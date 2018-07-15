Самая крупная операция ВВС Израиля с 2014 года в Газе

По сообщению представителя оборонного ведомства Израиля, с 15:00 14 июля израильская территория подверглась массированной атаке. В её сторону, по последним подсчётам, были запущены более 100 ракет и миномётных снарядов. Примерно 20 ракет удалось перехватить израильской системой противоракетной обороны «Железный купол», остальные взорвались на открытой территории. Военные уверены, что за атаками на территорию Израиля стоит организация ХАМАС.Ответные удары ЦАХАЛ последовали незамедлительно и продолжались в течение всего дня. В частности, израильскими вооружёнными силами были атакованы учебно-тренировочная база ХАМАС, под которой располагался тоннель вооружённого крыла этой группировки.До этого, как заявляют израильские военные, были уничтожены 2 таких же тоннеля ("ВО" сообщало об этом накануне), большое количество военизированных объектов, а также штаб батальона ХАМАС.В этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в экстренном порядке собрал заседание совета безопасности, на котором присутствовали министр оборонного ведомства Авигдор Либерман, начальника генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот и другие представители израильских спецслужб и силовых ведомств, чтобы обсудить ответные меры. После совещания глава израильского правительства заявил, что Израиль готов в любую минуту усилить воздушные удары, если ХАМАС не прекратит свои провокации.Между тем, палестинский чиновник сообщает, что удалось достичь договорённостей по поводу прекращения огня в районе сектора Газа. По его словам, положительную роль в этом вопросе сыграли усилия Египта. В израильском правительстве эти заявления пока не комментируют.Ранее в израильском командовании заявили, что операция в районе Газы стала самой масштабной операцией ВВС Израиля с 2014 года.