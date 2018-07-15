ЧМ заставил "русских дикарей" улыбаться. Ответ немецкой прессе журналистки из Германии

Давайте разберёмся. Если право на проведение ЧМ будут предоставлять только по критериям политической морали, то FIFA в будущем не сможет найти для проведения турнира подходящего места. Везде – горы трупов из прошлого: Турция, Италия, Япония, Франция, Британия, Америка, Австралия, Африка. Что же, все Кубки мира будет организовывать у себя Германия?.. Но, кажется, в истории Германии, если помните, тоже кое-что было...

Журналист немецкого изданияКатрин Шпёр дала ответ всем тем, кто продвигает идею по поводу необходимости изолировать Россию. Комментируя завершающийся чемпионат мира по футболу, финальный матч которого между сборными Хорватии и Франции состоится сегодня на московском стадионе «Лужники», журналистка из Германии обращается к «просвещённой» Европе.По словам Катрин, ей откровенно надоело читать в западной прессе материалы, в которых Россию пытаются выставить отсталой страной, в которой живут злые, необразованные и неуравновешенные люди, отличающиеся полным отсутствием этикета и общественной культуры.Немецкая журналистка отмечает, что попытки представить жителей России дикарями выглядит по меньшей мере смешной. Она отмечает, что её позабавила публикация в одной из западных газет, в которой был заявлено, что «чемпионат мира заставил русских дикарей улыбаться».Катрин Шпёр отмечает, что Германии, которая публикует такое, пора спуститься с небес на землю в оценке себя самой и перестать осуществлять попытки притягивать за уши историю к тому, что есть сегодня. Из материала немецкой журналистки:Уже откровенно нелепыми выглядят политизированные заказные материалы в прессе Запада, где всё ещё пытаются призвать к бойкоту и изоляции России, включая международные спортивные соревнования. Но все эти статейки и репортажи по ТВ не помешали посетить Россию сотням тысяч зарубежных болельщиков, которые своими глазами увидели, кто такие русские в самом широком понимании этого слова на самом деле.