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ЕС: Если вы не видите российской угрозы, это тоже угроза
Сайт Евросовета по международным отношениям опубликовал список главных угроз для Европейского союза. В весьма объёмном документе говорится о том, что европейцы должны бояться кибератак, деятельности террористических организаций, проблем с энергетической безопасностью, финансовой нестабильности, ракетно-ядерных ударов, а также внешнего вмешательства во внутриполитические процессы.
Примечательно, что угрозой в ЕС называют уже не просто саму Россию как таковую, а то, что Евросоюз разделён на два лагеря по поводу восприятия Российской Федерации.
Отмечены, что ряд стран ЕС вообще не рассматривает Россию как угрозу, и это само по себе угроза для Евросоюза. Такая новая еврологика. Кто же эти европейцы, которые в РФ «угрожающим образом» не видят никакой «угрозы»? В документе перечисляют этих отступников от единой евроидеологии: Кипр, Греция, Венгрия, Италия и Португалия.
Заявлено, что наибольшей угрозу со стороны именно России видят в таких странах как Эстония, Литва, Польша, Финляндия и Румыния.
Из материала:
Обращает на себя внимание тот факт, что ЕС поставил Россию по уровню угроз для себя на второе место – в один ряд с криминальными вызовами. На первом месте по степени угроз евробезопасности стоит терроризм, на третьем, барабанная дробь... Северная Корея. А вот о такой угрозе, как внешняя политика США в отношении Европы, евробюрократы решили промолчать.
Примечательно, что угрозой в ЕС называют уже не просто саму Россию как таковую, а то, что Евросоюз разделён на два лагеря по поводу восприятия Российской Федерации.
Отмечены, что ряд стран ЕС вообще не рассматривает Россию как угрозу, и это само по себе угроза для Евросоюза. Такая новая еврологика. Кто же эти европейцы, которые в РФ «угрожающим образом» не видят никакой «угрозы»? В документе перечисляют этих отступников от единой евроидеологии: Кипр, Греция, Венгрия, Италия и Португалия.
Заявлено, что наибольшей угрозу со стороны именно России видят в таких странах как Эстония, Литва, Польша, Финляндия и Румыния.
Из материала:
Германия и Британия испытывают тревогу по поводу России.
Обращает на себя внимание тот факт, что ЕС поставил Россию по уровню угроз для себя на второе место – в один ряд с криминальными вызовами. На первом месте по степени угроз евробезопасности стоит терроризм, на третьем, барабанная дробь... Северная Корея. А вот о такой угрозе, как внешняя политика США в отношении Европы, евробюрократы решили промолчать.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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