчас становится очевидным для всех, что Трамп пришёл «всерьёз и надолго»: он совсем не одинок, просто Фариды Закария, Майклы Макфолы и другие «неоконы» и CNN отстранены от обсуждения политики США и поэтому лгут о неуправляемости и непредсказуемости президента Трампа. На этот раз они «не видят» за его спиной нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица и других видных трампистов.

Похоже, последней надеждой европейских и американских глобалистов-неоконов сорвать сближение и встречу Трампа и Путина была операция ОВ «Новичок». Во время визита Трампа в Лондон опять всплыла вдруг история с «Новичком», но Трамп не оставил никаких надежд английским провокаторам, вынес эту тему за скобки. В связи с этим приходит на ум странный визит трёх (!) глав спецслужб России в Вашингтон, где они имели встречи с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео, сегодняшним госсекретарём США. Уж не о «Новичке» ли они говорили, примерно за полгода до отравления в Солсбери? Тогда понятно требование Трампа к Лондону о предоставлении доказательств истории в Солсбери, скоропалительная отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона, поддержавшего антироссийские обвинения Лондона, и вообще отстранённая реакция именно Трампа и Помпео на историю с «Новичком».

Примечательно, что Трамп применяет простой, образный язык в своих политических речах, что резко контрастирует с «демократически»-напыщенным, по-профессорски округлым языком Обамы, и большинства сегодняшних политиков. Чтобы понять, что они хотят сказать, нужно продираться через словесные джунгли общих фраз. Трампа это выгодно отличает, в этом его большое преимущество над речами Обамы и его последователей в глазах простых американцев. Кстати, Путин тоже часто использует простой образный язык, особенно в своих прямых линиях. О чём и как могут они разговаривать в Хельсинки?

Западная пресса сейчас кричит, что Трамп и Путин ни о чём в Хельсинки не договорятся. С удовольствием могу заметить, что я предсказал эту реакцию в предыдущих статьях. Юрий Ушаков, помощник Путина, сказал, что главной целью саммита является «восстановление доверия», Сергей Лавров отметил, что будет большим успехом восстановление «каналов общения» между странами, которые сейчас заморожены. Официально, видимо, всё так и будет, а никаких обменов по Сирии, Украине и Ирану не будет.

Но что может остаться за протоколом, учитывая манеру общения и Трампа и Путина? Возможно, они продолжат в шутливом тоне, заданном фейк-СМИ вроде CNN:

— Владимир, пойми, я пасу, охраняю стадо этих европейских коров, а они ходят к тебе налево, и ты доишь их, естественно, на миллиарды долларов! Владимир, это мои коровы, и доить их должен я! Американский сжиженный газ ничуть не хуже российского трубного! Я понимаю, что ты не виноват, они сами к тебе ходят, однако этот вопрос нужно как-то решать. Вот Украина мне совсем не нужна, и ещё много чего…

— Дорогой Дональд, я понимаю вашу озабоченность насчёт коров, и ваши особые, можно сказать, культурно-исторические права на них, однако как быть с моими выпадающими доходами от продажи природного газа? Если мы сможем как-то решить этот вопрос, то, я уверен, мы решим и вопросы дисциплины среди вашего европейского стада.

…По вопросу строительству «Северного потока 2» Россией и Германией с Европой официальные лица США и сам Трамп делают до сих пор противоречивые заявления, видимо, вопрос компенсации выпадающих доходов России пока не решён окончательно и бесповоротно. Для его решения и требуется встреча на высшем уровне Трампа и Путина, причём оно (решение) может быть только неофициальным.
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. антивирус Сегодня, 05:47
    вопрос развития- роста Азии --первый и не зависит от Хельсинки
    антивирус
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:21
    Россию тоже доят все,особенно Украина,и хищническая политика Ельцинского правления.Миллиарды по прежнему утекают за океан как бы это не опровергали Кремлёвские СМИ.Значит потекут ещё больше?
    Мар.Тира
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:58
    Помнится, американцы-неоконы как-то в Москву заскочили с кнопкой , на которой было написано Перезагрузка, даже нажали..Сбой в программе произошел...Не перегрузилось..Электричество кончилось.А встреча в Хельсинки, будет напоминать вот этот диалог.— Почему Вы сразу не представились?
    — Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдёт ли он нам.
    — Ну, и как, проверили?
    — Проверил, товарищ полковник [дёргает щекой с пластырем]. Подойдёт. Я никак не рассчитывал, что он…
    — …гипсом?
    — Так точно, товарищ полковник. Наверно, мне бы надо…
    — Не надо. Он согласился?
    — Согласился. Теперь вот такое предложение. А что, если…
    — Не стоит.
    — Ясно. Тогда, может быть, нужно…
    — Не нужно.
    — Понятно… Разрешите хотя бы…
    — Вот это попробуйте! Вам поручена эта операция, так что действуйте.
    parusnik
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:55
    Сегодня Путин расскажет Трампу, зачем он его избрал... smile
    parusnik
  5. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 09:21
    0
    -Наверное России придётся пойти на очень серьёзные уступки перед США...
    -Хотя с Трампом шутки плохи... -может и сразу пол руки оттяпать , если ему мизинчик в рот положить... -Но сегодня России просто некуда больше деваться ...как пойти на "сделку" с США... -на сделку против Китая... -Сегодня Россия против Китая... -уже "никто" и звать её "никак"...
    -И сегодня России просто необходим хотя бы даже временный .., хотя бы даже и не очень надёжный (а где это сегодня найдёшь надежных) союзник... -и ...-опять повторюсь... -союзник именно против Китая.., т.е. Россия должна заключить с США своего рода "антикитайский союз"... -другого выхода у России просто нет...
    -Когда-то очень давно ...-Египет вдруг пошёл на сделку с Израилем (в Кэмп-Дэвиде) , можно ещё привести примеры ("Брестский мир" с немцами при большевиках) и тд.... -Вот и Россия сегодня стоит на краю "подобного выбора"... -А с Китаем Россия уже просто не может продолжать играть в партнёрство и добрососедство... -Завтра Китай просто вытеснит Россию из Сирии ... -и наступит полный конец какому-либо присутствию России на Ближнем Востоке... -ну и ...как в "цепной реакции"... -"отвалятся" Вьетнам (там и сегодня уже у России не всё хорошо ) , Индия .., Пакистан... и тд... -Да и "наши братья" по ОДКБ (особенно Казахстан) легко развернутся на 180 градусов...
    -Поэтому ...России сегодня необходим "подобный союз" с США... -"ЭТО ЛУЧШЕЕ ИЗ ЗОЛ"...
    -И в основу этого "союза" России необходимо выбрать ...-прекращение всех своих ненужных "отношений" с Ираном... -В этом Россию охотно поддержат и США и Израиль...
    -Сегодня у России выбора нет... -рассчитывать и дальше на милость и "дружбу" с Китаем...и исполнять все его интересы... -продолжать уповать на свои газопроводы (так и здесь Россия уже проиграла... -завтра сжиженный газ станет основой потребления)... -уже нельзя...
    -России пора начинать проводить собственную политику... -момент для этого удачный...
    gorenina91
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:45
    Трамп умудрился в течение суток сделать несколько заявлений по "СП-2" противоречащих друг другу. В Брюсселе дважды-трижды высказался на эту тему, в Лондоне и все с разной интерпретацией. В Сша, ЕС чешут репу - а что же он имел ввиду и как это понимать. Вот такая тактика - задурить голову своими же противоречиями, а потом попытаться втюхать (продать) свое задуманное.
    rotmistr60
  7. iouris (iouris) Сегодня, 09:46
    Конечно, и РФ является "заложником" Германии, потому что обратно идут какие-то деньги и технологии.
    Зададимся вопросом: зачем Трамп заставляет ЕС (а это Германия) тратить 2...4% "на оборону"? Ответ: вооружения будет поставлять он. Второе, эти прОценты будут изъяты из европейских социальных программ и программ развития, что понизит конкурентоспособность их товаров и услуг. Третье, непосредственно на границах РФ возникнет военная угроза сопоставимая с угрозой от США, контролируемая из Вашингтона. Четвёртое, под указанными условиями ЕС начнёт раскалываться, сократится объём экономической помощи "новым членам" НАТО, возникнут тарифные барьеры, что ослабит позиции Германии и усилит агрессию правящих кругов в странах "санитарного кордона". Потребность и объём закупок газа в РФ сократится, возникнет желание силовыми методами регулировать цену на газ. Можно не сомневаться, что Трамп располагает просчитанной математической моделью по которой США будут достигать "величия аген", поэтому истинная причина встречи Трампа с Путиным - ознакомление визави с результатами математического моделирования.
    iouris
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