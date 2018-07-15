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В НАТО Порошенко говорит с пустым залом. Как это представили на Украине
В Сети опубликована видеозапись выступления Петра Порошенко на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Пресс-конференция проходила по итогам саммита НАТО в Брюсселе, куда прибыл и украинский президент. На телеканалах Украины пресс-конференция была показана с одного ракурса – из зала самого зала видно не было. Но на YouTube-канале NATO News, оператор продемонстрировал и тот самый зал. Кресла егоа оказались пусты, за исключением нескольких занятых – чуть больше 10, причём на большей их части сидели представители так называемого украинского пула, отдельные из которых снимали речь Порошенко на камеру смартфона.
Как только президент Украины и генсек Североатлантического военного блока вышли к трибунам, Столтенберг бросил взгляд в зал, и по выражению его лица стало понятно, что он чувствует определённую неловкость. Неловкость от того, что европейским и заокеанским журналистам выступление Петра Порошенко безынтересно, как и сам г-н Порошенко.
На порошенковском "5 канале" видео представили не с самого начала.
Порошенко:
И тут Столтенбергу стало ещё более неловко.
На самой Украине задались вопросом, что это было? То ли Порошенко репетировал выступление, то ли при его виде все решили, что лучше провести время в буфете.
На видеозапись отреагировали в МИД России, опубликовав ироничный комментарий:
Как только президент Украины и генсек Североатлантического военного блока вышли к трибунам, Столтенберг бросил взгляд в зал, и по выражению его лица стало понятно, что он чувствует определённую неловкость. Неловкость от того, что европейским и заокеанским журналистам выступление Петра Порошенко безынтересно, как и сам г-н Порошенко.
На порошенковском "5 канале" видео представили не с самого начала.
Порошенко:
Я благодарен за предоставленную возможность выступить на саммите НАТО. Это чёткое признание того, что Украина является важным элементом евроатлантической безопасности.
И тут Столтенбергу стало ещё более неловко.
На самой Украине задались вопросом, что это было? То ли Порошенко репетировал выступление, то ли при его виде все решили, что лучше провести время в буфете.
На видеозапись отреагировали в МИД России, опубликовав ироничный комментарий:
Когда ты что-то делаешь не так.
Использованы фотографии: NATO News
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