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ЧМ заставил "русских дикарей" улыбаться. Ответ немецкой прессе журналистки из Германии
Журналист немецкого издания Die Welt Катрин Шпёр дала ответ всем тем, кто продвигает идею по поводу необходимости изолировать Россию. Комментируя завершающийся чемпионат мира по футболу, финальный матч которого между сборными Хорватии и Франции состоится сегодня на московском стадионе «Лужники», журналистка из Германии обращается к «просвещённой» Европе.
По словам Катрин, ей откровенно надоело читать в западной прессе материалы, в которых Россию пытаются выставить отсталой страной, в которой живут злые, необразованные и неуравновешенные люди, отличающиеся полным отсутствием этикета и общественной культуры.
Немецкая журналистка отмечает, что попытки представить жителей России дикарями выглядит по меньшей мере смешной. Она отмечает, что её позабавила публикация в одной из западных газет, в которой был заявлено, что «чемпионат мира заставил русских дикарей улыбаться».
Катрин Шпёр отмечает, что Германии, которая публикует такое, пора спуститься с небес на землю в оценке себя самой и перестать осуществлять попытки притягивать за уши историю к тому, что есть сегодня. Из материала немецкой журналистки:
Уже откровенно нелепыми выглядят политизированные заказные материалы в прессе Запада, где всё ещё пытаются призвать к бойкоту и изоляции России, включая международные спортивные соревнования. Но все эти статейки и репортажи по ТВ не помешали посетить Россию сотням тысяч зарубежных болельщиков, которые своими глазами увидели, кто такие русские в самом широком понимании этого слова на самом деле.
По словам Катрин, ей откровенно надоело читать в западной прессе материалы, в которых Россию пытаются выставить отсталой страной, в которой живут злые, необразованные и неуравновешенные люди, отличающиеся полным отсутствием этикета и общественной культуры.
Немецкая журналистка отмечает, что попытки представить жителей России дикарями выглядит по меньшей мере смешной. Она отмечает, что её позабавила публикация в одной из западных газет, в которой был заявлено, что «чемпионат мира заставил русских дикарей улыбаться».
Катрин Шпёр отмечает, что Германии, которая публикует такое, пора спуститься с небес на землю в оценке себя самой и перестать осуществлять попытки притягивать за уши историю к тому, что есть сегодня. Из материала немецкой журналистки:
Давайте разберёмся. Если право на проведение ЧМ будут предоставлять только по критериям политической морали, то FIFA в будущем не сможет найти для проведения турнира подходящего места. Везде – горы трупов из прошлого: Турция, Италия, Япония, Франция, Британия, Америка, Австралия, Африка. Что же, все Кубки мира будет организовывать у себя Германия?.. Но, кажется, в истории Германии, если помните, тоже кое-что было...
Уже откровенно нелепыми выглядят политизированные заказные материалы в прессе Запада, где всё ещё пытаются призвать к бойкоту и изоляции России, включая международные спортивные соревнования. Но все эти статейки и репортажи по ТВ не помешали посетить Россию сотням тысяч зарубежных болельщиков, которые своими глазами увидели, кто такие русские в самом широком понимании этого слова на самом деле.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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