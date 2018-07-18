Кавказский фронт Великой войны. 1914-1917. Ч. 1

Операции русской Кавказской армии Первой мировой войны явно недооценены отечественными историками, чего нельзя сказать о зарубежных. Написанная по горячим следам официальная британская история Великой войны отмечала стратегические и организаторские способности командующего Н. Н. Юденича и признала его армию «единственной…, которая наилучшим образом могла бы справиться с тяжелыми условиями и победить» ().Противник был весьма серьезный. В Месопотамии, не имея численного превосходства, турки разгромили и пленили английский корпус. В начале 1916 года они сумели отбить полумиллионный англо-французский десант на Галлиполийском полуострове, что неизмеримо повысило боевой дух османской армии.Попавший в плен британский генерал Ч. Таунсенд характеризовал победителей как наиболее упорных солдат Европы и Азии, дисциплинированных, прочно спаянных в одну массу и более упорных и более твердых чем немцы (). Столь же высоко оценивал их качества генерал-квартирмейстер Кавказской армии Е. В. Масловский, отмечая что турки были смелыми, храбрыми, чрезвычайно выносливыми, нетребовательными и в то же время дисциплинированными, они почти всегда принимали штыковые удары, удачно применялись к местности, отлично ходили в атаку и прекрасно оборонялись (.). Отмечалось, что они крайне неохотно сдавались в плен, причем в ходе войны у них заметно повысилась выучка. Военный министр и командующий армией А. Джемаль-паша писал, что более 30 лет германские инструкторы работали в турецкой армии, командный состав которой получил чисто германское воспитание, а вся армия была проникнута германским военным духом (.). В османской армии насчитывалось до шести тысяч германских и австрийских офицеров.Турция вступила в войну в октябре 1914 года - так возник Кавказский ТВД. Первая же крупная операция – Сарыкамышская 09. 12. 1914 г. – 04. 01. 1915 г. – была для русских оборонительной, но принесла большую стратегическую победу. Имея 120 тыс. штыков и сабель против 150 тыс. у турок, русское командование перешло от обороны к наступлению, разжало кольцо окружения и уничтожило «обходное крыло» противника (). Турецкая 3-я армия потеряла 90 тысяч человек и свыше 60 орудий и была обескровлена. Османская империя лишилась трети своих вооруженных сил. Причем русский Кавказский фронт сковал 11 пехотных дивизий противника – две трети его действующей армии, что облегчало задачу англичанам в Месопотамии и в районе Суэцкого канала.Кавказская армия захватила стратегическую инициативу и не упускала её в течение всей войны. После завершения операции 17. 01. 1915 г. русские овладели г. Тавризом, а в феврале – марте изгнали противника из Чохорского края. Война шла на территории противника. В апреле – мае в ходе Ванской операции был разгромлен корпус Халил-бея и заняты ключевые позиции в турецкой Армении. Кавказская армия захватила около 2 тыс. пленных, до 30 орудий, пулеметы.Рейд 06 – 20. 05. 1915 г. Конного отряда (36 эскадронов, 22 орудия) генерал-лейтенанта Г. Р. Шарпантье на Урмию и Baн укрепил престиж России в Персии.Турки попытались переломить ход войны в Алашкертской операции, организовав 26 июня наступление на Мелязгертском направлении. Ударная группировка генерал-лейтенанта Абдулкерима-паши стремилась опрокинуть 4-й Кавказский армейский корпус. Понеся серьезные потери (в т. ч. 1000 пленных и несколько орудий), корпус 13 июля был вынужден начать отход. Однако специально сформированный отряд генерала Н. Н. Баратова нанес контрудар во фланг и тыл группе Абдулкерима - одновременно с фронтальной атакой 4-го Кавказского. Слаженные действия русского командования обеспечили победу. Турецкие войска, едва избежав окружения, отошли к Евфрату.Хоть Алашкертская операция не достигла итоговой цели - окружения группы Абдулкерима, но и широкий наступательный план командования противника также был сорван.Разгромленные турецкие войска отошли к р. Евфрат.Трофеи русских войск - более 10000 пленных, а сокращение фронта более чем на 100 км позволило выделить мощный армейский резерв.Возможность усилить свою 3-ю армию резервами с Дарданелльского фронта турки получили после триумфа в Галлиполи. Чтобы не допустить этого, русское командование в конце 1915 года подготовило масштабное наступление. Кавказская армия имела к тому времени до 75 тыс. штыков, против 60 тыс. турецких и 372 орудия против 122-х. Более чем троекратное преимущество в артиллерии и стало решающим фактором в штурме укрепленных позиций противника. Шестидюймовая полевая гаубица оказалась прекрасным орудием в мобильной горной войне и в осадных действиях.Все главные коммуникации между провинциями азиатской Турции – Анатолии, Сирии и Месопотамии – сходились на Эрзерумской равнине. Она как замок запирала армянский ТВД, а ключом от этого замка служил Эрзерум. Модернизированная немцами в конце XIX века горная крепость с более чем 700 орудиями имела незамкнутую линию укреплений. Самой мощной считалась Деве-Бойнская позиция. Немцы усилили её двумя фортами на севере, Кара-Тюбек и Тафта, и двумя на юге, Палантекен № 1 и Палантекен № 2. План Н. Н. Юденича заключался в том, чтобы зайти в тыл по кратчайшему Ольтинскому направлению через Кепри-кей.Операция была тщательно подготовлена, созданы метеостанции, усилены службы тыла. Каждый солдат получил комплект зимнего обмундирования: теплые портянки, валенки для ночлега, короткий, не стеснявший движений, полушубок, стёганые шаровары, папаху с отгибающимся назатыльником, белые маскировочные халаты и чехлы на шапки. 1-й Кавказский армейский корпус был обеспечен солнцезащитными очками. В походе каждый пехотинец и кавалерист должен был нести по два полена для обогрева на ночлегах, для переправ через ручьи наступавшие роты запаслись толстыми досками и жердями.Чтобы обеспечить внезапность наступления, производилось ложное маневрирование. Особое внимание было уделено радиосвязи и поддержанию секретности подготовки операции. Боевые задачи командирам корпусов передавали втайне, каждый считал своё направление решающим.По масштабному замыслу Н. Н. Юденича, главный удар предстояло нанести 1-му Кавказскому армейскому корпусу, отвлекающий – 2-му Туркестанскому. Одновременно демонстрации осуществляли Приморский отряд на Батумском направлении, 4-й Кавказский армейский корпус на Эриванском, Ван-Азербайджанский отряд на Ванском и Урмийском и экспедиционноый корпус в Персии на Керманшахском.Операция началась на второй день Рождества. Прорвав Азапкейские позиции, 4-я кавказская стрелковая дивизия вышла в тыл противника, и 4 января турецкие войска начали отступать к Эрзеруму. Русские части, преодолевая заснеженные горы, 07. 01. вышли к хребту Деве-бойну. Штурм Эрзерума начался 20 января.На десятый день 18-й туркестанский стрелковый полк занял передовой форт Кара-Тюбек, за ним пал Тафта, а 2 февраля выкинули белый флаг главнейшие форты Деве-Бойнской позиции. После пятидневного штурма крепость, считавшаяся неприступной, пала. Успеху, как и рассчитывали, способствовало значительное преимущество русской артиллерии.В ходе операции в плен было захвачено более 300 офицеров и 20 тыс. солдат, свыше 450 орудий. 3-я армия противника лишилась более половины личного состава и почти всей артиллерии. Потери Кавказской армии: офицеры - 64 убито и 336 ранено, солдат – 2275 убито и 14460 ранено.Захват Эрзерума открывал русским путь в Анатолию – базовый регион Османской империи. Огромен был и моральный фактор. Победы оружия Кавказской армии выделялись на фоне безрадостных для стран Антанты событий: неудачи в Дарданеллах, капитуляции британского корпуса у Кут-эль-Амары в Месопотамии, разгрома Сербии, Нарочской операции. Неудивительно, что Эрзерумская операция вызвала ликование в России и в стане союзников. Принимал парад главнокомандующий войсками Кавказского фронта великий князь Николай Николаевич, склонившийся перед победителями.