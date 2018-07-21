Кавказский фронт Великой войны. 1914-1917. Ч. 2
Теперь настал черед Трапезунда.
Для Османской империи этот портовый город Анатолии был важнейшим после потерянного Эрзерума административным центром и коммуникационным пунктом.
Для России взятие Трапезунда имело огромное стратегическое значение. Именно через Трапезунд турки перебрасывали свои подкрепления и вооружение для 3-й армии. После Эрзерумской операции и успешного наступления кавалерийского корпуса Н. Н. Баратова на багдадском направлении германское командование имело полное основание беспокоиться за Багдадскую железную дорогу - и были приняты срочные меры по переброске из районов Проливов необходимых войск. Командование Кавказской армии, благодаря хорошо поставленной разведке, было осведомлено о замыслах германо-турецкого командования и приняло необходимые контрмеры.
Трапезундская операция началась 23 января года силами Приморского отряда генерал-лейтенанта В. Н. Ляхова при поддержке кораблей Батумского отряда Черноморского флота. Корабельные орудия успешно подавляли артиллерийские позиции неприятеля, обеспечивая продвижение по суше. В дополнение, в районы устий рек Балтачи-дараси (50 км от Трапезунда) и Кара-дере были высажены морские десанты.
Их успешные действия убедили русское командование предпринять более масштабную десантную операцию. Подобного опыта оно не имело, однако осуществило её блестяще. С австро-германского фронта в Новороссийск были переброшены 1-я и 2-я Кубанские пластунские бригады. Однако направиться они должны были не вглубь Малой Азии, а к Трапезунду – столице последней наследницы Византии. 25 марта кубанские пластуны на 22 транспортах были переброшены по морю и высадились в Ризе и Хамургяне. Всего было перевезено 10 тыс. бойцов, 12 орудий, 300 лошадей, 330 тонн груза. Приморский отряд приобрел превосходство над противостоящим противником.
Не помешала и попытка германо-турецкого флота воспрепятствовать русским операциям. Германский крейсер «Бреслау» 3 апреля нанес удар по Новороссийску, но отошел под натиском кораблей Черноморского флота. Появление подводной лодки неприятеля также результатов не принесло.
Появление в тылу противника сильного отряда и потеря хорошо укреплённых позиций на Кара-Дере решили исход дела. Противник сдал Трапезунд без боя 5 апреля.
Результатом комбинированной десантной операции стало занятие последнего осколка Византии – Трапезундской империи. Войска Кавказской армии продвинулись почти на 100 км по чрезвычайно лесистой и пересеченной горной местности, разгромив резервы турецкой 3-й армии.
Дальнейшее преследование противника имело серьезное значение для центральной группировки Кавказской армии - бои, часто переходящие в штыковые схватки, приняли ожесточенный характер. Для развития успеха из Мариуполя сюда были переброшены 123-я и 127-я пехотные дивизии, на базе которых сформировали 5-й Кавказский армейский корпус.
Действуя в исключительно трудных горных условиях, преодолевая ожесточённое сопротивление частей турецкой 3-й армии, части вновь сформированного соединения к 26 мая вышли на рубеж Самсун-Дараси (25 км западнее Трапезунда), Мемера, Джевизлик (20 км южнее Трапезунда) и к Шипак-Исия.
Овладение районом Трапезунда - один из крупнейших успехов Кавказского фронта и образец комбинированной наземно-морской операции. Посол Франции в России М. Палеолог даже сделал соответствующую отметку в своем дневнике (Палелог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 67.).
Таким образом, к началу мая 1916 года Кавказская армия контролировала Трапезунд, Эрзерум, территории в долине Евфрата и Персии, Понтийский Тавр, Урмийский район в турецкой Армении. К лету она продвинулись ещё на 150 – 200 километров к югу и западу от Эрзерума и заняла важнейший транспортный узел Эрзинджан. До центра Анатолии, Анкары, оставалось менее шестисот километров. Была открыта и дорога на Багдад.
Чтобы избежать катастрофы, турки перебросили на Кавказский фронт из Галлиполи 2-ю армию под командованием одного из лучших военачальников – маршала Ахмет-Изет-паши. Она должна была вернуть Эрзерум. Действительно, в первых боях она сумела оттеснить 4-й Кавказский армейский корпус. Испытывая недостаток резервов, Н. Н. Юденич бросил ему на помощь свежесформированную 5-ю кавказскую стрелковую дивизию. На Огнотском направлении она столкнулась с четырьмя турецкими и неделю сдерживала их. С подходом полков 4-й кавказской стрелковой дивизии русские перешли в наступление и вырвали победу. А затем, разгромив 4-ю пехотную дивизию, заняли город Муш. Огнотская операции закончилась 29 августа установлением фронта по линии Эллеу – Эрзинджан – Муш – Битлис. Она проходила почти на 250 км в глубине Османской империи.
Всего в 1916 году потери турок на Кавказском фронте составили свыше 100 тыс. человек – более половины общих потерь кампании. Более чем наполовину поредели пехотные части 2-й и 3-й армий, на три четверти – кавалерийские, на две трети – курдские формирования. И это с учётом того, что обе армии пополнились за год четырнадцатью пехотными дивизиями.
Из-за необычайно суровых морозов зимой 1916-1917 годов активных действий на Кавказском фронте не велось. Чтобы не нести лишних потерь, Н. Н. Юденич оставил на рубежах боевое охранение, разместив главные силы по населенным пунктам в долинах.
Смута, разразившаяся в стране в начале следующего года, перемешала все планы. Однако в марте 1917 года 1-й Кавказский кавкорпус Н. Н. Баратова, разгромив персидскую группировку оттоманских войск, захватил важный дорожный узел Синнах (Сенендедж) и г. Керманшах, и ринулся к Евфрату - навстречу британцам. В середине марта 1-я Кавказская казачья и 3-я кубанская дивизии, преодолев свыше 400 км, встретились с союзниками в Ираке - у Кизыл Рабата. Для Турции это означало потерю Месопотамии.
В ходе Хамаданской операции в Персии корпус Н. Н. Баратова вышел к турецко-иранской границе.
На Кавказском ТВД русские войска решали важнейшие стратегические задачи. Появилась возможность начать практические шаги по реализации задачи воссоздания Великой Армении.
Победоносная Кавказская армия питала своими войсками австро-германский фронт, наиболее эффективно взаимодействовала с союзниками. В операциях армии воплотились суворовские принципы ведения военных действий. Удалось не только обеспечить Закавказье от вторжения турок на огромном по протяжению фронте (к концу 1916 г. - 2600 км) – русские войска продвинулись почти на 250 км вглубь Турции.
Кавказская армия громила резервы врага, облегчая положение союзников в Египте, Дарданеллах и в Месопотамии – более половины турецких войск на начало 1917 г. были сосредоточены на Кавказском фронте. А общие потери турецкой армии на Русском фронте в 1914-1916 гг. составили 50% (до 300000 человек) от всех ее потерь.
После 2-вековой военно-политической борьбы появилась надежда на благоприятное решение проблемы Проливов - когда британское правительство памятной запиской от 12. 03. (стиль новый) 1915 г. признало за Россией право на Проливы и Константинополь - если война дойдет до победного конца, и Великобритания с Францией получат желаемые компенсации в Оттоманской империи. 16. 04. 1915 г. удалось добиться аналогичного согласия и от Франции.
Императорское правительство давало союзникам согласие на любые компенсации в Оттоманской империи – т. е. был поставлен давно актуальный вопрос о разделе Турции.
Т. о., после присоединения Турции к Германскому блоку, сформировалась уникальная ситуация - впервые за двести лет раскололся единый фронт европейских государств, нацеленный против усиления позиций России на Ближнем Востоке и Балканах. К сожалению, ход боевых действий и Февральский переворот в России не позволили реализовать эту заманчивую возможность.
Упущенной возможностью русской стратегии стал босфорский вопрос – когда была утрачена возможность в ходе комбинированной операции овладеть Проливами (см. Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 1. Нереализованные возможности - 1915 год ; Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 2. Упущенный проект - 1916-17 гг. ; Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 3. Технология реализации). Будучи уверен, что вопрос о Проливах автоматически решится победой над Германией, М. В. Алексеев считал Босфорскую операцию ненужной затеей, отвлекающей войска от главного ТВД. И это при том, что оперативно-стратегическая обстановка в 1916 г. складывалась для русских исключительно благоприятно - после ряда катастроф на Кавказском, Палестинском, Суэцком фронтах и тяжелых потерь при обороне Дарданелл, боеспособность турецкой армии была подорвана, а ресурсы исчерпаны. Удар оттоманской армии нанесло и германское верховное командование - в связи с успехами русского оружия летом 1916 г. оно настояло на отправке в Галицию отборного турецкого корпуса. В последний вошли самые боеспособные войска из группировки, сосредоточенной в Проливах и Константинополе.
В 1916 г. Босфорская экспедиция совместно с Брусиловским наступлением могли запустить обрушение коалиции противника.
Как справедливо отмечал историк А. А. Керсновский, не ключи от Босфора находились в Берлине – а наоборот. Но Россия считала Турцию второстепенным противником на второстепенном ТВД. В то время как овладей Россия Константинополем - и успехи австро-германцев сводились на нет. Климат в стране становился другим, революция не происходила или откладывалась, да и война закончилась до 1917 г.
Турецкий фронт был для России главным – именно на нем решались великодержавные задачи. Австро-германский фронт – второстепенный, на котором надо было лишь продержаться. Заметить этого не захотели .
Несмотря на то что революции не позволили России пожать плоды побед ее вооруженных сил на Русско-турецком фронте 100 лет назад, надеемся что Первая мировая стала последней войной в истории русско-турецких отношений.
Для Османской империи этот портовый город Анатолии был важнейшим после потерянного Эрзерума административным центром и коммуникационным пунктом.
Для России взятие Трапезунда имело огромное стратегическое значение. Именно через Трапезунд турки перебрасывали свои подкрепления и вооружение для 3-й армии. После Эрзерумской операции и успешного наступления кавалерийского корпуса Н. Н. Баратова на багдадском направлении германское командование имело полное основание беспокоиться за Багдадскую железную дорогу - и были приняты срочные меры по переброске из районов Проливов необходимых войск. Командование Кавказской армии, благодаря хорошо поставленной разведке, было осведомлено о замыслах германо-турецкого командования и приняло необходимые контрмеры.
Трапезундская операция началась 23 января года силами Приморского отряда генерал-лейтенанта В. Н. Ляхова при поддержке кораблей Батумского отряда Черноморского флота. Корабельные орудия успешно подавляли артиллерийские позиции неприятеля, обеспечивая продвижение по суше. В дополнение, в районы устий рек Балтачи-дараси (50 км от Трапезунда) и Кара-дере были высажены морские десанты.
Их успешные действия убедили русское командование предпринять более масштабную десантную операцию. Подобного опыта оно не имело, однако осуществило её блестяще. С австро-германского фронта в Новороссийск были переброшены 1-я и 2-я Кубанские пластунские бригады. Однако направиться они должны были не вглубь Малой Азии, а к Трапезунду – столице последней наследницы Византии. 25 марта кубанские пластуны на 22 транспортах были переброшены по морю и высадились в Ризе и Хамургяне. Всего было перевезено 10 тыс. бойцов, 12 орудий, 300 лошадей, 330 тонн груза. Приморский отряд приобрел превосходство над противостоящим противником.
Не помешала и попытка германо-турецкого флота воспрепятствовать русским операциям. Германский крейсер «Бреслау» 3 апреля нанес удар по Новороссийску, но отошел под натиском кораблей Черноморского флота. Появление подводной лодки неприятеля также результатов не принесло.
Появление в тылу противника сильного отряда и потеря хорошо укреплённых позиций на Кара-Дере решили исход дела. Противник сдал Трапезунд без боя 5 апреля.
Результатом комбинированной десантной операции стало занятие последнего осколка Византии – Трапезундской империи. Войска Кавказской армии продвинулись почти на 100 км по чрезвычайно лесистой и пересеченной горной местности, разгромив резервы турецкой 3-й армии.
Дальнейшее преследование противника имело серьезное значение для центральной группировки Кавказской армии - бои, часто переходящие в штыковые схватки, приняли ожесточенный характер. Для развития успеха из Мариуполя сюда были переброшены 123-я и 127-я пехотные дивизии, на базе которых сформировали 5-й Кавказский армейский корпус.
Действуя в исключительно трудных горных условиях, преодолевая ожесточённое сопротивление частей турецкой 3-й армии, части вновь сформированного соединения к 26 мая вышли на рубеж Самсун-Дараси (25 км западнее Трапезунда), Мемера, Джевизлик (20 км южнее Трапезунда) и к Шипак-Исия.
Овладение районом Трапезунда - один из крупнейших успехов Кавказского фронта и образец комбинированной наземно-морской операции. Посол Франции в России М. Палеолог даже сделал соответствующую отметку в своем дневнике (Палелог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 67.).
Таким образом, к началу мая 1916 года Кавказская армия контролировала Трапезунд, Эрзерум, территории в долине Евфрата и Персии, Понтийский Тавр, Урмийский район в турецкой Армении. К лету она продвинулись ещё на 150 – 200 километров к югу и западу от Эрзерума и заняла важнейший транспортный узел Эрзинджан. До центра Анатолии, Анкары, оставалось менее шестисот километров. Была открыта и дорога на Багдад.
Чтобы избежать катастрофы, турки перебросили на Кавказский фронт из Галлиполи 2-ю армию под командованием одного из лучших военачальников – маршала Ахмет-Изет-паши. Она должна была вернуть Эрзерум. Действительно, в первых боях она сумела оттеснить 4-й Кавказский армейский корпус. Испытывая недостаток резервов, Н. Н. Юденич бросил ему на помощь свежесформированную 5-ю кавказскую стрелковую дивизию. На Огнотском направлении она столкнулась с четырьмя турецкими и неделю сдерживала их. С подходом полков 4-й кавказской стрелковой дивизии русские перешли в наступление и вырвали победу. А затем, разгромив 4-ю пехотную дивизию, заняли город Муш. Огнотская операции закончилась 29 августа установлением фронта по линии Эллеу – Эрзинджан – Муш – Битлис. Она проходила почти на 250 км в глубине Османской империи.
Всего в 1916 году потери турок на Кавказском фронте составили свыше 100 тыс. человек – более половины общих потерь кампании. Более чем наполовину поредели пехотные части 2-й и 3-й армий, на три четверти – кавалерийские, на две трети – курдские формирования. И это с учётом того, что обе армии пополнились за год четырнадцатью пехотными дивизиями.
Из-за необычайно суровых морозов зимой 1916-1917 годов активных действий на Кавказском фронте не велось. Чтобы не нести лишних потерь, Н. Н. Юденич оставил на рубежах боевое охранение, разместив главные силы по населенным пунктам в долинах.
Смута, разразившаяся в стране в начале следующего года, перемешала все планы. Однако в марте 1917 года 1-й Кавказский кавкорпус Н. Н. Баратова, разгромив персидскую группировку оттоманских войск, захватил важный дорожный узел Синнах (Сенендедж) и г. Керманшах, и ринулся к Евфрату - навстречу британцам. В середине марта 1-я Кавказская казачья и 3-я кубанская дивизии, преодолев свыше 400 км, встретились с союзниками в Ираке - у Кизыл Рабата. Для Турции это означало потерю Месопотамии.
В ходе Хамаданской операции в Персии корпус Н. Н. Баратова вышел к турецко-иранской границе.
На Кавказском ТВД русские войска решали важнейшие стратегические задачи. Появилась возможность начать практические шаги по реализации задачи воссоздания Великой Армении.
Победоносная Кавказская армия питала своими войсками австро-германский фронт, наиболее эффективно взаимодействовала с союзниками. В операциях армии воплотились суворовские принципы ведения военных действий. Удалось не только обеспечить Закавказье от вторжения турок на огромном по протяжению фронте (к концу 1916 г. - 2600 км) – русские войска продвинулись почти на 250 км вглубь Турции.
Кавказская армия громила резервы врага, облегчая положение союзников в Египте, Дарданеллах и в Месопотамии – более половины турецких войск на начало 1917 г. были сосредоточены на Кавказском фронте. А общие потери турецкой армии на Русском фронте в 1914-1916 гг. составили 50% (до 300000 человек) от всех ее потерь.
После 2-вековой военно-политической борьбы появилась надежда на благоприятное решение проблемы Проливов - когда британское правительство памятной запиской от 12. 03. (стиль новый) 1915 г. признало за Россией право на Проливы и Константинополь - если война дойдет до победного конца, и Великобритания с Францией получат желаемые компенсации в Оттоманской империи. 16. 04. 1915 г. удалось добиться аналогичного согласия и от Франции.
Императорское правительство давало союзникам согласие на любые компенсации в Оттоманской империи – т. е. был поставлен давно актуальный вопрос о разделе Турции.
Т. о., после присоединения Турции к Германскому блоку, сформировалась уникальная ситуация - впервые за двести лет раскололся единый фронт европейских государств, нацеленный против усиления позиций России на Ближнем Востоке и Балканах. К сожалению, ход боевых действий и Февральский переворот в России не позволили реализовать эту заманчивую возможность.
Упущенной возможностью русской стратегии стал босфорский вопрос – когда была утрачена возможность в ходе комбинированной операции овладеть Проливами (см. Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 1. Нереализованные возможности - 1915 год ; Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 2. Упущенный проект - 1916-17 гг. ; Так был ли шанс у Босфорской экспедиции? Часть 3. Технология реализации). Будучи уверен, что вопрос о Проливах автоматически решится победой над Германией, М. В. Алексеев считал Босфорскую операцию ненужной затеей, отвлекающей войска от главного ТВД. И это при том, что оперативно-стратегическая обстановка в 1916 г. складывалась для русских исключительно благоприятно - после ряда катастроф на Кавказском, Палестинском, Суэцком фронтах и тяжелых потерь при обороне Дарданелл, боеспособность турецкой армии была подорвана, а ресурсы исчерпаны. Удар оттоманской армии нанесло и германское верховное командование - в связи с успехами русского оружия летом 1916 г. оно настояло на отправке в Галицию отборного турецкого корпуса. В последний вошли самые боеспособные войска из группировки, сосредоточенной в Проливах и Константинополе.
В 1916 г. Босфорская экспедиция совместно с Брусиловским наступлением могли запустить обрушение коалиции противника.
Как справедливо отмечал историк А. А. Керсновский, не ключи от Босфора находились в Берлине – а наоборот. Но Россия считала Турцию второстепенным противником на второстепенном ТВД. В то время как овладей Россия Константинополем - и успехи австро-германцев сводились на нет. Климат в стране становился другим, революция не происходила или откладывалась, да и война закончилась до 1917 г.
Турецкий фронт был для России главным – именно на нем решались великодержавные задачи. Австро-германский фронт – второстепенный, на котором надо было лишь продержаться. Заметить этого не захотели .
Несмотря на то что революции не позволили России пожать плоды побед ее вооруженных сил на Русско-турецком фронте 100 лет назад, надеемся что Первая мировая стала последней войной в истории русско-турецких отношений.
Автор: Олейников Алексей
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