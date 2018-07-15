11:20 15 июля
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Дорого и сердито. В США ищут пути для удешевления программы F-35

Американская компания Lockheed Martin, которую всё чаще обвиняют в завышении стоимости истребителя 5-го поколения, ищет возможности для того, чтобы эту стоимость снизить. Так в LM решили усилить конкуренцию между компаниями, которые работают над созданием электронной начинки F-35. Речь идёт в первую очередь о производстве систем связи и электронных комплексов управления вооружениями.

Дорого и сердито. В США ищут пути для удешевления программы F-35


Вице-президент Lockheed Martin по контролю закупок в рамках программы F-35 Эрик Браньян:
Мы работаем над целевым показателем в 80 миллионов долларов для одной модели F-35A. Для этого одним из наиболее эффективных способов является проведение конкурса.



Ранее Браньян отмечал, что в LM пока не приняли окончательного решения по поводу перекомпоновки системы управления вооружениями, поставляемой в данный момент компанией BAE Systems, а также системы навигации и коммуникации Northrop Grumman.

На данный момент прорабатываются параметры конкурса, по результатам которого программа по созданию F-35 может стать несколько дешевле. Нужно отметить, что ранее чрезмерную стоимость программы F-35 раскритиковал президент США Дональд Трамп, заявив, что это гигантские траты из военного бюджета, которые будет непросто окупить.

Одним из направлений будущего возможного удешевления программы может стать принятие решения по бортовому радиолокационному комплексу AN/ASQ-239 для F-35. Комплекс предполагает интеграцию с F-18 и F-22. В BAE Systems на данный момент отказываются от комментариев по поводу того, собирается ли компания участвовать в мероприятиях по «удешевлению» бортовой РЛС и изменению её параметров.

Также поднят вопрос о необходимости удешевить программу, реализуемую Raytheon. Речь идёт о комплексе, который объединяет данные с шести электронно-оптических инфракрасных камер с последующим проецированием "картинки" на шлем пилота. Напомним, что сам шлем пилота F-35 оценивается в гигантскую сумму – до 700 тыс. долларов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 38

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  1. himRa (Рахим) Сегодня, 07:42
    А что ...!? Распрастранить не получается? laughing
    himRa
    1. Trek Сегодня, 07:47
      Ну дык вроде Израиль там начинку мастырит ..Эти хоть черта продадут , дайте им это дело у них во всех странах свое лобби ! Даже Украине пару могут продать ,для музея ..)))
      Trek
      1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 07:51
        да, походу, именно израильское лобби и курирует конкурс по удешевлению производства систем связи и электронных комплексов управления вооружениями.... Платный конкурс по платному удешевлению....
        ДэнСабака
        1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:09
          Цитата: ДэнСабака
          Платный конкурс по платному удешевлению....

          И получится как всегда - самолёт станет на три руб... тьфу доллара дешевле, запчасти, топливо и хрен знает ещё что подорожает в двое. hi
          Евдоким
          1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 08:12
            зарплату кураторов забываете....
            ДэнСабака
            1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:13
              Цитата: ДэнСабака
              зарплату кураторов забываете....

              Да, и лоббистов тоже.
              Евдоким
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:07
        Цитата: Trek
        Ну дык вроде Израиль там начинку мастырит ..Эти хоть черта продадут , дайте им это дело у них во всех странах свое лобби ! Даже Украине пару могут продать ,для музея ..)))

        Цитата: ДэнСабака
        да, походу, именно израильское лобби и курирует конкурс по удешевлению производства систем связи и электронных комплексов управления вооружениями.... Платный конкурс по платному удешевлению....

        Израиль давно понял, что "стандартная" электроника в этом проекте не стоит и ломанного гроша. На первых прибывших бортах её приходилось форменным образом выковыривать, вырезать и выкусывать, что приводило к неоправданным затратам времени и средств. Теперь, самолёты прибывают с минимальным набором оборудования лишь позволяющим прилететь в Израиль. Все кабеля с соответствующими разъёмами на установочных местах уже заложены при производстве. Израиль практически полностью заменяет авионику на полученных им истребителях на оборудование собственного производства, в том числе системы РЭБ, оборудования кабины, и интегрирует в СУО оружие местного производства.
        Продавать же кому-либо это оборудование, по совершенно естественным причинам, Израиль не станет. Нэма дурных. hi
        А. Привалов
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:39
          Цитата: А. Привалов
          На первых прибывших бортах её приходилось форменным образом выковыривать, вырезать и выкусывать

          Интересно, а Турция будет так же поступать со своими F-35?
          Цитата: А. Привалов
          Продавать же кому-либо это оборудование, по совершенно естественным причинам,

          Что бы еврей и не продал, да быть такого не может. Уверяю вас продадут, да еще и разрекламируют как нуо-хау. Могу предположить, что первыми увидят рекламу оборудования F-35 индийские и китайские военные.
          Vita VKO
        2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 08:59
          Привалов! Не надо писать глупости и перепечатывать с других израильских газет... Израилю далековато до США в радиолокационных комплексах, РЭБ, СУО! И электроника применяется везде нестандартная - со спецприёмкой радиоэлектронных компонентов... Про "стандартную" электронику забудьте, её просто в таких разработках нет! Израиль частично, а неполностью заменяет ту же авионику и прочее, а остальное ваши выдумки и ваших журналистов... не надо применять слово полностью - этого нет, иначе бы F-35 изготавливали в Израиле!
          SETTGF
          1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:06
            Привалов! У Израля не хватит научного и производственного потенциала изготовить полностью системы - это десятилетия разработок и наработок в разных областях, то есть НИОКР! Не надо себя равнять с США в этих областях!
            SETTGF
            1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:19
              Привалов! Израилю далековато во многом до США, экономики просто не соизмеримы. А ваши изречения напоминают о комплексе патологической неполноценности евреев перед "Старшим" братом!
              SETTGF
            2. Trek Сегодня, 09:19
              Цитата: SETTGF
              Привалов! У Израля не хватит научного и производственного потенциала изготовить полностью системы - это десятилетия разработок и наработок в разных областях, то есть НИОКР! Не надо себя равнять с США в этих областях!

              А зачем им производственный потенциал и прочии затраты ..В любом НИИ любой страны обязательно есть еврей )))) bully Даже в Китае !!!
              Trek
            3. mvg (Максим) Сегодня, 10:15
              Золотые слова про "полностью". Можно что то добавить в ПО для своих ракет, РЭБ и т.д., но переписать весь код... wink А уж про разъемы вы вообще "загнули".. Или там тоже платы расширения писиай-экспресс и скази... wink (link 16)
              Там же не Линукс стоит, а авторская ОС.
              mvg
        3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:09
          Цитата: А. Привалов
          Израиль давно понял, что "стандартная" электроника в этом проекте не стоит и ломанного гроша. На первых прибывших бортах её приходилось форменным образом выковыривать, вырезать и выкусывать, что приводило к неоправданным затратам времени и средств. Теперь, самолёты прибывают с минимальным набором оборудования лишь позволяющим прилететь в Израиль. Все кабеля с соответствующими разъёмами на установочных местах уже заложены при производстве. Израиль практически полностью заменяет авионику на полученных им истребителях на оборудование собственного производства, в том числе системы РЭБ, оборудования кабины, и интегрирует в СУО оружие местного производства.
          Продавать же кому-либо это оборудование, по совершенно естественным причинам, Израиль не станет. Нэма дурных.

          А вот и признание что не идеалено сие чудо, если Израиль разбирается в алмазах, то разобраться в микроволновке Ф-35 не составит особого труда.... fellow
          .....Ахиллесова пята израильских Ф-35.... laughing

          АЛРОСА на аукционе в Израиле продала алмазов на $13,7 млн
          Как сообщили в компании, всего было реализовано 105 камней общей массой 1665 карат. Суммарная выручка от продаж составила $13,7 млн
          Алмазы специальных размеров - массой 10,8 карата и более - в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов. В 2018 году на израильской площадке в Рамат-Гане АЛРОСА планирует провести еще пять аукционов.
          XXXIII
        4. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:46
          Цитата: А. Привалов
          Израиль практически полностью заменяет авионику на полученных им истребителях на оборудование собственного производства, в том числе системы РЭБ, оборудования кабины, и интегрирует в СУО оружие местного производства.

          А шлем Вы интегрируют в систему или пользуетесь своим ?
          APASUS
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:19
      Цитата: himRa
      А что ...!? Распрастранить не получается?

      Китай распространяет уже.Берите ,пока не разобрали
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      ru.aliexpress.com›popular/f-35.html
      Александр романов
      1. himRa (Рахим) Сегодня, 09:00
        Романов !! Ей богу , не нада быть ,,наивным чукотским юношей,,
        Ви хотите сказать ....!!!!!
        himRa
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:02
          Цитата: himRa
          Романов !! Ей богу , не нада быть ,,наивным чукотским юношей,,

          Трудно наверное вам жить ,без чувства юмора
          Александр романов
          1. himRa (Рахим) Сегодня, 09:05
            Цитата: Александр романов
            Цитата: himRa
            Романов !! Ей богу , не нада быть ,,наивным чукотским юношей,,

            Трудно наверное вам жить ,без чувства юмора

            Точно! Иногда подводит! laughing
            Но все таки ....неужель ви таки верите алиэкспресс ?
            himRa
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:10
              Цитата: himRa
              ..неужель ви таки верите алиэкспресс ?

              Конечно верю,вот думаю прикупить себе эскадрилью по случаю.
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              А во дворе поставлю wink
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              Александр романов
              1. himRa (Рахим) Сегодня, 09:17
                Цитата: Александр романов
                но если вы добавите,вместе будем править миром

                Извените ,уважаемый , но я вам не верю .....отравите ведь!!! drinks
                himRa
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:20
                  Цитата: himRa
                  .отравите ведь!!!

                  Да нет,что я зверь,что ли. Просто гуманно расстреляю и всё wassat wink
                  Александр романов
                  1. himRa (Рахим) Сегодня, 09:26
                    Вот ...я и грю ... Наивный ...еслиб было так просто то я только За! Легкая смерть это мечта!!!
                    himRa
                  2. Trek Сегодня, 11:20
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: himRa
                    .отравите ведь!!!

                    Да нет,что я зверь,что ли. Просто гуманно расстреляю и всё wassat wink

                    Ромманов только комунистов травит и расстреливает..! soldier
                    Боже царя храни ..Всем встать ! wassat
                    Колчаковцы помнится на золото Российской империи были экипирована четко ,но против духа "краснопузых голодранцев " на смогли противостоять сила духа у них не было ..Колчак это понял ,но уже поздно , расстреляли его Вот такие дела были ! drinks
                    Trek
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:58
      Самая дешевая программа порезать их и толкнуть на металлолом. lol
      сибиралт
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:43
    Не вижу проблемы Покупаите китаиские запчасти.
    Александр романов
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:01
      Цитата: Александр романов
      Покупаите китаиские запчасти.

      Это вряд ли , на фоне-то торговой войны .
      bouncyhunter
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:29
        Цитата: bouncyhunter
        Это вряд ли , на фоне-то торговой войны .

        Да легко
        http://www.mk.ru/economics/2018/07/14/apple-sozda
        et-investfond-dlya-razvitiya-vozobnovlyaemoy-ener
        getiki-v-kitae.html
        Apple вложит 300 миллионов долларов в развитие зеленой энергетики в Китае
        wink
        Александр романов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:35
          Цитата: Александр романов
          Apple вложит 300 миллионов долларов в развитие зеленой энергетики в Китае

          Война - войной , а бизнес - по распорядку . lol Не напоминает ситуацию с антироссийскими санкциями ? wink
          bouncyhunter
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:59
    Какое решение они могут принять, когда у военных компаний только прибыль на уме любыми путями! Вот подумают и придут к единому простому мнению - включить печатный станок! recourse request
    Симон
    1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 08:21
      Цитата: Симон
      Какое решение они могут принять, когда у военных компаний только прибыль на уме любыми путями! Вот подумают и придут к единому простому мнению - включить печатный станок!

      Пока снижать получалось. И сейчас получится. А за печатный станок я бы не переживал. Все лучше, чем пенсионные накопления воровать.
      sabotage
  4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 08:15
    " Напомним, что сам шлем пилота F-35 оценивается в гигантскую сумму – до 700 тыс. долларов."
    Кому "гигантскую", а кому и "малова-то будет". Как говорится: "нет слова "дорого", есть слово "малоденег". wassat
    Васян1971
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:15
    А зачем удешевлять? Нажать на "партнёров", пусть платят.. 2-4-6% Кто больше? Пусть спасают Европу от "русского медведя"... Судя по популярности лекарств от "мифических" болезней, именно спасение от несуществующих угроз обходится дороже всего... laughing
    Горный стрелок
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:16
    ищет возможности для того, чтобы эту стоимость снизить.

    а для того, чтобы эти возможности найти...не скупись... wink
    Masya Masya
    1. семург Сегодня, 09:30
      Ф 22 были вроде по 150лямов , если ф-35 опустят в цене до 80 лямов это будет для амеров и их союзников хорошо. Получится полноценный многофункциональный летак 5 поколения дешевле или на одном уровне с некоторыми из 4 поколения.
      семург
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 09:39
    Lockheed первую партию F-35, не зря поставил в Израиль. Они сделали свой апгрейд этому золотому "неведимки", подняв его престиж. Сейчас Lockheed объявляет "конкурс", заведомо зная, что его получит Израиль. Локхидская коррупция самая крутая в мире. yes
    askort154
  8. Тени Сегодня, 10:27
    А как же болезни этой птички?
    Тени
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:18
      Цитата: Тени
      А как же болезни этой птички?

      Айболиты лечат помаленьку. Этих больных птичек на июль 2018 -го -- 305 бортов в небо уже поднялось. Из них дюжина -- с Земли Обетованной. hi
      А. Привалов
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