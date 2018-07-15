11:19 15 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Что самое "кошмарное" из российского оружия. Вновь пытается разобраться National Interest

Если в материале появляется фраза «худший кошмар для НАТО (США)», значит – перед нами новая статья в американском издании The National Interest. А если провести небольшой экскурс в историю публикаций NI, то «худшими кошмарами для НАТО» уже были российские крылатые ракеты «Калибр», российские атомные подводные крейсеры, российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, российская ядерная триада, куда подводные крейсеры входят, а также были - "Кинжал", "Авангард", "Сармат", "Искандер" и др. И у авторов NI уже не должно остаться в списке тех вооружений, которые можно было бы приравнивать к кошмарным.

Что самое "кошмарное" из российского оружия. Вновь пытается разобраться National Interest


Но автор The National Interest Чарли Гао всё же нашёл в своём блокноте вариант оружия, который можно назвать не просто кошмаром, а «худшим кошмаром наяву».


Таким вооружением, по версии Гао, являются противотанковые ракетные комплексы с различными вариантами боеприпасов.

Из статьи в «Нэшнл Интэрэст»:
Россия, кажется, находится на лидирующих позициях по термобарическим и осколочно-фугасным боеприпасам к противотанковым комплексам. Почти каждая ПТУР в России имеет свои варианты комплектации – по цели применения.


Чарли Гао рассказывает читателям, что Россия применяет противотанковые ракеты в Сирии, используя для этого ударные вертолёты.

Американский автор сообщает об эффективности противотанковых ракетных комплексов "Корнет", которые можно применять не только против бронетехники, но и против укреплённых позиций противника, а также против скоплений его живой силы.

Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru/
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:53
    Ну может вся Россия для него кошмар? Которая в свою очередь делится на серию более мелких подкошмариков).
    Хагалаз
    1. Камчатский (Эдуард) Сегодня, 08:58
      Вы правы, Роман! А ещё этот тип забыл про "Чебурешку". Или про это будет следующий опус?
      Камчатский
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:05
        Цитата: Камчатский
        Или про это будет следующий опус?

        аха. при следующем кошмаре laughing
        LSA57
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:56
        Цитата: Камчатский
        Вы правы, Роман! А ещё этот тип забыл про "Чебурешку". Или про это будет следующий опус?

        Ну, что-нибудь да будет. Человек точно не останется без работы....
        Хагалаз
    2. красноярск Сегодня, 08:59
      Цитата: Хагалаз
      Ну может вся Россия для него кошмар? Которая в свою очередь делится на серию более мелких подкошмариков).

      В Вашем посте слово "может" явно лишнее. Боится? Значит уважает.
      красноярск
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:00
      Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.

      А не проще составить список того , что не вызывает кошмаров у НАТО ? Этот списочек явно покороче будет . wink
      bouncyhunter
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:09
        Цитата: bouncyhunter
        Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.

        А не проще составить список того , что не вызывает кошмаров у НАТО ? Этот списочек явно покороче будет . wink

        Да нет, если членов правительства перечислять, то длиннее.
        ПалБор
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:17
          Цитата: ПалБор
          если членов правительства перечислять, то длиннее

          Если так , то да . А если одним словом "правительство" ? wink
          bouncyhunter
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:56
        Авторы статей про NI упорно продолжают называть его американским... хотя достаточно просто глазом скользнуть по той же википедии например что бы понять, обозвать NI американским это все равно что сказать что Раша тудей тож американская компания... А патриоты на сайте с таким же завидным упорством продолжают не замечать всего этого.
        Знаете что, а продолжайте и дальше так тупить, серьезно, на вашем фоне я все чаще начинаю чувствать себя каким то высшим звеном эволюции уже hi
        Вендиго
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:13
          Цитата: Вендиго
          я все чаще начинаю чувствать себя каким то высшим звеном эволюции уже

          Это Вас утешает ? Продолжайте заниматься самоуспокоением .
          Цитата: Вендиго
          хотя достаточно просто глазом скользнуть по той же википедии

          И что же мы читаем в Педивикии ? А вот что :
          'National Interest' ('NI', «Национальный интерес») — американское аналитическое издание по военно-политической тематике с печатным журналом, выходящим 2 раза в месяц и популярным сайтом NationalInterest.org

          Я уж не буду всю историю NI цитировать , ограничусь вот этим :
          Издание было основано в 1985 году известным экспертом Ирвингом Кристолом. Издание имеет широкий экспертный совет во главе с Генри Киссинджером

          Так что бросьте Вы защищать эту клоунаду . Ну или бегите в кассу ГосДепа за премией .
          bouncyhunter
          1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:45
            Цитата: bouncyhunter
            Я уж не буду всю историю NI цитировать , ограничусь вот этим :

            Какие мы хитрые... Зачем вступать в спор в котором вы точно знаете что проиграете?
            В 2001 году практически обанкротившийся тогда еще американский журнал за бесценок выкупил "центр национальных интересов" основанный Дмитрием Саймсом (да тот самый который с канала вгтрка не сходит) коим он и командует по сей день. С тех американским он уже само собой не является. С тех пор 99% все5го материала журнала посвящено исключительно России, и на журнал стати ежедневно (буквально, часто даже по несколько раз на дню) ссылатся на всех патриотических форумах и пропагандистких передачах на тв. Типо смотрите что о нас думают наши враги...О как они нас боятся... О как даже они хвалят наше оружие и тд... hi
            Вендиго
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:52
              Цитата: Вендиго
              Какие мы хитрые...

              Куда уж мне до Вас . wink Коли уж Дмитрия Саймса упомянули , то нужно было и вот это выкладывать :
              С июля 2013 года, главный редактор журнала Джейкоб Хейлбрунн.
              Консультативный совет возглавляется почетным председателем журнала Генри Киссинджером.
              Димитрий Саймс и Пол Дж. Сондерс представляют позицию от Associated Press.
              Среди членов экспертного совета журнала также Мортон Абрамовиц, Грэхам Аллисон, Джон Миршаймер и Дов Закхейм.

              Редакторами и рецензентами материалов являются Эндрю Дж. Басевич, Ян Бреммер, Тед Гален Карпентер, Брюс Хоффман, Эндрю Кохут, Пол Р. Пиллар, Милтон Эзрати, Кеннет Поллак, Анатоль Ливен, Джеймс Шлезингер, Николас Гвоздев, Марджори Ромейн-Санабрия и Иван Плис.
              bouncyhunter
              1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:15
                Цитата: bouncyhunter
                то нужно было и вот это выкладывать :

                Все это называется "вуаль", нужно всегда зрить в корень, а корень я вам расписал выше. Эти хитрости были не вчера придуманы и не завтра будут забыты. С тем же успехом вы можете состав РТ (раша тудей) выписать, там практически не будет русских имен и фамилий. А тут чего только один Генри Киссинджер стоит, политическия *****тутка который "дает всем кто платит". Серьезно, тут же все настолько белыми нитками сшито, что их даже из космоса наверно видно.. Как можно быть такими наивными... (риторический вопрос)
                Вендиго
        2. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:23
          Ну да все тупые а ты один ты умный. А получается как раз наоборот.
          Грибок
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:04
      Цитата: Хагалаз
      Ну может вся Россия для него кошмар?

      как только слово это услышит, сразу под одеяло прячется laughing
      LSA57
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:14
      Про самые "кошмарные" виды российского вооружения они еще не знают. Вот организуем "пенсионный ГУЛАГ" для ветеранов труда, тогда и увидят на что способны наши старики.winked
      сибиралт
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:56
    это им ещё повезло,что стройбата у нас сейчас нет...
    taiga2018
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:06
      Цитата: taiga2018
      это им ещё повезло,что стройбата у нас сейчас нет..

      а может и есть. засекреченный laughing
      LSA57
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:03
    Настоящим кошмаром сша является душа русского человека, его верность долгу и презрение к смерти...Вспомните того солдата с ПКМом наперевес перед грузинской колонной... И таких примеров масса... Этого нет у них, и не будет никогда, этого они боятся больше всего, а вооружение, это все вторично...
    WATCH_OFFICER
  4. Vard Сегодня, 09:30
    Жалко что с вооружения сняли комплекс "Стройбат" вообще после себя ни чего живого не оставляли...
    Vard
    1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:42
      Нас не сняли с вооружения, а перевели "на запасный путь" laughing
      Надо будет - вернёмся.
      А про "кошмары", так в NI, судя по всему, статьи кропают "специально обученные" компьютерные программки. И никто их не вычитывает. Потому и штамп на штампе и минимум смысла.
      Стройбат запаса
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:32
    Можно сделать вывод, что по версии The National Interest худшим кошмаром для НАТО является абсолютно все российское оружие. Так может НАТО пора по своим квартирам, закрыться и сидеть тихонечко?
    rotmistr60
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:52
      love
      Цитата: rotmistr60
      Так может НАТО пора по своим квартирам, закрыться и сидеть тихонечко?

      да ладно... очередной повод денюжку выбить... wink
      Masya Masya
  6. icas (Игорь) Сегодня, 09:40
    Самое кошмарное - Российская Армия.
    icas
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:50
    Самый главный кошмар для нато - это русский солдат. Который и с трёхлинейкой был - кошмаром. А с таким оружием - кошмар-кошмар-кошмар... wassat
    Горный стрелок
  8. Комментарий был удален.
  9. Прим2 (Дмитрий Дядченко) Сегодня, 10:07
    Все очень просто с помощью таких статей это издание стимулирует выделение средств конгрессом для ВПК США.Конечно за определенную плату со стороны самого военной промышленного комплекса.
    Прим2
  10. Trek Сегодня, 10:35
    А что здесь разбираться ? Наше русское оружие самое страшное и непредсказуемое это Сила Духа и Вера в отечество и правду !

    Сколько нас разрушали и пытались завоевать , а мы ЖИВЫЕ !
    Trek
  11. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 10:38
    ...Теперь остаётся выяснить, что для НАТО более кошмарно из того списка российских вооружений, который за последнее время в своих статьях опубликовал NI.

    Практика покажет...
    грохот
Картина дня