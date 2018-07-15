07:12 15 июля
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ЕС: Если вы не видите российской угрозы, это тоже угроза

Сайт Евросовета по международным отношениям опубликовал список главных угроз для Европейского союза. В весьма объёмном документе говорится о том, что европейцы должны бояться кибератак, деятельности террористических организаций, проблем с энергетической безопасностью, финансовой нестабильности, ракетно-ядерных ударов, а также внешнего вмешательства во внутриполитические процессы.

Примечательно, что угрозой в ЕС называют уже не просто саму Россию как таковую, а то, что Евросоюз разделён на два лагеря по поводу восприятия Российской Федерации.

ЕС: Если вы не видите российской угрозы, это тоже угроза



Отмечены, что ряд стран ЕС вообще не рассматривает Россию как угрозу, и это само по себе угроза для Евросоюза. Такая новая еврологика. Кто же эти европейцы, которые в РФ «угрожающим образом» не видят никакой «угрозы»? В документе перечисляют этих отступников от единой евроидеологии: Кипр, Греция, Венгрия, Италия и Португалия.

Заявлено, что наибольшей угрозу со стороны именно России видят в таких странах как Эстония, Литва, Польша, Финляндия и Румыния.

Из материала:
Германия и Британия испытывают тревогу по поводу России.


Обращает на себя внимание тот факт, что ЕС поставил Россию по уровню угроз для себя на второе место – в один ряд с криминальными вызовами. На первом месте по степени угроз евробезопасности стоит терроризм, на третьем, барабанная дробь... Северная Корея. А вот о такой угрозе, как внешняя политика США в отношении Европы, евробюрократы решили промолчать.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. himRa (Рахим) Сегодня, 06:33
    Угроз хватает,русофобия тоже угроза!
    himRa
    1. Gorjelin (Евгений) Сегодня, 06:39
      Ты видишь суслика? И я нет, а он есть.

      иначе быть не может, буржуям нужен жупел, которым можно своих холопов пугать,
      иначе холопы
      начнут что-то подозревать


      laughing
      Gorjelin
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:49
      Рахим , привет ! hi
      Если вы не видите российской угрозы, это тоже угроза

      Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате . Особенно если её там нет .
      bouncyhunter
      1. himRa (Рахим) Сегодня, 07:03
        Цитата: bouncyhunter
        Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате . Особенно если её там нет .

        Здравствуй Паша!боюсь истерия дойдет как в матрасии ...начнут подвалы копать и из окон выпрыгивать!
        А если в ,,корень,, посмотреть так мне кажется элементарная конкурентная борьба
        himRa
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:05
          Цитата: himRa
          начнут подвалы копать и из окон выпрыгивать!

          Их проблемы . Могут ещё попробовать успеть драпануть на Марс .
          bouncyhunter
  2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:34
    ЕС: Если вы не видите российской угрозы, это уже угроза
    все должны бояться всех, население нужно держать в страхе,иначе им трудно управлять-всё просто.
    Дедкастарый
  3. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 06:35
    Жуть какая, бойтесь злых русских ))))
    Alex_Rarog
    1. himRa (Рахим) Сегодня, 06:37
      Цитата: Alex_Rarog
      Жуть какая, бойтесь злых русских ))))

      А татары так воще!на ходу живого чела могут сьесть!
      himRa
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:36
    Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят... laughing
    Горный стрелок
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:41
      Цитата: Горный стрелок
      Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят...

      следить тоже надо уметь
      LSA57
    2. himRa (Рахим) Сегодня, 06:42
      Цитата: Горный стрелок
      Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят... laughing

      Мы платим своими свободами за ,,цивилизацию,, например сотовый тел.
      himRa
  5. лысова (владимир) Сегодня, 06:43
    Ну а вывод то какой ? Что делать с этим ЕС ?, - давить их надо !, не мытьём, так катаньем, что мы и делаем. am laughing
    лысова
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:50
    Наши западные и ближневосточные партнёры были, есть и будут нашими врагами, и отношения с ними надо выстраивать соответственно. И только с позиции силы. Ибо стремление к равноправию ими воспринимаются лишь как проявление слабости. Как говорили древние: "Не хотят уважать - пусть боятся".
    Дормидонт
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 06:50
    С поляко-прибалтами всё ясно, а вот фины зачем лезут в их стадо ? Неужели Питер не справляется в обеспечении их "рашенводкашопингов" ?
    askort154
  8. часовщик (Олег) Сегодня, 07:00
    Сколько бы не улыбалась Россия Западу и Европе, равносколько бы не "облизывал" бы Путин этих иностранцев, все равно буду гундеть на Россию. Я вообще удивлен как до сих пор еще не писали о зверском Российском режиме! Думаю скоро напишут примерно так — "Это же какой мощью во власти нужно обладать, что бы заставить русское население улыбаться иностранцам!!! Мы им Скрипалей лепим, сбитый боинг, вмешательства всякие разные, санкции за это все, гнобим Россию везде и всегда, а Путин заставил население улыбаться иностранцам, быть доброжелательными и т. д. и т. п. Режим Северной Кореи просто пыль по сравнению с режимом Путина! Не верьте в доброжелательность русских! Вы уедите а они снова будут жрать водку, играть на балалайке и гонять медведей!"
    часовщик
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