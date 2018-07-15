Председатель Евросовета: Трамп заявил о большем понимании сделанного Россией на Украине

У нас с Трампом было несколько бесед. И он не скрывал, что испытывает всё меньше восторга относительно Украины и всё больше понимания того, что Россия в отношении этого государства сделала.

Настоящую информационную бомбу привёл в действие глава Евросовета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVN24. По словам Дональда Туска, прояснилась позиция его тёзки – американского президента по отношению к Украине и России. Председатель Европейского совета отметил следующее:Далее Туск заявил, что в связи с этим Польша и Украина нуждаются в поддержке со стороны друг друга «как в кислороде».Время беседы Трампа с президентом Украины "на полях" саммита НАТО составило около 20 минут – именно столько было отведено по регламенту. После встречи Порошенко заявил, что «Трамп на стороне Украины».И здесь соврал. О чём и говорит заявление Дональда Туска.Напомним, что ранее президент США в ходе пресс-конференции на саммите НАТО ушёл от прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. А несколько недель назад Трамп назвал Крым российским, чем привёл в настоящее бешенство как американских конгрессменов, так и украинских радикалов. В Белом доме даже пришлось заявлять о том, что слова Трампа о Крыме "не выражают позиции США". В связи с этим возникает вопрос: когда же прячущие свои лица под балаклавами внесут Трампа в списки «Миротворца» (*экстремистский сайт, заблокирован в РФ)?На завтра намечена личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, и как отметил Трамп, украинской тематике на этой встрече будет уделяться внимание.