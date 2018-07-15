07:11 15 июля
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В НАТО Порошенко говорит с пустым залом. Как это представили на Украине

В Сети опубликована видеозапись выступления Петра Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Пресс-конференция проходила по итогам саммита НАТО в Брюсселе, куда прибыл и украинский президент. На телеканалах Украины пресс-конференция была показана с одного ракурса – из зала самого зала видно не было. Но на YouTube-канале NATO News, оператор продемонстрировал и тот самый зал. Кресла егоа оказались пусты, за исключением нескольких занятых – чуть больше 10, причём на большей их части сидели представители так называемого украинского пула, отдельные из которых снимали речь Порошенко на камеру смартфона.

В НАТО Порошенко говорит с пустым залом. Как это представили на Украине


Как только президент Украины и генсек Североатлантического военного блока вышли к трибунам, Столтенберг бросил взгляд в зал, и по выражению его лица стало понятно, что он чувствует определённую неловкость. Неловкость от того, что европейским и заокеанским журналистам выступление Петра Порошенко безынтересно, как и сам г-н Порошенко.




На порошенковском "5 канале" видео представили не с самого начала.

Порошенко:
Я благодарен за предоставленную возможность выступить на саммите НАТО. Это чёткое признание того, что Украина является важным элементом евроатлантической безопасности.


И тут Столтенбергу стало ещё более неловко.

На самой Украине задались вопросом, что это было? То ли Порошенко репетировал выступление, то ли при его виде все решили, что лучше провести время в буфете.

На видеозапись отреагировали в МИД России, опубликовав ироничный комментарий:
Когда ты что-то делаешь не так.

Использованы фотографии: NATO News
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Комментарии 9

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:53
    В очередной раз вальцмана выставили милым дурачком, а не кровавым маньяком, садистом и палачом, как на самом деле
    Дормидонт
    1. volodya (владимир) Сегодня, 07:03
      Петя из зазеркалья!
      Цитата: Дормидонт
      В очередной раз вальцмана выставили милым дурачком, а не кровавым маньяком, садистом и палачом, как на самом деле
      volodya
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 07:04
      Цитата: Дормидонт
      ...выставили милым дурачком, а не кровавым маньяком, садистом и палачом, как на самом деле

      Оно, на самом деле, всё в одном стакане. Только тогда "милый дурачком" превращается в злобного клоуна-олигарха.
      udincev
  2. Ferdinant Сегодня, 06:57
    Петрушка,не иначе.
    Ferdinant
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:11
      Цитата: Ferdinant
      Петрушка,не иначе.

      Петрушка добрый персонаж. а это урфин джус дуркайнего разлива
      LSA57
  3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:00
    В НАТО Порошенко говорит с пустым залом.

    "Крикну - а в ответ тишина ,
    Снова я осталась одна .
    Сильная женщина плачет у окна ."
    (с)
    bouncyhunter
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 07:00
    " Ну возьми меня ..., ну возьми меня...., ну возьми меня..." crying
    askort154
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:05
    Сам себе режиссер, сам себе артист.... ну и аплодисменты (бурные, нескончаемые) тоже сам!!! wink
    И чтец и жнец, и на дуде игрец ... laughing
    Masya Masya
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:07
    Да все понимают, что Петруша это марионетка Вашингтона, что ему оттуда скажут, то он и выполнять будет. Так что нет никакого смысла слушать его выступление, никому это не интересно.
    Кот_Кузя
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