11:16 15 июля
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Председатель Евросовета: Трамп заявил о большем понимании сделанного Россией на Украине

Настоящую информационную бомбу привёл в действие глава Евросовета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVN24. По словам Дональда Туска, прояснилась позиция его тёзки – американского президента по отношению к Украине и России. Председатель Европейского совета отметил следующее:
У нас с Трампом было несколько бесед. И он не скрывал, что испытывает всё меньше восторга относительно Украины и всё больше понимания того, что Россия в отношении этого государства сделала.


Председатель Евросовета: Трамп заявил о большем понимании сделанного Россией на Украине


Далее Туск заявил, что в связи с этим Польша и Украина нуждаются в поддержке со стороны друг друга «как в кислороде».


Время беседы Трампа с президентом Украины "на полях" саммита НАТО составило около 20 минут – именно столько было отведено по регламенту. После встречи Порошенко заявил, что «Трамп на стороне Украины».

И здесь соврал. О чём и говорит заявление Дональда Туска.

Напомним, что ранее президент США в ходе пресс-конференции на саммите НАТО ушёл от прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. А несколько недель назад Трамп назвал Крым российским, чем привёл в настоящее бешенство как американских конгрессменов, так и украинских радикалов. В Белом доме даже пришлось заявлять о том, что слова Трампа о Крыме "не выражают позиции США". В связи с этим возникает вопрос: когда же прячущие свои лица под балаклавами внесут Трампа в списки «Миротворца» (*экстремистский сайт, заблокирован в РФ)?

На завтра намечена личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, и как отметил Трамп, украинской тематике на этой встрече будет уделяться внимание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. himRa (Рахим) Сегодня, 07:14
    Туск ...тебе надоело жить!?
    Вот пусть хохлы с пшеками друг дружку поддерживают!
    himRa
    1. Trek Сегодня, 07:22
      Блестящая операция наших спецслужб с выборами в США ..Не зря Трампа считают агентом Кремля !Как все психологически точно рассчитали наши аналитики и психологи.!
      Давай Дональд дави их всех .
      Помните как Трампа обзывали и оскорбляли на Украине ? Дональд ничего не забыл ! Вешайся Вальцман..!!!
      Trek
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:29
        Цитата: Trek
        Дональд ничего не забыл !

        Порошенко заявил, что «Трамп на стороне Украины».
        И здесь соврал. О чём и говорит заявление Дональда Туска.
        Порошенко, я думаю, не соврал. Скорее слукавил Трамп в беседе с ним, мол: "ты там Петенька не хулюгань, не подставь США... Ведь штаты столько сделали для тебя..."
        Logall
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:40
          Определенно совершенно можно сказать, что не каждый Дональд - Трамп!
          В удивительное время живем! Что можно сказать панам Туску и Порошенко? Да ничего!
          Опер
        2. Trek Сегодня, 09:09
          Цитата: Logall
          Порошенко, я думаю, не соврал. Скорее слукавил Трамп в беседе с ним, мол: "ты там Петенька не хулюгань, не подставь США... Ведь штаты столько сделали для тебя..."

          Можно я поэт прямым текстом ..? За Вальцманом стоят сионисты (не зря там кровища льется ) , Трамп это все прекрасно понимает и Путин тоже ..Давление на них обоих идет жуткое в "мировых сми " , лишь бы не договорились .
          Пора разгонять мировых ростовщиков и прочих кровавых прхиндеев . И сделать это могут только Россия и США совместно ! Иначе нас стравят в кровавой схватке . И тогда мир вздохнет свободней и каждая страна начнет заниматься своими внутренними проблемами , а не проблемами Израиля и прочих ..
          Вот такие дела в танковых войсках ! soldier
          Trek
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:40
      Цитата: himRa
      Вот пусть хохлы с пшеками друг дружку поддерживают!

      Так Туск и есть пшек то есть поляк.Изрыгать проклятия по отношению к России воспитывалось в нём с рождения.Только время и действительность их (русофобов)излечит.Не излечимых ждёт топор.
      Мар.Тира
    3. красноярск Сегодня, 08:54
      Цитата: himRa
      Туск ...тебе надоело жить!?
      Вот пусть хохлы с пшеками друг дружку поддерживают!

      Нет, жить ему не надоело, но нет шкалы которая могла бы показать всю ненависть к России испытываемую бедным Туском. И все его слова и действия продиктованы именно это ненавистью.
      красноярск
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:22
      "Трамп заявил о большом понимании сделанного Россией на Украине." Итак, начнем с Крыма... lol
      сибиралт
      1. Iline (Сергей) Сегодня, 10:06
        Фразу Тучка скорее всего необходимо понимать несколько в ином ключе.
        Трамп понял на каких д..в (э-э-э, неадекватных людей) сделала в/на Украине ставку команда Обамы.
        И ему пришло понимание каким именно путём сработала в свою пользу Россия в сложившейся ситуации.
        А в принятии этих интересов России Трампа заподозрить никак нельзя. USA uber alles.
        Iline
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:34
          Обама был откровенно слабым президентом, при нем всей внешней политикой заправляла Клинтонша, которая по уму недалеко ушла от Буша-младшего, вот и наломали США дров на Украине, да и Керри после нее тоже не блистал стратегией. Слишком уж топорно и грубо действовали США на Украине, в результате чего развязали войну на Донбассе, а Крым вернулся к России. Если бы они действовали более тонко и умнее, то янкесы получили бы всю Украину целиком: с Донбассом и с Крымом, и в Крыму уже базировался бы флот США.
          Кот_Кузя
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:17
    Напомним, что ранее президент США в ходе пресс-конференции на саммите НАТО ушёл от прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. А несколько недель назад Трамп назвал Крым российским, чем привёл в настоящее бешенство как американских конгрессменов, так и украинских радикалов.

    я так понимаю ... Мягкая сила- в действии...
    Masya Masya
    1. собаковод Сегодня, 07:24
      Masya Masya (Маня)
      . Мягкая сила- в действии...

      Может, отдельные индивидуумы западной политики начинают осознавать, что вне зависимости от их действий, Крым не вернётся в состав Украины?
      собаковод
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:53
        Да никогда уже Крым не вернется в состав Украины. Там за 22 года незалэжности вкусили вкус украинской жизни какая она есть. Даже если случится невероятное, что президентом России станет такой откровенный предатель как Собчак, которая обещает вернуть Крым Украине, то крымчане с оружием в руках отстоят свою независимость и свободу.
        Кот_Кузя
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:32
          [quote=Кот_Кузя]крымчане с оружием в руках отстоят свою независимость и свободу.
          я думаю у такого президента не будет шанса сохранить свой пост и одного дня в случае такого решения,или надо чтобы мы все вдруг и сразу сошли с ума...
          taiga2018
          1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:51
            Ну не знаю. Стал же лидером страны такая размазня и предатель как Горбачев.
            Кот_Кузя
            1. собаковод Сегодня, 09:41
              Кот_Кузя (Кузьма )
              Ну не знаю. Стал же лидером страны такая размазня и предатель как Горбачев.

              В то время с этим было легше, раз ты партийный функционер, одобрямс!
              собаковод
              1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:19
                Только на это и надежда. Все-таки россияне получили очень мощную прививку против либерализма в 1992 г, когда в результате гайдаровских либеральных реформ, сгорели все сбережения, а цены всего за год выросли в 100 раз. Украинцев же такая шоковая терапия обошла стороной, и потому они до сих пор скачут за либеральные ценности. Ну и пусть скачут.
                Кот_Кузя
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:33
          Цитата: Кот_Кузя
          Кот_Кузя (

          Цитата: собаковод
          собаковод

          Собаковод и Кот Кузя в споре,феерично laughing Навеело
          Александр романов
          1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:36
            Моего любимого пушистого питомца зовут Кузя, вот поэтому такой ник и выбрал wink
            Кот_Кузя
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:37
              Цитата: Кот_Кузя
              Моего любимого пушистого питомца зовут Кузя, вот поэтому такой ник и выбрал

              Значит в целом, я правильную фотку поставил lol
              Собаковод бы не обиделся laughing
              Александр романов
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:56
        Цитата: собаковод
        отдельные индивидуумы западной политики начинают осознавать

        Все всё давно осознали и поняли , но признавать боятся (чтобы из тренда не выпасть) .
        bouncyhunter
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:51
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: собаковод
          отдельные индивидуумы западной политики начинают осознавать

          Все всё давно осознали и поняли , но признавать боятся (чтобы из тренда не выпасть) .

          Да этот тренд уже устарел можно так сказать, новый мировой порядок уже на пороге, я б сказал встречается в Хельсинки... hi
          laughing drinks
          Финский пивоваренный завод Rock Paper Scissors выпустил ограниченную партию пива ко встрече президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

          На этикетке изображены Дональд Трамп и Владимир Путин и надпись "Давай разберемся с этим, как взрослые"....http://www.interfax.ru/world/621061
          XXXIII
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:57
            hi
            Не удивлюсь если по итогам встречи в Хельсинки кто-то начнёт переобуваться в прыжке .
            З.Ы. Интересное пиво : вчера видел его в "Вестях" и подумал что этикетка мне в коллекцию не помешала бы . Не менее интересно название пивзавода "Камень ножницы бумага" .
            bouncyhunter
        2. askort154 (Александр) Сегодня, 09:12
          bouncyhunter......Все всё давно осознали и поняли , но признавать боятся (чтобы из тренда не выпасть)

          hi Это точно. Помнится, когда Лавров возглавил МИД, он, как бы невзначай, выдал , что в кулуарах обычно говорят истину и взаимопонимание, но официальные высказывания порой разнятся на 180 градусов. Он тогда же и рассказал, как подкупаются "голоса" в ООН, где он отработал 20 лет.
          askort154
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:16
            hi
            Цитата: askort154
            в кулуарах обычно говорят истину и взаимопонимание, но официальные высказывания порой разнятся на 180 градусов.

            Во-во , напоказ выставляют только надводную часть айсберга .
            Цитата: askort154
            подкупаются "голоса" в ООН

            Иногда подкупаются , а иногда выбиваются банальным шантажом и ультиматумом .
            bouncyhunter
    2. SSR (Roman) Сегодня, 08:38
      Цитата: Masya Masya
      я так понимаю ... Мягкая сила- в действии...

      Мне так кажется, что президентство в Сша, долгое время находилось под патронажем ЦРУ, пенталгона и нефтянного лобби. Пока президенты и сенаторы выполняли и лоббировали их интересы, в США произошло много негативных действий. Рост долга, дерривативы, недвижимость, отток производств, безрассудное субсидирование кого попало и тд. а в итоге это всё завело в тупик и в экономическом и политическом плане.
      Трампа в президенты привели бизнесмены и бизнес, которые на мир и бизнес смотрят иначе чем представители Цру.
      Сумбурновато, но Трампа надо беречь хоть он и опасен именно тем что строит понятный "бизнес" и отодвигает всех телят, сосущих Сша только за дружный одобрямс. Лучше бы и дальше паразитировали.
      SSR
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:18
    Ну и пусть Польша с Украиной на обочине дороги в пыли валяются, это их выбор, они друг друга стоят.
    Rusland
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:21
    он не скрывал, что испытывает всё меньше восторга относительно Украины и всё больше понимания того, что Россия в отношении этого государства сделала
    Действительно слишком смелое заявление поляка как главы Евросовета. Наверное хотел в очередной раз намекнуть на "российскую агрессию", а получилось наоборот. Ну и как будут Польша и Украина поддерживать друг друга (обогащаясь кислородом) после таких заявлений? Свидомые заочно разорвут Туска на лоскуты и трижды прокричат о зраде.
    rotmistr60
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:22
    Далее Туск заявил, что в связи с этим Польша и Украина нуждаются в поддержке со стороны друг друга «как в кислороде»
    ......Интересное заявление....
    parusnik
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:41
      Цитата: parusnik
      Интересное заявление....

      Особенно после того,как тут на саите читаешь,что Россия легла под США,сдав свои суверенитет.
      Милые.красивые вы где? Прокоментируите вашу зраду
      Александр романов
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:54
      Туск намекает, что Волынь и Галичину надо бы вернуть.
      Кот_Кузя
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 08:09
        Цитата: Кот_Кузя
        Туск намекает, что Волынь и Галичину надо бы вернуть.

        А то кислород перекрыть придётся.
        Васян1971
  6. viktor. (Knyt) Сегодня, 07:43
    Нельзя Трампу идти против идеологии Фашингтона,ОПАСНО yes
    viktor.
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:47
    Цитата: parusnik
    Далее Туск заявил, что в связи с этим Польша и Украина нуждаются в поддержке со стороны друг друга «как в кислороде»
    ......Интересное заявление....

    Да, действительно! Очень интересно. Как они будут поддерживать друг друга, когда польский народ помнит, как бандеровцы истребляли польский народ в Западной Украине.
    Симон
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:04
      Это верно, бандеровцы резали поляков, АКовцы резали украинцев..И на фоне взаимных обвинений, кто больше кого вырезал, заявление Туска, звучит как призыв к интернациональной дружбе между народами...
      parusnik
      1. Комментарий был удален.
      2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:32
        И пусть они дружат друг дружку самыми противоестественными способами
        Дормидонт
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:49
    Цитата: Rusland
    Ну и пусть Польша с Украиной на обочине дороги в пыли валяются, это их выбор, они друг друга стоят.

    Да, конечно! Пока политики грызутся, народ страдает! request
    Симон
  9. demo (Ван) Сегодня, 08:02
    В Белом доме даже пришлось заявлять о том, что слова Трампа о Крыме "не выражают позиции США".
    Интересненько получается.
    Всенародно, демократично избранный глава государства высказывает не свою, личную, отдельную от государства точку зрения, а точку зрения политики государства.
    Не согласные с высказываниями Президента США могут подать в отставку.
    Отставки были?
    Несогласные за расчетом побежали?
    Тогда сидите молча, и не тявкайте.
    А то-согласны, не согласны.
    Детский сад, какой-то.
    demo
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 08:11
      У нас тоже таких полным полно.
      Васян1971
  10. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:36
    какие то договорённости всё равно будут,не могут лидеры США и России встречаться для того,чтобы только лясы точить,только вот наш президент сможет выполнить свою часть,а дадут ли Трампу выполнить свою...
    taiga2018
  11. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:23
    И здесь соврал. О чём и говорит заявление Дональда Туска.
    На завтра намечена личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, и как отметил Трамп, украинской тематике на этой встрече будет уделяться внимание.
    И после этой встречи страны ЕС и еже с ними Украина, своему народу всё соврут в свою пользу! Таковы правила политики.
    Теренин
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