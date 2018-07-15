11:19 15 июля
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Самая крупная операция ВВС Израиля с 2014 года в Газе

По сообщению представителя оборонного ведомства Израиля, с 15:00 14 июля израильская территория подверглась массированной атаке. В её сторону, по последним подсчётам, были запущены более 100 ракет и миномётных снарядов. Примерно 20 ракет удалось перехватить израильской системой противоракетной обороны «Железный купол», остальные взорвались на открытой территории. Военные уверены, что за атаками на территорию Израиля стоит организация ХАМАС.

Ответные удары ЦАХАЛ последовали незамедлительно и продолжались в течение всего дня. В частности, израильскими вооружёнными силами были атакованы учебно-тренировочная база ХАМАС, под которой располагался тоннель вооружённого крыла этой группировки.

Самая крупная операция ВВС Израиля с 2014 года в Газе



До этого, как заявляют израильские военные, были уничтожены 2 таких же тоннеля ("ВО" сообщало об этом накануне), большое количество военизированных объектов, а также штаб батальона ХАМАС.

В этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в экстренном порядке собрал заседание совета безопасности, на котором присутствовали министр оборонного ведомства Авигдор Либерман, начальника генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот и другие представители израильских спецслужб и силовых ведомств, чтобы обсудить ответные меры. После совещания глава израильского правительства заявил, что Израиль готов в любую минуту усилить воздушные удары, если ХАМАС не прекратит свои провокации.

Между тем, палестинский чиновник сообщает, что удалось достичь договорённостей по поводу прекращения огня в районе сектора Газа. По его словам, положительную роль в этом вопросе сыграли усилия Египта. В израильском правительстве эти заявления пока не комментируют.

Ранее в израильском командовании заявили, что операция в районе Газы стала самой масштабной операцией ВВС Израиля с 2014 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:45
    Палестинские боевики атакуют Израиль, израильские боевики терроризируют Сирию. Картина Ближнего Востока во всей красе.
    Egorovich
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:49
      Цитата: Egorovich
      Палестинские боевики атакуют Израиль,

      Говорят фото сделано вчера в одном из раионов Сектора Газа
      Александр романов
      1. Trek Сегодня, 09:46
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Egorovich
        Палестинские боевики атакуют Израиль,

        Говорят фото сделано вчера в одном из раионов Сектора Газа

        Да Романов, ты не исправим ..Давай еше выкладывай такие фото )))) Тебя целовать будут в монитор laughing Все "товаищи" ..
        Ну а если серьезно , кровища там рекой лилась со строны Газы ..Скоро Сирию обстреляют ,если не побоятся опять истребители потерять ..У наших наверное боевая тревого !
        Эх Израиль -кровававое территориальное образование...
        P.S/ А еще мужики заметьте ,любые фото видео атак Израиля по территориям независимых государств сразу блокируются в интернете ..Нет ничего и эти молчат обычно !!! А там видать месиво конкретное ..Нам только остается догадываться ! СМИ все в их руках ...
        Trek
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:09
        Цитата: Александр романов
        Говорят фото сделано вчера в одном из раионов Сектора Газа

        Скорее это Австралия. Причём не вчера 8))))))))
        Лопатов
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:25
          Цитата: Лопатов
          Скорее это Австралия. Причём не вчера 8))

          А кто бомбил Австралию?
          Александр романов
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:34
            Цитата: Александр романов
            А кто бомбил Австралию?

            Японцы. Но довольно давно. Может, до них только сейчас дошло, что пора сдаваться?
            Лопатов
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:36
              Цитата: Лопатов
              Японцы.

              Охренеть belay Жертвы были?
              Цитата: Лопатов
              Может, до них только сейчас дошло, что пора сдаваться?

              Австралия заселена эстонцами?
              Александр романов
    2. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:20
      Вы Крымом займитесь там страшная засуха а мы сами разберёмся с террористами
      Даниэль
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:35
        Цитата: Даниэль
        Вы Крымом займитесь там страшная засуха а мы сами разберёмся с террористами

        Ась? Я не расслышал сейчас ,шо там в Крыму ? Ежиков доедают?
        Александр романов
        1. Sirota Сегодня, 10:07
          laughing нет они там "держатся"
          Sirota
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:39
        Цитата: Даниэль
        Вы Крымом займитесь там страшная засуха а мы сами разберёмся с террористами

        Тоже посредством авианалётов?
        Напомнить, что сходная ситуация привела к агрессии Израиля в отношении Сирии в 1967 году? Причём не из-за факта, ведь из-за постоянных бомбёжек и артобстрелов (видите, в политике Израиля ничего не меняется) Сирия канал строить перестала.
        Лопатов
        1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:48
          Ах Сирия кстати Пальмира в древности была израильских городом и кстати в древности Сирии не существовала англичане создали а ещё до них в 7 веке арабы завоевали
          Даниэль
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:49
            Цитата: Даниэль
            Ах Сирия кстати Пальмира в древности была израильских городом и кстати в древности Сирии не существовала англичане создали а ещё до них в 7 веке арабы завоевали

            Не,марихуана конечно в Израиле разрешена,но злоупотреблять,всё таки не стоит.
            Александр романов
            1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:50
              Мы не у кого спрашивать не будем
              Даниэль
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:55
                Цитата: Даниэль
                Мы не у кого спрашивать не будем

                Да хоть ведро дури скури ,мне по барабану
                Александр романов
                1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:04
                  Вы чего тут в разговор вклинились вне всё равно ваше мнение
                  Даниэль
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:09
                    Цитата: Даниэль
                    Вы чего тут в разговор вклинились вне всё равно ваше мнение

                    Тогда научись пользоваться компом,что бы было понятно,кому и что ты пишешь. А лучше завязываи курить дурь
                    Александр романов
      3. Trek Сегодня, 10:00
        Цитата: Даниэль
        Вы Крымом займитесь там страшная засуха а мы сами разберёмся с террористами

        С Крымов все нормально , поток туристов прет по мосту ..А воду на Украине ваши в Киеве нам перекрыли ищем альтернативу ,уж от жажды не помрут НАШИ ! hi
        Trek
        1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:06
          А воду на Украине ваши в Киеве нам перекрыли ищем альтернативу ,уж от жажды не помрут НАШИ !
          С какого перепугу они мои это ваши вы с Голандии ваш режим их кормит а не наш.Израиль не придерживается санкции против России хотя давление со стороны сша и ес постоянно идёт
          Даниэль
  2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 08:46
    Кто-то тут систему ПВО нашей базы в Хмеймим критиковал, что не все минометные снаряды смогли перехватить и ставил в пример "Ржавый купол". А оказалось, что он из 100 ракет только 20 может перехватить.
    Dreamboat
    1. revnagan (Алексей) Сегодня, 09:11
      Вы вообще то читать умеете?
      "были запущены более 100 ракет и миномётных снарядов. Примерно 20 ракет удалось перехватить израильской системой противоракетной обороны «Железный купол», остальные взорвались на открытой территории. "(цит.)
      Если снаряды взорвались на открытой территории, где нет ничего ценного (ну,возможно,пара верблюдов с арабами laughing ),зачем их перехватывать?Меня удивляет тупость арабов-в который раз КПД -ноль.Сто снарядов-ноль эффекта!Может,пора менять тактику и прекратить выбрасывать деньги на ветер?Ну вот ей-богу,напоминает поведение "глупых зусулов" при атаках супер-пупер танка "Железный капут" из передачи "Каламбур".
      revnagan
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:18
        Цитата: revnagan
        Меня удивляет тупость арабов-в который раз КПД -ноль.Сто снарядов-ноль эффекта!Может,пора менять тактику и прекратить выбрасывать деньги на ветер?Ну вот ей-богу,напоминает поведение "глупых зусулов"

        Чему тут удивляться, если хамасовцы прибежали на границу,получили по соплям и отпраздновали победу,над Израилем
        Александр романов
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:05
          Цитата: Александр романов
          и отпраздновали победу,над Израилем

          Это действительно победа.
          Там всё упирается в деньги, в финансирование. Ни сам ХАМАС, ни "Братья Мусульмане" в целом, не местное полунищее население обеспечивать эту террористическую войну финансово не способны в принципе. Внешние игроки. А они выделять ресурсы без периодических "акций" не будут точно.
          Лопатов
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:55
        Цитата: revnagan
        Если снаряды взорвались на открытой территории, где нет ничего ценного (ну,возможно,пара верблюдов с арабами ),зачем их перехватывать?Меня удивляет тупость арабов-в который раз КПД -ноль.Сто снарядов-ноль эффекта!

        Да бросьте.
        Сто РС стоимостью в 100 баксов (это если применяли относительно дорогие 21-е ракеты "Града", а не самопал). Десять тыс. баксов за атаку.
        Израилю её отражение обошлось не менее чем в 70 000 х 20= 1.4 млн. долларов. Дороже в 140 раз.
        А говорите "КПД ноль"... Для ХАМАС- отличное вложение средств. Причём союзники США быстро им добавят финансирования, так что это скорее коммерческая победа, чем поражение.
        Лопатов
        1. Xander (Александр) Сегодня, 11:00
          Ага, а теперь добавьте в расчеты масштабы разрухи после бомбежки, закрытие всех КПП через которые идут еда,вода,лекарства,топливо( там электричество 4 часа в сутки а насосные чуть ли не с моря воду качают), и огромный риск и вовсе потерять всю власть над сектором.

          Так что для Хамаса это если и вложение, то с очень большим риском.Если вам предложат вложить 1000 рублей, с вероятостью 90% - заработать 10 рублей и 10% - потерять все, что бы выбрали?
          Xander
      3. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 09:59
        Цитата: revnagan
        Если снаряды взорвались на открытой территории, где нет ничего ценного (ну,возможно,пара верблюдов с арабами ),зачем их перехватывать?Меня удивляет тупость арабов-в который раз КПД -ноль.Сто снарядов-ноль эффекта!Может,пора менять тактику и прекратить выбрасывать деньги на ветер?

        Уважаемый Алексей, Вы просто немного не понимаете сути дела. Хамасовцы - несмотря на то, что кпд запусков нулевое, делают своё дело - они показывают зарубежным спонсорам, что участвуют в "джихаде за священный АльКудс", и запуски ракет - для них не расходы (расходы там минимальны), а СРЕДСТВО ЗАРАБОТКА на крови (т.к. снова пойдут сборы "помощи детям Газы").
        Ратник2015
    2. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 10:19
      Сбивались те ракеты которые летели на город ,да одна ракета упала ну не бывает систем пво что бы на все 100%справлялась со своими задачами
      Даниэль
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:14
        Цитата: Даниэль
        Сбивались те ракеты которые летели на город ,да одна ракета упала ну не бывает систем пво что бы на все 100%справлялась со своими задачами

        Один из снарядов, выпущенных из сектора Газы по территории Израиля, попал в жилой дом в Сдероте. Четыре человека, 52-летний Аарон Бухрис, его 45-летняя жена и две их дочери 14 и 15 лет, получили осколочные ранения. Все раненые госпитализированы в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Мужчина был ранен в лицо и в грудь, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Женщина и две девочки были легко ранены в ноги.

        Проблема в том, что Сдерот находится очень близко к границе. Ракеты запускают по настильной траектории и перехватить такие очень не просто.

        Я еще раз повторюсь. Железный купол это худшее, что случилось с Израилем за последнее десятилетие. Не было бы ЖК то и не было бы уже Хамаса...
        профессор
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:52
    хорошо устроились пострадальцы от холокоста,рядом такой полигон для учений...
    taiga2018
  4. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:16
    О подготовке пуска 100 ракет Моссад знал. Ибо на Востоке что знают двое,то знает и свинья.
    Челдон
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 09:21
    Неужели опять тоннель?! Кто то скажет-тоннель это который вчера тоннель или уже новый успели выкопать?! Однакоооо... И как это люди все успевают?! Похоже у Цахал есть график обнаружения и уничтожения тоннелей, который пунктуально соблюдается! У Хамас есть график производства тоннелей! Вообще очень высокая производительность труда с обеих сторон! Графики производства работ согласовываются?!Я вот вчера здесь хвалил действия самой лучшей разведки в мире, а Романов на меня обижался... И не надо здесь острить товарищи и господа по поводу того, что почему сегодняшний тоннель не был уничтожен вчера! Просто сроки производства всех видов работ соблюдаются неукоснительно! Что касается стрельбы 80-ю ракетами и минометными снарядами в молоко и 20-ю куполом сбитыми тут понимаете дело ведь в стабильности! Высокая стабильность признак профессионалазма-респект израильским силовикам! Дело тут ведь еще и вот в чем-как собственно израильские спецслужбы различают скажем Хамас и ССА?! Это уж простите вообще уровень запредельный! Серьезная классификация и научный анализ! Не разу ведь не долбанули по своим! Высокий, высокий уровень! И самое интересное-и палестинские лидеры и израильские регулярно сидят в кабинете у Путина... Боюсь уж и предположить, что там делают?! Романов обидется...)
    Опер
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:38
      Цитата: Опер
      Я вот вчера здесь хвалил действия самой лучшей разведки в мире,

      Что то я не помню,что бы вы вчера хвалили СВР.
      Цитата: Опер
      а Романов на меня обижался

      Тем более не помню
      Цитата: Опер
      .. Боюсь уж и предположить, что там делают?! Романов обидется...)

      Чего мне обижаться,когда и те и другие приезжают со своими желаниями,а уезжают с тем,что дадут.
      Александр романов
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:57
        Не помните?)))) Ничего страшного. Это бывает! ) В любом случае вы сегодня, какой то вежливый...)))) Это настораживает, но не радовать не может! Александр, я опять уже еду на работу. Футбол жеж!))) Но, как выйдет возможность посмотрю есть ли весточка от вас какая! Отвечу обязательно. Не сочтите за невежливость-сейчас некогда!)
        Опер
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:00
          Цитата: Опер
          В любом случае вы сегодня, какой то вежливый...

          Пред получил.В шаге от бана
          Цитата: Опер
          Александр, я опять уже еду на работу.

          Да забей,сегодня воскресенье
          Цитата: Опер
          Отвечу обязательно.

          Может партию в покер?
          Александр романов
    2. ZarSta (Zarat) Сегодня, 11:15
      Цитата: Опер
      как собственно израильские спецслужбы различают скажем Хамас и ССА?!
      Анекдот про вас.
      Говорит сосед соседу, слышь? Ну никак не могу своих двух лошадей различить, уж так и так а всё ничего, помоги а?
      Ну сосед и приходит помочь с пляшкой и метром. Оказалось что белая лошадь ниже чёрной на десять сантиметров.
      Где в чёрта ССА и где в дьявола Хамас.
      ZarSta
  6. Trek Сегодня, 10:08
    Вокруг территории Израиля , по ходу сплошные развалины и кладбища ..И все же народы сопротивляются этим наглецам ! Тем более там русские появились и не собираются уходить ,как бы нас не выдавливали ! Мы всегда знаем ,где несправедливость и геноцид малых народов .. soldier
    Trek
  7. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:15
    Ответные удары ЦАХАЛ последовали незамедлительно и продолжались в течение всего дня.
    Кто выиграл то?! request laughing
    XXXIII
  8. лотос (Anat Licht) Сегодня, 11:00
    Цитата: Trek
    Тем более там русские появились и не собираются уходить ,как бы нас не выдавливали ! Мы всегда знаем ,где несправедливость и геноцид малых народов .. soldier

    Вы бы свою историю изучили, вы ее же не знаете: во время завоевания Россией Сибири 90% коренного населения этих земель было уничтожено.
    Поход Ермака - начало геноцида сибирских народов, в 1690-х годах коряки, камчадалы и чукоты были подвергнуты истреблению.
    Убийства, которые совершали казаки, опустошили также коренные народы Камчатки. Геноцид коренного населения привел к тому, что целые этнические группы были полностью уничтожены (порядка 12 истребленных групп).

    Во время столетней войны на Кавказе из более чем миллионного населения Черкесии на родной земле остались только 5% адыгов, остальные погибли в войне, умерли от эпидемий, голода, были выселены. Часть из них живет в Израиле и служит в Армии.
    В результате депортация крымских татар погибло 40% их населения.....
    https://fishki.net/anti/2403997-genocid-russkimi-
    malyh-narodov.html
    лотос
  9. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:08
    Пресс-служба ЦАХАЛа предоставила подробный отчет о последствиях атак в Газе, опубликовав фото и видео последствий атак ВВС по целям ХАМАСа.
    На видео - уничтоженная рано утром 15 июля минометная позиция ХАМАСа. https://twitter.com/twitter/statuses/10182
    74957116235781
    Днем 14 июля ВВС уничтожили многоэтажное здание в лагере беженцев Шати. Здание строилось для палестинской национальной библиотеки, но использовалось в качестве тренировочного объекта ХАМАСа. В нем боевики ХАМАСа на протяжении пяти лет обучались ведению боев ва городских условиях и тоннельной войне.
    По данным разведки ЦАХАЛа под зданием был прорыта массивная тоннельная сеть, использовавшаяся ХАМАСом для террористической активности. ЦАХАЛ заявил: “ХАМАС продолжает использование гражданской инфраструктуры в военных целях, подставляя под удар гражданское население”.

    ЦАХАЛ опубликовал снимки , сделанные до и после атаки против штаб-квартиры батальона ХАМАСа в Бейт-Лахья. Снимки демонстрируют, что два здания были полностью уничтожены в результате бомбардировки.

    Всего по Израилю за минувшие сутки были выпущены 174 ракеты. Более ста из них взорвались в открытом поле. Около 30 ракет были сбиты системой ПРО “Железный Купол”.
    А. Привалов
Картина дня